REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Pomoc Społeczna » Niepełnosprawni » Komunikat PFRON: Przestajemy odpowiadać na listy przez e-Puap. Przechodzimy na e-Doręczenia

Komunikat PFRON: Przestajemy odpowiadać na listy przez e-Puap. Przechodzimy na e-Doręczenia

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
03 lutego 2026, 15:23
Tomasz Król
tomasz.krol@infor.pl Tomasz Król
prawnik - prawo pracy, cywilne, gospodarcze, administracyjne, podatki, ubezpieczenia społeczne, sektor publiczny
Komunikat PFRON: Przestajemy odpowiadać na listy przez e-Puap. Przechodzimy na e-Doręczenia
Komunikat PFRON: Przestajemy odpowiadać na listy przez e-Puap. Przechodzimy na e-Doręczenia
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

PFRON do 31 marca 2026 r. umożliwia prowadzenie oficjalnej korespondencji elektronicznej zarówno przez ePUAP, jak i przez e-Doręczenia. Od 1 kwietnia 2026 r.– oficjalna korespondencja elektroniczna z PFRON będzie prowadzona wyłącznie za pośrednictwem e-Doręczeń.

Zmiana w oficjalnej korespondencji elektronicznej z PFRON – ważne informacje

Od 1 stycznia 2026 r. obowiązują przepisy wprowadzające e-Doręczenia jako docelowy sposób prowadzenia oficjalnej korespondencji elektronicznej z podmiotami publicznymi. Zmiana ta obejmuje również komunikację elektroniczną z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

REKLAMA

REKLAMA

Aby ułatwić przejście na nowe rozwiązanie, wprowadziliśmy okres przejściowy, w którym nadal możliwe jest korzystanie z platformy ePUAP. Poniżej wyjaśniamy, co dokładnie się zmienia, kogo dotyczą nowe zasady oraz jak się do nich przygotować.

Czym są e-Doręczenia?

e-Doręczenia to nowy, jednolity system doręczeń elektronicznych, który:

  • zastępuje dotychczasowe rozwiązania wykorzystywane do oficjalnej korespondencji z administracją publiczną (w tym ePUAP),
  • zapewnia potwierdzenie nadania i odbioru korespondencji,
  • jest prawnym odpowiednikiem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru.

System e-Doręczeń został wprowadzony po to, aby ujednolicić i uprościć elektroniczną komunikację z instytucjami publicznymi oraz zwiększyć jej bezpieczeństwo i przewidywalność.

REKLAMA

Co zmienia się w komunikacji elektronicznej z PFRON?

Zmiana dotyczy oficjalnej korespondencji elektronicznej, czyli w szczególności:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • składania pism,
  • przekazywania dokumentów,
  • odbierania korespondencji urzędowej od PFRON.

Harmonogram zmian:

  • do 31 marca 2026 r. – umożliwiamy prowadzenie oficjalnej korespondencji elektronicznej zarówno przez ePUAP, jak i przez e-Doręczenia,
  • od 1 kwietnia 2026 r.– oficjalna korespondencja elektroniczna z PFRON będzie prowadzona wyłącznie za pośrednictwem e-Doręczeń.

Oznacza to, że od 1 kwietnia ePUAP nie będzie już wykorzystywany do składania pism i dokumentów w formie oficjalnej korespondencji elektronicznej do PFRON. 

Co pozostaje bez zmian?

Zmiana kanału korespondencji elektronicznej nie oznacza ograniczenia innych form kontaktu z PFRON.

Bez zmian pozostają m.in.:

  • kontakt telefoniczny (np. infolinia),
  • kontakt informacyjny i doradczy,
  • systemy dziedzinowe PFRON, w których składane są wnioski lub deklaracje oraz przekazywane informacje ogólne o złożonych wnioskach i deklaracjach, 
  • skrzynki mailowe udostępniane w zakładce Kontakt na stronie PFRON dedykowane dla pytań ogólnych z konkretnego zakresu informacji,
  • inne dostępne formy wsparcia oferowane przez PFRON.

Zmiana dotyczy wyłącznie formalnej, elektronicznej wymiany dokumentów i pism.

Dlaczego warto przygotować się wcześniej?

Choć okres przejściowy trwa do końca marca, zachęcamy, aby:

  • nie odkładać aktywacji e-Doręczeń na ostatnie dni,
  • sprawdzić wcześniej dostęp i uprawnienia,
  • zapoznać się z nowym sposobem prowadzenia korespondencji.

Wcześniejsze przygotowanie pozwoli uniknąć:

  • pośpiechu pod koniec marca,
  • przerw w przekazywaniu dokumentów,
  • niepotrzebnych trudności technicznych.

Jak przygotować się do korzystania z e-Doręczeń?

Aby prowadzić oficjalną korespondencję elektroniczną z PFRON po 1 kwietnia, należy:

  1. posiadać aktywny adres do e-Doręczeń,
  2. upewnić się, że osoby odpowiedzialne za kontakt z PFRON mają odpowiednie uprawnienia,
  3. zapoznać się z zasadami korzystania z systemu.

Szczegółowe informacje dotyczące zakładania i obsługi e-Doręczeń dostępne są tutaj: https://www.gov.pl/web/e-doreczenia 

Adres e-Doręczeń PFRON: AE:PL-20012-50011-SAVUD-30.

Komunikat Ministerstwa Cyfryzacji - źródło Inforlex

31 grudnia 2025 roku skończył się okres przejściowy e-Doręczeń.

Ważne

Ministerstwo Cyfryzacji: Od 1 stycznia 2026 roku e-Doręczenia staną się podstawowym i obowiązkowym kanałem wymiany korespondencji, całkowicie zastępując skrzynki ePUAP. Obywatel, który chce złożyć do urzędu elektroniczny wniosek lub pismo, powinien posiadać aktywny adres do e-Doręczeń.

Od 1 stycznia 2026 roku e-Doręczenia zastąpią korespondencję realizowaną do tej pory za pomocą skrzynek ePUAP. Korespondencja elektroniczna przez ePUAP od 1 stycznia 2026 roku będzie skuteczna jedynie w przypadkach, gdy wskazują na to przepisy szczególne. W innych sytuacjach korespondencja do urzędu tym kanałem może zostać uznana za nieskuteczną.

Adresy do e-Doręczeń obywatele mogą zakładać i aktywować już teraz. Można to zrobić online w kilku prostych krokach. Szczegółowe informacje o usłudze i jej aktywacji dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/e-doreczenia

Co ważne, obywatel, który chce prowadzić z urzędem elektroniczną korespondencję, również składając wnioski za pomocą formularzy dostępnych na stronach rządowych czy samorządowych (np. zgłoszenie urodzenia dziecka), powinien mieć aktywny adres do e-Doręczeń. Jeśli nie ma takiego adresu, w trakcie realizacji e-usługi może zostać poproszony o jego założenie. Na ten adres urząd będzie wysyłał korespondencję np. decyzje o wymiarze podatku od nieruchomości.

Powiązane
MOPS: Urzędników zatrzymał sąd. Przy świadczeniu pielęgnacyjnym analizowali 11 km dojazd rowerem do osoby niepełnosprawnej
MOPS: Urzędników zatrzymał sąd. Przy świadczeniu pielęgnacyjnym analizowali 11 km dojazd rowerem do osoby niepełnosprawnej
Już ponad milion osób dostaje 215 zł co miesiąc z MOPS. Kto może dostać zasiłek pielęgnacyjny 2026 i czy potrzebne jest orzeczenie o niepełnosprawności?
Już ponad milion osób dostaje 215 zł co miesiąc z MOPS. Kto może dostać zasiłek pielęgnacyjny 2026 i czy potrzebne jest orzeczenie o niepełnosprawności?
5 mniej znanych świadczeń z MOPS w 2026 r. Ile wynoszą i kto je dostanie?
5 mniej znanych świadczeń z MOPS w 2026 r. Ile wynoszą i kto je dostanie?
Źródło: PFRON
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Prawo
Komunikat PFRON: Przestajemy odpowiadać na listy przez e-Puap. Przechodzimy na e-Doręczenia
03 lut 2026

PFRON do 31 marca 2026 r. umożliwia prowadzenie oficjalnej korespondencji elektronicznej zarówno przez ePUAP, jak i przez e-Doręczenia. Od 1 kwietnia 2026 r.– oficjalna korespondencja elektroniczna z PFRON będzie prowadzona wyłącznie za pośrednictwem e-Doręczeń.
CUS (jednostki gminne) zastępują MOPS. Czy opieka i świadczenia niepieniężne ważniejsze niż zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie wspierający i pielęgnacyjne?
03 lut 2026

Rząd konsekwentnie rozwija system wspierania osób potrzebujących pomocy świadczeniami niepieniężnymi. Każda osoba niepełnosprawna wie o ustawie o asystencji, która rodzi się w wielkich bólach, ale kiedyś wejdzie w życie. Niedawno RCL opublikował projekt ustawy o opiece długoterminowej. Teraz mamy kolejną ważną publikację - projekt nowelizacja ustawy o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (CUS). Nowelizacja sprawa, że takie Centra są atrakcyjniejsze dla prowadzących je gmin. Celem rządu jest zachęcenie do przekształcenia MOPS w CUS. Czym są CUS? To instytucje, które zastąpią w mojej ocenie MOPS w perspektywie dekady. Na razie jest ich 130, ale już 250 kolejnych gmin jest zainteresowanych powołaniem CUS na swoim terenie (wszystkich gmin w Polsce jest 2479).
ZUS: Przy nagłym zamknięciu szkoły lub przedszkola (np. z powodu pogody awarii) możemy wypłacić rodzicom zasiłek opiekuńczy
03 lut 2026

W związku z ostatnimi zjawiskami pogodowymi, takimi jak intensywne opady śniegu, gołoledź i srogi mróz, a także z powodu awarii, wiele placówek oświatowych zostało zmuszonych do nagłego zawieszenia zajęć. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że rodzice dzieci do lat 8, w takiej sytuacji mogą skorzystać z zasiłku opiekuńczego.

ZUS wypłaca co miesiąc ok. 6600 zł. Sprawdź, kto dostanie świadczenie honorowe w 2026 roku
03 lut 2026

Według ostatnich danych ZUS w Polsce żyje ponad cztery tysiące osób, które po osiągnięciu wieku stu lat, pobierają tzw. świadczenie honorowe. Obecnie to niespełna 6,6 tys. zł brutto miesięcznie - poinformował rzecznik opolskiego oddziału ZUS Sebastian Szczurek.

REKLAMA

Nagroda dla pracownika jest dodatkowym wyróżnieniem. Nie może być powszechnie przyznawana
03 lut 2026

Nagroda jest dodatkowym wyróżnieniem dla pracownika. Powinien on otrzymać zawiadomienie, którego kopię wraz z uzasadnieniem należy dołączyć do akt osobowych. Nagroda nie może być przyznawana powszechnie, gdyż wówczas nie stanowi wyróżnienia.
Gigantyczna premia za 50 lat pracy? Do Sejmu trafił przełomowy projekt. To mogą być ogromne pieniądze!
03 lut 2026

Czy czeka nas nowa premia dla seniorów za 50 lat pracy? W Sejmie czeka na swoją kolej pomysł, który może namieszać w nagrodach jubileuszowych. Chodzi o ustawową, gwarantowaną wypłatę za 50 lat pracy. Sprawa jest już w parlamencie, a posłowie będą musieli pochylić się nad pomysłem, który elektryzuje tysiące Polaków, a zapewne szokuje pracodawców. O jakich kwotach mowa?
Czy są realne powody kwestionowania WIBOR-u w umowach kredytowych? Związek Banków Polskich zaprzecza [polemika]
03 lut 2026

Argumentacja przedstawiona przez Krzysztofa Szymańskiego w artykule pt. „Istnieją realne podstawy do kwestionowania WIBOR-u w umowach kredytowych – i nie są to tylko naruszenia obowiązków informacyjnych”, opublikowanym w portalu infor.pl, opiera się między innymi na dwóch zasadniczych założeniach. Po pierwsze, że objęcie WIBOR rozporządzeniem BMR miało charakter konstytutywny dla jego rzetelności, a po drugie, że z raportu Najwyższej Izby Kontroli można wyprowadzać wnioski o manipulowaniu wskaźnikiem w okresie wcześniejszym. Oba te założenia są nieuprawnione.
WIBOR i jego wpływ na ratę kredytu. Polemika Związku Banków Polskich
03 lut 2026

Artykuł opublikowany na łamach Infor.pl pt. „Jak WIBOR wpływa na ratę kredytu i jak jest ustalana jego wysokość?”, którego autorem jest radca prawny Łukasz Hirsz, poświęcony jest wskaźnikowi referencyjnemu WIBOR oraz jego znaczeniu dla wysokości rat kredytowych. W ocenie Związku Banków Polskich tak istotne zagadnienie wymaga prowadzenia analizy w sposób uporządkowany, z wyraźnym rozróżnieniem pomiędzy oceną ekonomiczną, narracją publicystyczną a analizą prawną opartą na obowiązujących przepisach prawa. Analizowany artykuł tego rozróżnienia nie zachowuje, co prowadzi do wniosków, które nie wynikają z obowiązującego stanu prawnego, lecz z połączenia selektywnie dobranych faktów z ocenami o charakterze pozaprawnym.

REKLAMA

800 plus: można już składać nowe wnioski [Luty 2026 r.]
03 lut 2026

ZUS informuje, że można już składać nowe wnioski o 800+. Od kiedy do kiedy? Nowy okres świadczeniowy zaczyna się 1 czerwca 2026 r. i potrwa do 31 maja 2027 r.
W jakim terminie ZUS wydaje orzeczenie? Od 1 stycznia 2027 r. ważna zmiana
03 lut 2026

Ile czasu ma Zakład Ubezpieczeń Społecznych na wydanie orzeczenia? Czy aktualne przepisy określają w tym zakresie jakieś wymogi? Jakie ważne zmiany wejdą w życie na początku 2027 r. i kogo będą dotyczyły?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA