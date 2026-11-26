Wydatki na trzy podstawowe zasiłki z pomocy społecznej (zasiłek stały, zasiłek okresowy i zasiłek celowy) stanowią równowartość około 78 zł rocznie w przeliczeniu na jednego mieszkańca Polski, czyli tylko 6,50 zł miesięcznie. Dane GUS obalają mit o rozrzutności MOPS w zakresie świadczeń z pomocy społecznej. Dla porównania 1 mln osób otrzymuje rocznie zasiłek pielęgnacyjny, co kosztuje około 2,5 mld zł rocznie - zasiłek ten nie jest wypłacany na podstawie ustawy o pomocy społecznej. Wynika z ustawy o świadczeniach rodzinnych. MOPS przekazują świadczenia na podstawie tych dwóch ustaw.

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W 2025 r. w całej Polsce otrzymało:

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- Zasiłek celowy 280 500 osób.

- Zasiłek okresowy 188 400 osób.

- Zasiłek stały 160 300 osób.

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Wydatki na trzy podstawowe zasiłki z pomocy społecznej w 2024 r. wyniosły:

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- zasiłek celowy – 1 168,9 mln zł,

- zasiłek stały – 1 354 mln zł,

- zasiłek okresowy – 422,6 mln zł.

Dla porównania zasiłek pielęgnacyjny otrzymuje 1 mln osób

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 215,84 zł miesięcznie.

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Pomimo braku podwyżki na zasiłek pielęgnacyjny od 2019 roku i tak świadczenie to generuje wyższe koszty niż rozpatrywane osobno zasiłki z pomocy społecznej

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

- niepełnosprawnemu dziecku;

- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;

- osobie, która ukończyła 75 lat.

Ilu Polaków korzysta ze świadczeń MOPS i GOPS? Dane GUS

Według danych GUS w 2025 r. ze MOPS s korzystało 1 177 100 osób (3,1% mieszkańców Polski). Wśród nich 680 500 osób o dochodach poniżej progu dochodowego oraz 286 800 osób niepełnosprawnych.

W 2024 r. na poszczególne zasiłki z pomocy społecznej przeznaczono w całej Polsce:

1,354 mld zł – zasiłki stałe,

1,169 mld zł – zasiłki celowe,

422,6 mln zł – zasiłki okresowe,

58 mln zł – pozostałe formy pomocy pieniężnej.

Łączna wartość pomocy pieniężnej wyniosła około 3 mld zł, a pomocy niepieniężnej – 1,66 mld zł.

Wydatki na trzy podstawowe zasiłki z pomocy społecznej (zasiłek stały, zasiłek okresowy i zasiłek celowy) stanowiły równowartość około 78 zł rocznie w przeliczeniu na jednego mieszkańca Polski, czyli 6,50 zł miesięcznie.

Odrębną kategorią w MOPS i GOPS są świadczenia rodzinne, które również często wypłacają MOPS i GOPS. W 2025 r. ich łączna wartość wyniosła 15 mld zł. Przeciętnie miesięcznie korzystało z nich około 1,2 mln beneficjentów. W porównaniu z 2024 r. liczba beneficjentów zmniejszyła się o 8,5%, a liczba wypłacanych świadczeń o 12,2%.

Będzie podwyżka zasiłku pielęgnacyjnego, czy jej nie będzie - pytają o to posłowie w Sejmie

W interpelacji poselskiej nr 20537 z 20 października 2026 r. skierowanej do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poruszono problem niskiej wysokości zasiłku pielęgnacyjnego. Pytania dotyczą nie tylko podwyżki tego świadczenia, ale również możliwości wprowadzenia jego corocznej waloryzacji. W interpelacji zwrócono uwagę na niezadowolenie osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów z utrzymywania od lat tej samej kwoty zasiłku.

Zasiłek pielęgnacyjny od siedmiu lat wynosi 215,84 zł. Wszystko wokół drożeje

Od 1 listopada 2019 r. wysokość zasiłku pielęgnacyjnego nie zmieniła się ani o grosz. W tym czasie znacząco wzrosły ceny leków, środków higienicznych, usług rehabilitacyjnych oraz koszty zapewnienia codziennej opieki osobom niepełnosprawnym.

W interpelacji przypomniano, że celem zasiłku pielęgnacyjnego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z koniecznością zapewnienia opieki i pomocy innej osoby. Kwota 215,84 zł miesięcznie nie odpowiada już jednak rzeczywistym potrzebom osób uprawnionych do tego świadczenia.

Do ministerstwa skierowano pytanie, czy przeprowadziło analizę rzeczywistych kosztów ponoszonych przez osoby niepełnosprawne w związku z koniecznością zapewnienia im opieki. Zapytano również, jakie konkretne działania zamierza podjąć resort, aby wysokość zasiłku lepiej odpowiadała tym wydatkom.

Dlaczego zasiłek pielęgnacyjny nie jest waloryzowany co roku?

Problemem jest nie tylko brak podwyżki, ale również sposób ustalania wysokości zasiłku pielęgnacyjnego. W przeciwieństwie do niektórych innych świadczeń nie jest on objęty mechanizmem corocznej waloryzacji.

Obowiązujące przepisy przewidują weryfikację jego wysokości co trzy lata. Weryfikacja nie oznacza jednak obowiązkowej podwyżki. Rząd może pozostawić świadczenie na dotychczasowym poziomie, nawet jeżeli w ciągu trzech lat znacząco wzrosły koszty życia.

W interpelacji zapytano ministerstwo, czy rozważa zmianę tych zasad i wprowadzenie corocznej waloryzacji zasiłku pielęgnacyjnego, która uwzględniałaby poziom inflacji i wzrost kosztów życia.

Czy podwyżka zasiłku pielęgnacyjnego jest możliwa jeszcze przed weryfikacją w 2027 r.?

Kolejna ustawowa weryfikacja wysokości zasiłku pielęgnacyjnego przypada na 2027 r. Jedno z pytań zawartych w interpelacji dotyczy możliwości podwyższenia świadczenia jeszcze przed tym terminem. Czy osoby niepełnosprawne rzeczywiście muszą czekać do 2027 r.?

W interpelacji nie wskazano konkretnej kwoty, do której powinien zostać podniesiony zasiłek pielęgnacyjny. Od ministerstwa oczekuje się natomiast przedstawienia konkretnych planów dotyczących zarówno samej podwyżki, jak i zabezpieczenia wartości świadczenia przed skutkami inflacji w kolejnych latach.

Ile zasiłków wypłaca mały GOPS – przykład

GOPS w Brodnicy w okresie około roku wypłacił:

358 wniosków o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami,

54 wnioski o zasiłek pielęgnacyjny,

18 wniosków o świadczenie pielęgnacyjne,

37 wniosków o becikowe,

10 wniosków o świadczenie rodzicielskie,

6 wniosków o specjalny zasiłek opiekuńczy.

Zdecydowana większość wniosków (74%) dotyczyła zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami. Podstawowa kwota tego zasiłku wynosi od 95 zł do 135 zł miesięcznie na dziecko, a jego otrzymanie jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego.

WAŻNE! 483 wnioski nie oznaczają 483 świadczeniobiorców. Jedna osoba może złożyć kilka wniosków, a samo złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem pieniędzy.