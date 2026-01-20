REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Pomoc Społeczna » Niepełnosprawni » Czy mając nadciśnienie dostanę orzeczenie o stopniu niepełnosprawności? Czy nadciśnienie daje prawo do zasiłku pielęgnacyjnego?

Czy mając nadciśnienie dostanę orzeczenie o stopniu niepełnosprawności? Czy nadciśnienie daje prawo do zasiłku pielęgnacyjnego?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
20 stycznia 2026, 16:59
Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji o tematyce prawnej
Kiedy nadciśnienie tętnicze uprawnia do otrzymania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności?
Kiedy nadciśnienie tętnicze uprawnia do otrzymania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Czy z nadciśnieniem dostanę orzeczenie o stopniu niepełnosprawności? Na tak zadane pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Wszystko zależy od konkretnego przypadku i tego czy wskutek nadciśnienia doszło do naruszenia sprawności organizmu. Jakie są aktualne przepisy? Czy osoby z nadciśnieniem mogą uzyskać zasiłek pielęgnacyjny?

Kto może dostać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności?

Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy.

REKLAMA

REKLAMA

Przy orzekaniu o stopniu niepełnosprawności bierze się pod uwagę m.in.:

• zaświadczenie lekarskie zawierające opis stanu zdrowia, rozpoznanie choroby zasadniczej i chorób współistniejących potwierdzone aktualnymi wynikami badań diagnostycznych, wydane przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się osoba zainteresowana, oraz inne posiadane dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie stopnia niepełnosprawności;

• ocenę stanu zdrowia wystawioną przez lekarza – przewodniczącego składu orzekającego, zawierającą opis przebiegu choroby zasadniczej oraz wyniki dotychczasowego leczenia i rehabilitacji, opis badania przedmiotowego, rozpoznanie choroby zasadniczej i chorób współistniejących oraz rokowania odnośnie do przebiegu choroby;

REKLAMA

• wiek, płeć, wykształcenie, zawód i posiadane kwalifikacje;

Dalszy ciąg materiału pod wideo

• możliwość całkowitego lub częściowego przywrócenia zdolności do wykonywania dotychczasowego lub innego zatrudnienia – poprzez leczenie, rehabilitację lub przekwalifikowanie zawodowe;

• ograniczenia występujące w samodzielnej egzystencji i uczestnictwie w życiu społecznym;

• możliwość poprawy funkcjonowania osoby zainteresowanej w samodzielnej egzystencji oraz w pełnieniu ról społecznych – poprzez leczenie, rehabilitację, zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze, środki techniczne, usługi opiekuńcze lub inne działania.

Czy nadciśnienie to niepełnosprawność?

Kwestią, która ma znaczenie dla orzekania o niepełnosprawności jest to czy w przebiegu nadciśnienia tętniczego doszło do powikłań narządowych, które mogłyby skutkować upośledzeniem sprawności organizmu. Rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności nadciśnienie tętnicze z powikłaniami narządowymi zalicza do chorób układu oddechowego i krążenia (symbol niepełnosprawności 07-S). Jeżeli zatem u pacjenta doszło do takich powikłań, to bardzo ważne jest, by przedstawić na to odpowiednią dokumentację medyczną. Wprawdzie taki stan pacjenta oznacza, iż ma on szansę na orzeczenie, jednak nie następuje to „automatycznie”. Do postępowania zawsze warto dobrze się przygotować.

Może się zdarzyć, iż nadciśnienie wprawdzie nie powoduje powikłań, ale występuje obok innych chorób. Wówczas zespół orzekający czy sąd (na podstawie opinii biegłych) oceniają indywidualnie to czy występujące choroby kwalifikują do uzyskania orzeczenia.

Przykład

Pan Jan zmaga się z nadciśnieniem tętniczym i niewydolnością serca, ma też zmiany zwyrodnieniowe stawów biodrowych i kręgosłupa. Sąd, po zasięgnięciu opinii biegłych uznał, iż w wyniku tych schorzeń Pan Jan ma naruszoną sprawność organizmu. W związku z tym, iż u chorego dominujące były schorzenia narządu ruchu, sąd uznał go za osobę niepełnosprawną właśnie z tej przyczyny (05-R).

Czy nadciśnienie uprawnia do uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego?

Osoba z nadciśnieniem może otrzymać zasiłek pielęgnacyjny, jeśli legitymuje się odpowiednim orzeczeniem. W przypadku dziecka jest to orzeczenie o niepełnosprawności. Osoba powyżej 16. roku życia powinna dysponować orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (lub umiarkowanym, jeśli niepełnosprawność powstała do ukończenia 21. roku życia). Bez orzeczenia zasiłek pielęgnacyjny otrzymują osoby, które ukończyły 75 lat. Zasiłek pielęgnacyjny w 2025 r. wynosi 215,84 zł. W 2026 r. kwota ta prawdopodobnie nie zostanie podwyższona.

Zobacz również:

Podsumowanie

Samo nadciśnienie tętnicze, które nie powoduje powikłań narządowych i jest dobrze kontrolowane z reguły nie będzie skutkowało otrzymaniem orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Bez takiego orzeczenia często nie można starać się o uzyskanie niektórych świadczeń takich jak przykładowo zasiłek pielęgnacyjny. Jeśli dolegliwości są poważne lub jest ich więcej, to warto złożyć wniosek o orzeczenie.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j. t. Dz. U. z 2025 r., poz. 913; ost. zm. Dz. U. z 2023 r., poz. 1234);

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (j. t. Dz. U. z 2025 r., poz. 1208);

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (j. t. Dz. U. z 2021 r, poz. 857; ost. zm. Dz. U. z 2025 r., poz. 1033).

Polecamy: Kalendarz 2026

Powiązane
Symbol niepełnosprawności 06-E. Co daje orzeczenie? [Przykłady 2025 i 2026]
Symbol niepełnosprawności 06-E. Co daje orzeczenie? [Przykłady 2025 i 2026]
Zasiłki z MOPS dla osób z niepełnosprawnościami i opiekunów w 2026 roku [FAQ]
Zasiłki z MOPS dla osób z niepełnosprawnościami i opiekunów w 2026 roku [FAQ]
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Wykaz chorób uprawniających do orzeczenia o niepełnosprawności w 2026 roku. Co jest decydujące dla orzeczników?
20 sty 2026

W 2026 roku pytanie o listę chorób uprawniających do orzeczenia o niepełnosprawności wciąż będzie popularne, jednak sama diagnoza to nie wszystko. Komisje lekarskie nie przyznają świadczeń automatycznie na podstawie nazwy schorzenia. Oto szczegóły.
Polska zmienia dokumenty USC. Małżeństwa jednopłciowe wejdą do systemu – bez Sejmu i Prezydenta. Tylko kto będzie pierwszym, a kto drugim małżonkiem?
20 sty 2026

Wyrok TSUE zmienia rzeczywistość, ale sposób wdrożenia budzi kontrowersje. Rząd chce szybko wprowadzić uznawanie małżeństw jednopłciowych przez rozporządzenie – bez głosowania w Sejmie i bez podpisu prezydenta Nawrockiego i narażania się na weto. Wicepremier Gawkowski mówi o obowiązku prawnym. Krytycy widzą sprytne obejście debaty publicznej nad tą istotną społecznie kwestią.
Zmiany w ustawie o pomocy społecznej: usługi opiekuńcze, usługi sąsiedzkie, standardy świadczenia usług opiekuńczych
20 sty 2026

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej pracuje nad projektem nowelizacji ustawy o pomocy społecznej. W wyniku nowelizacji określone zostaną wymagania, jakie musi spełniać osoba realizująca usługi opiekuńcze i sąsiedzkie.
W 2026 r. można mieć aż 42 dni wolnego, wykorzystując tylko 12 dni urlopu. W jakie dni najlepiej wziąć urlop w 2026 r.? [plan urlopów 2026]
20 sty 2026

Osoby zatrudnione w ramach stosunku pracy, które pracują od poniedziałku do piątku – w 2026 r. mogą mieć aż 42 dni wolne od pracy (wliczając do powyższej puli soboty i niedziele, które przypadają w „długie weekendy” oraz dłuższe „zbitki” dni wolnych), wykorzystując zaledwie 12 dni urlopu wypoczynkowego. Wszystko za sprawę korzystnego „układu” dni ustawowo wolnych od pracy w kalendarzu na 2026 r. W jakie dni najlepiej wziąć urlop w 2026 r.?

REKLAMA

Prezydent RP Nawrocki podpisał „budżet chaosu” ale też skieruje do Trybunału Konstytucyjnego – co to oznacza?
20 sty 2026

Mimo licznych uwag, zastrzeżeń i ostrych słów krytyki, Prezydent RP Karol Nawrocki podpisał ustawę budżetową. Jednocześnie zapowiedział skierowanie podpisanej ustawy do Trybunału Konstytucyjnego w ramach kontroli następczej. Co to oznacza dla finansów publicznych?
Czy dłużnik może sprzedać mieszkanie (lub inną nieruchomość) zajęte przez komornika? Kiedy nabywca może utracić taką nieruchomość?
19 sty 2026

Jednym ze sposobów egzekucji jest egzekucja z nieruchomości dłużnika (np. z domu, lokalu mieszkalnego bądź użytkowego). Istotnym momentem w tej procedurze jest tzw. zajęcie nieruchomości. Ten moment jest kluczowy dla określenia skutków działania dłużnika, który chciałby zbyć tę nieruchomość osobie trzeciej, na przykład sprzedać ją bądź darować.
Telemarketerzy mogą dzwonić bezkarnie? NSA wydał zaskakujący wyrok
19 sty 2026

Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że sam numer telefonu – bez imienia i nazwiska – nie jest daną osobową w rozumieniu RODO. Co to oznacza? Telemarketerzy dzwoniący z niechcianymi ofertami mogą nie podlegać przepisom o ochronie danych. Kontrowersyjny wyrok wzbudza emocje wśród odbiorców uciążliwych połączeń.
Wyrok NSA: Emigranci płacą abonament RTV mimo telewizor został w kraju. Formalności górą nad zdrowym rozsądkiem
19 sty 2026

Naczelny Sąd Administracyjny wydał pod koniec zeszłego roku wyrok, który może być zaskoczeniem dla tysięcy Polaków za granicą. Okazuje się, że nawet jeśli od lat mieszkasz poza krajem, a telewizor zostawiłeś w Polsce, nadal musisz płacić abonament RTV. Decyduje fakt rejestracji i stan techniczny odbiornika.

REKLAMA

Abonament RTV bez litości dla emigrantów. NSA przesądził: nie używasz telewizora? To nie ma znaczenia. Decyduje rejestracja i sprawność odbiornika
18 sty 2026

W kwestiach prawnych formalności są często decydujące – taki wniosek płynie z prawomocnego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 7 listopada 2025 r. Sąd ten uznał, że brak faktycznego korzystania z telewizora lub radia, a nawet wieloletni pobyt za granicą, nie zwalnia z obowiązku płacenia abonamentu RTV, jeżeli odbiornik nie został formalnie wyrejestrowany. To rozstrzygnięcie powinno być ostrzeżeniem dla tysięcy osób, które od lat żyją w przekonaniu, że „skoro nie używam telewizora w Polsce, wyjechałem za granicę – nie płacę”.
Możesz pożegnać się ze swoją nieruchomością, jeśli nie złożysz tego wniosku – Twoje dzieci jej nie odziedziczą, a lata starań pójdą na marne
19 sty 2026

Lata pracy i inwestycji mogą pójść na marne, jeśli nie zadbasz o uregulowanie stanu prawnego nieruchomości, którą faktycznie użytkujesz. Co więcej, jeśli wcześniej zgłoszą się potomkowie pierwotnych właścicieli, możesz stracić do niej jakiekolwiek prawa. Takie sytuacje zdarzają się i mogą mieć poważne konsekwencje – zarówno dla Ciebie, jak i Twoich dzieci.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA