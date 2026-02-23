REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Pomoc Społeczna » Niepełnosprawni » Co daje orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym? Lista praw i przywilejów w 2026 roku

Co daje orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym? Lista praw i przywilejów w 2026 roku

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
23 lutego 2026, 11:07
Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji o tematyce prawnej
Co dla osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w 2026 r.?
Co dla osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w 2026 r.?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności nierzadko zastanawiają się nad tym, na jakiego rodzaju wsparcie mogą liczyć. Co daje orzeczenie? Jakie są przywileje w pracy? Czy w 2026 r. wzrosną kwoty dostępnych świadczeń i zasiłków? Co z kryteriami dochodowymi? Kto może dostać świadczenie wspierające z ZUS? Prezentujemy najważniejsze zasady w MOPS, PFRON i nie tylko.

rozwiń >

Umiarkowany stopień niepełnosprawności. Na jak długo orzeczenie?

Przepisy ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych określają trzy stopnie niepełnosprawności: znaczny, umiarkowany i lekki. Zgodnie z tą ustawą, do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zaliczamy osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.

REKLAMA

REKLAMA

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydaje powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności (PZON), a w drugiej instancji wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności (WZON). Od orzeczenia wojewódzkiego zespołu służy odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych.

Ważne

Stopień niepełnosprawności orzeka się na czas określony lub na stałe.

REKLAMA

Po ostatnich zmianach orzeczenie na czas określony o stopniu niepełnosprawności jest wydawane na okres nie krótszy niż 7 lat w przypadku potwierdzenia u osoby zainteresowanej spełniającej warunki zaliczenia do określonego stopnia niepełnosprawności zespołu Downa lub rzadkiej choroby genetycznej o jednorodnym i niezmiennym przebiegu (wykaz tych chorób stanowi załącznik do rozporządzenia w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności).

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Zobacz również:

Umiarkowany stopień niepełnosprawności. Do czego uprawnia orzeczenie?

Ostateczne i prawomocne orzeczenie stanowi podstawę do wydania legitymacji dokumentującej niepełnosprawność. Stopień oraz symbol przyczyny niepełnosprawności w legitymacji wpisuje się na wniosek osoby z niepełnosprawnością. Legitymacja w codziennym życiu uławia korzystanie z różnorodnych ulg np. w komunikacji miejskiej i publicznej.

Ważne

W orzeczeniu znajdziemy szereg istotnych elementów m.in. wskazania czy symbol przyczyny niepełnosprawności, od których zależy zakres dostępnych ulg czy świadczeń np. korzystania z terapii zajęciowej czy specjalistycznych szkoleń.

Zobacz również:

Umiarkowany stopień niepełnosprawności. Jakie przywileje w pracy?

Przede wszystkim zaliczenie do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie wyklucza możliwości zatrudnienia tej osoby u pracodawcy niezapewniającego warunków pracy chronionej, w przypadkach:

  • przystosowania przez pracodawcę stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej;
  • wykonywania pracy zdalnej.

Co istotne, pracownik niepełnosprawny w stopniu umiarkowanym ma zagwarantowanych kilka ważnych przywilejów takich jak m.in.:

  • czas pracy nieprzekraczający 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo;
  • prawo do dodatkowych 10 dni urlopu w ciągu roku kalendarzowego;
  • zwolnienie od pracy w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym.

Co z MOPS dla umiarkowanego stopnia niepełnosprawności w 2026 roku?

Trzeba pamiętać, iż uzyskanie świadczeń z pomocy społecznej uzależnione jest nie tylko od posiadanego umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, ale też od spełniania innych kryteriów. Przykładowo, dla zasiłku pielęgnacyjnego ważny jest moment powstania niepełnosprawności, a do otrzymania zasiłku stałego, okresowego czy celowego – spełnianie kryteriów dochodowych.

Wprawdzie rząd zapowiada coroczną waloryzację progów uprawniających do świadczeń z pomocy społecznej, jednak w tym momencie nadal obowiązują dotychczasowe przepisy.

Ważne

Od 1 stycznia 2026 r. progi dochodowe w pomocy społecznej się nie zmieniły i nadal wynoszą 1010 zł dla osoby samotnej i 823 zł dla osoby w rodzinie.

Od kryteriów tych zależą takie świadczenia jak:

• zasiłek stały (maksymalnie 1209 zł);

• zasiłek okresowy;

• zasiłek celowy.

Próg dochodowy nie jest wymagany dla zasiłku pielęgnacyjnego. Dla stopnia umiarkowanego ważne jest, by niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia. W tym roku nie powinna zmienić się wysokość zasiłku pielęgnacyjnego, który wynosi 215,84 zł miesięcznie.

Zobacz również:

Warto pamiętać i w ośrodkach pomocy społecznej świadczone są również usługi opiekuńcze (w tym specjalistyczne), bezpłatne poradnictwo prawne i psychologiczne. Ich zakres zależy od konkretnej gminy.

Polecamy: Pomoc społeczna. Komentarz do ustawy

PFRON dla umiarkowanego stopnia niepełnosprawności w 2026 r.

Jedną z najważniejszych form wsparcia osób z niepełnosprawnościami jest dofinansowanie wynagrodzeń, jakie Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wypłaca pracodawcom. Po ostatnich zmianach, dopłata do pensji pracownika z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności wynosi 1 550 zł. W przypadku pracownika ze schorzeniami szczególnymi (osoby: z orzeczonymi chorobami psychicznymi, upośledzeniem umysłowym, całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, epilepsją, niewidome) dofinansowanie zwiększa się o 1 035 zł (dla pracowników z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności będzie to w sumie 2 585 zł).

Osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które spełniają określone progi dochodowe mogą ubiegać się też przykładowo o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego i sprzętu rehabilitacyjnego.

Ważne

Na początku 2026 r. dofinansowanie z PFRON do turnusu rehabilitacyjnego wynosi 2368 zł dla osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Jest to kwota, która obowiązuje od 1 grudnia 2025 r. do końca lutego 2026 r. Ponadto osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mogą ubiegać się o dofinansowanie do pobytu opiekuna (1754 zł). Ważnym warunkiem jest próg dochodowy, który wynosi 4385,85 zł dla osoby w rodzinie i 5701,60 zł dla osoby samotnej. Stosuje się tu tzw. zasadę złotówka za złotówkę.

Zobacz również:

Dla osób bezrobotnych przewidziano dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej czy refundację składek ZUS.

Wysokość takiej dotacji zależy od tego na jak długo osoba z niepełnosprawnością zobowiąże się do prowadzenia działalności. i od wysokości przeciętnego wynagrodzenia. Gdy okres ten wynosi co najmniej 12 miesięcy, wysokość dotacji będzie nie wyższa niż sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia (za styczeń i luty 2026 r. jest to kwota 52 630,20 zł. W przypadku zobowiązania przez przez okres co najmniej 24 miesięcy – wysokość dotacji będzie wynosiła od sześciokrotności do piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia (na początku 2026 r. maksymalnie 131 575,50 zł).

Warto też śledzić dostępne programy w swoim lokalnym Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR). Informację o aktualnych stażach i programach można też uzyskać w urzędach pracy.

Umiarkowany stopień niepełnosprawności a świadczenie wspierające w 2026 r.

Przepisy nie określają konkretnie, które stopnie niepełnosprawności uprawniają do otrzymania świadczenia wspierającego. Samo posiadanie orzeczenia dopiero rozpoczyna procedurę uzyskania takiej pomocy. Istotnym warunkiem jest tu uzyskanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia. Biorąc pod uwagę dość wysokie wymagania w zakresie punktacji WZON dotychczas największe szanse na to świadczenie miały osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym. Dobrą wiadomością dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności jest obniżenie punktacji począwszy od 2026 r.

Zgodnie z harmonogramem od 1 stycznia 2026 r. świadczenie wspierające z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przysługuje również osobom, które w decyzji WZON ustalającej poziom potrzeby wsparcia mają od 70 do 76 punktów. Dotychczas taki próg obowiązywał tylko wyjątkowo w określonych przypadkach. Mniej optymistyczne są możliwe do uzyskania kwoty. W przypadku otrzymania od WZON 70 punktów można liczyć na świadczenie w wysokości 752 zł, czyli 40 procent renty socjalnej. Dla osoby posiadającej od 75 o 79 punktów świadczenie na początku 2026 r. wynosi1 128 zł. Od 1 marca 2026 r. kwoty te zostaną podwyższone w związku z waloryzacją renty socjalnej. Po zmianach najniższa kwota świadczenia wspierającego wyniesie 792 zł, a najwyższe - 4353 zł.

Zobacz również:

Umiarkowany stopień niepełnosprawności [FAQ]

Czy osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności ma prawo do karty parkingowej?

Osoba niepełnosprawna w stopniu umiarkowanym, która ma znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, ma prawo do otrzymania karty parkingowej. Jednak w jej przypadku orzeczenie poza odpowiednim wskazaniem musi też zawierać mieć jeden z symboli, który oznacza przyczynę niepełnosprawności:

  • 04-O (choroby narządu wzroku);
  • 05-R (upośledzenie narządu ruchu);
  • 10-N (choroba neurologiczna);
  • 07-S (choroby układu oddechowego i krążenia).

Czy osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności ma prawo do ulgi rehabilitacyjnej?

Osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej, jeżeli poniosła wydatki na rehabilitację lub wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych wymienione w przepisach ustawy o PIT.

Zobacz również:

Czy dziecko może mieć orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności?

Dzieciom do ukończenia 16. roku życia wydaje się orzeczenie o niepełnosprawności (bez stopnia). Dopiero starsze dziecko może otrzymać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Czy orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wystarczy do uzyskania renty z ZUS?

Nie, do otrzymania świadczeń rentowych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wymagane jest orzeczenie, które wydaje lekarz orzecznik i komisja lekarska ZUS.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j. t. Dz. U. z 2025 r., poz. 913; ost. zm. Dz. U. z 2023 r., poz. 1234)

Powiązane
Czy mając nadciśnienie dostanę orzeczenie o stopniu niepełnosprawności? Czy nadciśnienie daje prawo do zasiłku pielęgnacyjnego?
Czy mając nadciśnienie dostanę orzeczenie o stopniu niepełnosprawności? Czy nadciśnienie daje prawo do zasiłku pielęgnacyjnego?
Zasiłek pielęgnacyjny 2026: o tych terminach trzeba pamiętać [Przykłady]
Zasiłek pielęgnacyjny 2026: o tych terminach trzeba pamiętać [Przykłady]
Zasiłki z MOPS dla osób z niepełnosprawnościami i opiekunów w 2026 roku [FAQ]
Zasiłki z MOPS dla osób z niepełnosprawnościami i opiekunów w 2026 roku [FAQ]
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
TSUE: Każdy twórca internetowy może być operatorem. Grozi nawet 5 lat więzienia za udostępnienie zakazanych treści
23 lut 2026

Lutowa opinia Rzecznika Generalnego TSUE w sprawie C-67/25 wyznacza nową granicę odpowiedzialności prawnej w przestrzeni cyfrowej. Każdy twórca internetowy — niezależnie od skali działalności, modelu finansowania czy komercyjnego charakteru publikacji — może potencjalnie zostać uznany za „operatora” w rozumieniu rozporządzenia 833/2014 i ponieść odpowiedzialność karną za udostępnianie treści objętych unijnym zakazem nadawania. Znajomość prawa sankcyjnego przestaje być domeną prawników i compliance officerów — staje się elementem niezbędnej staranności każdego, kto działa w internecie.
Dyrektor nie zawiesi już zajęć w szkole z powodu trudnych warunków atmosferycznych lub komunikacyjnych – „bo uprawnienia te są używane zbyt swobodnie, bez jednoznacznych merytorycznych przesłanek uzasadniających odwołanie zajęć”?
23 lut 2026

W przedostatnim tygodniu stycznia 2026 r. zajęcia lekcyjne z powodu trudnej sytuacji pogodowej (która przekładała się również na trudne warunki komunikacyjne) – zostały zawieszone w ok. 600 szkołach w kilku województwach w kraju. Jak się teraz okazuje – niektórzy postrzegali to jednak jako działanie „nadmiarowe” ze strony dyrektorów szkół, którzy wydali takie zarządzenia. W jakich okolicznościach – zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami – szkoła może zostać zamknięta z uwagi na warunki atmosferyczne i na czym miałyby polegać ograniczenia kompetencji dyrektorów szkół w powyższym zakresie, będące przedmiotem żądania petycji, której rozpatrzeniem zajmie się w najbliższym czasie Komisja sejmowa?
1 mln Polaków z zasiłkiem pielęgnacyjnym. To za dużo w 2026 r. Zasiłek rodzinny w dół. I to znacznie
22 lut 2026

Wielu Polaków ironicznie się uśmiecha nawet nie na wysokość zasiłku pielęgnacyjnego (215,84 zł), tylko na to, że nie było podwyżki od 2019 r. Wszyscy wiemy jak wielka jest skumulowana inflacja za okres 2019 r. - 2025 r. Nawet przy 215,84 zł koszt wszystkich zasiłków pielęgnacyjnych dla budżetu to rocznie prawie 2,6 mld zł. Zasiłek pielęgnacyjny pobiera przeszło 1 mln Polaków każdego miesiąca. Podwyżka o 100 zł do 315,84 zł wydaje się symboliczna. Ale dla budżetu, to dodatkowy roczny koszt 1,2 mld zł. Na podwyżkę 200 zł potrzebne jest 2,4 mld zł, a na 300 zł aż 3,6 mld zł.
Mała rewolucja. Koniec dwoistości balkonów, loggii i tarasów. Balkon już nie będzie jednocześnie prywatny i wspólny
22 lut 2026

Rząd pracuje nad nowelizacją ustawy o własności lokali. I tam szykują się duże zmiany. Chodzi tylko o jeden przepis o balkonach. Ale zakończy to horror. Bo dziś jest nim remont balkonu. Masz balkon i pękają jego elementy. Kto płaci za remont - np. 5000 zł? Ty, czy wspólnota mieszkaniowa? Do tej pory musiałeś się kłócić o to. Cytując NSA i SN: „przez dwoistą naturę balkonów i tarasów budynków”. Dziś są jednocześnie częścią składową poszczególnych lokali (wtedy Ty płacisz za remont balkonu), ale w pewnych sytuacjach są traktowane jak części wspólne budynku (wtedy płaci wspólnota albo spółdzielnia). Rozpoznać te „pewne sytuacje” to nawet nie doktorat, a profesura z prawa budowlanego. Rząd to zakończy.

REKLAMA

Jak Polska zainwestuje pieniądze z nowego budżetu UE? Powołano specjalny zespół
23 lut 2026

Nowy plan dla Polski na lata 2028–2034 nabiera kształtów. Do rozdysponowania jest 123 mld euro z budżetu Unii Europejskiej. Minister funduszy powołała specjalny zespół, który przygotuje strategię wydatkowania środków.
ZUS udostępnia nowy portal eZUS. Na początek 500 tys. płatników składek
23 lut 2026

Od początku tygodnia Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnia 500 tys. losowo wybranym płatnikom składek nowy portal eZUS. W kolejnych dniach dołączą do nich pozostali. Interfejs jest przejrzysty i przyjazny dla użytkownika. Dzięki temu załatwianie spraw w Zakładzie będzie prostsze i nie zajmie dużo czasu - przekazał ZUS w komunikacie.
Jesteś zadłużony? Wierzyciel może żądać rozdzielności majątkowej w Twoim małżeństwie!
20 lut 2026

Kodeks rodzinny i opiekuńczy przyznał wierzycielowi prawo wystąpienia do sądu z pozwem o ustanowienie rozdzielności majątkowej w małżeńskie jego dłużnika. Niniejszy artykuł ma na celu omówienie, na przykładzie, w jakich okolicznościach i na jakich zasadach wierzyciel może zrealizować swoje uprawnienie, a także jakie skutki się z tym wiążą.
Policja sprawdzi, czy pasażer jest trzeźwy. Nowe uprawnienia związane z kontrolą drogową
23 lut 2026

3 marca 2026 roku wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu drogowego. Wraz z nią zaczną obowiązywać przepisy rozporządzenia nadające funkcjonariuszom Policji, Inspekcji Transportu Drogowego i Straży Granicznej nowe uprawnienia związane z kontrolą ruchu drogowego.

REKLAMA

Narzędzie AI przyspieszy postawienie diagnozy. Trwają prace nad przepisami wprowadzającymi Platformę Usług Inteligentnych
20 lut 2026

Trwają prace nad wprowadzeniem centralnego systemu wspierającego analizę obrazów oraz priorytetyzację, który ma znacząco wpłynąć na efektywność i jakość procesu diagnostycznego i ułatwi dostęp pacjentów do diagnostyki obrazowej. Czy pacjenci docenią AI za rolę, jaką już niedługo odegra w świadczeniu usług medycznych?

Co z orzeczeniem o niepełnosprawności w 2026 r.? 15 przywilejów, ulg i świadczeń [Lista]
23 lut 2026

Orzeczenie nie tylko potwierdza niepełnosprawność, ale też daje dostęp do szeregu praw i pomocy finansowej. Jaką pomoc można dostać w 2026 roku? Czy trzeba spełniać dodatkowe kryteria? Kiedy trzeba mieć określony stopień niepełnosprawności? Prezentujemy przydatną listę.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA