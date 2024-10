WZON: Orzeczenia dla niepełnosprawnych w X 2024 r. Nowe kłopoty z przedłużaniem ważności. Nowelizacja nie pomogła?

W artykule opisujemy sytuacje, o których informują nas czytelnicy portalu Infor.pl. Rodzice niepełnosprawnych nastolatków pobiegli do WZON z najnowszą nowelizacją przepisów o przedłużaniu orzeczeń. I odbili się od ściany. Nie udało im się przedłużyć ważności orzeczeń o niepełnosprawności osób w wieku 17 lat. Bo orzeczenia te - choć przedłużane - są formalnie dla osób w wieku do 16. roku życia. Ostatnia nowelizacja miała rozwiązać ich problemy. Nic nie zmieniła?

Problem jest następujący:

W okresie covidowym przedłużano orzeczenia o niepełnosprawności nastolatkom, którzy we wrześniu 2024 r. wciąż mieli ważne orzeczenie o niepełnosprawności wydane dla osób w wieku do 16 roku życia, a przekroczyli już ten wiek. Wszyscy wiemy, że niedawno rząd przedłużył ważność wszystkich orzeczeń o niepełnosprawności. Warunek był jeden - złożenie wniosku o przedłużenie do końca września 2024 r. Jak to zrobić? Jak przedłużyć orzeczenie dla 17-latka, gdy miał on do tej pory orzeczenie z limitem "do 16 roku życia"? W praktyce to orzeczenie jest nieaktualne i zostało tylko sztucznie przedłużone z uwagi na pandemię. Ale w dalszym ciągu to orzeczenie ma moc prawną.

WZON stosują więc zasadę, że takiego orzeczenia nie można przedłużyć. Inaczej 17-latek po przedłużeniu dysponowałby orzeczeniem o niepełnosprawności "dla 16-latka". Na pozór WZON ma rację. Nawet po ostatnich zmianach w prawie (ustawa nowelizująca na końcu artykułu).

Bo art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 25 września 2024 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych stanowi:

"Do osób niepełnosprawnych, o których mowa w art. 6bb ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym, które ukończyły 16 rok życia po dniu 30 września 2024 r. stosuje się art. 6bb ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1."

Wyciągany jest z niego w wojewódzkich zespołach orzeczniczych ds osób niepełnosprawnych wniosek, że możliwość przedłużenia ważności orzeczeń dotyczy tylko osób w wieku 16 lat (we wrześniu 2024 r.). WZON interpretują ten przepis tak:

Stanowisko WZON - przykład

Przykład 1 Interpretacja WZON Wskutek przesunięć covidowych 16-latek dysponował we wrześniu 2024 r. orzeczeniem dla osoby niepełnosprawnej w wieku do 16 lat. We wrześniu 2024 r. rodzic nastolatka (jako opiekun) złożył wniosek o przedłużeniu ważności orzeczenia o niepełnosprawności wydanego dla osoby w wieku do 16 roku życia. 16-latek wszedł w 17 rok życia 15 października 2024 r. Zdaniem WZON można mu przedłużyć ważność orzeczenia dla osób w wieku do 16 roku życia.

Przykład 2 Interpretacja WZON Wskutek przesunięć covidowych 17-latek dysponował we wrześniu 2024 r. orzeczeniem dla osoby niepełnosprawnej w wieku do 16 lat. We wrześniu 2024 r. rodzic nastolatka (jako opiekun) złożył wniosek o przedłużeniu ważności orzeczenia o niepełnosprawności wydanego dla osoby w wieku do 16 roku życia. WZON twierdzi, że nie ma możliwości przedłużenia tego orzeczenia. Odmawia również wydania zaświadczenia, o którym mowa w przepisach (do przedstawienia np. w MOPS).

Przepis ma skomplikowaną konstrukcję i jest interpretowany w ten sposób, że przedłużyć orzeczenie o niepełnosprawności może tylko nastolatek, który nie ukończył 16. roku życia do końca września 2024 r. Skąd więc wątpliwości skoro WZON mają taką podstawę prawną? Bo są jeszcze inne przepisy obowiązujące po omawianej nowelizacji. Np.:

Ważne Art. 6bb ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych: Jeżeli wniosek o wydanie kolejnego orzeczenia o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności został złożony w okresie ważności odpowiednio orzeczenia ustalającego niepełnosprawność albo orzeczenia ustalającego stopień niepełnosprawności, to zachowuje ono ważność do dnia wydania kolejnego ostatecznego orzeczenia, nie dłużej jednak niż do ostatniego dnia szóstego miesiąca następującego po dacie określającej tę ważność. - Komentarz: Przepis nie zawiera zastrzeżenia, że nie stosuje się go wobec nastolatków. Art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 września 2024 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych: Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, dotyczących wniosków osób niepełnosprawnych, o których mowa w art. 6bb ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym, dotyczących wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, stosuje się art. 6bb ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1. Komentarz: Rodzice nastolatków złożyli wnioski o przedłużenie ważności orzeczeń. Mają sprawę wszczętą i niezakończoną.

Z uwagi na komplikację sytuacji prawnej jaka powstała, redakcja zwróciła się z zapytaniem do Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej z prośbą o komentarz.

Poniżej pełna treść ustawy, która spowodowała wątpliwości interpretacyjne