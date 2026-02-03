Komunikat PFRON: Przestajemy odpowiadać na listy przez e-Puap. Przechodzimy na e-Doręczenia

PFRON do 31 marca 2026 r. umożliwia prowadzenie oficjalnej korespondencji elektronicznej zarówno przez ePUAP, jak i przez e-Doręczenia. Od 1 kwietnia 2026 r.– oficjalna korespondencja elektroniczna z PFRON będzie prowadzona wyłącznie za pośrednictwem e-Doręczeń.

Zmiana w oficjalnej korespondencji elektronicznej z PFRON – ważne informacje

Od 1 stycznia 2026 r. obowiązują przepisy wprowadzające e-Doręczenia jako docelowy sposób prowadzenia oficjalnej korespondencji elektronicznej z podmiotami publicznymi. Zmiana ta obejmuje również komunikację elektroniczną z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Aby ułatwić przejście na nowe rozwiązanie, wprowadziliśmy okres przejściowy, w którym nadal możliwe jest korzystanie z platformy ePUAP. Poniżej wyjaśniamy, co dokładnie się zmienia, kogo dotyczą nowe zasady oraz jak się do nich przygotować.

Czym są e-Doręczenia?

e-Doręczenia to nowy, jednolity system doręczeń elektronicznych, który:

zastępuje dotychczasowe rozwiązania wykorzystywane do oficjalnej korespondencji z administracją publiczną (w tym ePUAP),

zapewnia potwierdzenie nadania i odbioru korespondencji,

jest prawnym odpowiednikiem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru.

System e-Doręczeń został wprowadzony po to, aby ujednolicić i uprościć elektroniczną komunikację z instytucjami publicznymi oraz zwiększyć jej bezpieczeństwo i przewidywalność.

Co zmienia się w komunikacji elektronicznej z PFRON?

Zmiana dotyczy oficjalnej korespondencji elektronicznej, czyli w szczególności:

składania pism,

przekazywania dokumentów,

odbierania korespondencji urzędowej od PFRON.

Harmonogram zmian:

do 31 marca 2026 r. – umożliwiamy prowadzenie oficjalnej korespondencji elektronicznej zarówno przez ePUAP, jak i przez e - Doręczenia,

– umożliwiamy prowadzenie oficjalnej korespondencji elektronicznej zarówno przez ePUAP, jak i przez e Doręczenia, od 1 kwietnia 2026 r.– oficjalna korespondencja elektroniczna z PFRON będzie prowadzona wyłącznie za pośrednictwem e-Doręczeń.

Oznacza to, że od 1 kwietnia ePUAP nie będzie już wykorzystywany do składania pism i dokumentów w formie oficjalnej korespondencji elektronicznej do PFRON.

Co pozostaje bez zmian?

Zmiana kanału korespondencji elektronicznej nie oznacza ograniczenia innych form kontaktu z PFRON.

Bez zmian pozostają m.in.:

kontakt telefoniczny (np. infolinia),

kontakt informacyjny i doradczy,

systemy dziedzinowe PFRON, w których składane są wnioski lub deklaracje oraz przekazywane informacje ogólne o złożonych wnioskach i deklaracjach,

skrzynki mailowe udostępniane w zakładce Kontakt na stronie PFRON dedykowane dla pytań ogólnych z konkretnego zakresu informacji,

inne dostępne formy wsparcia oferowane przez PFRON.

Zmiana dotyczy wyłącznie formalnej, elektronicznej wymiany dokumentów i pism.

Dlaczego warto przygotować się wcześniej?

Choć okres przejściowy trwa do końca marca, zachęcamy, aby:

nie odkładać aktywacji e-Doręczeń na ostatnie dni,

sprawdzić wcześniej dostęp i uprawnienia,

zapoznać się z nowym sposobem prowadzenia korespondencji.

Wcześniejsze przygotowanie pozwoli uniknąć:

pośpiechu pod koniec marca,

przerw w przekazywaniu dokumentów,

niepotrzebnych trudności technicznych.

Jak przygotować się do korzystania z e-Doręczeń?

Aby prowadzić oficjalną korespondencję elektroniczną z PFRON po 1 kwietnia, należy:

posiadać aktywny adres do e-Doręczeń, upewnić się, że osoby odpowiedzialne za kontakt z PFRON mają odpowiednie uprawnienia, zapoznać się z zasadami korzystania z systemu.

Szczegółowe informacje dotyczące zakładania i obsługi e-Doręczeń dostępne są tutaj: https://www.gov.pl/web/e-doreczenia

Adres e-Doręczeń PFRON: AE:PL-20012-50011-SAVUD-30.

Komunikat Ministerstwa Cyfryzacji - źródło Inforlex

31 grudnia 2025 roku skończył się okres przejściowy e-Doręczeń.

Ważne Ministerstwo Cyfryzacji: Od 1 stycznia 2026 roku e-Doręczenia staną się podstawowym i obowiązkowym kanałem wymiany korespondencji, całkowicie zastępując skrzynki ePUAP. Obywatel, który chce złożyć do urzędu elektroniczny wniosek lub pismo, powinien posiadać aktywny adres do e-Doręczeń.

Od 1 stycznia 2026 roku e-Doręczenia zastąpią korespondencję realizowaną do tej pory za pomocą skrzynek ePUAP. Korespondencja elektroniczna przez ePUAP od 1 stycznia 2026 roku będzie skuteczna jedynie w przypadkach, gdy wskazują na to przepisy szczególne. W innych sytuacjach korespondencja do urzędu tym kanałem może zostać uznana za nieskuteczną.

Adresy do e-Doręczeń obywatele mogą zakładać i aktywować już teraz. Można to zrobić online w kilku prostych krokach. Szczegółowe informacje o usłudze i jej aktywacji dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/e-doreczenia

Co ważne, obywatel, który chce prowadzić z urzędem elektroniczną korespondencję, również składając wnioski za pomocą formularzy dostępnych na stronach rządowych czy samorządowych (np. zgłoszenie urodzenia dziecka), powinien mieć aktywny adres do e-Doręczeń. Jeśli nie ma takiego adresu, w trakcie realizacji e-usługi może zostać poproszony o jego założenie. Na ten adres urząd będzie wysyłał korespondencję np. decyzje o wymiarze podatku od nieruchomości.