REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Pomoc Społeczna » Niepełnosprawni » ZUS chwalony przez osobę niepełnosprawną. Krytycznie o PZON, WZON i MOPS [List]

ZUS chwalony przez osobę niepełnosprawną. Krytycznie o PZON, WZON i MOPS [List]

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
28 lutego 2026, 01:15
[Data aktualizacji 28 lutego 2026, 01:15]
Tomasz Król
Tomasz Król
prawnik - prawo pracy, cywilne, gospodarcze, administracyjne, podatki, ubezpieczenia społeczne, sektor publiczny
ZUS bez mrugnięcia okiem wydał orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji. Więc pytam gdzie sprawiedliwość przez tyle lat że nie mogłam liczyć na żadna pomoc finansową z MOPS. Jedyne co się mojemu synowi należało, to zasiłek 153 zł pielęgnacyjny i po podwyżce 215 zł.
ZUS bez mrugnięcia okiem wydał orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji. Więc pytam gdzie sprawiedliwość przez tyle lat że nie mogłam liczyć na żadna pomoc finansową z MOPS. Jedyne co się mojemu synowi należało, to zasiłek
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Infor.pl publikuje listy osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Dziś list o zaskakującej obserwacji matki dziecka z bardzo rzadką chorobą genetyczną (oficjalnie w Polsce choroba występuje jeszcze tylko u dwóch rodzin). Matka jest zbudowana pomocą i profesjonalizmem lekarzy orzeczników ZUS, których stawia w opozycji do lekarzy w PZON i WZON i urzędników w MOPS. Matka pisze: "ZUS bez mrugnięcia okiem wydał orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji. Więc pytam gdzie sprawiedliwość przez tyle lat że nie mogłam liczyć na żadna pomoc finansową z MOPS. Jedyne co się mojemu synowi należało, to zasiłek 153 zł pielęgnacyjny i po podwyżce 215 zł."

W ZUS syn Czytelniczki otrzymał bez problemu i od ręki orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji. Natomiast wcześniej przez całe dzieciństwo odbijał się od WZON i PZON od stopnia znacznego niepełnosprawności. Jego matka nie mogła dostać świadczenia pielęgnacyjnego, a chłopak miał tylko zasiłek pielęgnacyjny. A orzeczenie o stopniu umiarkowanym zawsze było na poziomie PZON i WZON czasowe (na kilka lat).

REKLAMA

REKLAMA

Inne listy:

Zobacz również:

Osoby niepełnosprawne zachwycone ZUS. I zniesmaczone MOPS, PZON i WZON. Tak tylko z zasiłkiem pielęgnacyjnym (215,84 zł)

"Witam. Odnośnie zabierania dzieciom punktu 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności.

Mój syn ma bardzo rzadką chorobę genetyczną która nawet nie ma specjalnej nazwy ponieważ z zasiegnętej informacji od genetyka dr. (...) na całą Polskę występuje tylko u dwóch rodzin i nazwana jest translokacją genetyczną.

REKLAMA

Objawy w przypadku tej choroby są różne w jednych przypadkach chorzy muszą brać leki w innych nie.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Przypadek mojego syna. Choroba stwierdzona ok 3 roku życia. Ojciec dziecka jest nosicielem choroby, a w rodzinie rodzą sie dzieci jako nosiciele i chorzy taka ruletka nie wiadomo kto akurat jak skończy.

Syn nie mówi, nie jest w stanie nigdzie sam się udać tzn. do sklepu, kolegi czy szkoły. Jest dość wysoki i otyły wpływ choroby, szybko się męczy jest bardzo opóźniony intelektualnie czyli mając aktualnie 19 lat jego rozwój stanął na 10-12 latkowi. Od praktycznie 3 roku do 16 miał duże problemy fizjologiczne, nie potrafił się sam wykąpać, trzeba było mu pomagać w ubieraniu się, nadal jest sporo z tych spraw w których musi uczestniczyć rodzic. Nie zrobi sobie sam jedzenia. I wiecie Państwo co jest w tym najgorsze? Że Zespół do spraw orzecznictwa osób niepełnosprawnych przez te naście lat nigdy nie dał mu orzeczenia o stopniu znacznym, a orzeczenie o stopniu umiarkowanym było wydawane na kilka lat. Zaś w tym roku 2025 r. ZUS bez mrugnięcia okiem wydał orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji. Więc pytam gdzie sprawiedliwość przez tyle lat że nie mogłam liczyć na żadna pomoc finansową z MOPS jedyne co się mojemu synowi należało, to zasiłek 153 zł pielęgnacyjny i po podwyżce 215 zł. Taka sprawiedliwość czeka wszystkie osoby niepełnosprawne i są traktowane jak zło konieczne lub śmieci."

Polecamy KSeF - podręcznik

KSeF – jak wdrożyć

Kalendarz 2026 [Kalendarz księgowego]

Zasiłek pielęgnacyjny to często podstawowe świadczenie dla stopnia umiarkowanego

link do źródła - na gov.pl

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 215,84 zł miesięcznie.


Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
- niepełnosprawnemu dziecku;
- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;
- osobie, która ukończyła 75 lat.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:
- osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego;
- osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie;
- jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

ORZECZENIE O WSKAZANIACH DO ULG I UPRAWNIEŃ

link do źródła

Orzeczenie o  wskazaniach do  ulg i  uprawnień wydaje się osobie, która  ukończyła 16 rok życia i posiada jedno z następujących orzeczeń:

  •  ważne orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o:
    •  całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
    •  niezdolności do samodzielnej egzystencji,
    •  całkowitej niezdolności do pracy,
    •  częściowej niezdolności do pracy oraz celowości przekwalifikowania;
  •  ważne orzeczenie organu rentowego (ZUS, MSWiA, MON), wydane przed dniem 1 stycznia 1998 r. o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów;
  •  ważne orzeczenie KRUS o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, wydane przed 1 stycznia 1998 r.

W postępowaniu o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień stopień niepełnosprawności określa się na podstawie przedłożonych ważnych orzeczeń organów rentowych, wskazanych powyżej. Natomiast zawarte w orzeczeniu wskazania lekarz ustala stosownie do naruszonej sprawności organizmu i ograniczeń funkcjonalnych uzasadniających korzystanie z ulg i uprawnień na podstawie bezpośredniego badania osoby zainteresowanej. Orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień wydaje się do czasu upływu ważności orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy.

Uwaga: W postępowaniu o wydanie tego rodzaju orzeczenia uczestniczy wyłącznie lekarz-członek powiatowego/miejskiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Ponieważ orzeczenie wydawane jest w oparciu o inną prawomocną i ostateczną decyzję administracyjną, to od tego rodzaju orzeczenia nie przysługuje odwołanie. Orzeczenie jest ostateczne i niezaskarżalne.

Powiązane
PZON: Obniżenie ze stopnia umiarkowanego na stopień lekki. Komisje mają premie za obniżanie stopnia niepełnosprawności? Uzdrawiają? [List]
PZON: Obniżenie ze stopnia umiarkowanego na stopień lekki. Komisje mają premie za obniżanie stopnia niepełnosprawności? Uzdrawiają? [List]
W PZON i WZON: Uzdrowienia trzema pytaniami. Całość trwa kilka minut [świadczenie pielęgnacyjne]
W PZON i WZON: Uzdrowienia trzema pytaniami. Całość trwa kilka minut [świadczenie pielęgnacyjne]
Komisja uzdrawia niepełnosprawnych. Trzema pytaniami. I bach nie ma świadczenia pielęgnacyjnego. Czy to jest w porządku?
Komisja uzdrawia niepełnosprawnych. Trzema pytaniami. I bach nie ma świadczenia pielęgnacyjnego. Czy to jest w porządku?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
3000 zł – taki będzie nowy limit sprzedaży rzeczy ruchomych zwolnionej z podatku od czynności cywilnoprawnych
28 lut 2026

Minister Finansów i Gospodarki chce podwyższyć z 1000 zł do 3000 zł limit zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) sprzedaży rzeczy ruchomych. Tak wynika z opublikowanego 24 lutego 2026 r. projektu nowelizacji ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Najprawdopodobniej nowe przepisy wejdą w życie jeszcze przed końcem bieżącego roku.
Nie będzie 250+ z ZUS. Reforma byłaby zbyt kosztowna
27 lut 2026

Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji widzą problem w zasadach przyznawania świadczenia uzupełniającego. Chociaż maksymalna wartość tego wsparcia wynosi 500 zł, to często jest ono pochłaniane przez inne świadczenia. Dlaczego pomysł gwarantowanego progu np. 250 zł nie ma na razie szans na wdrożenie?
Samowola budowlana: poprzedni właściciel nie miał pozwolenia, a rozbiórka lub kara dotknie Ciebie - nabywcę mieszkania (domu)
28 lut 2026

Przy zakupie lokalu lub domu, trzeba zwracać uwagę na legalność wykonanych prac budowlanych. Samowola oznacza bowiem problem dla nowego właściciela - ostrzega Leszek Markiewicz, prowadzący agencję nieruchomości z Warszawy, NieruchomosciSzybko.pl.
Nowe przepisy dla najmu krótkoterminowego w 2026 roku. Będą wyższe ceny noclegów już w te wakacje?
27 lut 2026

Rynek najmu krótkoterminowego w Polsce wchodzi w etap przełomowych zmian prawnych. Projekt nowelizacji przepisów o usługach hotelarskich, opublikowany 23 stycznia 2026 r., ma wprowadzić kompleksowe regulacje tego segmentu: ograniczenie szarej strefy oraz uporządkowanie zasad działania rynku. Od dawna domagają się tego samorządy, branża hotelarska, profesjonalni operatorzy i właściciele mieszkań rozliczający się zgodnie z prawem.

REKLAMA

Niepełnosprawni tracą pkt 7 w orzeczeniu. Nie ma świadczenia pielęgnacyjnego. Zarówno starego jak i nowego
27 lut 2026

Do redakcji wpływają listy matek, których dzieci chorują na autyzm, zespół Aspergera, chorobę afektywną dwubiegunową. I obecnie te dzieci tracą pkt 7 i (albo) 8 w orzeczeniach o niepełnosprawności. Powoduje to utratę prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.

W MOPS 6 zasiłków. Na lekarza, jedzenie, buty, ciuchy, leki, czynsz na mieszkanie
27 lut 2026

MOPS mają opinię instytucji wypłacającej jeden marny zasiłek dla jednego potrzebującego. I poniższa historia jej przeczy. Praktyka pokazała, że może wystąpić sytuacja, gdy jedna osoba na przestrzeni kilku miesięcy otrzymała …. 6 rodzajów zasiłków. W artykule przedstawiam taki przypadek na bazie wyroku WSA w Lublinie z 8 października 2024 r. (II SA/Lu 559/24).
MRPiPS chce skrócić roczny wymiar czasu pracy o 20%. Korpo-biurokracja zajmuje nawet 2 dni w tygodniu. Ekspert: zostaje 3 dni sensownej pracy
27 lut 2026

Polscy pracownicy w ostatnich latach zwiększyli swoją produktywność o niemal 10 proc. Jednocześnie nasz kraj zajmuje 21. miejsce w UE pod względem poziomu cyfryzacji firm, a 40 proc. czasu pracy pochłaniają powtarzalne zadania administracyjne. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej planuje zmniejszyć roczny wymiar czasu pracy o 20 proc., jednak bez transformacji cyfrowej nie będzie to możliwe. Pomóc mogą nowe technologie, jak np. automatyzacja ewidencji czasu pracy, oferowana przez różnego rodzaju platformy do zarządzania procesami HR. Wśród firmy, które wprowadziły taka zmianę, blisko ⅓ odnotowała wzrost zwrotu z inwestycji w ciągu pół roku.
Dodatek dopełniający do renty socjalnej – waloryzacja od 1 marca 2026 r. Jak uzyskać to świadczenie? Czy konieczne jest orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji?
27 lut 2026

Od maja ubiegłego roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca dodatek dopełniający do renty socjalnej dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Kto ma prawo do tego dodatku i jak go uzyskać? Ile wynosi ten dodatek przed i po waloryzacji od 1 marca 2026 r.

REKLAMA

Dodatkowo prawie 7000 zł miesięcznie dla najstarszych seniorów od 1 marca 2026 r. Oprócz emerytury lub renty albo jako samodzielne świadczenie
27 lut 2026

Od 1 marca wzrośnie wysokość świadczenia honorowego dla osób, które ukończyły 100 lat i więcej. Po waloryzacji miesięczna kwota brutto wyniesie 6 938,92 zł, czyli o ponad 349 zł więcej niż dotychczas.
Zmiany w Kościele katolickim w Polsce od 1 marca 2026. Będą kary dla duchownych i wiernych. Episkopat opublikował nowe stawki
27 lut 2026

Od 1 marca 2026 roku w Kościele katolickim w Polsce zaczną obowiązywać nowe zasady dotyczące kar finansowych. Na Konferencji Episkopatu Polski ogłoszono oficjalny Dekret Ogólny w sprawie sankcji karnych o charakterze finansowym, w którym po raz pierwszy tak precyzyjnie określono widełki grzywien i zasady potrącania wynagrodzenia kościelnego, zarówno dla duchownych, jak i osób świeckich.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA