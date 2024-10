Sejm i MRPiPS: 100 000 zł do samochodów z PFRON. Rząd analizuje problem. I przekierowuje osoby niepełnosprawne

Od dwóch lat można otrzymać do około 100 000 zł dofinansowania z PFRON do samochodu, którym: Wariant 1) kieruje osoba niepełnosprawna i Wariant 2: osoba niepełnosprawna jest pasażerem. W obu wariantach dofinansowania jest tylko dla poważnych niepełnosprawności. Naprawdę poważnych - wyznacznikiem tego jest wymóg konieczności poruszania się beneficjenta dofinansowania do 100 000 zł przy pomocy wózka inwalidzkiego i niemożliwość samodzielnego jego opuszczenia. Osoby niepełnosprawne z lżejszym stopniem niepełnosprawności stale pytają rząd, czy jest możliwe dofinansowanie do zakupu samochodu z PFRON także dla nich. Zwłaszcza, że kilka programów PFRON wspiera prowadzenia normalnego życia przez osoby niepełnosprawne w tym pracę zawodową. Do tego jest bardzo przydatny samochód.

rzykładem takiego pytania rządu o szersze wsparcie osób niepełnosprawnych przez PFRON w zakresie dofinansowań do zakupu samochodów jest zapytanie poselskie. Odpowiedział na nie pełnomocnik rządu Łukasz Krasoń.

Dlaczego z dofinansowań PFRON do zakupu samochodów osobowych przez osoby niepełnosprawne korzystają tylko niektóre osoby niepełnosprawne

Posłanka zapytała o:

Pytanie 1. Dlaczego w programach PFRON są zasady wykluczające możliwość otrzymania dofinansowania (niekoniecznie ta dużych jak 100 000 zł) do zakupu samochodu osobowego (nowego albo używanego) przez osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym?

Pytanie 2. Czy Ministerstwo Rodziny, Polityki i Polityki Społecznej planuje opcję dofinansowań do samochodów orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym, mogły ubiegać się o dopłaty do zakupu samochodu osobowego?

Posłanka poinformowała Ministerstwo, że ma stały kontakt w biurze poselskim z osobami niepełnosprawnymi, które chcą być aktywne zawodowe i pomimo ograniczeń radzą sobie z nimi kulami, czworonogiem. I samochód jest im po prostu niezbędny (zarówno w podróżach z domu do pracy, na zakupy, do lekarza i na rehabilitację). Posłanka argumentowała:

Sejm i MRPiPS: 100 000 zł do samochodów z PFRON. Rząd analizuje problem. Bo tylko dla niektórych osób niepełnosprawnych

Odpowiedzi udzielił Łukasz Krasoń (Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Sekretarz Stanu - działał tu z up. Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Można ją podzielić na dwie części:

Część 1) To informacja, że ewentualne zmiany w programach PFRON i ich modyfikacja jest możliwa, ale dopiero po analizie obecnego programy, który funkcjonuje od około dwóch lat.

Część 2) To opis programów PFRON, w których nie ma dofinansowania do zakupu samochodu przez osoby niepełnosprawne o lekkim stopniu niepełnosprawności, ale jest możliwość otrzymania takiego dofinansowania do zakupu wyposażenia do samochodu. Przykładem jest program „Aktywny samorząd”- osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcjami narządu ruchu, mogą doposażyć samochody.

Łukasz Krasoń: Program "Aktywny samorząd" to dofinansowanie do wszystkich ogólnodostępnych urządzeń lub wyposażenia samochodu, stosownie do potrzeb wynikających z różnego stopnia nasilenia dysfunkcji,

Poniżej opis programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mobilność osób z niepełnosprawnością.

Dopłata PFRON - Im wyższa wartość samochodu, tym mniejsze dofinansowanie dla osoby niepełnosprawnej

PFRON przyjął w tym programie dofinansowywane tzw. kumulatywne (im wyższa wartość samochodu, tym mniejsza dofinansowanie).

Ścieżka 1. Osoba niepełnosprawna jest kierowcą samochodu o wartości do 300 000 zł. Dofinansowanie PFRON do kwoty wydanej na zakup samochodu do 150.000,00 zł - 80%. Limity dla samochodów dostosowanych do prowadzenia przez osobę niepełnosprawną, o których mowa w par. 10 ust. 3 pkt 1 Programu:

1) do kwoty 150.000,00 zł - 80%,

2) nadwyżka ponad kwotę 150.000,00 zł do kwoty 250.000,00 zł - 50%,

3) nadwyżka ponad kwotę 250.000,00 zł do kwoty 300.000,00 zł - 30%,

4) nadwyżka ponad kwotę 300.000,00 zł - 0%;

Ścieżka 2. Osoba trzecia prowadzi samochód o wartości do 230 000 zł (osoba niepełnosprawna jest pasażerem). Dofinansowanie PFRON do kwoty wydanej na zakup samochodu do 130.000,00 zł - 85%. Limity są tu takie:

1) do kwoty 130.000,00 zł - 85%,

2) nadwyżka ponad kwotę 130.000,00 zł do kwoty 200.000,00 zł - 50%,

3) nadwyżka ponad kwotę 200.000,00 zł do kwoty 230.000,00 zł - 30%,

4) nadwyżka ponad kwotę 230.000,00 zł - 0%.

Szczegóły - dofinansowanie PFRON do zakupu samochodów przez osoby niepełnosprawne

Dostosowany samochód osobowy, którego zakup dofinansowano ze środków Programu:

w przypadku dostosowanych samochodów osobowych do potrzeb kierowcy poruszającego się na wózku inwalidzkim – musi umożliwić zajęcie miejsca kierowcy oraz możliwość samodzielnego prowadzenia pojazdu bez konieczności przesiadania się z wózka inwalidzkiego na fotel kierowcy. Wprowadzone dostosowania muszą mieć charakter indywidualny, uwzględniający możliwości beneficjenta; w przypadku dostosowanych samochodów osobowych do potrzeb pasażera poruszającego się na wózku inwalidzkim – musi umożliwić podróż osoby z niepełnosprawnością na wózku inwalidzkim bez konieczności przesiadania się z wózka inwalidzkiego na fotel pasażera.

Komunikat PFRON: 1 sierpnia kolejna tura programu dopłat do samochodów (wartych do 300 000 zł) dla osób niepełnosprawnych. Tylko poważna niepełnosprawność

W ramach programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mobilność osób z niepełnosprawnością PFRON udziela pomocy finansowej przy zakupie nowego lub używanego samochodu osobowego, dostosowanego do potrzeb kierowcy lub pasażera z niepełnosprawnością. Dostosowany pojazd musi umożliwiać zajęcie miejsca kierowcy lub pasażera i kontynuowanie jazdy bez przesiadania się z wózka inwalidzkiego.

Beneficjentem programu może być osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym, która nie jest w stanie w żadnej sytuacji i na żadnym dystansie poruszać się bez użycia wózka inwalidzkiego oraz nie jest w stanie samodzielnie przesiąść się z wózka inwalidzkiego na siedzenie samochodu.

Z dofinansowania do zakupu samochodu osobowego nie może skorzystać osoba, która została umieszczona w domu pomocy społecznej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w przepisach o pomocy społecznej, zakładzie karnym, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym albo schronisku dla nieletnich.

Komunikat PFRON: Wniosek o dofinansowanie obejmuje m.in.:

Wybór rodzaju dofinansowania: dofinansowanie zakupu dostosowanego samochodu osobowego dla kierowcy, albo dofinansowanie zakupu dostosowanego samochodu osobowego dla pasażera; Wskazanie przewidywanej ceny brutto zakupu dostosowanego samochodu osobowego. System SOW automatycznie wyliczy kwotę dofinansowania i wkładu własnego; Odwzorowanie cyfrowe ważnego orzeczenia o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji albo orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia, o którym mowa w art. 5 pkt 1, 1a albo art. 62 ust. 2 pkt 1 albo ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – traktowanego na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; Odwzorowanie cyfrowe zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że wnioskodawca lub osoba niepełnosprawna, której opiekunem prawnym jest wnioskodawca, nie jest w stanie w żadnej sytuacji i na żadnym dystansie przemieszczać się bez użycia wózka inwalidzkiego oraz że nie jest w stanie samodzielnie przesiąść się z wózka inwalidzkiego na siedzenie samochodu - wzór zaświadczenia lekarskiego; Odwzorowanie cyfrowe potwierdzenia, że beneficjent posiada ważne prawo jazdy kategorii B w przypadku składania wniosku o dofinansowanie zakupu dostosowanego samochodu do potrzeb kierowcy poruszającego się na wózku inwalidzkim; Odwzorowanie cyfrowe pełnomocnictwa, jeżeli wniosek składa pełnomocnik.

Komunikat PFRON: Oświadczenia do wniosku

Integralną część elektronicznego wniosku stanowią OŚWIADCZENIA do zaakceptowania, które należy zaznaczyć w SOW – nie trzeba załączać skanów tych oświadczeń: