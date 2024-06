Ulga na zakup telefonu i koszt abonamentu? Organy podatkowe potwierdzają taką możliwość. Sprawdź, kto skorzysta.

Ulga podatkowa na zakup telefonu i koszt abonamentu? Organy podatkowe potwierdzają taką możliwość. Rozwój nauki i techniki powoduje, że urządzenia, które dotychczas nie były wykorzystywane w rehabilitacji, obecnie ułatwiają czynności życiowe osób niepełnosprawnych i mogą być rozliczane w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

Żeby skorzystać z ulgi, trzeba gromadzić dokumenty

Choć czas na dokonanie rocznego rozliczenia podatkowego się skończył, nie należy tracić czujności. To gromadzić niezbędne dokumenty, które po jego zakończeniu pozwolą nam skorzystać z ulg podatkowych. Warto też śledzić orzecznictwo i interpretacje organów podatkowych wydawanych w tych sprawach. Na uwagę zasługuje np. interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7 czerwca 2024 r. (nr 0112-KDIL2-1.4011.317.2024.2.KP), w której m.in. potwierdzono prawo podatnika do rozliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków na zakup telefonu.

W ramach ulgi rehabilitacyjnej odliczeniu od dochodu podlegają wydatki poniesione od daty uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności, chyba że w orzeczeniu tym wskazano, że niepełnosprawność datowana jest wcześniej niż data wydania orzeczenia. Oznacza to, że podatnik może odliczyć wydatki poniesione po dniu wskazanym w orzeczeniu jako data ustalenia niepełnosprawności. Z kolei rodzaje wydatków na cele rehabilitacyjne uprawniających do odliczeń od dochodu i zasady tych odliczeń zostały określone w art. 26 ust. 7a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Za wydatki te uważa się wydatki poniesione na zakup, naprawę lub najem indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, oraz wyposażenia umożliwiającego ich używanie zgodnie z przewidzianym zastosowaniem, niewymienionych w wykazie, o którym mowa w pkt 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego. Wydatki podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, PFRON lub ze środków NFZ, ZFŚS albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. W przypadku gdy wydatki były częściowo sfinansowane (dofinansowane) z tych środków, odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną z tych funduszy lub zwróconą w jakiejkolwiek formie. Oczywiście warunkiem odliczenia wydatków jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek:

- orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach, lub

- decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo

- orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

Telefon ułatwiają czynności życiowe osób niepełnosprawnych

Jak z tego wynika, aby istniała możliwość odliczenia wydatku w ramach ulgi, muszą być spełnione następujące warunki:

- pomiędzy rodzajem nabytego sprzętu a rodzajem niepełnosprawności musi pozostawać ścisły związek,

- zakupiony sprzęt musi być wykorzystywany (używany) w rehabilitacji oraz służyć przywracaniu sprawności organizmu i ułatwiać wykonywanie czynności życiowych,

- cechą zakupionego sprzętu musi być jego indywidualny charakter.

Jednocześnie, zdaniem Dyrektora KIS zasadnym jest przyjęcie, że aktualny rozwój nauki i techniki, w wyniku którego są wprowadzane na rynek nowe urządzenia i doskonalone dotychczas funkcjonujące na rynku urządzenia, powoduje, że urządzenia, które dotychczas nie były wykorzystywane w rehabilitacji, stają się również urządzeniami ułatwiającymi wykonywanie czynności życiowych osobom niepełnosprawnym. Dotyczy to na przykład telefonu. Zainstalowanie na sprzęcie oprogramowania lub aplikacji, które zmniejszają ryzyko negatywnych konsekwencji zdrowotnych, powoduje, że posiada on indywidualny charakter, związany z niepełnosprawnością, co również oznacza, że posiada on cechy indywidualnego sprzętu ułatwiającego wykonywanie czynności życiowych. Na tej podstawie organy podatkowe uznają za dopuszczalne rozliczanie w ramach ulgi rehabilitacyjnej zakupu telefonu przez osoby chorujące na cukrzycę, które przy użyciu zainstalowanej na nim aplikacji stale monitorują poziom cukru we krwi.