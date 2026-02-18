REKLAMA

Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Pomoc Społeczna » Emeryt » Samotni emeryci 75+ bez dzieci nie dostaną bonu senioralnego. Asystent dla staruszków z rodziną [Projekt ustawy]

Samotni emeryci 75+ bez dzieci nie dostaną bonu senioralnego. Asystent dla staruszków z rodziną [Projekt ustawy]

18 lutego 2026, 19:37
[Data aktualizacji 18 lutego 2026, 19:37]
Tomasz Król
Tomasz Król
prawnik - prawo pracy, cywilne, gospodarcze, administracyjne, podatki, ubezpieczenia społeczne, sektor publiczny
Nieprzemyślane rozwiązania w projekcie ustawy o nowym bonie. Świadczenia dla dzieci z dochodem do 6700 zł albo 10 000 zł (brutto). Brak świadczeń dla osób samotnych
Nieprzemyślane rozwiązania w projekcie ustawy o nowym bonie. Świadczenia dla dzieci z dochodem do 6700 zł albo 10 000 zł (brutto). Brak świadczeń dla osób samotnych
O skandalu piszą do nas czytelnicy. I wcale nie nadużywają tego słowa. Ministerstwo Rodziny pilotuje projekt ustawy o bonie senioralnym zdejmujący w praktyce z dorosłych dzieci, które mają pracę i dochody, obowiązek alimentacyjny wobec ich rodziców. Świadczenie niepieniężne w kwocie do 2150 zł miesięcznie jest przeznaczone na opiekę nad rodzicami czy dziadkami w wieku 75+. Obowiązek alimentacyjny nakazuje dzieciom albo wnukom zapewnienie tej opieki samej z siebie (o ile starsza osoba jest w niedostatku). Tymczasem rząd prawdopodobnie wprowadzi ustawę, która daje dofinansowanie w postaci bonu dla dzieci albo wnuków mających dochody wystarczające na zajęcie się rodzicami (dziadkami). Jednocześnie samotne bezdzietne osoby w wieku 75+, które nie mogą liczyć na pomoc rodziny (bo jej nie mają) są pozbawione tego świadczenia. Tylko dlatego, że nie mają dzieci. Ich osobista sytuacja jest bez znaczenia. Rząd zamierza pomagać np. dzieciom, które mają na koncie takie numery jak podrzucanie swoich starych rodziców do szpitala. To oczywiście przerysowany przykład, ale ustawa przewiduje dofinansowanie także dla takich osób.

Bon senioralny na usługi wsparcia dla seniora otrzymuje jego małżonek lub zstępny, na którym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, oraz który od co najmniej 3 miesięcy przed złożeniem wniosku ma dochody z pracy albo firmy. Następnie z usług wynikających z bonu korzysta emeryt. Taka konstrukcja świadczenia powoduje, że następuje wyręczenie przez Państwo dzieci i wnuków z obowiązku pomocy rodzicom albo dziadkom.

Równolegle żadnej pomocy nie otrzymają emeryci, którzy nie mają dzieci - tym pozostaje MOPS (niewielkie zasiłki i usługi opiekuńcze) i programy gminne.

O sprawie wykluczenia osób samotnych 75+ napisała do nas czytelniczka. Oto jej list:

Dlaczego osoby starsze, samotne, o niskich dochodach, w dodatku ponoszące wszystkie koszty utrzymania i eksploatacji mieszkania, bez wsparcia finansowego rodziny, zgodnie z projektem ustawy nie będą mogły skorzystać z pomocy

Toczą się prace nad ustawą o bonie senioralnym.

Już wiemy, że z programu będą mogły skorzystać osoby, które:

1) w dniu składania wniosku ukończyły 75 lat,

2) mają realne potrzeby opiekuńcze, których nie mogą zaspokoić członkowie rodziny,

3) mają dzieci lub wnuki aktywne zawodowo,

4) spełniają kryteria dochodowe (ich wysokość ma być aktualizowana każdego roku).

No i tak:

ad punkt 1) ukończyłam 75 lat, mam orzeczenie o umiarkowanej niepełnosprawności,

ad punkt 4) kryterium dochodowe spełniam (emerytura brutto 2.295,08 plus dodatek pielęgnacyjny 348,22 = 2.643,30 zł brutto/2.436,74 zł netto),

ad punkt 2) mam realne potrzeby opiekuńcze, których nie mogą zaspokoić członkowie rodziny. To się zgadza, członkowie rodziny nie mogą zaspokoić moich potrzeb opiekuńczych, ponieważ jestem samotna i nie mam żadnej rodziny.

A ponieważ nie mam rodziny, więc tym samym nie spełniam kryterium punktu 3), czyli nie mam ani dzieci ani wnuków aktywnych zawodowo.

Zastanawiam się więc dlaczego osoby starsze, samotne, o niskich dochodach, w dodatku ponoszące wszystkie koszty utrzymania i eksploatacji mieszkania, bez wsparcia finansowego rodziny, zgodnie z projektem ustawy nie będą mogły skorzystać z pomocy, wynikającej z założeń utworzenia bonu, o którym mowa. Wbrew pozorom osób żyjących samotnie nie jest tak mało.

Serdecznie pozdrawiam

Bon senioralny otrzymują dzieci, które mają pracę i dochody, z których mogą udzielić wsparcia dla swoich niemajętnych rodziców

Sprawdziliśmy przepisy i Czytelniczka ma rację – bon senioralny otrzymują dzieci, które mają pracę i dochody, z których mogą udzielić wsparcia dla swoich niemajętnych rodziców. W wielu sytuacjach nie potrzebują żadnego wsparcia. Jednocześnie takiej pomocy nie otrzymają równie niemajętni 75-latkowie, którzy nie mają dzieci. A przecież życiowe doświadczenie uczy, że to właśnie samotna staruszka, która z trudem idzie po zakupy do sklepu, potrzebuje pomocy bardziej niż jej rówieśnica, która ma trójkę dorosłych dzieci. Podkreślmy raz jeszcze: samotne staruszki, które zna każdy z nas (i wie, że potrzebują pomocy), nie otrzymają wsparcia od rządu. Wsparcie to jest przeznaczone dla staruszek, które mają np. trójkę dorosłych, zarabiających dzieci.

W ustawie nie ma żadnego mechanizmu wstrzymującego wypłaty dla dzieci nie wykonujących obowiązku alimentacyjnego wobec rodziców. Jedynym kryterium jest to, aby dzieci te miały dochody z m.in. pracy albo firmy (w okresie kilku miesięcy przed złożeniem wniosku:

Podstawa prawna

Art. 5. 1. Bon senioralny na usługi wsparcia dla seniora otrzymuje jego małżonek lub zstępny, na którym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2809 oraz z 2025 r. poz. 897) ciąży obowiązek alimentacyjny, oraz który od co najmniej 3 miesięcy przed złożeniem wniosku m.in.:

1) pozostaje w zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego oraz umowy o pracę nakładczą, lub

2) prowadzi działalność gospodarczą, o której mowa w art. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2024 r. poz. 236, z późn. zm. )

Podstawa prawna

Art. 5. 1. Bon senioralny na usługi wsparcia dla seniora otrzymuje jego małżonek lub zstępny, na którym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2809 oraz z 2025 r. poz. 897) ciąży obowiązek alimentacyjny, oraz który od co najmniej 3 miesięcy przed złożeniem wniosku:

1) pozostaje w zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego oraz umowy o pracę nakładczą, lub

2) prowadzi działalność gospodarczą, o której mowa w art. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2024 r. poz. 236, z późn. zm. )), lub

Dochód uprawnionego do bonu senioralnego , przeciętnie w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku:

1) nie może być niższy niż 3500 zł oraz wyższy niż 6700 zł – w przypadku, gdy prowadzi on jednoosobowe gospodarstwo domowe;

2) łącznie z dochodami pozostałych członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać 10 000 zł – w przypadku, gdy prowadzi on wieloosobowe gospodarstwo domowe.

Zasady te były wpisane do poprzednich projektów ustawy o bonie senioralnym - nie dysponuję w momencie pisania artykułu najnowszą wersją tego dokumentu. Złożono w tej sprawie około 1000 postulatów i poprawek - czekamy na wersję finalną. Ale powyższe przepisy z września 2025 r. oddają idee - jedynym kryterium do przyznania świadczeń jest osiąganie dochodu przez męża, dzieci albo wnuki. Bez znaczenia jest dokładna analiza sensu udzielenia wsparcia przez państwo. Nie ma mechanizmu odmowy przyznania świadczenia, gdy jest to po prostu zbędne albo nieetyczne.

Polecamy KSeF - podręcznik

KSeF – jak wdrożyć

Instrukcje KSeF. 15 praktycznych procedur dla podatników

Przykłady uzasadniające krytykę projektu ustawy o bonie senioralnym

Przykład

Samotna emerytka z niskimi dochodami. Nie ma dzieci. Potrzebuje kilkunastu godzin opieki miesięcznie w zakresie pomocy asystenta. Kobieta ma problemu z prowadzeniem domu, robieniem zakupów, załatwianiem spraw urzędowych. Nie otrzyma pomocy w ramach bonu senioralnego. Jedyna pomoc jaką dostanie to symboliczne zasiłki z MOPS i usługi opiekuńcze (prawdopodobnie usługi opiekuńcze będą mogły otrzymywać osoby mające bon, co zwiększa niesprawiedliwość projektu ustawy).

Przykład

Samotna emerytka z niskimi dochodami. Ma trójkę dzieci, które spełniają kryterium dochodu 6700 zł do 10 000 zł brutto.. Potrzebuje kilkunastu godzin opieki miesięcznie w zakresie pomocy asystenta. Kobieta ma problemu z prowadzeniem domu, robieniem zakupów, załatwianiem spraw urzędowych. Otrzyma pomoc w ramach bonu senioralnego. Dodatkowo skorzysta z usług opiekuńczych MOPS.

Bon senioralny to kolejne świadczenie zależne od punktów określających niesamodzielność

Przy okazji głównego tematu artykułu warto zwrócić uwagę na ważną cechę bonu senioralnego. Tak jak w przypadku świadczenia wspierającego o rzeczywistej wartości świadczenia decyduje rodzaj testu sprawności.

To, czy wartość bonu wyniesie maksymalne 2150 zł,1659 zł albo 1200 zł zależy od oceny poziomu niezaspokojonych potrzeb w zakresie podstawowych czynności życia codziennego seniora.

Inna jest oczywiście skala punktów oraz sposób oceny. Np. przy bonie senioralnym 60 punktów oznacza najwyższy możliwy w skali poziom niezaspokojonych potrzeb, zaś 0 punktów – najniższy poziom niezaspokojonych potrzeb.

Tu także będzie "kwestionariusz oceny poziomu niezaspokojonych potrzeb w zakresie podstawowych czynności życia codziennego, zwanego dalej „kwestionariuszem”.

Jak wyglądała w poprzednich projektach wartość świadczenia przeliczona na godziny wsparcia?

Seniorowi od 75. do 79. roku życia, który otrzymał w skali niezaspokojonych potrzeb w zakresie podstawowych czynności życia codziennego:

1) od 11 do 20 punktów – przysługuje od 4 do 7 godzin usług wsparcia w ramach bonu senioralnego miesięcznie;

2) od 21 do 35 punktów – przysługuje od 8 do 14 godzin usług wsparcia w ramach bonu senioralnego miesięcznie;

3) od 36 do 50 punktów – przysługuje od 15 do 22 godzin usług wsparcia w ramach bonu senioralnego miesięcznie;

4) od 51 do 60 punktów – przysługuje od 23 do 30 godzin usług wsparcia w ramach bonu senioralnego miesięcznie.

Źródło: INFOR
