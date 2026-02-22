REKLAMA

Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Pomoc Społeczna » Niepełnosprawni » Luka w prawie: Jak mam podpisać dokumenty za niepełnosprawną mamę? [WZON i świadczenie wspierające]

Luka w prawie: Jak mam podpisać dokumenty za niepełnosprawną mamę? [WZON i świadczenie wspierające]

22 lutego 2026, 19:57
[Data aktualizacji 22 lutego 2026, 19:57]
Tomasz Król
Tomasz Król
prawnik - prawo pracy, cywilne, gospodarcze, administracyjne, podatki, ubezpieczenia społeczne, sektor publiczny
paragraf 2024
Shutterstock

Luka w prawie polega na tym, że córka albo syn osoby niepełnosprawnej przygotowali wniosek (z załącznikami) o świadczenie wspierające. Ale mama (niepełnosprawność znaczna, stan ciężki) nie może samodzielnie podpisać dokumentów. Np. nie widzi dokumentu, jest sparaliżowana albo choruje na demencję. Jak podpisać dokument? Podstawowa metoda to ubezwłasnowolnić mamę. Ale to wymaga sądu. Na forach internetowych stale przewijają się porady "córko, podpisz odciskiem palca mamy. Zanurz w atramencie kciuk i odciśnij".

Kiedy zobaczyłem po raz pierwszy taką radę, pomyślałem "To nie może się dziać w 2026 roku. Taki prymitywny sposób. Kciuk unurzany w atramencie. i odcisk na dokumencie". Zupełnie jakby był XIX wiek i w Polsce (mającej Blika, ePUAP, Bielika) nie było nowoczesnych rozwiązań prawnych na takie sytuacje. Taką procedurę jednak przewiduje kodeks cywilny.

Ważne

Odcisku kciuka nie można zastosować w przypadku osoby nierozumiejącej co się dzieje wokół (np. demencja). Tak można podpisać dokumenty tylko wtedy, gdy jest świadomość, zdolność rozpoznawania rzeczywistości. Tego elementu często nie ma często w najcięższych przypadkach niepełnosprawności (np. stan po udarze).

Problem trafił do Sejmu i rządu. Zobaczymy, czy i jak zostanie rozwiązany. I najważniejsze: "kiedy"? Trzeba coś zrobić z tym, że opiekunowie osób niepełnosprawnych próbują nanosić odciski palca osób niepełnosprawnych na dokumenty (jakbyśmy nie mieli 2026 r.).

Bo okazuje się, że kodeks cywilny rzeczywiście stanowi tak jak poniżej:

Procedurę podpisania kciukiem dokumentów do WZON wprowadza art. 79 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2025 r., poz. 1071, 1172.).

Podstawa prawna

Procedura nr 1. Osoba niepełnosprawna niemogąca pisać może złożyć oświadczenie woli do WZON w formie pisemnej w ten sposób, że uczyni na dokumencie tuszowy odcisk palca, a obok tego odcisku osoba przez nią upoważniona wypisze jej imię i nazwisko oraz złoży swój podpis.

Procedura 2. Na dokumencie do WZON zamiast składającej oświadczenie osoby niepełnosprawnej podpisze się osoba przez nią upoważniona, a jej podpis będzie poświadczony przez notariusza, wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starostę lub marszałka województwa z zaznaczeniem, że został złożony na życzenie osoby niemogącej pisać.

Dalej nie wierzę w to, że do WZON trafiają dokumenty podpisane odciskiem palca, ale powszechnie o tym piszą opiekunowie osób niepełnosprawnych - tak sobie wzajemnie radzą. Poniżej przykładowe zrzuty ekranu (źródło: fora internetowe)

Przykład 1

Proszę mi podpowiedzieć....tato nie jest w stanie wypełnić wniosku o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia i kwestionariusza...czy mogę wypełnić za niego ...niedowidzi wiec niewiem co zrobić z podpisem

I wzajemne porady Internatów do przykładu nr 1:

odcisk kciuka osoby niepełnosprawnej

Media

Przykład 2

Witam. Czy osoba po udarze, nieświadoma i nie mogąca się podpisać, w stanie głębokiej afazji, ma szansę uzyskać świadczenie wspierające? Dodam, że nie składaliśmy wniosku o ubezwłasnowolnienie że względu na termin rozpatrywania wniosków.Podobno odcisk palca wystarczy, ale wydaje mi się to mało prawdopodobne. Przerabiał już to ktoś z Państwa?

I tu trafna porada Internautki do przykładu nr 2:

odcisk kciuka - opinia

Media

Autorka prawidłowo ostrzega - osoba niepełnosprawna podpisująca dokument odciskiem kciuka musi wiedzieć co podpisuje. Jeżeli nie ma tej świadomości, niezbędne jest ubezwłasnowolnienie.

Jak osoba ciężko niepełnosprawna ma podpisać dokument do WZON - sprawa trafiła do Sejmu

Problem trafił do Sejmu i rządu. Zobaczymy, czy i jak zostanie rozwiązany. I najważniejsze: "kiedy"?

Poniżej w pliku pełna odpowiedź rządu na problem podpisywania pism przez osoby niepełnosprawne (w tym przy pomocy odcisku palca w atramencie)

odpowiedź rządu na pytanie o podpisywania dokumentów przez osoby niepełnosprawne

Właśnie w tym piśmie rząd przyznał, że osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z art. 79 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2025 r., poz. 1071, 1172.), który wskazuje, że osoba niemogąca pisać, może złożyć oświadczenie woli w formie pisemnej w ten sposób, że uczyni na dokumencie tuszowy odcisk palca, a obok tego odcisku osoba przez nią upoważniona wypisuje jej imię i nazwisko oraz składa własny podpis.

Bulwersuje, że w ogóle ktoś dopuścił do takiej możliwości w stosunku do osób niepełnosprawnych.

Zobacz również:

Sprawę zaczęła interpelacja (nr 2768) do Ministra Rodziny w sprawie kwestionariusza samooceny trudności dla osób z niepełnosprawnościami w kontekście świadczenia wspierającego. Posłanka Katarzyna Osos zapytała:

Osoby posiadające znaczny stopień niepełnosprawności, szczególnie z niepełnosprawnością intelektualną, często nie są w stanie same wypełnić czy podpisać przedmiotowych dokumentów, robią to za nie wstępni lub zstępni. Jednakże docierają do mnie informacje, iż tak wypełnione i/lub podpisane dokumenty, bez ustanowionego pełnomocnictwa notarialnego czy dokonanego ubezwłasnowolnienia, często nie są rozpatrywane. Rodzi to ogromne niezrozumienie. Czy mogłabym uzyskać od Pani Minister interpretację przepisów dotyczących tego, kto może wypełniać i/lub podpisać kwestionariusz samooceny trudności oraz wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia, jeśli osoba z niepełnosprawnością sama nie jest w stanie tego zrobić ze względu na stan jej zdrowia, a nie ustanowiła pełnomocnictwa notarialnego bądź nie została ubezwłasnowolniona?

W odpowiedzi rząd m.in. wskazał m.in poniższe 4 sposoby rozwiązania problemu, kiedy np. sparaliżowana osoba niepełnosprawna nie może podpisać dokumentów do WZO:

1) pomoc pracowników MOPS w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej

2) kurator

Istnieje ponadto możliwość ustanowienia przez sąd opiekuńczy (Sąd Rejonowy, Wydział Rodzinny i Nieletnich) kuratora osoby z niepełnosprawnościami do prowadzenia konkretnych albo wszelkich jej spraw. Trzeba podkreślić, że kurator jest powoływany tylko do udzielania wsparcia osobie z niepełnosprawnością, a nie do działania za nią, w związku z czym nie jest jej przedstawicielem ustawowym.

3) odcisk kciuka na dokumencie

4) ubezwłasnowolnienie

Jedyne prawnie skuteczne w 100% sposób to w wielu wypadkach ubezwłasnowolnienie. Czytamy w piśmie rządu:

W przypadku powodującej taką potrzebę ciężkiej choroby osoby zainteresowanej otrzymaniem świadczenia należałoby podjąć kroki, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz. U. z 2025 r., poz. 1071, 1172) związane z jej ubezwłasnowolnieniem częściowym, skutkującym ograniczeniem zdolności do czynności prawnych oraz ustanowieniem kurateli celem zapewnienia jej niezbędnej pomocy.

WZON i Kodeks cywilny. Osoby niepełnosprawne kciukują dokumenty. Czyli podpisują je palcem umoczonym w atramencie

Zastrzeżenie: W większości sytuacji jest bezprawne bo podobnie jak "zwykłe" podpisanie dokumentu, wymaga:

1) zdolności do rozpoznawania świata oraz

2) zdolności do wyrażenia woli.

Poniżej przykład, kiedy taki podpis "kciukiem" jest nieważny.

Przykład

Osoba niepełnosprawna cierpi na demencję. Jej córka przygotowuje do WZON dokumenty w sprawie świadczenia wspierającego. Jeden z nich podpisuje w ten sposób, że opatruje go odciskiem palca mamy umoczonego w atramencie. Podpis ten jest nieważny bo osoba cierpiąca na demencję nie jest w stanie zrozumieć znaczenia takiego podpisu i nie wykonała go samodzielnie (córka zmoczyła w atramencie palec mamy i przeniosła odcisk na papier).

W sytuacji z przykładu: chora mama nie może udzielić córce klasycznego pisemnego pełnomocnictwa - jest ono nieważne bo mama nie ma świadomości znaczenia tej czynności. Być może córka podpisze się na dokumentach jakimś "pseudopodpisem" w stylu "bazgroł" za mamę twierdząc, że w momencie kiedy został złożony mama miała czasową świadomość (odzyskała ją).

Jak wspomniano w praktyce jedynym sposobem prawnym na takie sytuacje co do wniosków w WZON jest ubezwłasnowolnienie mamy przez sąd - wtedy córka uzyskuje zdolność reprezentowania mamy przed WZON. To uciążliwa i czasochłonna procedura.

Prawo próbuje rozwiązać problem osób niepełnosprawnych, które nie mogą się podpisać

Np. w kwestionariuszu samooceny przy świadczeniu wspierającym (dokument wypełnia osoba niepełnosprawna opisując swój stan zdrowia) mamy takie opcje:

Jest rubryka:

Informacja o niemożności wypełnienia kwestionariusza samooceny przez osobę niepełnosprawną ubiegającą się wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia.

a w niej pytanie adnotacja wskazująca na:

"Niemożność sporządzenia kwestionariusza samooceny dotyczy osób, które ze względu na stan zdrowia nie są w stanie zrozumieć treści w nim zamieszczonych lub udzielić samodzielnie odpowiedzi. Dotyczy to, w szczególności, osób z: zaburzeniami świadomości (będących w śpiączce lub stanie wegetatywnym), niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami należącymi do spektrum autyzmu, zaburzeniami neuropoznawczymi albo zaburzeniami należącymi do spektrum schizofrenii lub innymi zaburzeniami psychotycznymi."

I teraz mały problem - kwestionariusz zawiera trzeba podpisać. O tu mają Państwo rubrykę z miejscem na podpis osoby niepełnosprawnej, która nie może się podpisać. Formularz z jednej stronie przewiduje, że dotyczy on osób w śpiączce, z drugiej strony wymaga od nich podpisu:

miejsce na podpis osoby niepełnosprawnej w formularzu do WZON

gov.pl

Jakie dokumenty składają osoby niepełnosprawne do WZON?

Te akty wykonawcze określiły trzy dokumenty wykorzystywane w procesie przyznania świadczenia wspierającego:

  1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie ustalania poziomu potrzeby wsparcia - Dz.U. Poz. 2581 i
  2. rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie wzoru wniosku o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia oraz wzoru kwestionariusza samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem. Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2732
Zobacz również:

Rozporządzenia ustanawiają trzy wzory ważne w 2024 r. i latach kolejnych dla osób niepełnosprawnych:

  1. Wzór  wniosku o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia.
  2. Kwestionariusz  samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem.
  3. Formularz w zakresie ustalania poziomu potrzeby wsparcia dla osób zaliczonych do stopnia niepełnosprawności (formularz wypełniany przez zespół wojewódzki ds. orzekania).

Wzór  nr 1 - Wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia [Word, wzór, od 1 stycznia 2024 r.]

Decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia wydaje wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności na wniosek osoby niepełnosprawnej lub jej przedstawiciela ustawowego. Za ich zgodą na wniosek składa ośrodek pomocy społecznej lub centrum usług społecznych (w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy społecznej). Do wniosku dołącza się wypełniony kwestionariusz samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem. 

 Poniżej wzór:

wzór wniosku o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia

 

Wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia. Stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia. Ma symbol PPW. Zawiera: 

  1. podstawowe dane osoby niepełnosprawnej lub jej przedstawiciela ustawowego, 
  2. informację o posiadaniu przez tę osobę ostatecznego orzeczenia ustalającego stopień niepełnosprawności (wraz z ustalonym w nim symbolem przyczyny niepełnosprawności) albo posiadania orzeczenia, o którym mowa w art. 5 albo art. 62 ustawy o rehabilitacji, a także 
  3. informację o okresie, na który orzeczenie zostało wydane;
  4.  informację o wyrażeniu zgody albo jej braku na ustalenie poziomu potrzeby wsparcia pod adresem stałego pobytu. 
  5. dane pełnomocnika w przypadku składania wniosku przez osobę upoważnioną do reprezentowania pełnoletniej osoby niepełnosprawnej powinien on również zawierać dane tej osoby.

Co o osobami, które nie posiadają orzeczenia ustalającego stopień niepełnosprawności. Wtedy  wniosek powinien zawierać informację o złożeniu wniosku o wydanie orzeczenia ustalającego stopień niepełnosprawności. 

Wzór  nr 2 - Kwestionariusz  samooceny trudności [Word, wzór, od 1 stycznia 2024 r.]

Kwestionariusz  samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem, stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia. Ma symbol  PPW-K. I jest  dołączany do wniosku  wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia, co wynika z art. 6b4 ust. 3 ustawy o rehabilitacji. 

Poniżej wzór: 

Wzór - kwestionariusz samooceny trudności 

 

Do czego służy?

WAŻNE! Kwestionariusz służy do dokonania samooceny przez osobę ubiegającą się o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia w zakresie ograniczenia lub utraty jej autonomii fizycznej, psychicznej, intelektualnej lub sensorycznej w wykonywaniu określonych czynności, związanych z obszarami codziennego funkcjonowania.

Czynności te wskazuje kwestionariusz. Ocena samodzielności w ich wykonaniu, niewykonaniu lub wykonaniu ze wsparciem pozwoli wstępnie ocenić trudności danej osoby w samodzielnym funkcjonowaniu.

Wzór nr 3 - Formularz wypełniany przez zespół ds. orzekania w PDF (do ściągnięcia)

wzór - formularz świadczenie wspierające

 

Czynności związane z obszarami codziennego funkcjonowania, opisy tych czynności, rodzaje niepełnosprawności, zdolność do samodzielnego wykonywania czynności, rodzaje wymaganego wsparcia i określenie jego częstotliwości, wraz z przypisanymi wartościami wag i współczynników, określa formularz.

Zobacz również:

