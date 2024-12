Specustawa przeliczeniowa dla emerytów i ZUS? Premier podjął decyzję o braku publikacji wyroków Trybunału Konstytucyjnego

To oznacza, że wielka rzesza emerytów nie ma szans na ponowne przeliczenie emerytur na podstawie wyroku TK z 4 czerwca 2024 r. Wyrok daje realne szanse dla tych osób na podwyżkę emerytur bieżących oraz otrzymanie godziwych kwot z tytułu wyrównania. Niektórzy powyżej 60 000 zł. Rząd zdaje sobie sprawę ze słusznych praw tych osób. Dowodem na to jest szereg odpowiedzi na zapytania poselskie w Sejmie. Więc logicznym jest - po decyzji o niepublikowaniu wyroków TK - oczekiwanie na specustawę, która rozwiąże problem osób poszkodowanych przez przepisy emerytalne za ostatnie około 10-13 lat. I nakaże ZUS dokonanie korzystnych przeliczeń na rzecz poszkodowanych osób.

Sprawa rozpatrzona przez TK jest prosta ( Sygn. akt SK 140/20 ) . Do 2013 r. przejście na wcześniejszą emeryturę nie powodowało pomniejszenia emerytury powszechnej (60 i 65 lat). Od 1 stycznia 2013 r. już tak - ZUS obniżał kapitał emerytalny o korzyści wypłacono w okresie korzystania z emerytury wcześniejszej. To często poważne kwoty - nawet 150 000 zł - 200 000 zł (chodzi o kapitał emerytalny). TK uznał, że jest to niezgodne z Konstytucją RP: Link do uzasadnienia.

Przykład Emeryt był na wcześniejszej emeryturze w 2012 r. Na emeryturę w wieku 65 lat przeszedł w 2018 r. Z tego tytułu ZUS pomniejszył - za okres świadczeń na emeryturze wcześniejszej - jego emeryturę o 1000 zł miesięcznie. Od 2018 r. emeryt każdego miesiąca otrzymuje zaniżoną o 1000 zł emeryturę.

Po wyroku TK, ZUS odmówił jego wykonania z uwagi na brak publikacji w Dzienniku Ustaw. Wiemy już, że nie będzie tej publikacji. Jedynym sposobem otrzymania wyrównania emerytur (i podwyżek) są wyroki sądów okręgowych - linki do przykładowych wyroków na końcu artykułu:

Czy będzie specustawa dla 200 000 emerytów? Premier podjął decyzję o braku publikacji wyroków Trybunału Konstytucyjnego

Wynika to z uchwały Rady Ministrów z 18 grudnia 2024 r. Czytamy w niej, że: "Rada Ministrów wyraża stanowisko, zgodnie z którym ogłaszanie w dziennikach urzędowych rozstrzygnięć Trybunału Konstytucyjnego mogłoby doprowadzić do utrwalenia stanu kryzysu praworządności. Wobec tego Rada Ministrów uznaje, że nie jest dopuszczalne ogłaszanie dokumentów, które zostały wydane przez organ nieuprawniony".

Poniżej uchwała Rady Ministrów w sprawie przeciwdziałania negatywnym skutkom kryzysu konstytucyjnego w obszarze sądownictwa z 18 grudnia 2024 r.

Poniżej pełna treść uchwały w pliku PDF

uchwała RM

Przy takim stanowisku rządu jedyny sposób wypłaty pieniędzy emerytom to specustawa. Nieakceptowalnie społecznie jest zmuszania 200 000 osób mających 70-80 lat do batalii sądowej z ZUS. Rząd o tym wie. W Sejmie co chwila jest taka odpowiedź na interpelację poselską (dotycząca problemu wyroku z 4 czerwca 2024 r.) jak ta poniżej w pliku PDF

interpelacja interpelacja

W tej odpowiedzi na samym końcu jest taka deklaracja:

W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej trwają prace analityczne o charakterze prawnym, ekonomicznym i organizacyjnym, mające określić sposób rozwiązania tej kwestii. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej współdziała w tym zakresie z Ministrem Finansów oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. O podjęciu przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej decyzji w tej sprawie, poinformuję Panią Posłankę odrębnym pismem.

Należy składać wnioski do ZUS. Od daty publikacji w Dzienniku Ustaw

Na podstawie poniższego przepisu z kodeksu postępowania administracyjnego można składać wnioski do ZUS o wznowienie postępowań o przeliczenie emerytur, wypłatę wyrównania i podwyżki miesięcznych emerytur. Wymaga to jednak publikacji w Dzienniku Ustaw. Nie będzie jej.