WZON i Kodeks cywilny. Osoby niepełnosprawne kciukują dokumenty. Czyli podpisują je palcem umoczonym w atramencie

Co tzn. "osoba niepełnosprawna kciukuje"? To sytuacja, kiedy osoba niepełnosprawna w ciężkim stanie nie jest w stanie podpisać dokumentów do WZON np. w sprawie świadczenia wspierającego.... I robi to przy pomocy palaca umoczonego w atramencie. Zupełnie jakby był XIX wiek i nie było nowoczesnych rozwiązań prawnych na takie sytuacje. Taką procedurę przewiduje kodeks cywilny. Problem trafił do Sejmu i rządu. Zobaczymy czy i jak zostanie rozwiązany.

Jak osoba ciężko niepełnosprawna ma podpisać dokument do WZON - sprawa trafiła do Sejmu

Poniżej w pliku pełna odpowiedź rządu na problem podpisywania pism przez osoby niepełnosprawne (w tym przy pomocy odcisku palca w atramencie)

odpowiedź rządu na pytanie o podpisywania dokumentów przez osoby niepełnosprawne

Właśnie w tym piśmie rząd przyznał, że osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z art. 79 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2025 r., poz. 1071, 1172.), który wskazuje, że osoba niemogąca pisać, może złożyć oświadczenie woli w formie pisemnej w ten sposób, że uczyni na dokumencie tuszowy odcisk palca, a obok tego odcisku osoba przez nią upoważniona wypisuje jej imię i nazwisko oraz składa własny podpis.

Bulwersuje, że w ogóle ktoś dopuścił do takiej możliwości w stosunku do osób niepełnosprawnych.

Sprawę zaczęła interpelacja (nr 2768) do Ministra Rodziny w sprawie kwestionariusza samooceny trudności dla osób z niepełnosprawnościami w kontekście świadczenia wspierającego. Posłanka Katarzyna Osos zapytała:

Osoby posiadające znaczny stopień niepełnosprawności, szczególnie z niepełnosprawnością intelektualną, często nie są w stanie same wypełnić czy podpisać przedmiotowych dokumentów, robią to za nie wstępni lub zstępni. Jednakże docierają do mnie informacje, iż tak wypełnione i/lub podpisane dokumenty, bez ustanowionego pełnomocnictwa notarialnego czy dokonanego ubezwłasnowolnienia, często nie są rozpatrywane. Rodzi to ogromne niezrozumienie. Czy mogłabym uzyskać od Pani Minister interpretację przepisów dotyczących tego, kto może wypełniać i/lub podpisać kwestionariusz samooceny trudności oraz wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia, jeśli osoba z niepełnosprawnością sama nie jest w stanie tego zrobić ze względu na stan jej zdrowia, a nie ustanowiła pełnomocnictwa notarialnego bądź nie została ubezwłasnowolniona?

w odpowiedzi rząd m.in. wskazał trzy sposoby rozwiązania problemu, kiedy np. sparaliżowana osoba niepełnosprawna nie może podpisać dokumentów do WZO:

1) pomoc pracowników MOPS w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej

2) kurator

Istnieje ponadto możliwość ustanowienia przez sąd opiekuńczy (Sąd Rejonowy, Wydział Rodzinny i Nieletnich) kuratora osoby z niepełnosprawnościami do prowadzenia konkretnych albo wszelkich jej spraw. Trzeba podkreślić, że kurator jest powoływany tylko do udzielania wsparcia osobie z niepełnosprawnością, a nie do działania za nią, w związku z czym nie jest jej przedstawicielem ustawowym.

3) ubezwłasnowolnienie

Jedyne prawnie skuteczne w 100% sposób to w wielu wypadkach ubezwłasnowolnienie. Czytamy w piśmie rządu:

W przypadku powodującej taką potrzebę ciężkiej choroby osoby zainteresowanej otrzymaniem świadczenia należałoby podjąć kroki, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz. U. z 2025 r., poz. 1071, 1172) związane z jej ubezwłasnowolnieniem częściowym, skutkującym ograniczeniem zdolności do czynności prawnych oraz ustanowieniem kurateli celem zapewnienia jej niezbędnej pomocy.

WZON i Kodeks cywilny. Osoby niepełnosprawne kciukują dokumenty. Czyli podpisują je palcem umoczonym w atramencie

Zastrzeżenie: "kciukowanie" w większości sytuacji jest bezprawne bo podobnie jak "zwykłe" podpisanie dokumentu, wymaga:

1) zdolności do rozpoznawania świata oraz

2) zdolności do wyrażenia woli.

Poniżej przykład, kiedy taki podpis "kciukiem" jest nieważny.

Przykład Osoba niepełnosprawna cierpi na demencję. Jej córka przygotowuje do WZON dokumenty w sprawie świadczenia wspierającego. Jeden z nich podpisuje w ten sposób, że opatruje go odciskiem palca mamy umoczonego w atramencie. Podpis ten jest nieważny bo osoba cierpiąca na demencję nie jest w stanie zrozumieć znaczenia takiego podpisu i nie wykonała go samodzielnie (córka zmoczyła w atramencie palec mamy i przeniosła odcisk na papier).

W sytuacji z przykładu: chora mama nie może udzielić córce klasycznego pisemnego pełnomocnictwa - jest ono nieważne bo mama nie ma świadomości znaczenia tej czynności. Być może córka podpisze się na dokumentach jakimś "pseudopodpisem" w stylu "bazgroł" za mamę twierdząc, że w momencie kiedy został złożony mama miała czasową świadomość (odzyskała ją).

Jak wspomniano w praktyce jedynym sposobem prawnym na takie sytuacje co do wniosków w WZON jest ubezwłasnowolnienie mamy przez sąd - wtedy córka uzyskuje zdolność reprezentowania mamy przed WZON. To uciążliwa i czasochłonna procedura.

Kodeks cywilny naprawdę przewiduje podpisywanie dokumentów przy pomocy palca zanurzonego w atramencie

Procedurę podpisania kciukiem dokumentów do WZON wprowadza art. 79 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2025 r., poz. 1071, 1172.). Przepis stanowi, że:

Procedura nr 1. Osoba niepełnosprawna niemogąca pisać może złożyć oświadczenie woli do WZON w formie pisemnej w ten sposób, że uczyni na dokumencie tuszowy odcisk palca, a obok tego odcisku osoba przez nią upoważniona wypisze jej imię i nazwisko oraz złoży swój podpis.

Procedura 2. Na dokumencie do WZON zamiast składającej oświadczenie osoby niepełnosprawnej podpisze się osoba przez nią upoważniona, a jej podpis będzie poświadczony przez notariusza, wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starostę lub marszałka województwa z zaznaczeniem, że został złożony na życzenie osoby niemogącej pisać

Oczywiście nikt tak nie robi - dzieci po prostu fałszują podpisy rodziców na dokumentów do WZON ewentualnie na pełnomocnictwach.

Prawo próbuje rozwiązać problem osób niepełnosprawnych, które nie mogą się podpisać

Np. w kwestionariuszu samooceny przy świadczeniu wspierającym (dokument wypełnia osoba niepełnosprawna opisując swój stan zdrowia) mamy takie opcje:

Jest rubryka:

Informacja o niemożności wypełnienia kwestionariusza samooceny przez osobę niepełnosprawną ubiegającą się wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia.

a w niej pytanie adnotacja wskazująca na:

"Niemożność sporządzenia kwestionariusza samooceny dotyczy osób, które ze względu na stan zdrowia nie są w stanie zrozumieć treści w nim zamieszczonych lub udzielić samodzielnie odpowiedzi. Dotyczy to, w szczególności, osób z: zaburzeniami świadomości (będących w śpiączce lub stanie wegetatywnym), niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami należącymi do spektrum autyzmu, zaburzeniami neuropoznawczymi albo zaburzeniami należącymi do spektrum schizofrenii lub innymi zaburzeniami psychotycznymi."

I teraz mały problem - kwestionariusz zawiera trzeba podpisać. O tu mają Państwo rubrykę z miejscem na podpis osoby niepełnosprawnej, która nie może się podpisać. Formularz z jednej stronie przewiduje, że dotyczy on osób w śpiączce, z drugiej strony wymaga od nich podpisu:

miejsce na podpis osoby niepełnosprawnej w formularzu do WZON gov.pl

Jakie dokumenty składają osoby niepełnosprawne do WZON?

Te akty wykonawcze określiły trzy dokumenty wykorzystywane w procesie przyznania świadczenia wspierającego:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie ustalania poziomu potrzeby wsparcia - Dz.U. Poz. 2581 i rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie wzoru wniosku o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia oraz wzoru kwestionariusza samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem. Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2732

Rozporządzenia ustanawiają trzy wzory ważne w 2024 r. i latach kolejnych dla osób niepełnosprawnych:

Wzór wniosku o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia. Kwestionariusz samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem. Formularz w zakresie ustalania poziomu potrzeby wsparcia dla osób zaliczonych do stopnia niepełnosprawności (formularz wypełniany przez zespół wojewódzki ds. orzekania).

Wzór nr 1 - Wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia [Word, wzór, od 1 stycznia 2024 r.]

Decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia wydaje wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności na wniosek osoby niepełnosprawnej lub jej przedstawiciela ustawowego. Za ich zgodą na wniosek składa ośrodek pomocy społecznej lub centrum usług społecznych (w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy społecznej). Do wniosku dołącza się wypełniony kwestionariusz samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem.

Poniżej wzór:

wzór wniosku o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia

Wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia. Stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia. Ma symbol PPW. Zawiera:

podstawowe dane osoby niepełnosprawnej lub jej przedstawiciela ustawowego, informację o posiadaniu przez tę osobę ostatecznego orzeczenia ustalającego stopień niepełnosprawności (wraz z ustalonym w nim symbolem przyczyny niepełnosprawności) albo posiadania orzeczenia, o którym mowa w art. 5 albo art. 62 ustawy o rehabilitacji, a także informację o okresie, na który orzeczenie zostało wydane; informację o wyrażeniu zgody albo jej braku na ustalenie poziomu potrzeby wsparcia pod adresem stałego pobytu. dane pełnomocnika w przypadku składania wniosku przez osobę upoważnioną do reprezentowania pełnoletniej osoby niepełnosprawnej powinien on również zawierać dane tej osoby.

Co o osobami, które nie posiadają orzeczenia ustalającego stopień niepełnosprawności. Wtedy wniosek powinien zawierać informację o złożeniu wniosku o wydanie orzeczenia ustalającego stopień niepełnosprawności.

Wzór nr 2 - Kwestionariusz samooceny trudności [Word, wzór, od 1 stycznia 2024 r.]

Kwestionariusz samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem, stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia. Ma symbol PPW-K. I jest dołączany do wniosku o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia, co wynika z art. 6b4 ust. 3 ustawy o rehabilitacji.

Poniżej wzór:

Wzór - kwestionariusz samooceny trudności

Do czego służy?

WAŻNE! Kwestionariusz służy do dokonania samooceny przez osobę ubiegającą się o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia w zakresie ograniczenia lub utraty jej autonomii fizycznej, psychicznej, intelektualnej lub sensorycznej w wykonywaniu określonych czynności, związanych z obszarami codziennego funkcjonowania.

Czynności te wskazuje kwestionariusz. Ocena samodzielności w ich wykonaniu, niewykonaniu lub wykonaniu ze wsparciem pozwoli wstępnie ocenić trudności danej osoby w samodzielnym funkcjonowaniu.

Wzór nr 3 - Formularz wypełniany przez zespół ds. orzekania w PDF (do ściągnięcia)

wzór - formularz świadczenie wspierające

Czynności związane z obszarami codziennego funkcjonowania, opisy tych czynności, rodzaje niepełnosprawności, zdolność do samodzielnego wykonywania czynności, rodzaje wymaganego wsparcia i określenie jego częstotliwości, wraz z przypisanymi wartościami wag i współczynników, określa formularz.

Jak pracuje zespół ds. orzekania przy świadczeniu wspierającym

Skład ustalający, w celu określenia poziomu potrzeby wsparcia osoby zainteresowanej dokonuje w jednym miejscu i czasie: obserwacji, wywiadu bezpośredniego oraz oceny funkcjonowania.

WAŻNE! Są to tzw. „czynności oceniające".

Przed przeprowadzeniem czynności oceniających skład ustalający dokonuje weryfikacji tożsamości osoby zainteresowanej.

Co to jest obserwacja przy świadczeniu wspierającym

Obserwacja polega na dokonaniu spostrzeżeń obejmujących zachowanie i sposób funkcjonowania osoby zainteresowanej oraz jej angażowanie się w wykonywanie dowolnych działań dotyczących czynności związanych z obszarami codziennego funkcjonowania, w celu dokonania oceny co do zdolności ich samodzielnego wykonania.

Na czym polega wywiad bezpośredni?

Wywiad bezpośredni polega na uzyskaniu od osoby zainteresowanej informacji dotyczących jej zachowania i sposobu funkcjonowania, w wykonywaniu przez nią czynności związanych z obszarami codziennego funkcjonowania, o których mowa w § 10 ust. 2, oraz jej angażowania się w ich wykonywanie, w celu dokonania oceny co do zdolności ich samodzielnego wykonania.

W przypadku niemożności uzyskania od osoby zainteresowanej informacji, o których mowa powyżej, można uzyskać je od opiekuna faktycznego osoby zainteresowanej.

Co to jest ocena funkcjonowania?

Ocena funkcjonowania polega na wskazaniu wykonania, skierowanym bezpośrednio do osoby zainteresowanej, dowolnych działań dotyczących czynności związanych z obszarami codziennego funkcjonowania, oceniających sposób jej funkcjonowania i angażowanie się w ich wykonywanie, w celu dokonania oceny co do zdolności ich samodzielnego wykonywania.

Pisemna opinia

Każdy z członków składu ustalającego po przeprowadzeniu czynności oceniających sporządza pisemną opinię, zawierającą informacje uzyskane podczas czynności oceniających, na podstawie których jest możliwe wypełnienie formularza i ustalenie poziomu potrzeby wsparcia. W opinii odnotowuje się uzyskanie informacji od opiekuna faktycznego osoby zaineresowanej.

Kiedy następuje wypełnienie formularza

Członkowie składu ustalającego w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia czynności oceniających wypełniają wspólnie formularz, biorąc pod uwagę ww. opinie oraz informacje wskazane przez osobę zainteresowaną w kwestionariuszu samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem.

Formularz jest podpisywany przez wszystkich członków składu ustalającego.

Jak powstaje decyzja ustalająca poziom potrzeby wsparcia

Decyzja ustalająca poziom potrzeby wsparcia określa poziom potrzeby wsparcia, z uwzględnieniem wartości punktowych ustalonych dla każdej czynności związanej z obszarami codziennego funkcjonowania.

Decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia skład ustalający podpisuje w terminie 14 dni od dnia wypełnienia formularza.