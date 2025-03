Zasiłek stały wstecz. Kiedy MOPS wypłaca wyrównanie?

Czy po uzyskaniu wymaganego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności gmina przyzna zasiłek stały wstecz? Kiedy najlepiej złożyć wniosek? Jakie są kryteria w 2025 roku? Odpowiadamy!

Zasiłek stały z MOPS. Jakie kryteria 2025 r.?

Zasiłek stały jest jednym ze świadczeń z pomocy społecznej i przysługuje:

• pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;

• pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Chodzi tu o całkowitą niezdolność do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych albo zaliczenie do I lub II grupy inwalidów lub legitymowanie się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Od 1 stycznia 2025 r. kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarujące wynosi 1010 zł, a dla osoby w rodzinie – 823 zł.

Zasiłek stały z MOPS. Kiedy najlepiej złożyć wniosek?

Regulacje dotyczące ubiegania się o zasiłek stały znajdują się w ustawie o pomocy społecznej. Zgodnie z ustawą, świadczenia pieniężne z pomocy społecznej co do zasady przyznaje się i wypłaca za okres miesiąca kalendarzowego, począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek wraz z wymaganą dokumentacją. Wyjątek od tej zasady stanowi jednak art. 106 ust. 7 i nast. ustawy o pomocy społecznej. Przepisy te dotyczą osoby, która składając wniosek o przyznanie zasiłku stałego, nie posiada jeszcze stosownego orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy, czy orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

W takiej sytuacji można złożyć wniosek o przyznanie zasiłku stałego z wymaganą dokumentacją i potwierdzeniem złożenia wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Wówczas organ wszczyna postępowanie, a po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego zawiesza je do dnia dostarczenia orzeczenia.

Ważne Jeżeli orzeczenie zostanie dostarczone w terminie 60 dni od dnia jego otrzymania, to MOPS podejmie zawieszone postępowanie i ustali prawo do zasiłku począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o zasiłek.

W orzecznictwie sądów podkreśla się, iż dla tzw. wyrównania konieczne jest złożenie wniosku o zasiłek stały i jednoczesne ubieganie się przez stronę o wydanie stosownego orzeczenia np. o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Dotyczy to wniosków składanych po raz pierwszy.

„Przyznanie zasiłku stałego w żadnej sytuacji nie może objąć okresu przed złożeniem wniosku o przyznanie zasiłku stałego, niezależnie zarówno od tego kiedy złożony został wniosek inicjujący postępowanie w przedmiocie ustalenia stopnia niepełnosprawności, jak i tego jaka data powstania określonego stopnia niepełnosprawności wskazana została w orzeczeniu o ustaleniu tegoż stopnia. Artykuł 106 ust. 7 u.p.s. jako wyjątek od zasady generalnej przyznawania i wypłaty świadczeń z pomocy społecznej interpretować należy ściśle i niedopuszczalnym jest dokonywanie rozszerzającej jego wykładni. Powyższe przesądza o tym, że nie jest możliwe przyznanie zasiłku stałego za okres przed złożeniem wniosku o przyznanie tegoż zasiłku, co do osób, które przed sądem powszechnym domagały się rozstrzygnięcia w przedmiocie stopnia niepełnosprawności i odpowiedni wniosek do organu pomocy społecznej złożyły dopiero po zakończeniu sprawy sądowej” – podkreślił Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 29 stycznia 2025 r. (I OSK 425/23).

Co to oznacza w praktyce?

Warto pamiętać, iż:

- na okres zawieszenia postępowania przyznaje się z urzędu zasiłek okresowy;

- jeżeli orzeczenie zostanie dostarczone po upływie 60 dni od dnia jego otrzymania, prawo do zasiłku stałego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym dostarczono orzeczenie.

Podsumowanie

Osoby z niepełnosprawnościami powinny pamiętać o jak najwcześniejszym złożeniu wniosku o zasiłek stały. Ma to istotne znaczenie w przypadkach, gdy nie jest to kolejny wniosek o świadczenie. Szczegółowe informacje dotyczące formy oraz terminów można uzyskać w ośrodkach pomocy społecznej.