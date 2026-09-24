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Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Pomoc Społeczna » Emeryt » ZUS żąda podpisu życia. Bez podpisu ZUS wstrzyma emeryturę, rentę, kompensację, zasiłek, świadczenie przedemerytalne, uzupełniające i rodzicielskie

ZUS żąda podpisu życia. Bez podpisu ZUS wstrzyma emeryturę, rentę, kompensację, zasiłek, świadczenie przedemerytalne, uzupełniające i rodzicielskie

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24 września 2026, 12:30
[Data aktualizacji 24 września 2026, 12:37]
Tomasz Król
Tomasz Król
prawnik piszący o m.in.: problemach osób niepełnosprawnych, ZUS, pracy, cywilistyce, administracji, przedsiębiorcach, podatkach
ZUS żąda od emeryta podpisu życia. Żeby nie było wyłudzeń świadczeń
ZUS żąda od emeryta podpisu życia. Żeby nie było wyłudzeń świadczeń
T. Król
Własne

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"Poświadczenie życia" to dokument z podpisem np. emeryta, który dowodzi, że świadczenia ZUS trafia do osoby, która żyje. Instytucja "poświadczenia życia" jest stosowana przez ZUS głównie przy świadczeniach wypłacanych za granicę, kiedy ZUS nie ma możliwości korzystania z systemu PESEL dla sprawdzenia, czy ZUS wypłaca pieniądze żyjącej osobie. Ale żądanie ZUS o "poświadczenia życia" może także otrzymać emeryt żyjący i mieszkający w Polsce. Zasada jest prosta - "ZUS nie otrzyma podpisu życia, ZUS wstrzyma świadczenia".

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Podstawą jest art. 128 ustawy emerytalnej. Przepis stanowi:

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1. Na żądanie organu rentowego emeryt lub rencista jest zobowiązany do potwierdzania własnoręcznym podpisem istnienia dalszego prawa do pobierania świadczeń określonych ustawą (żądanie tzw. podpisu życia").

2. W razie zaistnienia okoliczności uniemożliwiających lub utrudniających emerytowi lub renciście złożenie tego podpisu, istnienie dalszego prawa do pobierania świadczeń przez tego emeryta lub rencistę może potwierdzić własnoręcznym podpisem upoważniona osoba sprawująca faktyczną opiekę nad emerytem lub rencistą.

3. Własnoręczność podpisu osób, o których mowa w ust. 1 i 2, potwierdzają nieodpłatnie właściwe organy administracji rządowej lub jednostek samorządu terytorialnego.

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6. Organ rentowy wypłacający świadczenia, o których mowa w art. 132, osobom zamieszkałym za granicą może potwierdzić istnienie dalszego prawa do pobierania świadczeń, o którym mowa w ust. 1, również poprzez wymianę informacji z właściwą zagraniczną instytucją administracji zabezpieczenia społecznego, w szczególności w formie elektronicznej.

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Trzy wersje poświadczenia życia

ZUS obecnie rozróżnia trzy wersje formularzy służących do zbierania podpisów emerytów, rencistów i odbiorców pozostałych świadczeń od ZUS:

Przykład 1

EMR – „Poświadczenie dalszego istnienia prawa do pobierania świadczeń”. To podstawowy formularz stosowany przez ZUS, m.in. w Polsce.

Przykład 2

EMRG – „Oświadczenie osoby, która mieszka za granicą, o prawie do pobierania polskiej emerytury lub renty”. Jest to formularz dla osób mieszkających za granicą.

Przykład 3

EMRG-1 – nie jest uniwersalnym formularzem zastępującym EMRG. ZUS używa tego symbolu dla określonych wersji językowych formularza dla osób mieszkających za granicą, np. polsko-niemieckiej, polsko-angielskiej, polsko-włoskiej czy polsko-szwedzkiej.

Wykaz tych formularzy można znaleźć pod linkiem w ZUS. Tu np. wersja dla osób mieszkających w Niemczech link

ZUS wysyła w celu weryfikacji, czy emeryt/rencista żyje formularz za granicą.

i oczekuje otrzymanie w odpowiedzi dokumentu z własnoręcznym podpisem. Brak odpowiedzi = domniemanie, że emeryt nie żyje i należy wstrzymać emeryturę / rentę.

Dla Polski ważny jest formularz "Poświadczenie dalszego istnienia prawa do pobierania świadczeń"

EMR

EMR

Formularz EMR (Poświadczenie dalszego istnienia prawa do pobierania świadczeń) dotyczy następujących świadczeń:

  1. emerytura
  2. renta rodzinna
  3. renta z tytułu niezdolności do pracy
  4. renta socjalna
  5. nauczycielskie świadczenie kompensacyjne
  6. zasiłek przedemerytalny
  7. świadczenie pieniężne
  8. emerytura pomostowa
  9. świadczenie przedemerytalne
  10. świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji
  11. rodzicielskie świadczenie uzupełniające

Ten formularz jest stosowany przez ZUS w Polsce - emeryt czy rencista mieszka w Polsce i tu korzysta ze świadczeń ZUS.

SN wskazał, że organy rentowe może stosować podpis życia w Polsce. I nie może na bank przerzucać odpowiedzialności za wypłatę emerytury na konto osoby zmarłej

W wyroku SN z 16 czerwca 2026 r. (sygn. akr II USKP 400/26) link sędziowie zatrzymali roszczenia organu rentowego wobec banku. Organ przelewał przez trzy lata emeryturę na konto zmarłej osoby. Bank nie wiedział, że emeryt nie żyje i wypłacił przeszło prawie 50 000 zł ( 49.432,13 zł) pełnomocnikowi zmarłego (pomimo, że pełnomocnictwo powinno wygasnąć, ale bank nie wiedział o śmierci).

Organ rentowy dowiedział się od sędziów, że:

1) Powinien podejmować działania pozwalające kontrolować prawidłowość wypłaty takich świadczeń jak emerytura albo renta.

2) Jednym z instrumentów służących temu celowi jest rozwiązanie przewidziane w art. 128 ustawy emerytalnej.

Sędziowie SN w uzasadnieniu wyroku napisali:

"Art. 128 przewiduje możliwość żądania od emeryta lub rencisty potwierdzenia własnoręcznym podpisem, że nadal istnieje jego prawo do pobierania świadczenia. Jest to tzw. „poświadczenie życia”. Nie oznacza to jednak, że organ rentowy powinien automatycznie i regularnie wzywać wszystkich świadczeniobiorców do składania takich oświadczeń. Sięgnięcie po ten instrument może być uzasadnione w konkretnych przypadkach, gdy pojawiają się okoliczności wskazujące na potrzebę zweryfikowania, czy świadczenie nadal powinno być wypłacane. Ocena, czy zachodzi taka potrzeba, pozostaje w gestii organu rentowego."

I dalej

"Wykorzystaniu takich informacji powinna sprzyjać zasada dobrej administracji. Przy odpowiednim poziomie informatyzacji systemów obsługujących świadczenia możliwe powinno być bowiem powiązanie informacji dotyczących różnych świadczeń i szybkie wykrywanie zdarzeń mających wpływ na prawo do ich dalszego pobierania."

Zasadą jest, że prawo do świadczeń z ZUS wygasa:

– gdy ustanie którykolwiek z warunków wymaganych do uzyskania tego prawa,

– ze śmiercią osoby uprawnionej.

Niekiedy ZUS wymaga potwierdzenia, że osoba uprawniona nadal spełnia warunki do pobierania świadczenia i nie zachodzą ww. przesłanki wygaszenia wypłaty pieniędzy.

Zobacz również:

Jak odbywa się pozyskanie przez ZUS "podpisu życia"

ZUS wysyła formularz „Poświadczenie dalszego istnienia prawa do pobierania świadczeń” osobom pobierającym świadczenie z ZUS. I ten formularz należy wypełnić i podpisać.

Ważne

Własnoręczność podpisu musi poświadczyć uprawniony organ. Podpisany i poświadczony formularz należy odesłać w terminie i na adres wskazany na jego pierwszej stronie.

Procedura przewiduje także sytuacje, gdy osoba uprawniona nie może złożyć podpisu własnoręcznie - podpis składa wtedy upoważniona osoba, która sprawuje faktyczną opiekę. Nie ma wymogu opiekuna prawnego. Osoba ta potwierdza własnoręcznym podpisem, że świadczeniobiorca ma prawo do dalszego pobierania świadczenia.

Ta procedura wynika z konieczności potwierdzenia autentyczności podpisu

Własnoręczność podpisu świadczeniobiorcy lub podpisu osoby upoważnionej, sprawującej nad nim faktyczną opiekę, potwierdzają nieodpłatnie właściwe organy administracji rządowej lub jednostek samorządu terytorialnego. ZUS do potwierdzenia podpisu pozwala wykorzystywać swoje placówki - własnoręczność podpisu można również potwierdzić osobiście w najbliższej dowolnej placówce ZUS.

Co się stanie, jeśli oświadczenie nie zostanie dostarczone

Jeśli osoba uprawniona nie przekaże ZUS oświadczenia, ZUS wyda decyzję, którą wstrzyma wypłatę świadczenia.

Wypłata zostanie wstrzymana:

– od miesiąca, w którym ZUS wyda decyzję w tej sprawie albo

– od następnego miesiąca, jeśli ZUS nie będzie mógł wstrzymać wypłaty wcześniej.

ZUS rozpocznie ponowną wypłatę świadczenia od miesiąca, w którym świadczeniobiorca złoży w placówce ZUS prawidłowo wypełniony formularz „Poświadczenie dalszego istnienia prawa do pobierania świadczeń”.

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Źródło: INFOR
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