Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Pomoc Społeczna » Niepełnosprawni » Masz jedno z tych orzeczeń? To klucz do świadczeń, zniżek i ulg w 2026 roku. Oto pełna lista

Masz jedno z tych orzeczeń? To klucz do świadczeń, zniżek i ulg w 2026 roku. Oto pełna lista

15 marca 2026, 10:07
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
Masz jedno z tych orzeczeń? To klucz do świadczeń, zniżek i ulg w 2026 roku. Oto pełna lista
Osoby z orzeczeniem o lekkim, umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności mogą korzystać z różnych uprawnień i ulg. Należą do nich świadczenia finansowe, zniżki komunikacyjne oraz istotne udogodnienia w miejscu pracy. Jakie konkretnie przywileje przysługują w 2025 roku? Oto szczegółowe zestawienie.

1. Lekki stopień niepełnosprawności

Lekki stopień niepełnosprawności jest orzekany u osób, których sprawność fizyczna lub psychiczna jest obniżona w stopniu, który utrudnia im wykonywanie pracy w porównaniu do osób o podobnych kwalifikacjach, ale w pełni sprawnych. Dotyczy to również osób, które mają trudności w pełnieniu ról społecznych, ale mogą je kompensować dzięki sprzętowi ortopedycznemu lub środkom pomocniczym.

Przywileje pracownicze dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności

Osoby zatrudnione z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności mają prawo do:

  • Dodatkowej 15-minutowej przerwy w pracy, wliczanej do czasu pracy.
  • Zakazu pracy w godzinach nocnych oraz w godzinach nadliczbowych (chyba że lekarz wyrazi na to zgodę lub osoba jest zatrudniona przy pilnowaniu mienia).
  • Uwaga: W stopniu lekkim obowiązuje standardowy czas pracy (8h na dobę i 40h tygodniowo).

Wsparcie finansowe i ulgi dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności

Osoby z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności mogą ubiegać się o wsparcie z PFRON oraz MOPS/PCPR:

  • Dofinansowanie do wynagrodzenia: Pracodawca może otrzymać na pracownika z lekkim stopniem 610 zł (lub 1210 zł przy tzw. schorzeniu szczególnym).
  • Likwidacja barier: Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, technicznych oraz w komunikowaniu się (zależne od dochodu).
  • Wsparcie w rozwoju zawodowym: Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej (pożyczki/dotacje z PFRON przez PUP).
  • Ulga rehabilitacyjna: Możliwość odliczenia od dochodu wydatków na leki (powyżej 100 zł miesięcznie) oraz ryczałtu na dojazdy samochodem na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne (ok. 2280 zł rocznie).

Zasiłki i świadczenia społeczne dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności

  • Zasiłek pielęgnacyjny: Osoba z lekkim stopniem nie otrzymuje tego świadczenia (chyba że ukończyła 75 lat).
  • Zasiłek okresowy/celowy: Przysługuje z MOPS, jeśli dochód nie przekracza 1010 zł (osoba samotna) lub 823 zł (na osobę w rodzinie).
  • Usługi socjalne: Dostęp do specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

Rehabilitacja zawodowa i społeczna dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności

  • Rehabilitacja zawodowa: Prawo do korzystania z usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego dedykowanego osobom z niepełnosprawnością.
  • Rehabilitacja społeczna: Możliwość ubiegania się o dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego.

2. Umiarkowany stopień niepełnosprawności

Umiarkowany stopień oznacza osobę z naruszoną sprawnością organizmu, która jest niezdolna do pracy albo zdolna do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.

Świadczenia pieniężne i dofinansowania dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

  • Świadczenie wspierające: Nowe świadczenie z ZUS. Wymaga uzyskania min. 80-86 punktów w decyzji o potrzebie wsparcia. Kwota zależy od punktacji i wynosi od ok. 712 zł do ponad 3920 zł.
  • Zasiłek pielęgnacyjny: Wynosi 215,84 zł. Przysługuje, jeśli niepełnosprawność powstała przed 21. rokiem życia lub osoba ma ukończone 75 lat.
  • Dofinansowanie z PFRON: Możliwość uzyskania dopłat do turnusów rehabilitacyjnych, przedmiotów ortopedycznych (np. aparaty słuchowe, wózki) oraz likwidacji barier w mieszkaniu.

Ulgi podatkowe i pracownicze dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

  • Ulga rehabilitacyjna: Odliczenia od dochodu wydatków na cele rehabilitacyjne (np. turnusy, adaptacja mieszkania, samochód).
  • Dofinansowanie do wynagrodzenia: Wynosi 1820 zł (lub 2720 zł przy schorzeniu szczególnym).

Udogodnienia w pracy

  • Skrócony czas pracy: 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo (przy zachowaniu pełnej pensji).
  • Dodatkowy urlop: Prawo do 10 dni roboczych dodatkowego urlopu wypoczynkowego (po roku od uzyskania orzeczenia).
  • Płatne zwolnienie: Do 21 dni na udział w turnusie rehabilitacyjnym lub na wykonanie badań specjalistycznych.

Ulgi w transporcie i usługach dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

  • Karta parkingowa: Przysługuje tylko przy symbolach 05-R, 10-N lub 04-O, jeśli orzeczenie stwierdza "znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się".
  • Ulgi komunikacyjne: Ustawowe zniżki na PKP/PKS przysługują głównie osobom niewidomym (37%). Inne zniżki zależą od lokalnych uchwał miast (komunikacja miejska).
  • Opłata paszportowa: Ulga 50 proc.
  • Abonament RTV: Osoby z umiarkowanym stopniem nie są ustawowo zwolnione z opłaty (chyba że spełniają inne kryteria, np. wiek 75+).

3. Znaczny stopień niepełnosprawności (dodatkowe informacje)

Warto pamiętać, że stopień znaczny (dawna I grupa) daje najszersze uprawnienia, w tym:

  • Zasiłek pielęgnacyjny dla każdego (bez względu na wiek powstania niepełnosprawności).
  • Bezpłatne przejazdy komunikacją miejską w większości miast.
  • Zwolnienie z abonamentu RTV z mocy prawa.
  • Wysokie zniżki na PKP/PKS (37-95 proc. dla osoby i opiekuna).
Powiązane
Prawo
Umiarkowany stopień niepełnosprawności w 2026 roku. Sprawdź, jakie świadczenia Ci przysługują. Oto nowe kwoty i przywileje
15 mar 2026

Osoby z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą ubiegać się w MOPS i PCPR o różnego rodzaju wsparcie. Jest to zarówno pomoc finansowa w formie zasiłków, jak i usługi opiekuńcze, które mają na celu ułatwienie codziennego funkcjonowania i zwiększenie samodzielności. Oto szczegóły.
Podwyżka dodatków do emerytur i rent z ZUS w 2026 r. po marcowej waloryzacji. Pielęgnacyjny, kompensacyjny, ryczałt energetyczny i inne
14 mar 2026

Wraz z marcową waloryzacją wzrosły także dodatki wypłacane razem z emeryturami i rentami. Najczęściej przyznawany dodatek pielęgnacyjny wynosi obecnie 366,68 zł i jest nieopodatkowany oraz wolny od potrąceń.
W tym roku, zmiana czasu zimowego na letni, zaskoczy nas szybciej niż w roku ubiegłym. Czy tym razem, zegarki przestawimy po raz ostatni i czy osoby pracujące w noc zmiany czasu otrzymają niższe wynagrodzenia? [czas letni 2026]
15 mar 2026

Już niebawem czeka nas kolejna zmiana czasu – tym razem z zimowego, na czas letni. W tym roku, przypada ona szybciej, niż w roku ubiegłym. W noc zmiany czasu, będziemy spali godzinę krócej, ale zyskamy dłuższe popołudnia z naturalnym światłem. W związku z trwającą od kilku lat (zarówno na szczeblu krajowym, jak i UE) ożywioną dyskusją na temat likwidacji dwukrotnych zmian czasu w ciągu roku – wiele osób zadaje sobie pytanie, czy to tym razem, przestawimy zegarki po raz ostatni? Zmiana czasu zimowego na letni, nie bez znaczenia pozostaje również dla wynagrodzenia osób pracujących w momencie, kiedy jest ona dokonywana.
Zmodernizujemy armię za pieniądze obywateli tak jak zbudowaliśmy Gdynię? Dlaczego list zastawny nie jest alternatywą dla programu SAFE
14 mar 2026

Tocząca się od wielu tygodni debata dotycząca SAFE przyniosła wiele interesujących propozycji dotyczących sposobów finansowania polskich zbrojeń. Jedną z nich jest pomysł przedstawiony przez Centrum im. Adama Smitha – sfinansowanie potrzeb obronnych poprzez emisję Publicznego Listu Zastawnego sprzedanego obywatelom. Pomysł ten w duchu samowystarczalności i suwerenności, brzmi atrakcyjnie. Zwolennicy podkreślają też, że list zastawny pozwala finansować wyłącznie konkretne inwestycje, a nie bieżącą konsumpcję państwa. Niestety takie rozwiązanie rodzi dużo więcej pytań niż odpowiedzi - komentuje Michał Ostrowski.

Weto prezydenta Karola Nawrockiego pokrzyżowało plany związane z programem SAFE. Premier Donald Tusk zaczyna realizację planu B
13 mar 2026

W swoim czwartkowym orędziu prezydent Karol Nawrocki poinformował, że nie podpisze ustawy wdrażającej unijny mechanizm dozbrajania SAFE. W odpowiedzi premier Donald Tusk stwierdził, że brak podpisu jest poważnym utrudnieniem w realizacji programu modernizacji polskiej armii. Zapowiedział także, że mimo weta rząd będzie kontynuował działania na rzecz realizacji programu SAFE.
Bezpłatne kursy e-learningowe: informacja zwrotna oraz wykorzystanie narzędzi AI w pracy zawodowej
13 mar 2026

W systemie e-learningowym służby cywilnej udostępnione zostały dwa nowe kursy dotyczące informacji zwrotnej oraz wykorzystania narzędzi sztucznej inteligencji w codziennej pracy zawodowej. Bezpłatne i zdalne kursy pomogą w podnoszeniu kompetencji zawodowych.
Kartele sztucznej inteligencji - czyli ograniczanie konkurencji na rynku AI. Kto za to ponosi odpowiedzialność?
14 mar 2026

Ustalanie cen API modeli językowych, wspólne ograniczanie dostępu do najbardziej zaawansowanych modeli, blokowanie interoperacyjności, wspólne lobbingowanie regulacji utrudniających wejście start-upom – czy rynek już tego doświadcza? Kartelem sztucznej inteligencji nazywa się sytuację, w której firmy rozwijające AI potajemnie lub jawnie współpracują w sposób ograniczający konkurencję - np. ustalając ceny, blokując dostęp do technologii lub wspólnie eliminując mniejszych graczy z rynku.
Zmiany w stowarzyszeniach. Prezydent podpisał ważna ustawę 11 marca 2026 r.
13 mar 2026

Ustawa z dnia 27 lutego 2026 r.o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych wprowadza istotne odmienności prawne, ale co ważne na nowe regulacje w praktyce musimy poczekać aż do 2028 r.

Studenci po 3. roku prawa mogą być młodszymi asystentami sędziego! Jest ustawa i jest podpis Prezydenta. Co to oznacza dla wymiaru sprawiedliwości?
13 mar 2026

Na skutek ustawy z dnia 27 lutego 2026 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, podpisanej przez Prezydenta 11 marca 2026 r. zmieniają się zasady w sądach. Na stanowisku młodszego asystenta Istnieje możliwość zatrudniania w sądach powszechnych studentów jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo, którzy ukończyli trzeci rok tych studiów oraz modyfikuje się w niezbędnym zakresie przepisy dotyczące pozostałych stanowisk asystenckich, czyli asystenta sędziego i starszego asystenta sędziego.
Od 1 maja 2026 r. wchodzą w życie obostrzenia dotyczące kosmetyków. Niektóre znikną ze sklepów, inne będą miały zmienione składy
12 mar 2026

W wyniku zmiany przepisów dotyczących składu kosmetyków, producenci wprowadzający je na rynek Unii Europejskiej będą musieli przyjrzeć się stosowanym recepturom. Niektóre produkty znikną z półek, innym trzeba będzie zmienić składy.
