Komunikat PFRON: Nowe limity dopłat do czynszu dla niepełnosprawnych. Maksymalna kwota 3297 zł miesięcznie we Wrocławiu [do 31 marca 2024 r.]

Do 31 marca 2024 r. dla mieszkań we Wrocławiu miesięczna dopłata z PFRON do czynszu najmu wynosi 3297 zł (2 429 zł). Ale np. na Podkarpaciu jest to 1833 zł (1350 zł). Kwoty w nawiasach określają dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych, nie korzystających z wózka inwalidzkiego.

PFRON dopłaca do najmu mieszkań wynajętych przez niepełnosprawnych absolwentów. Dopłaty są podzielone na dwie kategorie w zależności od tego, czy absolwent porusza się na wózku inwalidzkim, czy nie. Na końcu artykułu tabela ze stawkami (są też zróżnicowane w zależności od regionu Polski). REKLAMA PFRON informuje o wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania w I kwartale 2024 roku, dostępnej w poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego dla programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta. Kto dostanie dofinansowanie do czynszu wynajętych mieszkań REKLAMA Dofinansowanie otrzyma absolwent szkoły (wszystkie typy szkół w tym wyższe). Ukończenie edukacji na tych poziomach może mieć miejsce w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku. Bierze się też pod uwagę datę opuszczenia rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka. Oczywiście musi złożyć oświadczenie, że nie jest właścicielem mieszkania ani nie przysługuje mu spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego w miejscowości realizowania aktywności zawodowej. Trzeba też złożyć oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu. Dalszy ciąg materiału pod wideo Masz dopłatę do PFRON, musisz aktywnie szukać pracy Dofinansowanie wymaga szukania pracy. I to aktywne. Należy przez to rozumieć konkretne starania, które osoba poczyniła aby znaleźć pracę, tzn. m.in. podjęła jedno z następujących działań: zamieszczanie lub odpowiadanie na ogłoszenia, w tym także korzystanie z aplikacji i portali umożliwiających poszukiwanie pracy znajdujących się w Internecie, przeglądanie ogłoszeń, poszukiwanie pracy poprzez krewnych, znajomych lub bezpośrednio w zakładach pracy, poszukiwanie pracy poprzez powiatowy urząd pracy lub prywatne biuro pośrednictwa pracy, uczestniczenie w testach, rozmowach kwalifikacyjnych, podjęcie starań o zorganizowanie własnego miejsca pracy. Dofinansowanie może być na 36 miesięcy: W okresie od 1 do 12 miesiąca objętego dofinansowaniem beneficjent nie jest zobowiązany do informowania realizatora Programu o zmianie lub utracie zatrudnienia. Warunkiem udzielenia dofinansowania od 13 do 36 miesiąca jest złożenie oświadczenia o zatrudnieniu beneficjenta. Beneficjent jest zobowiązany do poinformowania realizatora Programu o każdorazowej zmianie lub utracie zatrudnienia. W okresie od 13 do 36 miesiąca przerwa w okresie zatrudnienia może trwać maksymalnie 2 miesiące, jeżeli beneficjent nie wykaże aktywnego poszukiwania pracy. W przypadku aktywnego poszukiwania pracy okres ten może trwać maksymalnie 6 miesięcy. W okresie od 13 do 36 miesiąca łączny czas trwania przerw w okresie zatrudnienia może trwać maksymalnie 6 miesięcy. Zobacz również: PFRON dopłaca co miesiąc 100%, 70% albo 40% do czynszu osób niepełnosprawnych. Od 1442 zł do prawie 3300 zł do najmu. Dopłaty przez 3 lata

PFRON dopłaca do zakupu mieszkania. Osoby niepełnosprawne. Wiek do 65. Od 67 913 zł do 133 695 zł. [program do 31 grudnia 2024 r.] Przykładowe stawki dopłat dla niepełnosprawnych absolwentów W nawiasie podajemy kwoty dla osób niepełnosprawnych nie korzystających z wózka inwalidzkiego. Dla mieszkań we Wrocławiu miesięczna dopłata do mieszkania wynosi 3297 zł (2 429 zł). To miasto ma najwyższą dopłatę w skali Polski. Dla gmin sąsiadujących z Wrocławiem (woj. dolnośląskie) stawka zmniejsza się do 2878 zł (2121 zł). Jeżeli zajrzymy na wschód Polski stawki dopłaty są dużo niższe. Zobaczmy Podkarpacie. Są tam trzy poziomy wsparcia: najwyższy dla Rzeszowie - 2414 zł (1779 zł) średni - okolice Rzeszowa 2123 zł (1565 zł) najniższy dla pozostałych rejonów woj. Podkarpackiego 1833 zł (1350 zł). Maksymalna kwota dofinansowania (miesięcznie) w I kwartale 2024 r. w ramach Programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta WOJEWÓDZTWO Lokalizacja mieszkania wynajmowanego dla Beneficjenta poruszającego się przy pomocy wózka inwalidzkiego dla pozostałych Beneficjentów DOLNOŚLĄSKIE m. Wrocław 3 297 2 429 DOLNOŚLĄSKIE gminy sąsiadujące z m. Wrocław 2 878 2 121 DOLNOŚLĄSKIE pozostałe 2 459 1 812 KUJAWSKO-POMORSKIE m. Bydgoszcz 2 607 1 921 KUJAWSKO-POMORSKIE gminy sąsiadujące z m. Bydgoszcz 2 410 1 776 KUJAWSKO-POMORSKIE m. Toruń 2 431 1 792 KUJAWSKO-POMORSKIE gminy sąsiadujące z m. Toruń 2 322 1 711 KUJAWSKO-POMORSKIE pozostałe 2 213 1 630 LUBELSKIE m. Lublin 2 555 1 882 LUBELSKIE gminy sąsiadujące z m. Lublin 2 256 1 662 LUBELSKIE pozostałe 1 957 1 442 LUBUSKIE m. Gorzów Wielkopolski 2 934 2 162 LUBUSKIE gminy sąsiadujące z m. Gorzów Wlkp. 2 817 2 076 LUBUSKIE m. Zielona Góra 2 934 2 162 LUBUSKIE gminy sąsiadujące z m. Zielona Góra 2 817 2 076 LUBUSKIE pozostałe 2 700 1 990 ŁÓDZKIE m. Łódź 2 191 1 614 ŁÓDZKIE gminy sąsiadujące z m. Łódź 2 023 1 491 ŁÓDZKIE pozostałe 1 855 1 367 MAŁOPOLSKIE m. Kraków 2 859 2 106 MAŁOPOLSKIE gminy sąsiadujące z m. Kraków 2 481 1 828 MAŁOPOLSKIE pozostałe 2 103 1 550 MAZOWIECKIE m. Warszawa 3 344 2464 MAZOWIECKIE gminy sąsiadujące z m. Warszawa 2 661 1961 MAZOWIECKIE pozostałe 2 217 1 634 OPOLSKIE m. Opole 2 453 1 808 OPOLSKIE gminy sąsiadujące z m. Opole 2 217 1 634 OPOLSKIE Pozostałe 1 981 1 460 PODKARPACKIE m. Rzeszów 2 414 1779 PODKARPACKIE gminy sąsiadujące z m. Rzeszów 2 123 1 565 PODKARPACKIE pozostałe 1 833 1 350 PODLASKIE m. Białystok 2 671 1 968 PODLASKIE gminy sąsiadujące z m. Białystok 2 554 1 882 PODLASKIE pozostałe 2 437 1 795 POMORSKIE m. Gdańsk 3 183 2 345 POMORSKIE gminy sąsiadujące z m. Gdańsk 3 006 2 215 POMORSKIE pozostałe 2 830 2 085 ŚLĄSKIE m. Katowice 2 732 2 013 ŚLĄSKIE gminy sąsiadujące z m. Katowice 2 462 1 814 ŚLĄSKIE pozostałe 2 192 1 615 ŚWIĘTOKRZYSKIE m. Kielce 2 388 1 760 ŚWIĘTOKRZYSKIE gminy sąsiadujące z m. Kielce 2 212 1 630 ŚWIĘTOKRZYSKIE pozostałe 2 035 1 500 WARMIŃSKO-MAZURSKIE m. Olsztyn 3 387 2 496 WARMIŃSKO-MAZURSKIE gminy sąsiadujące z m. Olsztyn 3 055 2 251 WARMIŃSKO-MAZURSKIE pozostałe 2 723 2 006 WIELKOPOLSKIE m. Poznań 3 194 2 353 WIELKOPOLSKIE gminy sąsiadujące z m. Poznań 2 748 2 025 WIELKOPOLSKIE pozostałe 2 303 1 697 ZACHODNIOPOMORSKIE m. Szczecin 1 971 1 453 ZACHODNIOPOMORSKIE gminy sąsiadujące z m. Szczecin 1 846 1 360 ZACHODNIOPOMORSKIE pozostałe 1 720 1 268 Kwoty w złotych, zaokrąglone na zasadach ogólnych.

Wartości ustalone według danych na dzień: 29.12.2023 r.

Wartości obowiązują do dnia: 31.03.2024 r.