PFRON: Dodatek do prądu. 100 zł miesięcznie w II kwartale. Niektóre osoby niepełnosprawne. Wniosek. Zaświadczenie

Od 2 stycznia 2025 r. osoby niepełnosprawne ponoszące podwyższone wydatki na prąd w związku z wentylacją mechaniczną mogą składać wnioski o przyznanie i wypłatę dodatku do prądu. 100 zł miesięcznie. Nie ma minimalnego stopnia niepełnosprawności (jako warunek otrzymania dofinansowania). Jest za inne poważne ograniczenie - osoba niepełnosprawna musi korzystać z nielicznych w Polsce ośrodków medycznych zajmujących się wentylacją mechaniczną.

PFRON wymaga "zaświadczenia potwierdzającego korzystanie ze świadczenia w ramach ośrodka domowego leczenia tlenem lub ośrodka wentylacji domowej, zgodnie ze wzorem określonym w SOW" - czytelnicy Infor.pl informowali nas w listach, że czas od zapisu do pierwszej wizyty w takim ośrodku to .... rok. A wentylować płuca muszą natychmiast. Korzystają więc z respiratorów pod nadzorem lekarzy ze "zwykłych" przychodni.

Drugim problemem to możliwości przesunięcia płatności poza II kwartał 2025 r.

Ważne 2 stycznia rozpocznie się nabór wniosków w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) w ramach obszaru E programu programu "Aktywny samorząd" - Dodatek do energii elektrycznej dla osób korzystających z koncentratora tlenu lub respiratora. Nabór potrwa przez cały rok - do 31 grudnia 2025 r. SKORZYSTA - Osoba posiadająca stopień niepełnosprawności (w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności) + użytek z koncentratora tlenu lub respiratora w ramach świadczenia udzielanego przez: ośrodek domowego leczenia tlenem lub ośrodek wentylacji domowej. PFRON przesądza, że jest to osoba będąca pod opieką zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie albo pod opieką poradni lub ośrodka lub zespołu domowego leczenia tlenem.

Pieniądze z dodatku do prądu będą wypłacone z opóźnieniem II, III czy IV kwartał 2025 r.?

Nabór wniosków o dodatek do prądu już w styczniu a nie marcu 2025 r. (jak w innych programów.

Ma to na celu objęcie refundacją (za okresy minione) od lipca 2024 r. wszystkim "zapominalskim, którzy nie zrobili tego w okresie wrzesień - grudzień 2024 roku. Wniosek w styczniu 2025 r. ma więc służyć rozliczeniu okresu od lipca do grudnia 2024 roku. PFRON przyjął zasadę: "okres kwalifikowalny na refundację poniesionych kosztów obejmuje 180 dni przed złożeniem wniosku".

Wypłaty dodatku na wnioski złożone w 2025 roku rozpoczną się jednak nie wcześniej niż w drugim kwartale roku. To słowo "nie wcześniej" oznacza, że może to być np. III kwartał albo IV kwartał 2025 r. Wynika to z tego, że w I kwartale roku powiaty (obsługują dodatek) dysponują pieniędzmi na wnioski z 2024 r. (muszą być złożone w 2024 r.).

Jaka jest funkcja dodatku do prądu z PFRON?

Są dwa dodatki kosztowe w ofercie PFRON. Pierwszy, to dodatek na pokrycie kosztów kształcenia (moduł II), czyli wydatki na naukę. Drugi, którego dotyczy artykuł, to opłaty za energię elektryczną (Obszar E) z użytkowaniem koncentratora tlenu lub respiratora.

Dodatek wynosi 100 zł - nie jest wymagany udział własny. Dla porównania w module I wynosi co najmniej 10% ceny brutto zakupu/usługi, przy czym w ramach Obszaru B Zadanie 2, Obszaru C Zadanie 2 i Obszaru E – nie jest wymagany. Obszar E to właśnie dodatek do prądu.

Ważne Obszar E – pomoc w kontynuowaniu rehabilitacji w formie wentylacji domowej, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia), które korzystają z koncentratora tlenu lub respiratora w ramach świadczenia udzielanego przez ośrodek domowego leczenia tlenem lub ośrodek wentylacji domowej, tj. pod opieką zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie lub pod opieką poradni/ośrodka/zespołu domowego leczenia tlenem.

Co we wniosku o dodatek do prądu w 2025 r.

We wniosku okres objętego refundacją kosztów opłaty za energię, przy czym okres ten nie może być dłuższy niż 6 miesięcy i krótszy niż 3 miesiące oraz wskazania numeru rachunku bankowego wnioskodawcy, na który zostaną przekazane środki PFRON. Bardzo ważny jest PESEL.

Jakie załączniki do wniosku o dodatek do prądu w 2025 r.

Nie zapomnij załączyć do wniosku:

zaświadczenia potwierdzającego korzystanie ze świadczenia w ramach ośrodka domowego leczenia tlenem lub ośrodka wentylacji domowej, zgodnie ze wzorem określonym w SOW - zaświadczenie jest niemożliwe dla wielu osób, gdyż jest za mało takich ośrodków i pacjenci korzystają z respiratorów poza nimi (na podstawie skierowań i zaleceń ze zwykłych szpitali)

skanu aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego albo orzeczenia o niepełnosprawności (osoby do 16 roku życia).

A także złożyć we wniosku oświadczenia o:

uzyskaniu pozytywnej kwalifikacji do leczenia z wykorzystaniem koncentratora tlenu lub respiratora, która odbywa się w szpitalu lub w ośrodku domowego leczenia tlenem, użytkowaniu koncentratora tlenu lub respiratora w okresie, za który przysługuje dodatek, zgodności ze stanem faktycznym informacji i danych zawartych w złożonych przez niego oświadczeniach i zaświadczeniach, bądź innych dokumentach stanowiących podstawę przyznania dodatku, wyrażeniu zgody na weryfikację zgodności ze stanem faktycznym złożonych oświadczeń lub na oględziny urządzenia w miejscu zamieszkania lub z wykorzystaniem instrumentów kontroli pozwalających na uzyskiwanie informacji na odległość (w kontaktach telefonicznych lub on-line), przyjęciu do wiadomości i stosowania, że złożenie we wniosku oświadczenia lub zaświadczenia niezgodnego ze stanem faktycznym eliminuje wniosek z dalszego rozpatrywania, a ujawnienie w toku kontroli niezgodności ze stanem faktycznym danych zawartych w dokumentach, stanowiących podstawę przyznania dodatku skutkuje koniecznością zwrotu wypłaconego dodatku i naliczonych odsetek w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych - w terminie wskazanym w pisemnej informacji o konieczności zwrotu zakwestionowanej kwoty (wezwanie do zapłaty), przyjęciu do wiadomości i stosowania, że w przypadku konieczności zwrotu wypłaconego dodatku, odsetek nie nalicza się jedynie w przypadku, gdy wystąpienie okoliczności powodujących obowiązek zwrotu środków było niezależne od wnioskodawcy, zobowiązaniu się do zwrotu wypłaconego dodatku i naliczonych odsetek w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych w terminie wskazanym w wezwaniu do zapłaty, w przypadku stwierdzenia przez realizatora programu lub PFRON w toku kontroli niezgodności ze stanem faktycznym danych zawartych w dokumentach, stanowiących podstawę przyznania dodatku; wnioski w ramach Obszaru E są realizowane poprzez wypłatę dodatku, po pozytywnej weryfikacji formalnej wniosku i pozytywnej decyzji realizatora programu, bez konieczności zawarcia umowy dofinansowania.