MKiDN: 4000 zł wsparcia dla pisarzy, malarzy, tancerzy, cyrkowców, choreografów, autorów zdjęć, lutników, muzyków. Jednorazową pomoc można otrzymać dwa razy [Wnioski]

MKiDN: nabór wniosków o pomoc socjalną dla twórców i artystów w trudnej sytuacji materialnej

MKiDN prowadzi nabór wniosków o pomoc socjalną z Funduszu Promocji Kultury dla artystów i twórców, którzy posiadają dorobek w zakresie działalności kulturalnej i znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Nabór potrwa do 31 października lub do wyczerpania środków finansowych.

Jednorazowe wsparcie 4000 zł

Na stronie MKiDN podano, że "na wsparcie finansowe w postaci pomocy socjalnej przeznaczono 4 mln zł z Funduszu Promocji Kultury". "Jednorazowa kwota wsparcia wynosi 4 tys. zł. W czasie trwania naboru wnioskodawca może otrzymać pomoc socjalną dwa razy, jednak nie wcześniej niż 3 miesiące od otrzymania poprzedniego wsparcia (liczy się data decyzji ministra)" - przekazano.

O wsparcie finansowe mogą ubiegać się wyłącznie osoby fizyczne – artyści i twórcy, którzy posiadają dorobek w zakresie działalności kulturalnej w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

Kto może otrzymać dofinansowanie 4000 zł?

2. Za twórcę uważa się w szczególności osobę, która tworzy dzieła w zakresie literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości audiowizualnej, choreografii i lutnictwa artystycznego oraz sztuki ludowej, będące przedmiotem prawa autorskiego.

2. Za twórcę uważa się w szczególności osobę, która tworzy dzieła w zakresie literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości audiowizualnej, choreografii i lutnictwa artystycznego oraz sztuki ludowej, będące przedmiotem prawa autorskiego.

3. Za artystę uważa się w szczególności osobę wykonującą działalność twórczą lub artystyczne wykonania, nawet jeżeli nie prowadzą one do stworzenia lub wykonania utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062), obejmujące w szczególności czynności związane z powstawaniem dzieła, w tym próby do występów i same występy, prowadzone w następujących dziedzinach: muzyce, sztukach wizualnych, sztukach performatywnych, sztukach cyrkowych, teatrze, filmie, literaturze, tańcu, twórczości ludowej oraz z rozporządzaniem tym dziełem

Szczegółowe informacje oraz dokumenty do pobrania pod adresem: https://www.gov.pl/web/kultura/pomoc-socjalna-dla-tworcow-i-artystow. (PAP)