Dlaczego PFRON wykluczył z dodatku do prądu lekarzy szpitali ratujących życie? (SOR, interna, pulmunologia)?

Do redakcji Infor.pl spływają informacje od czytelników, którzy wychodzą ze szpitali. Są to osoby niepełnosprawne. Otrzymują zalecenie od swoich lekarzy, wybitnych specjalistów od ratowania życia. Zalecenie, aby 10 h i więcej dziennie używać koncentrator tlenu albo respirator. W domu. Nie mogą dostać dodatku 100 zł miesięcznie (600 zł) wypłacanego przez PFRON choć spełniają wszystkie warunki. Z wyjątkiem jednego. PFRON bardzo ograniczył liczbę placówek medycznych, które mogą wydać zaświadczenie akceptowane przez PFRON. Są graniczenia dla lekarzy wystawiających

O takiej sytuacji z przykładu napisała do nas czytelniczka:

Dlaczego PFRON wykluczył z dodatku do prądu lekarzy ratujących życie?

Z uwagą przeczytałam (…) artykuł dotyczący dopłat do prądu z PFRON, dla osób ze stopniem niepełnosprawności i korzystających z respiratora lub koncentratora tlenu. Chciałabym zwrócić uwagę na to, że niestety ogromna liczba osób posiadająca stopnień niepełnosprawności i korzystająca z tych urządzeń, jest pozbawiona możliwości otrzymania tego zasiłku. Problemem jest uzyskanie zaświadczenia o korzystaniu z tych urządzeń i wydanego przez ośrodek domowego leczenia tlenem lub ośrodek wentylacji domowej. W takiej sytuacji jest moja Mama.

Moja Mama ma najwyższy stopień niepełnosprawności- znaczny. Z uwagi na długie terminy i konieczność stosowania koncentratora, po wyjściu ze szpitala zmuszona była go wypożyczyć. Na dzień 01-12-2024 są 3 placówki udzielające na NFZ świadczenia poradnia domowego leczenia tlenem. Sprawdziłam, czas oczekiwania ponad rok. Nie można załączyć do wniosku, o wspomniane w Pana artykule dofinansowanie, zaświadczenia od lekarza POZ. Nie jest ono honorowane.

Ma 88 lat, będąc w szpitalu otrzymała zalecenie korzystania z koncentratora tlenu niezwłocznie po opuszczeniu szpitala. Na wizytę do poradni, o której wspomina PFRON, czeka się ponad rok i dłużej. Mama jest z (….). Była zmuszona wypożyczyć koncentrator, ponieważ potrzebowała go natychmiast. Zaświadczenie o korzystaniu z koncentratora wystawił mojej Mamie lekarz POZ. Niestety nie jest ono honorowane przez PEFRON. To jest absurd, którego nie są w stanie zrozumieć nawet pracownicy PFRON. Nawiązując do Pana artykułu, chciałabym podkreślić, że nie tylko osoby nieposiadające stopnia niepełnosprawności, a korzystające z koncentratora tlenu lub respiratora, są w tej sytuacji dyskryminowane. W świat poszła informacja, że osoby z niepełnosprawnością otrzymują dofinansowanie z PFRON do prądu. Nikogo już nie interesuje, ile z tych osób, które korzystają z tych urządzeń, bo muszą, mają uprawnienia do otrzymania tego dofinansowania, nie otrzyma go, bo zaświadczenie wystawione jest przez nieuprawnionego lekarza. (…) Pozdrawiam (nazwisko i imię do wiadomości redakcji).

Mamy też informacje od pacjentów innych szpitali. Dotyczy to nawet oddziałów pulmunologicznych , których pacjenci wprost się kwalifikują do otrzymania dodatku 100 zł miesięcznie jako dopłata do prądu. Często z automatu po wyjściu z takiego oddziału płuca wymagają wspomagania respiratorem domowym. Urządzenie pracuje 10-15 h. To duży wydatek na prąd.

Dlaczego tylko te zaświadczenia mają wartość prawną dla PFRON?

Ten dodatek (100 zł miesięcznie, wypłata w transzach 300 zł - 600 zł po złożeniu wniosku w terminach podawanych przez PFRON - nie są terminy ustawowo określone) może otrzymać osoba, która:

1) Jest niepełnosprawna (dorosła ze stopniem niepełnosprawności, dziecko albo nastolatek do 16. roku życia orzeczenie o niepełnosprawności).

2) Korzysta w domu z koncentratora tlenu lub respiratora.

3) Świadczenia udziela ośrodek domowego leczenia tlenem lub ośrodek wentylacji domowej. Jest tu opieka zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie albo pod opieką poradni lub ośrodka lub zespołu domowego leczenia tlenem.

4) Osoba niepełnosprawna musi przedstawić zaświadczenie, że korzysta z usług ww. instytucji. Zaświadczenie może być:

a) podpisane (wraz z pieczątką imienną) przez lekarza lub lekarza specjalistę lub fizjoterapeutę lub pielęgniarkę z zespołu realizującego świadczenie długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie lub pod opieką poradni/ośrodka/ zespołu domowego leczenia tlenem albo

b) opieczętowane przez świadczeniodawcę (placówkę medyczną, która realizuje dla Ciebie opiekę domową) i podpisane przez osobę upoważnioną przez tę placówkę.

Dodatek do prądu z PFRON - jaka jest praktyka

Punkt ww. 3 i 4 wykluczają skorzystanie z dodatku wypłacanego przez PFRON przez osoby (muszą mieć status niepełnosprawności), które np. wychodzą ze szpitala i mają zalecenie - z uwagi na ciężką sytuację zdrowotną - korzystania z np. koncentratora, ale nie mogą się zapisać do poradni lub ośrodka lub zespołu domowego leczenia tlenem z uwagi na np. roczne terminy. Osoby te pożyczają koncentrator i są w stanie dokumentacją medyczną ze szpitala wykazać konieczność jego użycia. Ale ta dokumentacja nie ma znaczenia dla PFRON.

Przykład Osoba niepełnosprawna wychodzi ze szpitala z zaleceniem korzystania z koncentratora tlenu. Nie może jednak dostać się do poradni lub ośrodka lub zespołu domowego leczenia tlenem - najbliższy termin jest za rok. Pożycza koncentrator w wypożyczalni sprzętu - zasadność tego potwierdza lekarz, ale nie ma on nic wspólnego z zespołem długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie albo poradnią lub ośrodkiem lub zespołem domowego leczenia tlenem. Nie otrzyma dodatku.

