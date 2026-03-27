Umiarkowany stopień niepełnosprawności 2026. Sprawdź listę ulg i nowe kwoty świadczeń
Osoby z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą ubiegać się w MOPS i PCPR o różnego rodzaju wsparcie. Jest to zarówno pomoc finansowa w formie zasiłków, jak i usługi opiekuńcze, które mają na celu ułatwienie codziennego funkcjonowania i zwiększenie samodzielności. Oto szczegóły.
- Wsparcie dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
- Czym jest umiarkowany stopień niepełnosprawności?
- Dostępne świadczenia i usługi
- Najważniejsze przywileje pracownicze
- Wsparcie z PFRON i ulgi
Wsparcie dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
Czym jest umiarkowany stopień niepełnosprawności?
Orzeczenie wydawane jest przez powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności. W 2026 roku w przypadku chorób rzadkich i nierokujących poprawy orzeczenia te są wydawane bezterminowo. Oznacza ono, że osoba ma:
- Istotne trudności w pełnieniu ról społecznych i zawodowych.
- Potrzebę częściowej pomocy lub wsparcia w codziennym życiu (np. transport, załatwianie spraw urzędowych).
- Zdolność do pracy, ale wyłącznie w warunkach dostosowanych (np. praca zdalna, stanowisko przystosowane).
Dostępne świadczenia i usługi
Osoby z orzeczeniem mogą liczyć na następujące wsparcie finansowe:
- Zasiłek pielęgnacyjny: 215,84 zł miesięcznie. Przysługuje bez względu na dochód, jeśli niepełnosprawność powstała przed 21. rokiem życia.
- Zasiłek stały (MOPS): do 1229 zł miesięcznie. Przeznaczony dla osób niezdolnych do pracy, przy spełnieniu kryterium dochodowego (dla osoby samotnej wynosi ono 1010 zł).
- Świadczenie wspierające: od ok. 791 zł do 4353 zł. Nowość od 2024/2025 roku. Przysługuje osobom, które w decyzji WZON uzyskały min. 70 punktów potrzeby wsparcia. Można je łączyć z własną pracą zarobkową.
- Zasiłek okresowy: przyznawany w trudnych sytuacjach, zależny od dochodu rodziny.
- Usługi opiekuńcze i asystenckie: Pomoc w domu, higienie czy transporcie. Program "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" jest obecnie szeroko dostępny i finansowany z Funduszu Solidarnościowego.
Najważniejsze przywileje pracownicze
Posiadanie orzeczenia o stopniu umiarkowanym daje konkretne korzyści w zatrudnieniu:
- Skrócony czas pracy: maksymalnie 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo (przy zachowaniu pełnego wynagrodzenia).
- Dodatkowy urlop: 10 dni roboczych w roku kalendarzowym.
- Przerwa w pracy: Dodatkowe 15 minut wliczane do czasu pracy (łącznie 30 minut).
- Rehabilitacja: Prawo do zwolnienia z zachowaniem prawa do wynagrodzenia na turnus rehabilitacyjny (do 21 dni w roku).
Wsparcie z PFRON i ulgi
- Dofinansowania: Do zakupu wózków, aparatów słuchowych, likwidacji barier architektonicznych w mieszkaniu oraz do turnusów rehabilitacyjnych.
- Karta parkingowa: Przysługuje osobom z umiarkowanym stopniem, jeśli mają znacznie ograniczone możliwości poruszania się (symbol 05-R, 10-N lub 04-O).
- Ulgi transportowe: Zniżki w PKP/PKS (zależne od rodzaju schorzenia) oraz darmowa lub ulgowa komunikacja miejska (zależnie od uchwały danej gminy).
- Ulga rehabilitacyjna: Możliwość odliczenia od dochodu wydatków na leki, sprzęt czy samochód w rocznym zeznaniu PIT.
