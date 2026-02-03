Komunikat PFRON: Przestajemy odpowiadać na listy przez e-Puap. Przechodzimy na e-Doręczenia
PFRON do 31 marca 2026 r. umożliwia prowadzenie oficjalnej korespondencji elektronicznej zarówno przez ePUAP, jak i przez e-Doręczenia. Od 1 kwietnia 2026 r.– oficjalna korespondencja elektroniczna z PFRON będzie prowadzona wyłącznie za pośrednictwem e-Doręczeń.
Zmiana w oficjalnej korespondencji elektronicznej z PFRON – ważne informacje
Od 1 stycznia 2026 r. obowiązują przepisy wprowadzające e-Doręczenia jako docelowy sposób prowadzenia oficjalnej korespondencji elektronicznej z podmiotami publicznymi. Zmiana ta obejmuje również komunikację elektroniczną z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Aby ułatwić przejście na nowe rozwiązanie, wprowadziliśmy okres przejściowy, w którym nadal możliwe jest korzystanie z platformy ePUAP. Poniżej wyjaśniamy, co dokładnie się zmienia, kogo dotyczą nowe zasady oraz jak się do nich przygotować.
Czym są e-Doręczenia?
e-Doręczenia to nowy, jednolity system doręczeń elektronicznych, który:
- zastępuje dotychczasowe rozwiązania wykorzystywane do oficjalnej korespondencji z administracją publiczną (w tym ePUAP),
- zapewnia potwierdzenie nadania i odbioru korespondencji,
- jest prawnym odpowiednikiem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru.
System e-Doręczeń został wprowadzony po to, aby ujednolicić i uprościć elektroniczną komunikację z instytucjami publicznymi oraz zwiększyć jej bezpieczeństwo i przewidywalność.
Co zmienia się w komunikacji elektronicznej z PFRON?
Zmiana dotyczy oficjalnej korespondencji elektronicznej, czyli w szczególności:
- składania pism,
- przekazywania dokumentów,
- odbierania korespondencji urzędowej od PFRON.
Harmonogram zmian:
- do 31 marca 2026 r. – umożliwiamy prowadzenie oficjalnej korespondencji elektronicznej zarówno przez ePUAP, jak i przez e-Doręczenia,
- od 1 kwietnia 2026 r.– oficjalna korespondencja elektroniczna z PFRON będzie prowadzona wyłącznie za pośrednictwem e-Doręczeń.
Oznacza to, że od 1 kwietnia ePUAP nie będzie już wykorzystywany do składania pism i dokumentów w formie oficjalnej korespondencji elektronicznej do PFRON.
Co pozostaje bez zmian?
Zmiana kanału korespondencji elektronicznej nie oznacza ograniczenia innych form kontaktu z PFRON.
Bez zmian pozostają m.in.:
- kontakt telefoniczny (np. infolinia),
- kontakt informacyjny i doradczy,
- systemy dziedzinowe PFRON, w których składane są wnioski lub deklaracje oraz przekazywane informacje ogólne o złożonych wnioskach i deklaracjach,
- skrzynki mailowe udostępniane w zakładce Kontakt na stronie PFRON dedykowane dla pytań ogólnych z konkretnego zakresu informacji,
- inne dostępne formy wsparcia oferowane przez PFRON.
Zmiana dotyczy wyłącznie formalnej, elektronicznej wymiany dokumentów i pism.
Dlaczego warto przygotować się wcześniej?
Choć okres przejściowy trwa do końca marca, zachęcamy, aby:
- nie odkładać aktywacji e-Doręczeń na ostatnie dni,
- sprawdzić wcześniej dostęp i uprawnienia,
- zapoznać się z nowym sposobem prowadzenia korespondencji.
Wcześniejsze przygotowanie pozwoli uniknąć:
- pośpiechu pod koniec marca,
- przerw w przekazywaniu dokumentów,
- niepotrzebnych trudności technicznych.
Jak przygotować się do korzystania z e-Doręczeń?
Aby prowadzić oficjalną korespondencję elektroniczną z PFRON po 1 kwietnia, należy:
- posiadać aktywny adres do e-Doręczeń,
- upewnić się, że osoby odpowiedzialne za kontakt z PFRON mają odpowiednie uprawnienia,
- zapoznać się z zasadami korzystania z systemu.
Szczegółowe informacje dotyczące zakładania i obsługi e-Doręczeń dostępne są tutaj: https://www.gov.pl/web/e-doreczenia
Adres e-Doręczeń PFRON: AE:PL-20012-50011-SAVUD-30.
Komunikat Ministerstwa Cyfryzacji - źródło Inforlex
31 grudnia 2025 roku skończył się okres przejściowy e-Doręczeń.
Ministerstwo Cyfryzacji: Od 1 stycznia 2026 roku e-Doręczenia staną się podstawowym i obowiązkowym kanałem wymiany korespondencji, całkowicie zastępując skrzynki ePUAP. Obywatel, który chce złożyć do urzędu elektroniczny wniosek lub pismo, powinien posiadać aktywny adres do e-Doręczeń.
Od 1 stycznia 2026 roku e-Doręczenia zastąpią korespondencję realizowaną do tej pory za pomocą skrzynek ePUAP. Korespondencja elektroniczna przez ePUAP od 1 stycznia 2026 roku będzie skuteczna jedynie w przypadkach, gdy wskazują na to przepisy szczególne. W innych sytuacjach korespondencja do urzędu tym kanałem może zostać uznana za nieskuteczną.
Adresy do e-Doręczeń obywatele mogą zakładać i aktywować już teraz. Można to zrobić online w kilku prostych krokach. Szczegółowe informacje o usłudze i jej aktywacji dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/e-doreczenia
Co ważne, obywatel, który chce prowadzić z urzędem elektroniczną korespondencję, również składając wnioski za pomocą formularzy dostępnych na stronach rządowych czy samorządowych (np. zgłoszenie urodzenia dziecka), powinien mieć aktywny adres do e-Doręczeń. Jeśli nie ma takiego adresu, w trakcie realizacji e-usługi może zostać poproszony o jego założenie. Na ten adres urząd będzie wysyłał korespondencję np. decyzje o wymiarze podatku od nieruchomości.
