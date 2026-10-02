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Nadciśnienie a orzeczenie i zasiłek pielęgnacyjny. Jakie są przepisy?

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02 października 2026, 15:15
Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji, dziennikarka, redaktorka, prawniczka, adwokatka (niewykonująca zawodu)
Kiedy nadciśnienie tętnicze uprawnia do otrzymania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności?
Kiedy nadciśnienie tętnicze uprawnia do otrzymania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności?
Shutterstock

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Czy z nadciśnieniem dostanę orzeczenie o stopniu niepełnosprawności? Na tak zadane pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Wszystko zależy od konkretnego przypadku i tego czy wskutek nadciśnienia doszło do naruszenia sprawności organizmu. Jakie przepisy obowiązują w 2026 roku? Czy osoby z nadciśnieniem mogą uzyskać zasiłek pielęgnacyjny?

Kto może dostać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności?

Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy.

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Przy orzekaniu o stopniu niepełnosprawności bierze się pod uwagę m.in.:

• zaświadczenie lekarskie zawierające opis stanu zdrowia, rozpoznanie choroby zasadniczej i chorób współistniejących potwierdzone aktualnymi wynikami badań diagnostycznych, wydane przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się osoba zainteresowana, oraz inne posiadane dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie stopnia niepełnosprawności;

• ocenę stanu zdrowia wystawioną przez lekarza – przewodniczącego składu orzekającego, zawierającą opis przebiegu choroby zasadniczej oraz wyniki dotychczasowego leczenia i rehabilitacji, opis badania przedmiotowego, rozpoznanie choroby zasadniczej i chorób współistniejących oraz rokowania odnośnie do przebiegu choroby;

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• wiek, płeć, wykształcenie, zawód i posiadane kwalifikacje;

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• możliwość całkowitego lub częściowego przywrócenia zdolności do wykonywania dotychczasowego lub innego zatrudnienia – poprzez leczenie, rehabilitację lub przekwalifikowanie zawodowe;

• ograniczenia występujące w samodzielnej egzystencji i uczestnictwie w życiu społecznym;

• możliwość poprawy funkcjonowania osoby zainteresowanej w samodzielnej egzystencji oraz w pełnieniu ról społecznych – poprzez leczenie, rehabilitację, zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze, środki techniczne, usługi opiekuńcze lub inne działania.

Czy nadciśnienie to niepełnosprawność?

Kwestią, która ma znaczenie dla orzekania o niepełnosprawności jest to czy w przebiegu nadciśnienia tętniczego doszło do powikłań narządowych, które mogłyby skutkować upośledzeniem sprawności organizmu. Rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności nadciśnienie tętnicze z powikłaniami narządowymi zalicza do chorób układu oddechowego i krążenia (symbol niepełnosprawności 07-S). Jeżeli zatem u pacjenta doszło do takich powikłań, to bardzo ważne jest, by przedstawić na to odpowiednią dokumentację medyczną. Wprawdzie taki stan pacjenta oznacza, iż ma on szansę na orzeczenie, jednak nie następuje to „automatycznie”. Do postępowania zawsze warto dobrze się przygotować.

Może się zdarzyć, iż nadciśnienie wprawdzie nie powoduje powikłań, ale występuje obok innych chorób. Wówczas zespół orzekający czy sąd (na podstawie opinii biegłych) oceniają indywidualnie to czy występujące choroby kwalifikują do uzyskania orzeczenia.

Przykład

Pan Marek zmaga się z nadciśnieniem tętniczym i niewydolnością serca, ma też zmiany zwyrodnieniowe stawów biodrowych i kręgosłupa. Sąd, po zasięgnięciu opinii biegłych uznał, iż w wyniku tych schorzeń Pan Marek ma naruszoną sprawność organizmu. W związku z tym, iż u chorego dominujące były schorzenia narządu ruchu, sąd uznał go za osobę niepełnosprawną właśnie z tej przyczyny (05-R).

Czy nadciśnienie uprawnia do uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego?

Osoba z nadciśnieniem może otrzymać zasiłek pielęgnacyjny, jeśli legitymuje się odpowiednim orzeczeniem. W przypadku dziecka jest to orzeczenie o niepełnosprawności. Osoba powyżej 16. roku życia powinna dysponować orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (lub umiarkowanym, jeśli niepełnosprawność powstała do ukończenia 21. roku życia). Bez orzeczenia zasiłek pielęgnacyjny otrzymują osoby, które ukończyły 75 lat. Zasiłek pielęgnacyjny w 2026 r. wynosi 215,84 zł.

Podsumowanie

Samo nadciśnienie tętnicze, które nie powoduje powikłań narządowych i jest dobrze kontrolowane z reguły nie będzie skutkowało otrzymaniem orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Bez takiego orzeczenia często nie można starać się o uzyskanie niektórych świadczeń takich jak przykładowo zasiłek pielęgnacyjny. Jeśli dolegliwości są poważne lub jest ich więcej, to warto złożyć wniosek o orzeczenie.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j. t. Dz. U. z 2026 r., poz. 884);

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (j. t. Dz. U. z 2026 r., poz. 1240);

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (j. t. Dz. U. z 2026 r, poz. 677).

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Źródło: INFOR
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