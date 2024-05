15.676 zł wpłynęło na konta niektórych uprawnionych. Ruszyły wypłaty nowego świadczenia z ZUS. Należy się wyrównanie za 3 miesiące.

Nawet 15.676 zł może wypłynąć na konto z ZUS. Ruszyły wypłaty świadczenia wspierającego. Oprócz bieżącej należności, na konto wpłynie wyrównanie za 3 miesiące.

Nowe świadczenie z ZUS – świadczenie wspierające

Od początku 2024 roku pełnoletnie osoby z niepełnosprawnościami mogą korzystać ze świadczenia wspierającego. Nie obowiązuje w tym wypadku kryterium dochodowe, a ponadto, prawo do świadczenia nie jest uzależnione od tego, czy osoba niepełnosprawna korzysta z innych form wsparcia. Innymi słowy, nie trzeba znajdować się w trudnej sytuacji materialnej, by uzyskać wsparcie.

Wysokość świadczenia jest uzależniona od poziomu potrzeby wsparcia. Decyzję w tym zakresie wydaje wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności. Jak informowano w połowie marca 2024 r., wnioski o ustalenie złożyło od początku roku ponad 150.000 osób, a ich rozpatrywanie postępowało stosunkowo wolno, co miało związek z tym, że na dzień 1 stycznia 2024 r. było zbyt mało wykwalifikowanych osób, które mogły wydawać decyzje w tej sprawie. Jednak jak poinformował ZUS, wypłaty już ruszyły, a pieniądze trafiły na konta 1,5 osób. To dopiero początek, bo do końca kwietnia do ZUS wpłynęło prawie 8,5 tys. wniosków w tej sprawie, a rozpatrzono ok. 5,6 tys. wniosków.

Jakie przelewy wpływają na konta uprawnionych?

Świadczenie wspierające jest wprowadzane w trzech etapach – osoby z potrzebą poziomu wsparcia określoną na 87-100 punktów mogą ubiegać się o świadczenie wspierające od 2024 r., osoby z 78-86 punktami od 2025 r., a osoby z 70-77 punktami od 2026 r.

Wysokość świadczenia jest pochodną wysokości renty socjalnej i może wynosić od 40% aż do 220% tejże renty. Oznacza to, że świadczenie wspierające może obecnie wynosić od 712 zł do 3919 zł, a tym samym trafiające na konta wyrównanie za 3 miesiące osiąga wysokość od 2136 zł do 11,757 zł.

Wysokość świadczenia wspierającego: 95-100 pkt. – 220 % renty socjalnej, 90-94 pkt. – 180% renty socjalnej, 85-89 pkt. – 120% renty socjalnej, 80-84 pkt. – 80% renty socjalnej, 75-79 pkt. – 60% renty socjalnej, 70-74 pkt. – 40% renty socjalnej.