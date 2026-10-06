REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Pomoc Społeczna » Emeryt » ZUS się czasami myli z wysokością emerytury. Emeryt oddaje ją wtedy. Ale tylko za 3 lata

ZUS się czasami myli z wysokością emerytury. Emeryt oddaje ją wtedy. Ale tylko za 3 lata

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
06 października 2026, 21:22
[Data aktualizacji 06 października 2026, 21:22]
Tomasz Król
Tomasz Król
prawnik piszący o m.in.: problemach osób niepełnosprawnych, ZUS, pracy, cywilistyce, administracji, przedsiębiorcach, podatkach
ZUS: Emeryci zwracają emeryturę. Renciści rentę. Za trzy lata wstecz [świadczenie nienależne]
ZUS: Emeryci zwracają emeryturę. Renciści rentę. Za trzy lata wstecz [świadczenie nienależne]
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

To stosunkowo rzadka sytuacja, ale się zdarza – trzeba zwrócić do ZUS nienależną emeryturę albo rentę. Przykładem jest wypłata drugiej emerytury byłemu wojskowemu albo policjantowi. Jeżeli ma pecha i obowiązują go niekorzystne przepisy, to może mieć tylko jedną emeryturę – albo z ZUS albo mundurową. W artykule omówienie niekorzystnego wyroku, kiedy emeryt jednak przez kilka lat otrzymywał dwie emerytury (niezgodnie z przepisami).

ZUS domagał się zwrotu emerytury za okres od 1 marca 2020 r. do 30 września 2023 r. w kwocie 23.886,49 zł. Sądy zmniejszyły tą kwotę za okres od 1 marca 2020 r. do 30 września 2020 r.

REKLAMA

REKLAMA

Dlaczego? Bo jest furtka chroniąca emerytów i rencistów, którzy otrzymali nienależne świadczenia i muszą je zwrócić do ZUS. Ochrona polega na ograniczeniu czasowym praw ZUS do żądania zwrotu nienależnej emerytury albo renty. W sprawie ocenionej przez sąd wynosi on 3 lata. Jak obliczyć okres trzech lat? O tym w dalszej części artykułu.

Emeryt mundurowy (rozpoczął służbę np. w 1996 r.) nie może mieć dwóch emerytur - emerytury nr 1 (z ZUS) i emerytury nr 2 (mundurowej)

Przykład

Emeryt mundurowy otrzymywał przez okres od 1 marca 2020 r. do 30 września 2023 r. dwie emerytury - jedną z ZUS (odprowadził na nią składki od dochodów cywilnych), a drugą mundurową. Sąd uznał, że pieniądze z emerytury "ZUS-owskiej", emeryt musi zwrócić do ZUS. Wynika to ze szczególnej sytuacji - emeryt rozpoczął służbę mundurową przed 1999 r. Przepisy dla osób o takim przebiegu ścieżki zawodowej wykluczają możliwość łączenia emerytury cywilnej i np. "żołnierskiej".

Przykład opracowano na podstawie wyroku z 14 stycznia 2026 r. Sądu Apelacyjnego w Warszawie III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (sygn. akt III AUa 2137/24). Jest on niekorzystny dla emeryta. Musi oddać drugą emeryturę.

Ale nie do końca. Pokażmy to w dalszej części przykładu:

REKLAMA

Przykład

Emeryt mundurowy otrzymywał przez okres od 1 marca 2020 r. do 30 września 2023 r. dwie emerytury. Nie miał do tego prawa. Sąd wskazał, że owszem nienależną emeryturę trzeba oddać do ZUS. Ale tylko za okres trzech lat wstecz licząc do ostatniej wypłaty. W sprawie ostatnia wypłata nienależnego świadczenia miała miejsce we wrześniu 2023 r., a od 1 października 2023 r. została wstrzymana wypłata emerytury. Czyli cofamy się trzy lata od okresu wrzesień / październik 2023 r. Do ZUS wracają więc świadczenia za okres od 1 października 2020 r. do 30 września 2023 r.

ZUS nie może żądać zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za okres od 1 marca 2020 r. do 30 września 2020 r., gdyż jest to okres przekraczający 3 lata, w rozumieniu art. 138 ust. 4 ustawy emerytalnej. Dodać należy, że dotyczy to wszystkich świadczeń pobranych nienależnie w tym okresie, tj. emerytury i dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego.

Dlatego w wyroku z 14 stycznia 2026 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (sygn. akt III AUa 2137/24) stwierdził: Pomimo jednak, że odwołujący się pobrał nienależnie świadczenia za okres od 1 marca 2020 r. do 30 września 2023 r., to jednak organ rentowy nie może domagać się ich zwrotu za cały wskazany okres.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Sąd Najwyższy: Emeryci zwracają emeryturę. Renciści rentę. Za trzy lata wstecz [świadczenie nienależne]

Podstawa prawna

Sąd Najwyższy w uchwale składu siedmiu sędziów z dnia 16 maja 2012 r., III UZP 1/12 (OSNP 2012 nr 23-24, poz. 290) stwierdził, że trzyletni okres, za który organ rentowy może żądać zwrotu nienależnie pobranych świadczeń na podstawie art. 138 ust. 4 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, obejmuje okres do ostatniej wypłaty (pobrania) nienależnego świadczenia (por. także wyrok Sądu Najwyższego z 6 lutego 2024 r., I USKP 13/23).

Prawidłowa wykładnia przepisu art. 138 ust. 4 ustawy emerytalnej prowadzi zatem do wniosku, że obowiązkiem zwrotu objęte są nienależnie pobrane świadczenia maksymalnie za okres 3 lat liczonych do ostatniej wypłaty (pobrania) nienależnego świadczenia.

Podstawa prawna - art. 138 ust. 5 i 6 ustawy emerytalnej

Kwoty nienależnie pobranych świadczeń w związku z osiągnięciem przychodów, o których mowa w art. 104 ust. 1, podlegają zwrotowi za okres nie dłuższy niż 1 rok kalendarzowy poprzedzający rok, w którym wydano decyzję o rozliczeniu świadczenia, jeżeli osoba pobierająca to świadczenie powiadomiła organ rentowy o osiągnięciu przychodu, w pozostałych zaś przypadkach - za okres nie dłuższy niż 3 lata kalendarzowe poprzedzające rok wydania tej decyzji.

Organ rentowy może odstąpić od żądania zwrotu kwot nienależnie pobranych świadczeń w całości lub w części, zmniejszyć wysokość potrąceń, ustaloną zgodnie z art. 140 ust. 4 pkt 1, lub zawiesić dokonywanie tych potrąceń na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, jeżeli zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności.

Zobacz również:

Polecamy KSeF - podręcznik

KSeF – jak wdrożyć

Instrukcje KSeF. 15 praktycznych procedur dla podatników

Powiązane
ZUS seryjnie przegrywa w sądzie przeliczanie emerytur [wyrok TK z 4 czerwca 2024 r.]
ZUS seryjnie przegrywa w sądzie przeliczanie emerytur [wyrok TK z 4 czerwca 2024 r.]
ZUS wypłacił 5 emerytur na 10.000 zł netto, ale oddasz mu 12 000 zł brutto. 2.000 zł trzeba wychodzić
ZUS wypłacił 5 emerytur na 10.000 zł netto, ale oddasz mu 12 000 zł brutto. 2.000 zł trzeba wychodzić
PFRON: W 2026 r. nie ma samochodów dla stopnia umiarkowanego. MOPS bez wyższego zasiłku pielęgnacyjnego [Przykłady]
PFRON: W 2026 r. nie ma samochodów dla stopnia umiarkowanego. MOPS bez wyższego zasiłku pielęgnacyjnego [Przykłady]
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Kask obowiązkowy dla dzieci od czerwca 2026 r. A dorośli? Co trzeci nie ma go wcale
06 paź 2026

Od 3 czerwca 2026 roku kask jest obowiązkowy dla wszystkich osób poniżej 16. roku życia, a mandat za jego brak płaci rodzic. Wśród dorosłych rowerzystów kask nosi regularnie 35%, a 36% nie posiada go w ogóle. Kto najczęściej nie nosi kasku?
W sądach rośnie liczba spraw dot. kredytów z WIBOR-em. ZBP: banki tego nie udźwigną; dramatyczne skutki dla całej gospodarki
06 paź 2026

Aktualnie w polskich sądach rośnie liczba postępowań dotyczących kredytów złotowych opartych na wskaźniku WIBOR. Na koniec 2025 roku w pierwszej instancji toczyło się ich ponad 2,7 tys. – wynika z danych przytoczonych w raporcie Instytutu Sobieskiego „Wpływ podważania stawki referencyjnej WIBOR na stabilność sektora finansowego oraz na gospodarkę Polski”. Autorzy tego raportu oceniają, że kwestionowanie kredytów opartych na stawce WIBOR może w skrajnym scenariuszu kosztować sektor bankowy nawet 284 mld zł. Związek Banków Polskich podkreśla, że to kwota nie do udźwignięcia przez sektor i mogłaby się wiązać z przymusową restrukturyzacją części instytucji, co z kolei oznaczałoby poważne konsekwencje dla gospodarki.
Napoje i posiłki profilaktyczne dla pracowników. Komu posiłki przysługują wyłącznie podczas okresu zimowego?
06 paź 2026

Zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy od 1 listopada do 31 marca trwa tzw. okres zimowy. Pracodawca musi wówczas zapewnić niektórym pracownikom gorące napoje i posiłki profilaktyczne.
Lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci, asystentki medyczne na umowach B2B. Czy nowe uprawnienia PIP wymuszą zmianę formy prawnej współpracy?
06 paź 2026

Nowelizacja ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, obowiązująca od 8 lipca 2026 roku, istotnie zwiększyła ryzyko związane ze stosowaniem umów cywilnoprawnych i kontraktów B2B. PIP uzyskała nowe narzędzia pozwalające na skuteczniejszą weryfikację, czy określona współpraca nie ma w rzeczywistości cech stosunku pracy. Zmiany te wzbudziły zainteresowanie i obawy w wielu branżach. Jedną z nich jest ochrona zdrowia.

REKLAMA

Czy w testamencie można zapisać konkretne rzeczy? Skutki dla spadku i zachowku
06 paź 2026

Instytucja zapisu często nie jest znana osobom, chcącym uregulować kwestie dziedziczenia. W artykule podpowiadamy jak można stosować zapis i czym takie rozwiązanie różni się od zapisu windykacyjnego. Czy zapis w testamencie chroni przed zachowkiem? Jakie ma skutki dla spadkobiercy?
Taniej bez faktury i paragonu ("będzie pan zadowolony") - skarbówka bierze się za budowlańców. MF szykuje nowe przepisy bo szara strefa w budownictwie przekracza 6 mld zł
06 paź 2026

Szara strefa w budowlance znalazła się na celowniku Ministerstwa Finansów, które pracuje nad nowymi przepisami ograniczającymi to zjawisko. Rozważane są m.in. zmiany zasad wystawiania faktur i paragonów oraz zwiększenie przejrzystości rozliczeń. Skalę problemu sygnalizują wyniki niedawno opublikowanego badania, gdzie niemal co trzeci konsument korzystający z usług fachowców najczęściej rozlicza się bez żadnego dokumentu. Analitycy rynkowi szacują w jednym z wariantów potencjalnie nieujawniony obrót na około 6,6 mld zł rocznie. Odrębne wyliczenia ekspertów wskazują, że ubytek wpływów z VAT w skrajnym wariancie może sięgać około 4 mld zł. Widać więc, że skala problemu może być znacząca i gra idzie o dużą stawkę.
Pracodawcy muszą zrobić przegląd danych osobowych osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS
06 paź 2026

Prowadzenie działalności socjalnej wiąże się dla pracodawców z szeregiem obowiązków formalnych. Część z nich ma związek z ochroną danych osobowych, która w tym przypadku może być objęta zaostrzonymi zasadami właściwymi dla danych wrażliwych.
Zmiany w PIT od 2027 roku. Wielu Polaków zyska znacznie wyższy zwrot z podatku
06 paź 2026

Rząd po cichu przyjął rewolucyjny projekt nowelizacji przepisów podatkowych, który drastycznie wpłynie na rozliczenia roczne. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2027 roku i przyniosą gigantyczną finansową niespodziankę wybranej grupie podatników. Ministerstwo Finansów zdecydowało się na całkowite podwojenie dotychczasowych stawek, co pozwoli na odliczenie od dochodu znacznie większych kwot niż do tej pory.

REKLAMA

Godziny nadliczbowe pracowników samorządowych. Czy będzie zmiana przepisów?
06 paź 2026

Pracownikom samorządowym pracującym w godzinach nadliczbowych nie przysługuje z tego tytułu dodatek do wynagrodzenia. MSWiA przypomniało, że za pracę w nadgodzinach przysługuje jedynie wynagrodzenie albo czas wolny. Czy będzie zmiana przepisów?
ZUS drastycznie zmienił taktykę. Wykrywalność błędów bije rekordy
06 paź 2026

Jeszcze kilka lat temu urzędnicy kontrolowali firmy niemal "na oślep". Dziś ZUS drastycznie ograniczył liczbę wizyt, ale ich skuteczność wzrosła do niespotykanego dotąd poziomu. Inspektorzy bezbłędnie typują podmioty, w których dochodzi do uchybień. Sprawdź, jakie ukryte narzędzia pomagają im w namierzaniu firm i jakie błędy kosztowały przedsiębiorców aż 373 miliony złotych.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA