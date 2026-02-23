REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Pomoc Społeczna » Niepełnosprawni » PFRON: Od 2 marca 2026 r. stopień znaczny z samochodami. Dla umiarkowanego tylko wyposażenie

PFRON: Od 2 marca 2026 r. stopień znaczny z samochodami. Dla umiarkowanego tylko wyposażenie

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
23 lutego 2026, 21:00
[Data aktualizacji 23 lutego 2026, 21:00]
Tomasz Król
tomasz.krol@infor.pl Tomasz Król
prawnik - prawo pracy, cywilne, gospodarcze, administracyjne, podatki, ubezpieczenia społeczne, sektor publiczny
PFRON: Od 2 marca 2026 r. stopień znaczny z samochodami. Da umiarkowanego tylko wyposażenie
PFRON: Od 2 marca 2026 r. stopień znaczny z samochodami. Da umiarkowanego tylko wyposażenie
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

2 marca 2026 r. rozpocznie się siódma tura naboru wniosków w programie „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mobilność. Program dofinansowań do zakupu samochodów dla osób niepełnosprawnych trwa już kilka lat. Wciąż jest krytykowany za ograniczenie możliwości dofinansowania tylko dla osób niepełnosprawnych ze stopniem niepełnosprawności tak znacznym, że niepełnosprawny nie może sam przenieść swojego ciała z wózka inwalidzkiego. W bardzo ograniczonym zakresie niepełnosprawni ze stopniem umiarkowanym mogą uzyskać dopłaty do wyposażenia samochodu.

W ramach programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” realizowanego przez PFRON w module Mobilność osób z niepełnosprawnością, można uzyskać dofinansowanie na zakup nowego lub używanego auta osobowego. Pojazd ten musi być przystosowany do potrzeb osoby niepełnosprawnej jako kierowcy lub pasażera, tak aby mogła ona zająć miejsce w samochodzie i kontynuować jazdę bez konieczności przesiadania się z wózka inwalidzkiego.

REKLAMA

REKLAMA

Zobacz również:

Beneficjentem programu może być osoba z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (lub równoważnym), która absolutnie nie jest w stanie poruszać się bez wózka inwalidzkiego – niezależnie od sytuacji czy odległości – i nie potrafi samodzielnie przesiąść się z wózka na siedzenie auta.

Jakie samochody z dofinansowaniem PFRON dla stopnia znacznego?

Jakie samochody można kupić korzystając z pomocy PFRON

  1. Progi cenowe zakupu dostosowanego samochodu osobowego są dofinansowywane kumulatywnie w następującej wysokości:
    1. dla samochodów dostosowanych do ich prowadzenia przez osobę niepełnosprawną, o  których mowa w par. 10 ust. 3 pkt 1 Programu:
      1. do kwoty 150.000,00 zł - 80%,
      2. nadwyżka ponad kwotę 150.000,00 zł do kwoty 250.000,00 zł - 50%,
      3. nadwyżka ponad kwotę 250.000,00 zł do kwoty 300.000,00 zł - 30%,
      4. nadwyżka ponad kwotę 300.000,00 zł - 0%;
    3. dla samochodów dostosowanych do podróży osoby z niepełnosprawnością jako pasażera, o  których mowa w par. 10 ust. 3 pkt 2 Programu:
      1. do kwoty 130.000,00 zł - 85%,
      2. nadwyżka ponad kwotę 130.000,00 zł do kwoty 200.000,00 zł - 50%,
      3. nadwyżka ponad kwotę 200.000,00 zł do kwoty 230.000,00 zł - 30%,
      4. nadwyżka ponad kwotę 230.000,00 zł - 0%.

Nie jest łatwo uzyskać dofinansowanie do kupna samochodu z PFRON

Świadczy o tym poniższy list naszego czytelnika:

Szanowny Panie,.

Przeczytałem właśnie Pana artykuł (ze stycznia) o dofinansowaniu samochodów dla osób niepełnosprawnych, terminach itd.

REKLAMA

Parę słów.....

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Staramy się z żoną o dofinansowanie po raz trzeci bo opiekujemy się niepełnosprawną (....), która od urodzenia cierpi na porażenie mózgowe czterokończynowe. Jest osobą (...) całkowicie niesamodzielną.

2 krotnie dostaliśmy odpowiedź odmowną ze względu na brak środków mimo, że wniosek w pierwszym przypadku był wysłany 5 dni po otwarciu programu, a w drugim przypadku 5 godzin po otwarciu programu i możliwości ich wysyłania. Ciekaw jestem, kto otrzymuje te dofinansowania. Bo wątpię, że osoby uprawnione. Przeczytałem w Pana artykule, że przyjmowanie wniosków zostało przedłużone do 45 dni. Pytam tylko po co, skoro po 5 godzinach od momentu ich przyjmowania brak jest środków. No chyba, że z góry jest wiadomo, kto to finansowanie ma dostać. Mieszkamy w (...). Oczywiście dodzwonić się do tego oddziału, to jak trafić 6 w totolotku, a wyjazd do (...) byłby możliwy gdybyśmy mieli taki samochód. Bo zapakowanie (w rękach) osoby na wózek inwalidzki, zjechanie po schodach z 4 piętra (brak windy) i szukanie transportu dla wózka wbrew pozorom nie jest taki łatwy jakim może się wydawać urzędnikom z PFRON.

Pozdrawiam

Jakie wyposażenie dla samochodu z dofinansowaniem od PFRON?

W 2026 roku realizowane będą wszystkie zadania programowe tj. następujące formy wsparcia:

  1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
    • Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do  samochodu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z  dysfunkcją narządu ruchu);
    • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z  dysfunkcją narządu ruchu);
    • Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z  dysfunkcją narządu słuchu, w  stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego);
    • Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do  samochodu (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z  dysfunkcją narządu słuchu).

Wnioski o dofinansowanie można składać od dnia 1 marca do dnia 31 sierpnia 2026 roku.

Powiązane
PFRON: W 2026 r. nie ma samochodów dla stopnia umiarkowanego. MOPS bez wyższego zasiłku pielęgnacyjnego [Przykłady]
PFRON: W 2026 r. nie ma samochodów dla stopnia umiarkowanego. MOPS bez wyższego zasiłku pielęgnacyjnego [Przykłady]
Komunikat PFRON: Od 1 kwietnia 2026 r. stosujcie e-Doręczenia
Komunikat PFRON: Od 1 kwietnia 2026 r. stosujcie e-Doręczenia
Nawet 2 600 zł dofinansowania na turnus rehabilitacyjny PFRON 2026. Terminy, lista ośrodków, zasady przyznania
Nawet 2 600 zł dofinansowania na turnus rehabilitacyjny PFRON 2026. Terminy, lista ośrodków, zasady przyznania
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
PFRON: Od 2 marca 2026 r. stopień znaczny z samochodami. Dla umiarkowanego tylko wyposażenie
23 lut 2026

2 marca 2026 r. rozpocznie się siódma tura naboru wniosków w programie „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mobilność. Program dofinansowań do zakupu samochodów dla osób niepełnosprawnych trwa już kilka lat. Wciąż jest krytykowany za ograniczenie możliwości dofinansowania tylko dla osób niepełnosprawnych ze stopniem niepełnosprawności tak znacznym, że niepełnosprawny nie może sam przenieść swojego ciała z wózka inwalidzkiego. W bardzo ograniczonym zakresie niepełnosprawni ze stopniem umiarkowanym mogą uzyskać dopłaty do wyposażenia samochodu.
Czy z powodu zdrady mogę odwołać darowiznę? Przykłady z sądów
23 lut 2026

Czy zdrada może być przyczyną odwołania darowizny? Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedz. O tym zdrada stanowi rażącą niewdzięczność obdarowanego małżonka, decydują konkretne okoliczności. Co mówią o tym przepisy? Jak orzekają sądy? Rozwiewamy wątpliwości.
Odbierasz telefon: gdy padną takie nazwy i słowa, lepiej natychmiast skończ rozmowę
23 lut 2026

Odbierasz telefon: gdy padną takie nazwy i słowa, lepiej natychmiast skończ rozmowę. O co chodzi? Wyświetla się numer infolinii banku, a głos po drugiej stronie brzmi profesjonalnie. „Mamy problem z Pana/Pani kontem – natychmiastowa reakcja jest konieczna!”. Brzmi znajomo? To może być początek najgroźniejszego oszustwa, jakie czyha na Twoje oszczędności. Oszuści doskonale znają sztuczki psychologiczne, by wywołać panikę i zmusić do pochopnych decyzji. Jak ich rozpoznać? Kiedy natychmiast się rozłączyć? I dlaczego seniorzy są ich głównym celem? Odpowiedzi mogą uratować Twoje pieniądze – i spokój. Przeczytaj poniższy tekst - bo wiedza może uchronić Cię przed oszustwem.
Prezydent zawetował ustawę o KRS i złożył własny projekt. Ostre komentarze Macieja Berka i Adama Szłapki
23 lut 2026

Prezydent Karol Nawrocki zawetował nowelizację ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i przedstawił własny projekt dotyczący sądownictwa. Decyzja wywołała natychmiastową reakcję rządu. Maciej Berek zapowiedział dalsze działania, a rzecznik rządu Adam Szłapka ostro skrytykował propozycję głowy państwa.

REKLAMA

Od 23 lutego 2026 r. 500 tys. losowo wybranych firm ma dostęp do nowego systemu ZUS. Nowe konto płatnika i inne zmiany w eZUS
23 lut 2026

Od 23 lutego 2026 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnił nowy portal eZUS pierwszym 500 tys. klientów. Zmiany dotyczą części przeznaczonej dla płatników składek, a konta do testów wybrano losowo. Kolejne firmy dołączą do grona użytkowników w najbliższych dniach. Wdrożenie podzielone na etapy pozwoli na precyzyjną obserwację działania systemu po modyfikacji.
Pracownicze programy oszczędnościowe (PPO) mają inne zalety niż PPK, PPE, IKE, IKZE czy OIPE. Pracodawcy coraz częściej je wdrażają
23 lut 2026

Czym są pracownicze programy oszczędnościowe (PPO)? Czym ta forma oszczędzania różni się od Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK), Pracowniczych Programów Emerytalnych (PPE), Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE), Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE), czy Ogólnoeuropejskiego Indywidualnego Produktu Emerytalnego (OIPE).
TSUE: Każdy twórca internetowy może być operatorem. Grozi nawet 5 lat więzienia za udostępnienie zakazanych treści
23 lut 2026

Lutowa opinia Rzecznika Generalnego TSUE w sprawie C-67/25 wyznacza nową granicę odpowiedzialności prawnej w przestrzeni cyfrowej. Każdy twórca internetowy — niezależnie od skali działalności, modelu finansowania czy komercyjnego charakteru publikacji — może potencjalnie zostać uznany za „operatora” w rozumieniu rozporządzenia 833/2014 i ponieść odpowiedzialność karną za udostępnianie treści objętych unijnym zakazem nadawania. Znajomość prawa sankcyjnego przestaje być domeną prawników i compliance officerów — staje się elementem niezbędnej staranności każdego, kto działa w internecie.
Dyrektor nie zawiesi już zajęć w szkole z powodu trudnych warunków atmosferycznych lub komunikacyjnych – „bo uprawnienia te są używane zbyt swobodnie, bez jednoznacznych merytorycznych przesłanek uzasadniających odwołanie zajęć”?
23 lut 2026

W przedostatnim tygodniu stycznia 2026 r. zajęcia lekcyjne z powodu trudnej sytuacji pogodowej (która przekładała się również na trudne warunki komunikacyjne) – zostały zawieszone w ok. 600 szkołach w kilku województwach w kraju. Jak się teraz okazuje – niektórzy postrzegali to jednak jako działanie „nadmiarowe” ze strony dyrektorów szkół, którzy wydali takie zarządzenia. W jakich okolicznościach – zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami – szkoła może zostać zamknięta z uwagi na warunki atmosferyczne i na czym miałyby polegać ograniczenia kompetencji dyrektorów szkół w powyższym zakresie, będące przedmiotem żądania petycji, której rozpatrzeniem zajmie się w najbliższym czasie Komisja sejmowa?

REKLAMA

Zasiłek pielęgnacyjny 215,84 zł pobiera 1 mln Polaków. Budżet nie ma pieniędzy na godziwość świadczenia
23 lut 2026

Wielu Polaków ironicznie się uśmiecha nawet nie na wysokość zasiłku pielęgnacyjnego (215,84 zł), tylko na to, że nie było podwyżki od 2019 r. Wszyscy wiemy jak wielka jest skumulowana inflacja za okres 2019 r. - 2025 r. Nawet przy 215,84 zł koszt wszystkich zasiłków pielęgnacyjnych dla budżetu to rocznie prawie 2,6 mld zł. Zasiłek pielęgnacyjny pobiera przeszło 1 mln Polaków każdego miesiąca. Podwyżka o 100 zł do 315,84 zł wydaje się symboliczna. Ale dla budżetu, to dodatkowy roczny koszt 1,2 mld zł. Na podwyżkę 200 zł potrzebne jest 2,4 mld zł, a na 300 zł aż 3,6 mld zł.
Rząd usuwa lukę w przepisach o balkonach, loggiach i tarasach. Właściciele mieszkań nie zapłacą za warstwy hydroizolacji albo odspojenie płytek
23 lut 2026

Rząd pracuje nad nowelizacją ustawy o własności lokali. I tam szykują się duże zmiany co do remontów balkonów. Załóżmy, że masz balkon i pękają jego elementy. Kto płaci za remont - np. 5000 zł? Ty, czy wspólnota mieszkaniowa? Do tej pory musiałeś się kłócić o to. Rozpoznać kto płaci za remont „pewne sytuacje” to nawet nie doktorat, a profesura z prawa budowlanego. Dziś są częścią składową poszczególnych lokali (wtedy Ty płacisz za remont balkonu), ale w pewnych sytuacjach są traktowane jak części wspólne budynku (wtedy płaci wspólnota albo spółdzielnia).
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA