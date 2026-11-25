Turnus rehabilitacyjny jest ważną formą wsparcia osób z niepełnosprawnościami. To nie tylko ćwiczenia, ale też wypoczynek i forma nabywania umiejętności społecznych. Przepisy przewidują możliwość dofinansowania takiego pobytu. Ile ono wynosi? Jakie kryteria obowiązują w 2026 roku?

Czym jest turnus rehabilitacyjny?

Turnus rehabilitacyjny zaliczany jest do podstawowych form aktywności wspomagającej proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Celem takiego wyjazdu jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników. Dzieje się to między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu.

REKLAMA

REKLAMA

Turnusy co do zasady mogą być prowadzone jedynie w ośrodkach, które uzyskały wpis do rejestru prowadzonego przez wojewodę. Takie miejsca powinny zapewnić osobom z niepełnosprawnościami odpowiednie warunki pobytu, dostosowane do rodzaju i stopnia niepełnosprawności uczestników turnusu.

Ważne Czas trwania turnusu to co najmniej 14 dni. Turnusy organizuje się wyłącznie na terenie kraju, w grupach zorganizowanych liczących nie mniej niż 20 uczestników.

REKLAMA

Turnusy można prowadzić zarówno w formie stacjonarnej, jak i niestacjonarnej.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Co ważne, na organizatorach turnusów spoczywa szereg obowiązków takich jak:

• zabezpieczenie turnusu od strony organizacyjnej, technicznej i kadrowej w sposób gwarantujący osobom niepełnosprawnym bezpieczne warunki uczestnictwa w turnusie;

• opracowanie i realizacja programu turnusu;

• udostępnianie właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia działalności powiatowego centrum pomocy rodzinie wymaganych informacji.

Jaki dochód uprawnia do dofinansowania turnusu z PFRON?

Najważniejszą informacją dla osób niepełnosprawnych i opiekunów jest to, że do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym można otrzymać dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jakie kryteria trzeba spełnić? Otóż w takich sprawach ważny jest dochód.

Przeciętny miesięczny dochód (w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych) podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym;

65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

We wrześniu, październiku i listopadzie 2026 r. kryteria te wynoszą:

4 616,56 zł na osobę w rodzinie;

6 001,53 zł dla osoby samotnej.

W nadchodzących miesiącach (grudzień 2026, styczeń i luty 2027) kryteria te wyniosą odpowiednio 4 658,50 i 6 056,05 zł.

Do obliczeń bierze się po uwagę przeciętny miesięczny dochód obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku.

Przykład Pani Wanda składa wniosek o dofinansowanie w listopadzie 2026 r. W takiej sytuacji dla obliczenia przychodu uwzględnia się trzeci kwartał 2026 r. (lipiec, sierpień, wrzesień.

Jeśli dochód zostanie przekroczony, to zastosowanie znajdzie mechanizm „złotówka za złotówkę”.

Dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego z PFRON [KWOTY 2026 i 2027]

Kwota dofinansowania w turnusie uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności i przeciętnego wynagrodzenia.

Aktualnie (od września do listopada 2026 r. ) dofinansowanie wynosi:

2769 zł – dla osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dziecka do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności;

2492 zł – dla osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;

2308 zł – dla osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności.

W przypadku uzasadnionym szczególnie trudną sytuacją życiową osoby niepełnosprawnej można zwiększyć dofinansowanie można podwyższyć do kwoty 40% przeciętnego wynagrodzenia.

Ponadto, osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mogą ubiegać się o dofinansowanie dla opiekuna. Wynosi ono obecnie 1 846 zł zł.

Od grudnia 2026 r. do lutego 2027 r. kwoty te wzrosną i będą wynosiły:

2 795 zł – dla osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby w wieku do 16. roku życia oraz osoby z niepełnosprawnością w wieku 16–24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności;

2 515 zł – dla osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;

2 329 zł – dla osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności.

Dofinansowanie dla opiekuna od grudnia powinno wynosić 1 863 zł.

Jak i gdzie składać wniosek o dofinasowanie z PFRON do turnusu rehabilitacyjnego?

Wnioski o dofinasowanie uczestnictwa w turnusie przyjmują Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie (PCPR).

PCPR rozpatruje wnioski w terminie 30 dni od złożenia kompletnego wniosku. Pierwszeństwo dofinansowania mają osoby, posiadające orzeczenia o zaliczeniu do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo równoważne oraz osoby niepełnosprawne w wieku do 16 lat albo w wieku do 24 lat uczące się i niepracujące, bez względu na stopień niepełnosprawności.

Po uzyskaniu decyzji o dofinansowaniu turnusu, uczestnik samodzielnie wybiera organizatora i miejsce turnusu, biorąc pod uwagę własne potrzeby wynikające z niepełnosprawności. W razie potrzeby pomocy w wyborze mogą udzielić pracownicy PCPR.

Ważne Osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mogą skorzystać z urlopu na turnus. Taki urlop wynosi do 21 dni.

Kwota dofinansowania turnusu jest przekazywana na rachunek bankowy organizatora.

Podstawa prawna Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j. t. Dz.U. z 2026 r., poz. 884)

Polecamy: INFORLEX Pomoc społeczna