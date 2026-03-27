Umiarkowany stopień niepełnosprawności 2026. Sprawdź listę ulg i nowe kwoty świadczeń

Umiarkowany stopień niepełnosprawności 2026. Sprawdź listę ulg i nowe kwoty świadczeń

27 marca 2026, 13:51
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
Osoby z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą ubiegać się w MOPS i PCPR o różnego rodzaju wsparcie. Jest to zarówno pomoc finansowa w formie zasiłków, jak i usługi opiekuńcze, które mają na celu ułatwienie codziennego funkcjonowania i zwiększenie samodzielności. Oto szczegóły.

Wsparcie dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

Osoby posiadające orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą ubiegać się o różne formy wsparcia w MOPS/GOPS, PCPR oraz ZUS/KRUS. Wsparcie to obejmuje zasiłki, usługi opiekuńcze oraz dofinansowania z PFRON, które mają na celu ułatwienie codziennego życia i zwiększenie samodzielności.

Czym jest umiarkowany stopień niepełnosprawności?

Orzeczenie wydawane jest przez powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności. W 2026 roku w przypadku chorób rzadkich i nierokujących poprawy orzeczenia te są wydawane bezterminowo. Oznacza ono, że osoba ma:

  • Istotne trudności w pełnieniu ról społecznych i zawodowych.
  • Potrzebę częściowej pomocy lub wsparcia w codziennym życiu (np. transport, załatwianie spraw urzędowych).
  • Zdolność do pracy, ale wyłącznie w warunkach dostosowanych (np. praca zdalna, stanowisko przystosowane).

Dostępne świadczenia i usługi

Osoby z orzeczeniem mogą liczyć na następujące wsparcie finansowe:

  • Zasiłek pielęgnacyjny: 215,84 zł miesięcznie. Przysługuje bez względu na dochód, jeśli niepełnosprawność powstała przed 21. rokiem życia.
  • Zasiłek stały (MOPS): do 1229 zł miesięcznie. Przeznaczony dla osób niezdolnych do pracy, przy spełnieniu kryterium dochodowego (dla osoby samotnej wynosi ono 1010 zł).
  • Świadczenie wspierające: od ok. 791 zł do 4353 zł. Nowość od 2024/2025 roku. Przysługuje osobom, które w decyzji WZON uzyskały min. 70 punktów potrzeby wsparcia. Można je łączyć z własną pracą zarobkową.
  • Zasiłek okresowy: przyznawany w trudnych sytuacjach, zależny od dochodu rodziny.
  • Usługi opiekuńcze i asystenckie: Pomoc w domu, higienie czy transporcie. Program "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" jest obecnie szeroko dostępny i finansowany z Funduszu Solidarnościowego.

Najważniejsze przywileje pracownicze

Posiadanie orzeczenia o stopniu umiarkowanym daje konkretne korzyści w zatrudnieniu:

  • Skrócony czas pracy: maksymalnie 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo (przy zachowaniu pełnego wynagrodzenia).
  • Dodatkowy urlop: 10 dni roboczych w roku kalendarzowym.
  • Przerwa w pracy: Dodatkowe 15 minut wliczane do czasu pracy (łącznie 30 minut).
  • Rehabilitacja: Prawo do zwolnienia z zachowaniem prawa do wynagrodzenia na turnus rehabilitacyjny (do 21 dni w roku).

Wsparcie z PFRON i ulgi

  • Dofinansowania: Do zakupu wózków, aparatów słuchowych, likwidacji barier architektonicznych w mieszkaniu oraz do turnusów rehabilitacyjnych.
  • Karta parkingowa: Przysługuje osobom z umiarkowanym stopniem, jeśli mają znacznie ograniczone możliwości poruszania się (symbol 05-R, 10-N lub 04-O).
  • Ulgi transportowe: Zniżki w PKP/PKS (zależne od rodzaju schorzenia) oraz darmowa lub ulgowa komunikacja miejska (zależnie od uchwały danej gminy).
  • Ulga rehabilitacyjna: Możliwość odliczenia od dochodu wydatków na leki, sprzęt czy samochód w rocznym zeznaniu PIT.
Prawo
Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - rośnie liczba pacjentów
27 mar 2026

Coraz więcej osób korzysta z pomocy medycznej w szpitalnych oddziałach ratunkowych i izbach przyjęć. W 2025 r. było to 6,6 mln osób – o 2,9 proc. więcej niż w 2024 r. Ponad 18 proc. z nich stanowiły dzieci, a niecałe 30 proc. – osoby w wieku 65 lat i więcej.
13. emerytura 2026: ile (brutto-netto), dla kogo, kiedy wypłata. Kto wypłaci trzynastą emeryturę w przypadku tzw. renty wdowiej?
27 mar 2026

ZUS wyjaśnia kto dostanie w 2026 roku tzw. trzynastą emeryturę, ile wyniesie to świadczenie brutto i netto. Katarzyna Krupicka, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie podlaskim wyjaśnia też kto wypłaci trzynastą emeryturę w przypadku tzw. renty wdowiej.
Nagie zdjęcie nauczycielki: Prezes UODO zawiadamia prokuraturę
27 mar 2026

Deepfake, czyli fałszywy materiał generowany za pomocą AI, bardzo często dotyczy kobiet. Ostatnio Prezes UODO zawiadomił prokuraturę o nieuprawnionym przetwarzaniu danych osobowych polegającym na wygenerowaniu nagiego zdjęcia pokrzywdzonej i umieszczenie go w internecie.
Przepis art. 600 KPC i 183 KRO daje duże uprawnienie osobie z niepełnosprawnością. Warunki na 2026
27 mar 2026

Osoby z niepełnosprawnością czy też ich opiekunowie powinni mieć świadomość, w tym świadomość prawną przysługujących im uprawnień. Wciąż jednak istnieje wiele regulacji, które nie są wystarczająco nagłośnione czy wyjaśnione. Jednym z takich zagadnień jest przepis art. 600 Kodeksu Postępowania Cywilnego (KPC) i art. 183 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego (KRO), który daje duże uprawnienie osobie z niepełnosprawnością. Analizujemy więc poniżej szczegółowo te prawne warunki.

Będzie zmiana zasad umieszczania dzieci w pieczy i usamodzielniania wychowanków
27 mar 2026

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt nowelizacji przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Profesjonalizacja i zwiększenie wynagrodzeń dla rodzin zastępczych, przyspieszenie deinstytucjonalizacji, nowe zasady dotyczące umieszczania dzieci w pieczy i usamodzielniania wychowanków - to tylko niektóre propozycje zawarte projekcie.
Zasiłek celowy z MOPS nawet na rok. Będzie łatwiej składać wnioski
27 mar 2026

Zasiłek celowy to bardzo popularne świadczenie z pomocy społecznej. Gminy przyznają pieniądze na niezbędne potrzeby takie jak przykładowo leki czy żywność. W niektórych przypadkach wniosków nie trzeba będzie powtarzać. Projekt nowych przepisów zakłada jeszcze jedną zmianę dla beneficjentów.
Skierowanie do DPS-u i opłaty na nowych zasadach. Znamy szczegóły projektu
26 mar 2026

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt nowelizacji ustawy o pomocy społecznej. Zmiany mają przede wszystkim dostosowywać przepisy do aktualnych potrzeb beneficjentów. Kilka z nich dotyczy domów pomocy społecznej.
Podwójna prowizja pośredników nieruchomości - od sprzedającego i kupującego. Legalna praktyka czy konflikt interesów?
26 mar 2026

Rynek nieruchomości w Polsce od lat funkcjonuje w modelu, który dla branży stał się oczywisty, a dla klientów coraz częściej budzi wątpliwości. Pośrednik zawiera umowę ze sprzedającym, zawiera umowę z kupującym i pobiera prowizję od obu stron tej samej transakcji. Konstrukcja jest formalnie poprawna. Dwie umowy, dwa stosunki zobowiązaniowe, dwa wynagrodzenia. Problem polega na tym, że poprawność konstrukcyjna nie rozstrzyga o tym, czy model ten jest uczciwy, transparentny i zgodny z zasadą lojalności wobec klienta. Dyskusja o podwójnej prowizji nie dotyczy wyłącznie pieniędzy. Dotyczy strukturalnego konfliktu interesów i granic swobody umów w obrocie konsumenckim.

Przedłużanie spraw frankowych, Getin i pytanie o odpowiedzialność państwa
26 mar 2026

W ostatnich dniach opinia publiczna otrzymała niepokojący obraz funkcjonowania części postępowań frankowych w Polsce. Publikacje medialne wskazują na możliwy mechanizm przedłużania procesów poprzez działania formalne, które nie prowadzą do merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy, lecz skutecznie wydłużają czas ich trwania. Na tym etapie są to ustalenia dziennikarskie i wymagają weryfikacji przez właściwe organy, natomiast z perspektywy praktyki prawniczej jedno jest pewne - taki mechanizm jest możliwy i nie jest zjawiskiem abstrakcyjnym.
Tokeny zamiast zwykłej podwyżki. Sąd potwierdza, że część wynagrodzenia można wypłacać w formie tokenów użytkowych - ten benefit nie jest objęty składkami ZUS
26 mar 2026

Przy płacy minimalnej 4806 zł brutto tradycyjna podwyżka szybko staje się dla firmy nie do udźwignięcia. W takiej sytuacji przełomowy wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie (III AUa 1247/24) wskazuje inną drogę: część wynagrodzenia można wypłacać w formie tokenów użytkowych jako legalnego benefitu pozapłacowego. Sąd prawomocnie potwierdził, że w rozpatrywanej sprawie takie świadczenie - jako forma usługi, a nie dodatkowa gotówka - nie wchodzi do podstawy wymiaru składek ZUS, dzięki czemu pracownik realnie zyskuje więcej „na rękę”, a firma nie podnosi kosztów zatrudnienia proporcjonalnie do tej podwyżki.
