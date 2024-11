W Sejmie : Osoby niepełnosprawne nie chcą co 7 lat (najpóźniej) stawać przed WZON dla punktów

W nowym systemie oceny stopnia niepełnosprawności przyznaje się punkty określające poziom niesamodzielności (od 70 do 100 punktów). Ustawowa nazwa "poziom potrzeby wsparcia". Decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia wydaje się na okres, na który osoba została zaliczona do osób niepełnosprawnych na podstawie m.in. ostatecznego orzeczenia, ustalającego stopień niepełnosprawności. Dlatego osoby niepełnosprawne nie rozumieją dlaczego muszą co 7 lat zgłaszać się do WZON na weryfikację punktów. Dlaczego WZON musi odnawiać decyzję osobie z ciężkim kalectwem (np. osoba trwale sparaliżowana)? Takie pytanie zadały osoby niepełnosprawne. I skierowały w tej sprawie do Sejmu wniosek o zmianę przepisów.

Stan faktyczny związany z ustaleniem poziomu potrzeby wsparcia (zwłaszcza stan zdrowia zainteresowanego) może ulegać zmianie w miarę upływu czasu i wpływać tym samym na wysokość przysługującego świadczenia wspierającego, a zaufanie obywateli do państwa jest powiązane z oczekiwaniem, że środki publiczne będą kierowane do osób aktualnie potrzebujących wsparcia w odpowiednim rozmiarze. „Jeżeli na przykład zespół oceniający przyznaje komuś 88 punktów (…), to taka osoba potrzebuje znacznego wsparcia. Przyjmując, że przez wiele lat to będzie cały czas 88 punktów, zaprzeczylibyśmy medycynie, rehabilitacji, technologiom, zmieniającemu się światu. Oczywiście może być gorzej po siedmiu latach, ale też wierzymy i chcemy dawać szansę, że będzie przecież lepiej." – mówił podczas posiedzenia sejmowej Komisji do Spraw Petycji Piotr Cieszewski, zastępca dyrektora w Biurze Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych. „To nie są trzy stopnie niepełnosprawności tylko poziom potrzeby wyrażony w punktach. Dlatego nie chcemy – myślę, że byłoby to wręcz skreślające, dyskwalifikujące osoby z niepełnosprawnością – przyznawać tą samą liczbę punktów na stałe" – argumentował Cieszewski 17 października 2024 r. Komisja wysłała zapytanie do strony rządowej o możliwość dostosowania przepisów do petycji (pełna treść poniżej) Najważniejsze tezy petycji na końcu artykułu Wskaźnik waloryzacji renty socjalnej 5,52%, da 4183,74 zł świadczenia wspierającego w 2025 r. Po waloryzacji o 5,52% renta socjalna wyniesie nie 1780,96 zł (dziś), a 1879,27 zł brutto. Na tej podstawie otrzymamy taki (wstępny) odczyt wartości świadczenia wspierającego w 2025 r.: poziom 1 punktów: 1141,02 zł (78–79 pkt); 60% renty socjalnej poziom 2 punktów: 1503.416 zł (80–84 pkt); 80% renty socjalnej poziom 3 punktów: 2255.12 zł (85–89 pkt); 120% renty socjalnej poziom 4 punktów: 3382.69 zł (90–94 pkt), 180% renty socjalnej poziom 5 punktów: 4134.39 zł (95–100 pkt) 220% renty socjalnej. Niezależnie od wartości rzeczywistej świadczenia wspierającego w 2025 r. (dziś możemy tylko szacować kwotę renty po waloryzacji), zwiększy się liczba osób otrzymujących je (choć niekoniecznie w najwyższej wysokości). Główne tezy petycji 1) Zasada "7 lat" jest niezgodna z art. 2, 30, 64, 67, 69 Konstytucji RP. 2) Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane na czas nieokreślony są ochronione Konstytucją RP, natomiast decyzje o poziomie wsparcia są wydawane na nie dłuższy niż 7 lat, na podstawie tych samym dokumentów i określania stanu zdrowia tym samym zapis w/w ustaw jest nie zgodny z art. 2, 30, 64, 67, 69 Konstytucji RP, gdyż budzi poważną wątpliwość zaufania o państwie i prawa a w szczególności praw nabytych, zawartych w orzeczeniach o stopniu niepełnosprawności i orzeczeń o grupie inwalidzkiej wydawanych przez orzeczników ZUS na okres stały. 3) Żądanie wprowadzenia zapisu o tym, że decyzje świadczeniu wspierającym, są wydawane na okres stały. Obecny okres ważności 7 lat decyzji o potrzebie wsparcia przy zakresie świadczenia wspierającego jest z sprzeczne z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, które to zalicza osoby posiadające orzeczenie ZUS o I grupie inwalidzkiej do stopnia znacznego niepełnosprawności, tym samym zalicza je do grupy najbardziej chorych – całkowicie niezdolnych do samodzielnej egzystencji i całkowicie niezdolnych do pracy. 4) Decyzje o potrzebie wsparcia wydawane na potrzeby świadczenia wspierającego powinny być wydawane na ten sam okres co wydane orzeczenia o grupie inwalidzkiej i stopniu niepełnoprawności danej osoby ubiegającej się o świadczenie wspierające. 5) Osoby podsiadające orzeczenia ZUS i o stopniu o niepełnosprawności są pokrzywdzone przez zapisy USTAWY z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym. Autorzy petycji domagają się podjęcia przez Sejm RP podjęcia pilnych prac legislacyjnych w celu prowadzenia Konstytucyjnej normy mówiącej: Decyzje o poziomie wsparcia przy orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności i orzeczeń o grupie inwalidzkiej wydawanych przez orzeczników ZUS na okres stały są wydane na ten sam okres co przedmiotowe orzeczenia wydane przez ZUS o grupie inwalidzkiej.