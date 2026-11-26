Wydatki na trzy podstawowe zasiłki z pomocy społecznej (zasiłek stały, zasiłek okresowy i zasiłek celowy) stanowią równowartość około 78 zł rocznie w przeliczeniu na jednego mieszkańca Polski, czyli tylko 6,50 zł miesięcznie. Dane GUS obalają mit rozrzutności MOPS. Ośrodki pomocy nie przyznają tak dużo świadczeń – zwłaszcza w mniejszych miejscowościach. W artykule przykład Brodnicy (w 2024 r. około 4800 mieszkańców. 37 urodzeń, 46 małżeństw i 55 zgonów).

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W 2025 r. w całej Polsce:

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- Zasiłek celowy otrzymało 280 500 osób.

- Zasiłek okresowy otrzymało 188 400 osób.

- Zasiłek stały otrzymało 160 300 osób.

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Ilu Polaków korzysta ze świadczeń MOPS i GOPS? Dane GUS

Według danych GUS w 2025 r. ze MOPS s korzystało 1 177 100 osób (3,1% mieszkańców Polski). Wśród nich 680 500 osób o dochodach poniżej progu dochodowego oraz 286 800 osób niepełnosprawnych.

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W 2024 r. na poszczególne zasiłki z pomocy społecznej przeznaczono w całej Polsce:

1,354 mld zł – zasiłki stałe,

1,169 mld zł – zasiłki celowe,

422,6 mln zł – zasiłki okresowe,

58 mln zł – pozostałe formy pomocy pieniężnej.

Łączna wartość pomocy pieniężnej wyniosła około 3 mld zł, a pomocy niepieniężnej – 1,66 mld zł.

Wydatki na trzy podstawowe zasiłki z pomocy społecznej (zasiłek stały, zasiłek okresowy i zasiłek celowy) stanowiły równowartość około 78 zł rocznie w przeliczeniu na jednego mieszkańca Polski, czyli 6,50 zł miesięcznie.

Odrębną kategorią w MOPS i GOPS są świadczenia rodzinne, które również często wypłacają MOPS i GOPS. W 2025 r. ich łączna wartość wyniosła 15 mld zł. Przeciętnie miesięcznie korzystało z nich około 1,2 mln beneficjentów. W porównaniu z 2024 r. liczba beneficjentów zmniejszyła się o 8,5%, a liczba wypłacanych świadczeń o 12,2%.

Ile zasiłków wypłaca mały GOPS – przykład

GOPS w Brodnicy w okresie około roku wypłacił:

358 wniosków o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami,

54 wnioski o zasiłek pielęgnacyjny,

18 wniosków o świadczenie pielęgnacyjne,

37 wniosków o becikowe,

10 wniosków o świadczenie rodzicielskie,

6 wniosków o specjalny zasiłek opiekuńczy.

Zdecydowana większość wniosków (74%) dotyczyła zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami. Podstawowa kwota tego zasiłku wynosi od 95 zł do 135 zł miesięcznie na dziecko, a jego otrzymanie jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego.

WAŻNE! 483 wnioski nie oznaczają 483 świadczeniobiorców. Jedna osoba może złożyć kilka wniosków, a samo złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem pieniędzy.

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami – 358 wniosków

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dziecka. Prawo do niego zależy przede wszystkim od dochodu rodziny. Kryterium dochodowe wynosi 674 zł miesięcznie na osobę w rodzinie albo 764 zł, jeżeli członkiem rodziny jest dziecko z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności.

Wysokość miesięcznego zasiłku rodzinnego wynosi:

95 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia,

124 zł na dziecko powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia,

135 zł na dziecko powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia.

Osoby uprawnione mogą otrzymać również dodatki do zasiłku rodzinnego, m.in. z tytułu samotnego wychowywania dziecka, rozpoczęcia roku szkolnego, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej czy kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego.

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego zastosowanie może mieć mechanizm „złotówka za złotówkę”.

Zasiłek pielęgnacyjny – 54 wnioski

Zasiłek pielęgnacyjny wynosi 215,84 zł miesięcznie. Jest przyznawany w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Przysługuje:

niepełnosprawnemu dziecku,

osobie niepełnosprawnej powyżej 16. roku życia posiadającej orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,

osobie niepełnosprawnej powyżej 16. roku życia posiadającej orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21. roku życia,

osobie, która ukończyła 75 lat.

Przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego nie jest uzależnione od dochodu. Nie przysługuje on jednak osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.

W przypadku kontroli OPS w Brodnicy szczególne znaczenie miała równoważność orzeczeń ZUS i orzeczeń o stopniu niepełnosprawności. Ośrodek nie uwzględnił prawidłowo orzeczenia ZUS o trwałej niezdolności do samodzielnej egzystencji, wskutek czego przyznał świadczenie od niewłaściwej daty.

Świadczenie pielęgnacyjne – 18 wniosków

Świadczenie pielęgnacyjne jest świadczeniem pieniężnym przeznaczonym dla osób sprawujących opiekę nad osobami niepełnosprawnymi. Nie obowiązuje przy nim kryterium dochodowe.

W okresie objętym kontrolą jednym z podstawowych warunków otrzymania świadczenia była rezygnacja z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej albo niepodejmowanie takiej pracy w celu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną.

Od 1 stycznia 2024 r. obowiązują nowe zasady przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego. Świadczenie na nowych zasadach przysługuje opiekunom osób niepełnosprawnych do ukończenia 18. roku życia. Opiekunowie mogą jednocześnie pracować i pobierać świadczenie.

Osoby, które nabyły uprawnienia na starych zasadach, mogą je zachować na podstawie przepisów przejściowych, jeżeli spełniają określone w nich warunki.

W 2026 r. świadczenie pielęgnacyjne wynosi 3386 zł miesięcznie.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (becikowe) – 37 wniosków

Becikowe jest jednorazowym świadczeniem w wysokości 1000 zł wypłacanym z tytułu urodzenia się żywego dziecka.

Świadczenie przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 1922 zł miesięcznie.

Co do zasady warunkiem otrzymania pieniędzy jest pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu. Okoliczność tę potwierdza odpowiednie zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną.

W przypadku rodziców wniosek należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia urodzenia się dziecka.

To właśnie przy przyznawaniu becikowego kontrolerzy stwierdzili w Brodnicy największy odsetek błędów w obliczaniu dochodu rodziny – dotyczyły one czterech z sześciu skontrolowanych spraw.

Świadczenie rodzicielskie – 10 wniosków

Świadczenie rodzicielskie, potocznie nazywane kosiniakowym, wynosi 1000 zł miesięcznie. Jest przeznaczone przede wszystkim dla osób, które nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego, np. osób bezrobotnych czy studentów.

Świadczenie nie jest uzależnione od dochodu rodziny.

Podstawowy okres przysługiwania świadczenia wynosi:

52 tygodnie – w przypadku urodzenia jednego dziecka,

65 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie,

67 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci,

69 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci,

71 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga lub większej liczby dzieci.

Obecnie w określonych przypadkach związanych z wcześniactwem lub hospitalizacją noworodka okres pobierania świadczenia może zostać wydłużony.

Specjalny zasiłek opiekuńczy – 6 wniosków

Specjalny zasiłek opiekuńczy wynosi 620 zł miesięcznie. W okresie objętym kontrolą przysługiwał osobom, na których ciążył obowiązek alimentacyjny, oraz małżonkom, jeżeli nie podejmowali zatrudnienia lub rezygnowali z pracy zarobkowej w celu sprawowania stałej opieki nad osobą niepełnosprawną posiadającą odpowiednie orzeczenie.

Warunkiem otrzymania świadczenia było spełnienie kryterium dochodowego. Łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie mógł przekraczać 764 zł miesięcznie.

Przyznanie świadczenia wiązało się również z przeprowadzeniem rodzinnego wywiadu środowiskowego, którego celem była weryfikacja okoliczności sprawowania opieki.

Od 1 stycznia 2024 r. specjalny zasiłek opiekuńczy został zlikwidowany dla nowych świadczeniobiorców. Nadal mogą go jednak pobierać osoby korzystające z ochrony praw nabytych na podstawie przepisów przejściowych.