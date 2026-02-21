REKLAMA

Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Pomoc Społeczna » Niepełnosprawni » WZON: Wytyczne dalej obniżają świadczenie spierające. Nie tylko dla stopnia umiarkowanego. Przykład na minus 1128 zł miesięcznie\

WZON: Wytyczne dalej obniżają świadczenie spierające. Nie tylko dla stopnia umiarkowanego. Przykład na minus 1128 zł miesięcznie\

21 lutego 2026, 11:55
[Data aktualizacji 21 lutego 2026, 11:55]
Tomasz Król
Tomasz Król
prawnik - prawo pracy, cywilne, gospodarcze, administracyjne, podatki, ubezpieczenia społeczne, sektor publiczny
Poszkodowani niepełnosprawni. Tracą nawet 1128 zł miesięcznie. Nikt nie chce im pomóc
Poszkodowani niepełnosprawni. Tracą nawet 1128 zł miesięcznie. Nikt nie chce im pomóc
Shutterstock

Poszkodowanie wynika z Wytycznych Pełnomocnika Rząd do spraw Osób Niepełnosprawnych. Zostały wysłane do wszystkich WZON w grudniu 2024 r. i nakazują obniżenie wysokości świadczenia wspierającego dla osób niepełnosprawnych w wieku 75+. Dlatego, że pełnomocnik przyjął, że każda osoba w tym wieku ma elementy niesamodzielności niezależne od niepełnosprawności, a pieniądze należą się tylko za niepełnosprawność. Więc nakazał arbitralnie obniżyć świadczenia starszym osobom niepełnosprawnym w wieku np. 80 lat. To oczywiście dyskryminacja z uwagi na wiek. I oczywiście nie ma żadnej podstawy w przepisach ustawowych. I oczywiście kiedyś zajmie się tym Trybunał Konstytucyjny.

Wytyczne zabierają tylko kilka punktów niepełnosprawnym, ale powoduje to duże straty pieniędzy (albo pozbawienie świadczenia). Strata może wynieść nawet 1128 zł miesięcznie.

Ważne

Treść wytycznych publikujemy na końcu artykułu. Zalecenie "cięcia" punktów jest na ostatniej stronie opublikowanego PDF-a.

W efekcie zmian pozaustawowych od grudnia 2024 r. osoby niepełnosprawne spadają o jeden próg niżej w świadczeniu wspierającym:

Progi punktowe i kwotowe w świadczeniu wspierającym

 

Punkty

Świadczenie wspierające

95–100

4 134 zł

90–94

3 383 zł

85–89

2 255 zł

80–84

1 504 zł

75–79

1 128 zł

70–74

752 zł

 Jak Wytyczne powodują stratę 1128 zł miesięcznie u osoby niepełnosprawnej?

Przykład

Niepełnosprawny ma 87 punktów. Daje mu to 2.255 zł (miesięcznie) świadczenia wspierającego. Na tyle przepisy "wyceniają" jego niesamodzielność. Jeżeli jednak jest to osoba niepełnosprawna w wieku 75+, to następuje obniżenie punktów - z 87 (poziom ustawowy) do np. 82 (poziom ustawowy obniżony nielegalnie przez Wytyczne). Te 5 punktów oznacza stratę 1128 zł miesięcznie. To rocznie 13 536 zł.

To są poważne kwoty dla każdej osoby, a nie tylko osoby niepełnosprawnej.

 Ile tracą niepełnosprawni przy zejściu z kolejnych progów punktowych w dół"?

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Po zastosowaniu nakazu pełnomocnika rządu ds osób niepełnosprawnych następuje spadek z np. przedziału 95-100 punktów do przedziału 90-94 punkty. Oznacza to obniżkę świadczenia wspierającego z 4134 zł do 3383 zł. To obniżka o 751 zł.

Warianty między kolejnymi progami sztucznie zaniżanymi przez Wytyczne są takie:

1128 zł − 752 zł = 376 zł

1504 zł − 1128 = 376 zł

2255 − 1504 = 751 zł

3383 − 2255 = 1128 zł

4134 − 3383 = 751 zł

Wszystko to dzięki Wytycznym z grudnia 2024 r. - wciąż są stosowane przez WZON

Każda starsza osoba niepełnosprawna (75+) jest ograniczana w 9 czynnościach testu niesamodzielności do niskiego kwalifikatora WC-C, co zaniża wysokość świadczenia wspierającego (WC-C daje 2,7 punktu przy maksymalnym poziomie 4 punkty).

Wytyczne - pismo przewodnie

Wytyczne - pismo przewodnie

Media

Treść Wytycznych z grudnia 2024 r. w formacie PDF:

wytyczne PDF

wytyczne PDF

Wytyczne dla WZON. Obniżają świadczenia. Nawet o 11,7 punktu. I zamiast świadczenia wspierającego 1504 zł (82 punkty) wypłata 1128 zł (75 punkty)

WC-C w poniższej tabeli daje niską wartość świadczenia wspierającego (ma widełki od 752 zł miesięcznie do 4134 zł miesięcznie). Jest tam aż 9 razy użycie WC-C jako WARTOŚCI MAKSYMALNYCH zamiast wyższych kwalifikatorów. Przez taką kumulację WC-C (to nowość od 2024 r. jako przesłanka świadczeń dla osób niepełnosprawnych), świadczenie wspierające spada do wysokości np. 752 zł miesięcznie.

poziom potrzeby wsparcia w WZON. Tabela dla OSOBA STARSZA (75+)

poziom potrzeby wsparcia w WZON. Tabela dla OSOBA STARSZA (75+)

gov.pl

Wyliczenia punktów dla osób niepełnosprawnych są skomplikowane. Bardzo trudno wyjaśnić w jaki sposób kwalifikacja niesamodzielności WC-C zaniża świadczenie wspierające (po serii skomplikowanych wyliczeń według wzorów). Do wyliczenia 100 punktów (maksymalnie) bierze się 25 czynności najwyżej punktowanych (takich jak samodzielne ubranie się, zrobienie sobie jedzenia). Maksymalna wartość za czynność to 4 punkty (4 punkty oznacza osobę całkowicie niesamodzielną - np. sparaliżowaną). Wskaźnik WC-C obniża maksymalną wartość punktów z 4 do 2,7. Jeżeli WZON musi - zgodnie z wytycznymi - w 9 czynnościach testu samodzielności osoby niepełnosprawnej 75+ dokonać obniżenia z 4 do 2,7 punktów, to osoba niepełnosprawna traci 9 x 1,3 punktu = 11,7. Jak duże ma to znaczenie pokazuje poniższa tabela:

95-100 pkt – świadczenie wspierającego w wysokości 220% renty socjalnej = 4134 zł miesięcznie.

90-94 pkt – 180% renty socjalnej = 3383 zł miesięcznie;

85-89 pkt – 120% renty socjalnej = 2255 zł miesięcznie;

80-84 pkt – 80% renty socjalnej = 1504 zł miesięcznie;

75-79 pkt – 60% renty socjalnej = 1128 zł miesięcznie;

70-74 – 40% renty socjalnej = 752 zł miesięcznie.

Co mówią "Wytyczne" z grudnia 2024 r. (w wersji otrzymanej przez Infor.pl) o obniżaniu punktów przy świadczeniu wspierającym dla osób niepełnosprawnych 75+

W Wytycznych mamy:

1) przedstawienie argumentów za obniżką punktów przez WZON dla osób niepełnosprawnych w wieku 75+ (argument jest prosty - osoby niepełnosprawne w wieku 75+ mają obok niepełnosprawności ograniczenia w samodzielności wynikające z wieku -

2) wywiedzeniu z nich kilkunastu nakazów adresowanych do specjalistów w WZON przyznających punkty.

W podsumowaniu dokumentu jest następujący nakaz dla WZON:

Wytyczne WZON - konkluzja

Wytyczne WZON - konkluzja

Media

Poniżej zapis tekstowy grafiki. Jak odczytywać informacje w ramce? Np. dla punktu 3 w teście samodzielności osoby niepełnosprawnej: "Jeżeli osoba niepełnosprawna w wieku 75+ jest niesamodzielna w poruszaniu się w nieznanym środowisku, to specjalista WZON przyznający punkty zastosuje kwalifikator maksymalnie WC-C, który nie jest najwyższym kwalifikatorem niesamodzielności. Powoduje to:

1) zaniżenie wysokości świadczenia wspierającego (np. zamiast 83 punkty zejście do 78)

2) odmowę przyznania świadczenia wspierającego (po osiągnięciu mniej niż 70 punktów)

Mając na uwadze powyższe należy wskazać, że w odniesieniu do osób w wieku powyżej 75 roku, wymagających wsparcia swojego z racji swojego wieku, we wskazanych poniżej dziewięciu czynnościach związanych z obszarami codziennego funkcjonowania (oznaczonych odpowiednimi numerami):

• 3) poruszanie się w nieznanym środowisku,

• 5) przemieszczanie się środkami transportu,

• 9) opanowanie nowej umiejętności praktycznej,

• 11) korzystanie z urządzeń i technologii informacyjno-komunikacyjnych,

• 20) realizowanie wyborów i decyzji,

• 25) tworzenie bliskich relacji z innymi osobami,

• 26) kupowanie artykułów codziennej potrzeby,

• 28) dbanie o dom, ubrania i obuwie,

• 31) załatwianie spraw urzędowych,

w przypadku ustalenia, że osoba zainteresowana nie ma zdolności do samodzielnego wykonania danej czynności, możliwe jest ustalanie maksymalnego rodzaju wymaganego wsparcia na poziomie: wsparcia częściowego oraz maksymalnej częstotliwości wymaganego wsparcia na poziomie: często.

W dokumencie Wytycznych (patrz ramka) jest zastrzeżenie: "Stosujemy w odniesieniu do osób w wieku powyżej 75 roku, wymagających wsparcia z racji swojego wieku". Taki zapis można interpretować tak - "Jeżeli niesamodzielność jest w 100% wynikiem niepełnosprawności (nie ma przyczyny niesamodzielności w postaci wieku), to WZON nie stosuje ograniczania wysokości świadczenia wspierającego." Redakcja nie ma jednak informacji o stosowaniu takiej korzystnej interpretacji przez WZONy (korzystnej bo w przypadku niesamodzielności osoby w wieku 80-lat z powodu np. paraliżu jej przyjęcie oznacza możliwość osiągnięcia 100 punktów przez osobę niepełnosprawną z pominięciem pomniejszenia o wskaźnik WC-C).

Źródło: INFOR
