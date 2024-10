Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych wyjaśniło jak stosować przepisy o wydawaniu zaświadczeń dla osób niepełnosprawnych. Od kilku miesięcy to nowy element systemu orzeczeń o niepełnosprawności.

Rząd poinformował, że w systemie EKSMOON jest odpowiedni wzór. W sytuacjach nietypowych zaświadczenie można wydrukować po prostu w Wordzie. Poniżej pełna treść pisma:

plik plik

W tym artykule omawiamy problem zaświadczeń, ale rządowe dotyczy tez kwestii orzeczeń niepełnosprawnych dzieci i nastolatków

Rząd: Zaświadczenia dla osób niepełnosprawnych. W systemie EKSMOON jest wzór. Dopuszczalny jest też forma Word [Wyjaśnienia]

Zaświadczenie wydaje przewodniczący powiatowego/miejskiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Zaświadczenie wydaje się w przypadku spełniania następujących warunków:

a) wniosek został złożony nie wcześniej niż 2 miesiące przed upływem terminu ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo 3 miesiące w przypadku upływu terminu ważności orzeczenia o niepełnosprawności i złożenia wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,

b) wniosek spełnia wymogi formalne do jego rozpatrzenia (jest kompletny), co jest równoznaczne z obowiązkiem dokonania oceny formalnej wniosku.

ZAŚWIADCZENIA wydawane są niezwłocznie po otrzymaniu kompletnego wniosku

Zaświadczenia potwierdzające złożenie wniosku oraz określające termin ważności dotychczasowego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności powinno zostać wydane osobie zainteresowanej niezwłocznie po otrzymaniu przez powiatowy/miejski zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności kompletnego wniosku.

W związku z powyższym, aby wydać zaświadczenie, zespół powinien przeprowadzić analizę formalno-prawną wniosku, w celu potwierdzenia jego kompletności. Takie działanie zabezpiecza przed sytuacją, w której organ po wydaniu zaświadczenia stwierdza, że wymogi formalne do wydania zaświadczenia nie są spełnione.

Zaświadczenie wydawane jest przez przewodniczących zespołów zarówno w przypadku wniosków złożonych po dniu wejścia w życie ustawy z dnia 24 lipca 2024 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jak również przed tym dniem. Oznacza to, że wnioski złożone w okresie ważności orzeczeń przedłużonych z mocy prawa uprawniają do wydania zaświadczenia.

1) W przypadku, w którym termin ważności orzeczenia upłynął w okresie pandemii i osoba złożyła wniosek o wydanie kolejnego orzeczenia a następnie zawiesiła postępowanie zaświadczenie wydaje się na okres do 30 marca 2025 r. – w przypadku orzeczeń wydłużonych do 30 września 2024 r. Zaświadczenie wydaje się zarówno w przypadku odwieszenia postępowania jak i niepodjęcia tego działania.

2) W przypadku toczących się postępowań o wydanie orzeczenia, które zostały wszczęte i niezakończone w ustawowym terminie winno zostać wydane zaświadczenie, w którym termin ważności dotychczasowego orzeczenia określa się na podstawie art. 6bb ust. 1 ustawy.

3) W przypadku zawieszenia na wniosek strony postępowania odwoławczego prowadzonego przez wojewódzki zespół zaświadczenie wydaje się na okres wskazany w art. 6bb ust. 1 ustawy.

Podkreślenia wymaga również fakt, że zaświadczenie może zostać wydane osobie, która złożyła wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności do dnia 30 września 2024 r. (w przypadku, gdy wniosek został nadany przez osobę zainteresowaną za pośrednictwem poczty polskiej przed lub w dniu 30 września 2024 r. i dotrze do miejskiego/powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności po tej dacie, należy uznać, że wniosek został złożony w terminie).

Nowelizacją z dnia 25 września 2024 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. poz. 1494) uchylono m.in. art. 6bb ust. 2. Wspomniane uchylenie działa z mocą wsteczną od 30 września 2024 r., co oznacza, że orzeczenia dotyczące osób niepełnosprawnych, które ukończyły 16 rok życia, które dotychczas były wyłączone z opisanego wydłużenia ważności – zostaną nim objęte. Zatem termin ważności orzeczeń osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, których termin ważności upłynął przed dniem 30 września 2024 r. albo które ukończyły 16 rok życia po dniu 30 września 2024 r. i które złożyły wniosek do dnia 30 września 2024 r. – zachowuje ważność. W tym przypadku orzeczenie również zostaje przedłużone do dnia wydania kolejnego ostatecznego orzeczenia, na okres nie dłuższy niż do ostatniego dnia szóstego miesiąca następującego po dacie określającej ważność.

Wzór zaświadczenia w systemie EKSMOON

Wzór zaświadczenia potwierdzającego złożenie wniosku oraz określającego termin ważności dotychczasowego orzeczenia o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności zostanie umieszczony w systemie EKSMOON do dnia 20 października 2024 r.

W przypadku braku możliwości wprowadzenia oraz wygenerowania zaświadczenia w systemie EKSMOON (np. osoba zainteresowana złożyła odwołanie do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, przez co sprawa jest wszczęta i niezakończona prawomocnym orzeczeniem lub sprawa została zawieszona, następnie zawieszone postępowanie zostało podjęte) powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności powinien postępować zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572). W opisanym wyżej przypadku istnieje możliwość wygenerowania zaświadczenia w innej formie niż generowany druk z systemu EKSMOoN (np. w programie Word), opatrzenia go podpisem własnoręcznym, doręczenia stronie oraz dołączenia odpisu do akt sprawy.

Zaświadczenia wydawane w ww. formie powinny zawierać wszystkie dane wynikające z przepisów, tj. datę złożenia wniosku oraz termin ważności dotychczasowego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

Z wyrazami szacunku

Piotr Cieszewski

Zastępca Dyrektora

Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych

/-kwalifikowany podpis elektroniczny-/