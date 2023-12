Sejm przywrócił wygasłe renty i zasiłki. Urzędy załatwią odzyskanie świadczeń za Ciebie [30 grudnia 2023 r., Osoby niepełnosprawne]

Twoje orzeczenie o niepełnosprawności wygasło po 5 sierpnia 2023 r. bo nie dopchałeś się na komisję lekarską? Straciłeś rentę albo zasiłek? Sejm je przywrócił.

Nie musisz nic załatwiać w urzędach. Urzędy załatwią wszystko za Ciebie - zostania wydana bez Twojego wniosku odpowiednia decyzja. Otrzymasz ją listem do domu.

A to wszystko dzięki wejściu w życie od 30 grudnia 2023 r. ustawy z 19 grudnia 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności. Ustawa błyskawicznie przeszła przez Sejm i Senat. I jest już na biurku prezydenta A. Dudy.

Ustawa ta działa wstecz. Cofa się z 30 grudnia 2023 r. do 5 sierpnia 2023 r. Szczegóły poniżej. Ale najpierw zaczniemy od pierwotnego projektu ustawy. Aby Państwu pokazać zmiany wprowadzone przez Sejm.

Co było w projekcie ustawy o przedłużeniu ważności orzeczeń osób niepełnosprawnych?

Należy odróżnić poselski projekt ustawy, który wpłynął do Sejmu od ustawy, która trafiła na biurko prezydenta RP. Bo Sejm do projektu wprowadził kilka bardzo korzystnych dla osób niepełnosprawnych zmian. O projekcie pisaliśmy w Infor.p pisał tu:

Zacznijmy od projektu. Mówił w swojej najwcześniejszej wersji, że orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, których ważność upływałyby do 30 czerwca 2024 r. są ważne do 30 września 2024 r.

Przykład - Jan Kowalski ma orzeczenie ważne do 30 stycznia 2024 r., Andrzej Kipa do 28 lutego 2024 r., Anna Nowak do 30 maja 2024 r. Orzeczenia o niepełnosprawności każdej z tych trzech osób jest ważne do 30 września 2024 r. Decyzje potrzebne do otrzymania przez nich zasiłków albo rent, zostaną wydane z urzędu (bez Waszego wniosku) przez odpowiednie instytucje.

UWAGA! Jeżeli Jan Kowalski, Andrzej Kipa i Anna Nowak uzyskają przed 30 września 2024 r. nowe orzeczenia na okres po 30 czerwca 2024 r., to przestają korzystać z rozwiązań ustawy z 19 grudnia 2023 r.

Tak stanowił projekt, a teraz co się zmieniło w Sejmie?

Korzystna zmiana w Sejmie - ustawa obejmie także wygasłe orzeczenia

Co zmienił Sejm w pierwotnym projekcie:

Zmiana nr 1) Objął ustawę orzeczenia, których ważność przedłużano w czasie pandemii. Chodzi tu o orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, którego okres ważności:

upłynąłby do dnia 31 grudnia 2020 r. - zachowuje ważność do dnia 31 grudnia 2023 r., upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. - zachowuje ważność do dnia 31 marca 2024 r., upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie niniejszego przepisu - zachowuje ważność do dnia 30 września 2024 r. - jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Nowe brzmienie ustawy nie budzi już wątpliwości, czy te orzeczenia podlegają pod nią. Zmiana nr 2) Choć ustawa obowiązuje od 30 grudnia 2023 r., dotyczy orzeczeń, które już wygasły. Orzeczenia te "odzyskują" moc prawną. Na ich podstawie będą przyznane zasiłki i renty. Chodzi o orzeczenia, które wygasły po 5 sierpnia 2023 r. Zmiana 1 i 2 wynika z wyboldowanych fragmentów art. 1 ustawy:

Art. 1. Orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, 173, 240, 852, 1234 i 1429), które zachowało ważność na podstawie art. 23 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 852 i 1429) w brzmieniu dotychczasowym, albo którego okres ważności upłynął po dniu 5 sierpnia 2023 r. i przed dniem 30 września 2024 r., zachowuje ważność do dnia 30 września 2024 r., jednak nie dłużej niż do dnia, w którym nowe orzeczenie o niepełnosprawności albo nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, stanie się ostateczne.

Przykład - Katarzynie Buk wygasło orzeczenie 20 września 2023 r. Termin komisji ma na 31 stycznia 2024 r. Nie musi iść na komisję. Jej orzeczenie odzyska ważność 30 grudnia 2023 r. (data wejścia ustawy w życie).

Pełna treść ustawy o przedłużeniu ważności orzeczeń osób niepełnosprawnych

USTAWA z dnia 19 grudnia 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności

Art. 1. Orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, 173, 240, 852, 1234 i 1429), które zachowało ważność na podstawie art. 23 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 852 i 1429) w brzmieniu dotychczasowym, albo którego okres ważności upłynął po dniu 5 sierpnia 2023 r. i przed dniem 30 września 2024 r., zachowuje ważność do dnia 30 września 2024 r., jednak nie dłużej niż do dnia, w którym nowe orzeczenie o niepełnosprawności albo nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, stanie się ostateczne.

Art. 2. W związku z zachowaniem ważności orzeczeń, o których mowa w art. 1, na okres wskazany w art. 1, karta parkingowa, o której mowa w art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047, z późn. zm.[2])), zachowuje ważność na ten okres, jednak nie dłużej niż do dnia, w którym nowe orzeczenie o niepełnosprawności albo nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, stanie się ostateczne.

Art. 3. 1. Jeżeli decyzja przyznająca świadczenie z pomocy społecznej, o której mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901, 1693 i 1938), została wydana w związku z niepełnosprawnością potwierdzoną orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności i okres, na który została przyznana pomoc, jest uzależniony od terminu ważności tego orzeczenia, którego okres ważności uległ przedłużeniu na podstawie art. 1, okres wskazany w decyzji ulega przedłużeniu na okres, na jaki zachowuje ważność orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 1, na podstawie decyzji wydanej z urzędu.

2. Zmiana decyzji w przypadku, o którym mowa w ust. 1, nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego ani jego aktualizacji.

Art. 4. 1. Decyzje, na mocy których przyznano prawo do uzależnionych od niepełnosprawności świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów albo świadczeń lub dodatków na pokrycie kosztów utrzymania dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinnej pieczy zastępczej, wydane na podstawie orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, których okres ważności uległ przedłużeniu na podstawie art. 1, zmienia się w zakresie okresu, na jaki przyznano prawo do tych świadczeń, zasiłków albo dodatków, z uwzględnieniem określonego w art. 1 terminu ważności orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

2. Postępowanie w sprawie zmiany decyzji przyznającej prawo do świadczeń, o których mowa w ust. 1, wszczyna się z urzędu. Przepisów art. 10 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 i 803) nie stosuje się.

Art. 5. W ustawie z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 852 i 1429) wprowadza się następujące zmiany:

1) uchyla się art. 23;

2) w art. 24 uchyla się ust. 1;

3) uchyla się art. 25 i art. 26.

Art. 6. Ustawa wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 2023 r.

