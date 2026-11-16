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Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Pomoc Społeczna » MOPS: 800+ odbiera zasiłek z MOPS na dzieci. Zaniżone alimenty także [wyrok sądu]

MOPS: 800+ odbiera zasiłek z MOPS na dzieci. Zaniżone alimenty także [wyrok sądu]

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16 listopada 2026, 15:07
[Data aktualizacji 16 listopada 2026, 15:07]
Tomasz Król
Tomasz Król
prawnik piszący o m.in.: problemach osób niepełnosprawnych, ZUS, pracy, cywilistyce, administracji, przedsiębiorcach, podatkach
Sąd: Otrzymywanie 800+ zmniejsza szansę na zasiłek z MOPS na dzieci. Zbyt niskie alimenty także blokują zasiłek
Sąd: Otrzymywanie 800+ zmniejsza szansę na zasiłek z MOPS na dzieci. Zbyt niskie alimenty także blokują zasiłek
Shutterstock

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Wydawałoby się, że wykazanie przez samotną matkę, że podstawowym źródłem utrzymania jej oraz dwójki dzieci są 800+ oraz niskie alimenty, to uwiarygodnienie, że kobieta zasługuje na pomoc z MOPS. Zwłaszcza gdy chodzi o zasiłek na takie wydatki, jak buty i ubrania dla dziewczynek. To kolejny mit praktyki działania MOPS w Polsce. Otrzymywanie 800+ zmniejsza szansę na zasiłek celowy dla dzieci, bo urzędnicy mogą użyć argumentu, że świadczenie to jest przeznaczone właśnie na takie wydatki, jak zakup butów i ubrań. Mogą i, jak się okazuje, używają.

Pokazuje to wyrok WSA w Krakowie z 14 lipca 2026 r. (sygn. akt III SA/Kr 745/26 - link). O pomoc do sądu zwróciła się bezrobotna kobieta wychowująca samotnie dwie córki i syna. Nie otrzymała zasiłku celowego na zakup butów i ubrań dla dwóch córek. Spełniała kryterium dochodowe dla pomocy z MOPS. I dlatego otrzymała po 100 zł na takie cele jak leczenie, środki czystości, żywność oraz utrzymanie mieszkania. MOPS jednak odmówił przyznania środków na odzież i obuwie dla córek. Dlaczego? W skrócie bo "dysponuje świadczeniem wychowawczym (800+), z którego w pierwszej kolejności powinna pokryć wydatki na ubiór dzieci, a także ma możliwość podwyższenia alimentów lub ubiegania się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego". Kobieta odmawiała podjęcia starań o podwyższenie alimentów. Tak wynika z kolejnego wyroku w jej sprawie - tym razem był to wyrok WSA w Krakowie z 23 września 2026 r., III SA/Kr 981/26 (link)

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Buty i odzież to częste sprawy o zasiłki w MOPS i sądach

W wyroku NSA z 19 lipca 2023 r., I OSK 1582/22 (link) mamy akceptację sądu dla prawa specjalnego zasiłku celowego w wysokości 150 zł na buty. Kobieta kwestionowała tą wartość jako za niską.

Podobnie było w wyroku z 5 marca 2025 r., II SA/Gd 650/24 (link). MOPR w Gdańsku przyznał po 100 zł na odzież i leki. Urząd podnosił, że dysponuje ograniczoną ilością środków finansowych na realizację zasiłków celowych i nie jest w stanie zabezpieczać wszystkich zgłaszanych potrzeb. Kwota przypadająca na jedno środowisko na rok 2023 r. wynosi średnio 1.100,63 zł, co miesięcznie daje kwotę 91,72 zł.

Kryterium dochodowe pierwszą przesłanką przyznania zasiłku celowego

Od 1 stycznia 2025 r. obowiązują następujące kwoty:

Liczba osób

Dochód

Osoba samotnie gospodarująca

1010 zł miesięcznie

Osoba w rodzinie

823 zł na osobę miesięcznie

Przykład 1 Rodzina dwuosobowa

1646 zł łącznie

Przykład 2 Rodzina trzyosobowa

2469 zł łącznie

Przykład 3 Rodzina czteroosobowa

3292 zł łącznie

Podstawa prawna: art. 8 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz rozporządzenie Rady Ministrów z 12 lipca 2024 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych.

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W opisywanym wyroku przyjmujemy limit 3.292,00 zł (823,00 zł x 4 osoby). Na dochód ten składa się zasiłek okresowy w kwocie 834,89 zł, dodatek mieszkaniowy w kwocie 842,68 zł, alimenty na dwie córki w łącznej kwocie 800,00 zł miesięcznie, zasiłki rodzinne w kwocie 219,00 zł. Rodzina kobiety miała dochód w wysokości 2.696,57 zł. Spełniała więc kryterium dochodowe. Nie przełożyło się to jednak na otrzymanie zasiłku na zakup odzieży i butów dla dzieci. Przeszkodą okazało się otrzymywanie świadczenia 800+ oraz zbyt niskich alimentów. W pierwszym przypadku MOPS uznał, że 800+ powinno być wydane właśnie na zakup odzieży i butów. Co do alimentów urzędnicy stwierdzili, że matka powinna zabiegać o podniesienie tych alimentów. Jakby przyjęli, że zaniedbanie tego blokuje możliwość otrzymania zasiłku z MOPS.

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Dlaczego MOPS odmówił zasiłku na buty i odzież dla dzieci powołując się na 800+ i zbyt niskie alimenty?

Poniżej pełna argumentacja pracowników MOPS, co do 800+:

"Świadczenie to nie jest zaliczane do dochodu na potrzeby uzyskania świadczenia z pomocy społecznej w myśl art. 8 ustawy o pomocy społecznej, jednakże w ocenie organu stanowi dodatkowy zasób finansowy skarżącej, który powinien być wykorzystany do zabezpieczenie potrzeb córek. Zatem z posiadanego świadczenia wychowawczego skarżąca powinna zabezpieczyć w pierwszej kolejności potrzeby córek m.in odzieży."

I dalsza część wywodu, tym razem poświęcona alimentom - istotne jest tu, że alimenty wynosiły po 400 zł na każdą z córek:

"Ponadto, w ramach ugody mediacyjnej skarżąca zgodziła się na alimenty od ojca córek w wysokości 800,00 zł miesięcznie uznając, że kwota ta będzie wystarczająca ze strony ojca na zabezpieczenie potrzeb dzieci. Jednocześnie organ wskazał, że skarżąca ma możliwość podwyższenia alimentów w każdym momencie, jeśli udokumentuje zwiększone wydatki na dzieci, a takim na pewno jest konieczność zakup odzieży i obuwia dla córek. W ocenie pracownika socjalnego skoro skarżąca zgłasza się o pomoc do organu po dodatkowe wsparcie finansowe na zabezpieczenie podstawowych potrzeb córek, to należy przypuszczać, że kwota zasądzonych alimentów jest niewystarczająca. Organ I instancji podkreślił, że w przypadku zasądzenia wyższej kwoty przez Sąd i nie wywiązywania się z obowiązku alimentacyjnego przez ojca córek, skarżąca ma możliwość ubiegania się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego do kwoty 1.000,00 zł miesięcznie na jedno dziecko. Kryterium dochodowe dla funduszu alimentacyjnego wynosi 1.209,00 zł na osobę w rodzinie. Natomiast uzyskiwany przez rodzinę skarżącej miesięczny dochód wynosi 2.696,57 zł, a na osobę 674,14 zł."

Dlaczego sąd poparł stanowisko MOPS?

Sąd podkreślił, że to na ojcu dzieci ciąży obowiązek alimentacyjny i to w pierwszej kolejności ojciec dzieci, skoro matka sprawuje opiekę nad dziećmi i nie pracuje, powinien się zatroszczyć o to aby jego dzieci miały zapewnione buty i stosowną odzież.

W ocenie Sądu, skoro skarżąca otrzymuje już liczne zasiłki na podstawowe potrzeby – takie jak leki, żywność, środki czystości czy opłaty mieszkaniowe – a dodatkowo prosi o pieniądze na odzież i buty dla córek, naturalną reakcją ośrodka jest sprawdzenie sytuacji finansowej ojca dzieci oraz zachęcenie matki do wystąpienia o wyższe alimenty niż dotychczasowe 400 zł na dziecko.

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Źródło: INFOR
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