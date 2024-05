Dodatkowe 100 zł miesięcznie dopłaty do prądu. Niezależnie od bonu energetycznego. Sprawdź, dla kogo. Budżet to 30 mln zł.

Dodatkowe 100 zł miesięcznie dopłaty do prądu. Niezależnie od bonu energetycznego. Celem jest zapobieganie rezygnacji z leczenia. PFRON przeznaczy na ten cel 30 mln złotych.

Bedzie nowe świadczenie z PFRON – dopłata do prądu

Do katalogu świadczeń przekazywanych z PFRON dołączy kolejne – dopłata do prądu. MRPiPS planuje przekazać na ten cel 30 mln zł. Zgodnie z szacunkiem, dopłatę otrzyma ok. 30 tys. osób, które korzystają z koncentratorów tlenu. Przekazanie tych środków ma sprawić, że osoby te mniej dotkliwie odczują podwyżkę cen energii. Z uwagi na wielogodzinne lub czasami nawet całodobowe korzystanie z niezbędnych urządzeń rachunki za energię, które opłacają te osoby są wyższe niż w przeciętnym gospodarstwie domowym. Dopłaty mają zapobiec sytuacjom, w których osoby te ze względów finansowych będą rezygnowały z leczenia.

REKLAMA

Można będzie dostać dopłatę niezależnie od bonu energetycznego

Dopłata do prądu dla chorujących będzie niezależna od bonu energetycznego. Przypomnijmy, że jak wynika z projektu ustawy zamieszczonego na stronie Rządowego Centrum Legislacji, bon energetyczny ma być wypłacany jednorazowo gospodarstwom domowym w II poł. 2024 r. i ma mieć wartość od 300 do 1200 zł. Aby go otrzymać, trzeba będzie spełniać kryterium dochodowe. Zgodnie z przewidywaniami, bon będzie miał wartość 300 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego, dla gospodarstwa 2–3 osobowego 400 zł, dla 4–5 osobowego – 500 zł, a dla sześcio i więcej osobowego – 600 zł.

Jeżeli głównym źródłem ogrzewania danego gospodarstwa domowego będzie zasilane energią elektryczną i będzie ono wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, to bon będzie miał wyższą wartość – 600 zł dla gospodarstwa jednoosobowego, 800 zł dla gospodarstwa 2–3 osobowego, 1000 zł dla gospodarstwa 4–5 osobowego i 1200 zł dla sześcio- i więcej osobowego.

W przypadku bonu będzie zasada złotówka za złotówkę

Zgodnie z projektem bon energetyczny będzie przysługiwał gospodarstwom domowym, których dochody nie przekraczają 2500 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym, albo 1700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Będzie również obowiązywała zasada złotówka za złotówkę co oznacza, że bon energetyczny będzie przyznawany także po przekroczeniu kryterium dochodowego, ale kwota bonu będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia.