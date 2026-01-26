Masz jedno z orzeczeń o niepełnosprawności? To klucz do wielu uprawnień, specjalnych świadczeń, zniżek, ulg i udogodnień. Jakich konkretnie? Oto lista

Osoby z orzeczeniem o lekkim, umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności mogą korzystać z różnych uprawnień i ulg. Należą do nich między innymi świadczenia finansowe, zniżki oraz udogodnienia w miejscu pracy. Jakie konkretnie? Oto szczegóły.

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyróżnia trzy stopnie niepełnosprawności: znaczny, umiarkowany i lekki.

1. Lekki stopień niepełnosprawności

Lekki stopień niepełnosprawności jest orzekany u osób, których sprawność fizyczna lub psychiczna jest obniżona w stopniu, który znacząco utrudnia im wykonywanie pracy w porównaniu do osób o podobnych kwalifikacjach, ale w pełni sprawnych. Dotyczy również osób, które mają trudności w pełnieniu ról społecznych, ale mogą je kompensować dzięki sprzętowi ortopedycznemu, środkom pomocniczym lub technicznym.

Przywileje pracownicze dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności

Osoby zatrudnione z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności mają prawo do:

dodatkowej 15-minutowej przerwy w pracy, wliczanej do czasu pracy,

skróconego czasu pracy, który nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo,

zakazu pracy w godzinach nocnych oraz w godzinach nadliczbowych.

Wsparcie finansowe i ulgi dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności

Osoby z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności mogą ubiegać się o wsparcie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) oraz innych instytucji, takich jak MOPS. Świadczenia te mogą być przeznaczone na:

Ulgi i dofinansowania: dopłaty do energii elektrycznej, serwis protez kończyn, koszty edukacji, turnusy i sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Likwidację barier: dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się oraz technicznych, usługi tłumacza języka migowego lub przewodnika. Wsparcie w rozwoju zawodowym: dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub w formie spółdzielni socjalnej, oprocentowanie kredytów bankowych, szkolenia organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy (PUP). Dodatkowe korzyści: ulgi podatkowe, zniżki w komunikacji publicznej, zwolnienie z opłat radiowo-telewizyjnych.

Zasiłki i świadczenia społeczne dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności

Osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności mogą także liczyć na wsparcie z zakresu pomocy społecznej, w tym:

Zasiłek pielęgnacyjny : w 2025 roku jego kwota wynosi 215,84 zł miesięcznie. Jest przeznaczony dla dzieci z niepełnosprawnością oraz osób, które ukończyły 75 lat, i ma na celu pokrycie części kosztów związanych z potrzebą opieki.

: w 2025 roku jego kwota wynosi 215,84 zł miesięcznie. Jest przeznaczony dla dzieci z niepełnosprawnością oraz osób, które ukończyły 75 lat, i ma na celu pokrycie części kosztów związanych z potrzebą opieki. Zasiłek okresowy : w 2025 roku przysługuje osobom samotnie gospodarującym lub rodzinom, których dochód nie przekracza ustawowego kryterium (1010 zł dla osoby samotnej i 823 zł na osobę w rodzinie). Przyznawany jest w szczególności z powodu długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bezrobocia lub braku możliwości uzyskania świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

: w 2025 roku przysługuje osobom samotnie gospodarującym lub rodzinom, których dochód nie przekracza ustawowego kryterium (1010 zł dla osoby samotnej i 823 zł na osobę w rodzinie). Przyznawany jest w szczególności z powodu długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bezrobocia lub braku możliwości uzyskania świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Usługi socjalne: dostęp do usług opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych oferowanych przez instytucje pomocowe i organizacje pozarządowe.

Rehabilitacja zawodowa i społeczna dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności

Orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności uprawnia również do:

Rehabilitacji zawodowej : uzyskania odpowiedniego zatrudnienia oraz udziału w szkoleniach zawodowych.

: uzyskania odpowiedniego zatrudnienia oraz udziału w szkoleniach zawodowych. Rehabilitacji społecznej: uczestnictwa w zajęciach w warsztatach terapii zajęciowej.

2. Umiarkowany stopień niepełnosprawności

Umiarkowany stopień niepełnosprawności to jeden z trzech stopni niepełnosprawności określonych w polskim prawie, obok stopnia lekkiego i znacznego. Oznacza on osobę, której naruszenie sprawności organizmu powoduje: niezdolność do pracy, lub zdolność do pracy tylko w warunkach pracy chronionej, lub konieczność czasowej lub częściowej pomocy innych osób w pełnieniu ról społecznych. Posiadanie tego stopnia niepełnosprawności nie wyklucza możliwości zatrudnienia, szczególnie jeśli praca jest odpowiednio dostosowana lub wykonywana zdalnie.

Świadczenia pieniężne i dofinansowania dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

Osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (dawniej II grupa inwalidztwa) mają prawo do szeregu ulg, świadczeń, zniżek i ułatwień. Prawa te dotyczą różnych sfer życia, od finansów i pracy, po transport i rehabilitację.

Świadczenie wspierające : Nowe świadczenie, przyznawane przez ZUS. Jego wysokość zależy od liczby punktów ustalonych przez wojewódzki zespół ds. orzekania o niepełnosprawności. Kwota waha się od 40 proc. do 220 proc. wysokości renty socjalnej, co w 2025 roku może wynosić od ok. 712 zł do ponad 3920 zł.

: Nowe świadczenie, przyznawane przez ZUS. Jego wysokość zależy od liczby punktów ustalonych przez wojewódzki zespół ds. orzekania o niepełnosprawności. Kwota waha się od 40 proc. do 220 proc. wysokości renty socjalnej, co w 2025 roku może wynosić od ok. 712 zł do ponad 3920 zł. Zasiłek pielęgnacyjny : Przysługuje osobom z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, o ile niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21 roku życia. W 2025 roku świadczenie wynosi 215,84 zł miesięcznie. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje również osobie, która ukończyła 75 lat.

: Przysługuje osobom z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, o ile niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21 roku życia. W 2025 roku świadczenie wynosi 215,84 zł miesięcznie. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje również osobie, która ukończyła 75 lat. Dofinansowanie z PFRON: Turnusy rehabilitacyjne: Można uzyskać dofinansowanie na uczestnictwo w turnusie. Likwidacja barier: PFRON dofinansowuje likwidację barier architektonicznych, technicznych oraz w komunikowaniu się. Sprzęt rehabilitacyjny: Możliwe jest dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych. Inne: Pomoc w zakupie oprzyrządowania do samochodu, dofinansowanie do uzyskania prawa jazdy, czy do szkoleń i sprzętu elektronicznego.

Ulgi podatkowe i pracownicze dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

Ulga rehabilitacyjna : Pozwala na odliczenie od dochodu wydatków na cele rehabilitacyjne i ułatwiające wykonywanie czynności życiowych. Można odliczyć m.in. wydatki na turnusy rehabilitacyjne, leki, sprzęt rehabilitacyjny czy adaptację mieszkania.

: Pozwala na odliczenie od dochodu wydatków na cele rehabilitacyjne i ułatwiające wykonywanie czynności życiowych. Można odliczyć m.in. wydatki na turnusy rehabilitacyjne, leki, sprzęt rehabilitacyjny czy adaptację mieszkania. Ulgi pracownicze : Skrócony czas pracy: Pracownikowi przysługuje 7-godzinny dzień pracy i 35-godzinny tydzień pracy. Dodatkowy urlop: Po przepracowaniu roku, pracownik z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności ma prawo do 10 dni dodatkowego urlopu wypoczynkowego. Dodatkowa przerwa: Przysługuje mu dodatkowe 15 minut przerwy wliczanej do czasu pracy. Zwolnienie od pracy: Prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, m.in. na udział w turnusie rehabilitacyjnym (do 21 dni roboczych rocznie) lub na badania specjalistyczne.

: Skrócony czas pracy: Pracownikowi przysługuje 7-godzinny dzień pracy i 35-godzinny tydzień pracy. Dodatkowy urlop: Po przepracowaniu roku, pracownik z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności ma prawo do 10 dni dodatkowego urlopu wypoczynkowego. Dodatkowa przerwa: Przysługuje mu dodatkowe 15 minut przerwy wliczanej do czasu pracy. Zwolnienie od pracy: Prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, m.in. na udział w turnusie rehabilitacyjnym (do 21 dni roboczych rocznie) lub na badania specjalistyczne. Dofinansowanie z PFRON do wynagrodzenia : Pracodawcy zatrudniający osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności otrzymują dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika wynoszące 1550 zł miesięcznie. Dla osób ze specjalnymi dodatkowymi trudnościami zdrowotnymi (np. epilepsja, niepełnosprawność intelektualna, zaburzenia rozwojowe, niewidomi) kwota wzrasta do 2585 zł miesięcznie.

: Pracodawcy zatrudniający osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności otrzymują dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika wynoszące 1550 zł miesięcznie. Dla osób ze specjalnymi dodatkowymi trudnościami zdrowotnymi (np. epilepsja, niepełnosprawność intelektualna, zaburzenia rozwojowe, niewidomi) kwota wzrasta do 2585 zł miesięcznie. Zasiłki z MOPS : Osoby z umiarkowanym stopniem mają prawo do zasiłku stałego, okresowego oraz zasiłku pielęgnacyjnego. Kryteria dochodowe na 2025 rok to 1010 zł dla osoby samotnej i 823 zł w rodzinie, a maksymalna wysokość zasiłku stałego wynosi 1229 zł miesięcznie.

: Osoby z umiarkowanym stopniem mają prawo do zasiłku stałego, okresowego oraz zasiłku pielęgnacyjnego. Kryteria dochodowe na 2025 rok to 1010 zł dla osoby samotnej i 823 zł w rodzinie, a maksymalna wysokość zasiłku stałego wynosi 1229 zł miesięcznie. Udogodnienia w pracy: Skrócony czas pracy: 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo. Zakaz pracy w nocy i wykonywania nadgodzin. Dodatkowa 15-minutowa przerwa wliczana do czasu pracy. Prawo do dodatkowych 10 dni urlopu wypoczynkowego rocznie. Umożliwienie zwolnienia na turnusy rehabilitacyjne do 21 dni.

Ulgi w transporcie i usługach dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

Karta parkingowa : Przysługuje osobom z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które mają znacznie ograniczoną możliwość samodzielnego poruszania się. Uprawnia do parkowania w wyznaczonych miejscach oraz niestosowania się do niektórych znaków drogowych.

: Przysługuje osobom z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które mają znacznie ograniczoną możliwość samodzielnego poruszania się. Uprawnia do parkowania w wyznaczonych miejscach oraz niestosowania się do niektórych znaków drogowych. Ulgi komunikacyjne : Zniżki w transporcie publicznym są zróżnicowane i zależą od przewoźnika. W przypadku PKP i PKS, ulgi zazwyczaj nie przysługują, z wyjątkiem osób z niepełnosprawnością narządu wzroku (symbol 04-O), które mają prawo do 37 proc. zniżki. Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością do 24. roku życia oraz studenci do 26. roku życia mają prawo do 78 proc. zniżki na przejazdy do placówek edukacyjnych. Zniżki w komunikacji miejskiej i gminnej zależą od uchwał lokalnych władz.

: Zniżki w transporcie publicznym są zróżnicowane i zależą od przewoźnika. W przypadku PKP i PKS, ulgi zazwyczaj nie przysługują, z wyjątkiem osób z niepełnosprawnością narządu wzroku (symbol 04-O), które mają prawo do 37 proc. zniżki. Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością do 24. roku życia oraz studenci do 26. roku życia mają prawo do 78 proc. zniżki na przejazdy do placówek edukacyjnych. Zniżki w komunikacji miejskiej i gminnej zależą od uchwał lokalnych władz. Opłata paszportowa : Ulga w wysokości 50 proc. opłaty za paszport.

: Ulga w wysokości 50 proc. opłaty za paszport. Ulgi w muzeach i innych placówkach kultury : Wiele muzeów, galerii i innych instytucji kulturalnych oferuje zniżki lub bezpłatne wejścia dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz ich opiekunów.

: Wiele muzeów, galerii i innych instytucji kulturalnych oferuje zniżki lub bezpłatne wejścia dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz ich opiekunów. Abonament RTV: Możliwe jest zwolnienie z opłat, ale tylko w przypadku, gdy niepełnosprawność dotyczy narządu wzroku.

Dofinansowania i ulgi dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

Dofinansowanie na sprzęt ortopedyczny, rehabilitacyjny, środki pielęgnacyjne, adaptację miejsca pracy oraz turnusy rehabilitacyjne.

Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych z PFRON w 2025: około 2288 zł dla osoby z umiarkowanym stopniem, a także możliwość dofinansowania opiekuna podczas turnusu (ok. 1695 zł), przy spełnieniu kryteriów dochodowych.

Ulga rehabilitacyjna w podatku PIT za wydatki na rehabilitację i sprzęt rehabilitacyjny.

Prawo do karty parkingowej, która umożliwia parkowanie na wyznaczonych miejscach dla niepełnosprawnych.

3. Znaczny stopień niepełnosprawności

Znaczny stopień niepełnosprawności (zwany też pierwszym stopniem) dotyczy osoby z naruszoną sprawnością organizmu, która jest: niezdolna do pracy albo zdolna do pracy tylko w warunkach pracy chronionej, wymaga stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych, niezdolna do samodzielnej egzystencji. Oznacza to, że osoba z tym stopniem niepełnosprawności potrzebuje wsparcia w codziennym życiu i funkcjonowaniu.

Świadczenia finansowe i dofinansowania dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności

Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności w 2025 roku mają prawo do szeregu ulg, świadczeń, zniżek i ułatwień, które mają na celu wsparcie ich codziennego życia oraz poprawę komfortu i samodzielności.

Świadczenie wspierające : Nowe świadczenie przyznawane przez ZUS, które ma zastąpić niektóre z dotychczasowych form wsparcia. Wysokość świadczenia jest uzależniona od liczby punktów w skali potrzeby wsparcia, określonych przez Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Może wynosić od 40 proc. do 220 proc. wysokości renty socjalnej.

: Nowe świadczenie przyznawane przez ZUS, które ma zastąpić niektóre z dotychczasowych form wsparcia. Wysokość świadczenia jest uzależniona od liczby punktów w skali potrzeby wsparcia, określonych przez Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Może wynosić od 40 proc. do 220 proc. wysokości renty socjalnej. Zasiłek pielęgnacyjny : Przysługuje osobom z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, bez względu na dochód. W 2025 roku jego wysokość wynosi 215,84 zł miesięcznie.

: Przysługuje osobom z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, bez względu na dochód. W 2025 roku jego wysokość wynosi 215,84 zł miesięcznie. Dodatek pielęgnacyjny : Przysługuje osobom całkowicie niezdolnym do pracy oraz samodzielnej egzystencji, które mają prawo do emerytury lub renty. W 2025 roku wynosi 348,22 zł miesięcznie. Dodatek pielęgnacyjny nie przysługuje, jeśli pobierany jest zasiłek pielęgnacyjny.

: Przysługuje osobom całkowicie niezdolnym do pracy oraz samodzielnej egzystencji, które mają prawo do emerytury lub renty. W 2025 roku wynosi 348,22 zł miesięcznie. Dodatek pielęgnacyjny nie przysługuje, jeśli pobierany jest zasiłek pielęgnacyjny. Dofinansowanie z PFRON : Likwidacja barier: Pełne dofinansowanie na likwidację barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się (np. budowa podjazdów, dostosowanie łazienek, zakup sprzętu wspomagającego). Sprzęt i przedmioty: Dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych (np. wózki inwalidzkie, protezy, aparaty słuchowe). Turnusy rehabilitacyjne: Możliwość uzyskania dofinansowania na uczestnictwo w turnusach, które mają na celu poprawę sprawności fizycznej i psychicznej. Transport: Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do samochodu, a także w uzyskaniu prawa jazdy. Szkolenia i edukacja: Dofinansowanie do szkoleń, sprzętu elektronicznego i innych form wsparcia edukacyjnego.

: Likwidacja barier: Pełne dofinansowanie na likwidację barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się (np. budowa podjazdów, dostosowanie łazienek, zakup sprzętu wspomagającego). Sprzęt i przedmioty: Dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych (np. wózki inwalidzkie, protezy, aparaty słuchowe). Turnusy rehabilitacyjne: Możliwość uzyskania dofinansowania na uczestnictwo w turnusach, które mają na celu poprawę sprawności fizycznej i psychicznej. Transport: Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do samochodu, a także w uzyskaniu prawa jazdy. Szkolenia i edukacja: Dofinansowanie do szkoleń, sprzętu elektronicznego i innych form wsparcia edukacyjnego. Renta socjalna : Przysługuje trwałe niezdolnym do pracy osobom od dzieciństwa. W 2025 roku renta socjalna wynosi 1878,91 zł brutto.

: Przysługuje trwałe niezdolnym do pracy osobom od dzieciństwa. W 2025 roku renta socjalna wynosi 1878,91 zł brutto. Zasiłek stały z pomocy społecznej : O uzupełnienie dochodu do 1010 zł (osoba samotna) lub 823 zł (na osobę w rodzinie), jeśli dochody są poniżej progów ustawowych.

: O uzupełnienie dochodu do 1010 zł (osoba samotna) lub 823 zł (na osobę w rodzinie), jeśli dochody są poniżej progów ustawowych. Dodatek 500+ dla osób niesamodzielnych: Przysługuje osobom z koniecznością stałej opieki przy codziennych czynnościach, w kwocie 500 zł przy niskich dochodach, z możliwością zmniejszania się dodatku przy wyższych dochodach.

Ulgi podatkowe i pracownicze dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności

Ulga rehabilitacyjna : Pozwala na odliczenie od dochodu wydatków na cele rehabilitacyjne i ułatwiające czynności życiowe. Wiele wydatków (np. na turnusy rehabilitacyjne, leki, sprzęt) można odliczyć w całości, bez limitu.

: Pozwala na odliczenie od dochodu wydatków na cele rehabilitacyjne i ułatwiające czynności życiowe. Wiele wydatków (np. na turnusy rehabilitacyjne, leki, sprzęt) można odliczyć w całości, bez limitu. Ulgi pracownicze: Skrócony czas pracy: Prawo do 7-godzinnego dnia pracy i 35-godzinnego tygodnia pracy. Dodatkowy urlop: Pracownik ma prawo do 10 dni dodatkowego urlopu wypoczynkowego po przepracowaniu roku. Dodatkowa przerwa: Przysługuje mu dodatkowe 15 minut przerwy wliczanej do czasu pracy. Zwolnienie od pracy: Prawo do zwolnienia z pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, w celu np. uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym (do 21 dni roboczych rocznie) lub wykonania badań specjalistycznych. Wyższe dofinansowanie dla pracodawców: Zatrudnianie osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności wiąże się z większymi dofinansowaniami dla pracodawców z PFRON.

Ulgi w transporcie i usługach dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności

Karta parkingowa : Przysługuje bez dodatkowych warunków (nie jest wymagane orzeczenie o ograniczonej możliwości poruszania się, jak w przypadku umiarkowanego stopnia). Uprawnia do parkowania w wyznaczonych miejscach.

: Przysługuje bez dodatkowych warunków (nie jest wymagane orzeczenie o ograniczonej możliwości poruszania się, jak w przypadku umiarkowanego stopnia). Uprawnia do parkowania w wyznaczonych miejscach. Ulgi komunikacyjne: Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, a także ich opiekunowie, mają prawo do zniżek w transporcie publicznym:

PKP i PKS: 49 proc. zniżki na przejazdy pociągami osobowymi oraz autobusami w komunikacji zwykłej. 37 proc. zniżki na przejazdy w pociągach pośpiesznych, ekspresowych oraz w komunikacji innej niż zwykła. Opiekun: Ma prawo do 95 proc. zniżki na przejazdy towarzysząc osobie niepełnosprawnej w podróży. Komunikacja miejska: Zniżki i bezpłatne przejazdy zależą od regulacji w poszczególnych miastach, ale najczęściej przysługują ulgi 100 proc., zarówno dla osoby niepełnosprawnej, jak i jej opiekuna.

Zwolnienie z abonamentu RTV : Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności są zwolnione z opłat abonamentowych za radio i telewizję.

: Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności są zwolnione z opłat abonamentowych za radio i telewizję. Ulgi w opłacie paszportowej : Zniżka w wysokości 50 proc. opłaty za wydanie paszportu.

: Zniżka w wysokości 50 proc. opłaty za wydanie paszportu. Usługi pocztowe : Prawo do bezpłatnego doręczania przesyłek bezpośrednio do domu.

: Prawo do bezpłatnego doręczania przesyłek bezpośrednio do domu. Ulgi w placówkach kultury: Wiele muzeów, teatrów i galerii oferuje bezpłatne lub zniżkowe bilety wstępu.

Udogodnienia i ulgi dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności

Prawo do karty parkingowej : Umożliwiającej parkowanie na specjalnych miejscach dla osób niepełnosprawnych.

: Umożliwiającej parkowanie na specjalnych miejscach dla osób niepełnosprawnych. Ulgi podatkowe : Odliczenia w podatku PIT za wydatki na rehabilitację i sprzęt pomocniczy.

: Odliczenia w podatku PIT za wydatki na rehabilitację i sprzęt pomocniczy. Dodatkowe 10 dni urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym.

Zakaz pracy w godzinach nocnych oraz prawo do skróconego czasu pracy (7 godzin dziennie, 35 godzin tygodniowo).

(7 godzin dziennie, 35 godzin tygodniowo). Zwolnienie z wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych.

Dofinansowania i wsparcie rehabilitacyjne dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności

Dofinansowania z PFRON na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, sprzętu do ułatwienia codziennego życia, turnusy rehabilitacyjne oraz adaptację miejsc pracy.

Program "Aktywny Samorząd" umożliwia dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych i technicznych oraz transportu.

Możliwość korzystania z różnych form rehabilitacji, zarówno ambulatoryjnej, jak i w ośrodkach leczniczych.

Inne świadczenia i wsparcie dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności