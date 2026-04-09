Eksperci postulują nowy dodatek dla osób niepełnosprawnych. Kiedyś ma zastąpić świadczenie wspierające. Realizacja, to pech osób niepełnosprawnych 75+

Eksperci postulują nowy dodatek dla osób niepełnosprawnych. Kiedyś ma zastąpić świadczenie wspierające. Realizacja, to pech osób niepełnosprawnych 75+

09 kwietnia 2026, 08:24
Tomasz Król
prawnik - prawo pracy, cywilne, gospodarcze, administracyjne, podatki, ubezpieczenia społeczne, sektor publiczny
Shutterstock

Przedstawiony w artykule pomysł nowego dodatku dla osób niepełnosprawnych wraca raz na jakiś czas. Pomysł jest taki: "Przestać przyznawać świadczenie wspierające dla osób niepełnosprawnych w wieku 75+, a zamiast tego wypłacać im specjalny dodatek podobny do dodatku pielęgnacyjnego". Dla budżetu genialne rozwiązanie problemu rosnącej liczby beneficjentów świadczenia wspierającego. No bo dodatek pielęgnacyjny to dziś tylko 366,68 zł miesięcznie, a świadczenie wspierające w najwyższej wysokości wynosi 4353 zł. Nawet jeżeli nowy dodatek (zastępujący świadczenie wspierające) będzie znacznie wyższy niż 366, 68 zł (np. 1000 zł), to dla budżetu powstanie ogromna oszczędność (2353 zł każdego miesiąca z jednego świadczenia wspierającego za 95 - 100 punktów). Dla osób niepełnosprawnych w wieku 75+ to jest równie duża strata.

Na początku artykułu zaznaczam (żeby nie było nieporozumień): "Nie twierdzę, że nowy dodatek zastąpi świadczenie wspierające dla osób 75+ w najbliższych latach. Nie ma żadnych prac legislacyjnych w tym kierunku po stronie rządu albo Sejmu." Dziś mamy tylko dyskusję/pomysł o nowym typie dodatku. Celem artykułu jest opis tej dyskusji choć żaden polityk nie odważy się na takie zmiany legislacyjne w 2026 r. czy w 2027 r. Jednak popatrzmy dalej. Co będzie za 5 - 10 lat w kontekście widocznego kryzysu finansów publicznych? To pytanie trzeba sobie zadawać już dzisiaj będąc np. osobą niepełnosprawną w wieku 60 lat.

Infor.pl

Świadczenie wspierające to wysoki poziom opieki nad osobami niepełnosprawnymi - za wysoki z punktu widzenia budżetu

Powód pojawienia się postulatów odebrania świadczenia wspierającego osobom niepełnosprawnym w wieku 75+? Jak zawsze ten sam – coraz mniej pieniędzy w budżecie. Nowy dodatek, o którym się dyskutuje wśród ekspertów, ma jednak jeszcze dodatkowe uzasadnienie niż oszczędności na osobach potrzebujących (z punktu widzenia budżetu) – stoi za nim próba wyjęcia z pojęcia „niepełnosprawność” skutków starości. Przedstawiony w artykule potencjalny dodatek dla osób niepełnosprawnych to komunikat:

"Nie wypłacamy świadczenia wspierającego za niepełnosprawność wynikającą ze starości".

Pojawia się tu szereg wniosków. Np. taki, że Państwo nie chce wypłacać świadczeń pomagających żyć z ograniczeniami wynikającymi ze starości. Jeżeli ta hipoteza jest prawdziwa, to Państwo (i jego urzędnicy) będą nas przekonywali (prawdopodobnie), że niepełnosprawność wynikająca ze starości jest naturalna (i trzeba się do niej przyzwyczaić) oraz nie oczekiwać świadczeń z tego tytułu. Politycy będą nas przekonywali, że niepełnosprawność "ze starości" jest czymś innym niż niepełnosprawność "z urodzenia", "z genów", "z choroby w młodości" i "z wypadku w młodości". Ta "ze starości" nie może liczyć na takie same świadczenia jak ta "z życia".

Ważne

Państwo być może w przyszłości powie: "Obywatele, musicie zaakceptować, że starość to naturalny stan i nie ma uzasadnienia taka pomoc finansowa jak dzisiaj dla osób niepełnosprawnych w wieku 75+".

Przykład

Osoba niepełnosprawna jest sparaliżowana od 30 roku życia. Państwo w pełni akceptuje wypłatę świadczeń na tą niepełnosprawność. Jeżeli jednak osoba niepełnosprawna zachoruje na demencję w wieku 78 lat, to Państwo - w myśl logiki przedstawionej w artykule - nie poczuje się w obowiązku wypłaty świadczeń za demencją (kwalifikowaną jako niepełnosprawność). Jedynie łaskawie przyzna dodatek pielęgnacyjny niższy niż 4353 zł. Np. 1000 zł miesięcznie. Pocieszeniem będzie tylko to, że wyższy niż dzisiejszy dodatek pielęgnacyjny 366,68 zł.

Dowodem na to, że już dziś państwo jest niezadowolone z pomagania osobom niepełnosprawnym w wieku 75+, są wytyczne dla WZON z grudnia 2024 r., wydane w kontrowersyjnych okolicznościach.

Bez podstawy prawnej (to moja ocena, jak i osób niepełnosprawnych, a także RPO) nakazano specjalistom od poziomu potrzeby wsparcia w WZON zaniżanie punktów dla osób niepełnosprawnych w wieku 75+.

Od tych punktów zależy przyznanie i wysokość świadczenia.

Na każdym forum dla opiekunów osób niepełnosprawnych znajdziecie, drodzy Czytelnicy, opisy, jak kolejnemu staruszkowi lub staruszce zaniżono lub odebrano – z uwagi na wiek 75+ – wysokość świadczenia wspierającego. Jest to wiedza powszechna wśród osób niepełnosprawnych i ich opiekunów (najczęściej córki lub syna). Osoby te od roku nie mogą przebić się do szerszej opinii publicznej z informacją o krzywdzie, jaka je spotyka.

Winny jest skomplikowany system przyznawania świadczenia. Jest on tak skomplikowany, że wytłumaczenie zdrowej osobie, w jaki sposób sztucznie zaniża się obecnie świadczenia dla osób niepełnosprawnych, to półgodzinny wykład ze wzorami matematycznymi i plikiem paragrafów.

Po prostu osoby poszkodowane nie umieją w trzech zdaniach wytłumaczyć, gdzie nastąpiło złamanie prawa w stosunku do nich.

Przykładem jak skomplikowany jest to problem poniższe artykuły:

WNIOSKI:

W tle postulatu zastąpienia świadczenia wspierającego dodatkiem, czai się norma prawna różnicująca stan zdrowia osób niepełnosprawnych w wieku 75+ jako:

Element 1) Niepełnosprawność nie związana z wiekiem - za to jest świadczenie wspierające

Element 2) Niepełnosprawność związana z wiekiem - z nią wiąże się pomoc w postaci nowego dodatku podatku (podobnego do dodatku pielęgnacyjnego). Nie ma podstaw do wypłaty świadczenia wspierającego.

Z perspektywy budżetu państwa interesujące jest wprowadzenie normy prawnej mówiącej, że:

1) czymś innym jest niesprawność wywołana przez starość/wiek, a

2) czym innym przez chorobę/albo wrodzone cechy/wady genetyczne.

Takie przepisy wygasiłyby obecne poziomy wsparcia pieniężnego dla osób niepełnosprawnych 75+. Jeżeli uda się je wprowadzić w perspektywie 5 - 10 lat, to niepełnosprawni seniorzy nie będą otrzymywać cennego dziś świadczenia wspierającego (4353 zł za 95-100 punktów poziomu potrzeby wsparcia) a np. 1000 zł nowego dodatku. To oczywiście nie pozwala na pokrycie kosztów niepełnosprawności nawet przy uwzględnieniu zasiłku pielęgnacyjnego (alternatywnie do tego świadczenia dodatku pielęgnacyjnego) oraz emerytury.

Pieniędzy dla osób niepełnosprawnych w wieku 75+ jest za mało

Dodatkowo z danych statystycznych rządu wynika, że około 64%-70% wniosków o świadczenie wspierające jest korzystnie rozpatrywanych dla osób niepełnosprawnych w wieku 60+. Także wysokie wskaźniki przyznawania tego świadczenia są w grupie osób 75+.

Jak dużo beneficjentów świadczenia wspierającego to osoby niepełnosprawne w wieku 75+

Na początku 2026 r. Ministerstwo Rodziny upubliczniło statystyki o świadczeniu wspierającym za okres 2024 r. – 2025 r. Są one następujące:

1) wydano w sprawie świadczenia wspierającego 630  000 decyzji a

2) około 450  000 decyzji otrzymały osoby w wieku (60+) - to przeszło 70% osób starających się o świadczenie wspierającego

Statystyki w punkcie 2 nie pokazują udziału w złożonych wnioskach osób w wieku 75+. Ale pokazują to inne dane. Np. 80 000 osób otrzymało prawo do najwyższego kwotowo świadczenia wspierającego (przedział 95 a 100). W tej liczbie 19 400 osób ma wiek 81–90 lat.

Uszczegółówmy te dane w tabeli:

Świadczenie wspierające przy 95-100 punktów na koniec 2025 r. (od 1 marca 2026 r. kwota 4353 zł)

Wiek beneficjentów świadczenia

Łącznie

80  000 osób

wiek 81–90 lat

19  400 osób

wiek 71 do 80 lat

15 400 osób

Wiek 61-70 lat

11 300 osób

 Dla tych osób świadczenie wspierające wynosi 4353 zł miesięcznie (tyle przysługuje za 95-100 punktów).

Świadczenie wspierające - podstawowe informacje:

Wynosi od:

1) 40% renty socjalnej (poziom potrzeby wsparcia między 70 a 74 punktów) do

2) 220% renty socjalnej (od 95 do 100 punktów).

Przykład

Świadczenie wspierające a punkty (poziom potrzeby wsparcia)

  • od 95 do 100 punktów - 4353 zł;
  • od 90 do 94 punktów - 3562 zł;
  • od 85 do 89 punktów - 2375 zł;
  • od 80 do 84 punktów - 1583 zł
  • od 75 do 79 punktów - 1188 zł;
  • od 70 do 74 punktów - 792 zł.

Dodatek pielęgnacyjny - kiedy na wniosek, a kiedy z urzędu (źródło: ZUS)

Dodatek pielęgnacyjny ZUS przyzna osobie, która:

  • jest całkowicie niezdolna do pracy oraz do samodzielnej egzystencji - niezbędny jest wniosek, jeśli lekarz orzecznik ZUS (komisja lekarska ZUS) w orzeczeniu stwierdzi, że jesteś całkowicie niezdolny do pracy oraz do samodzielnej egzystencji

ZUS potrzebuje zaświadczenia OL-9. Wypełnia Twój lekarz prowadzący nie później niż na miesiąc przed dniem, w którym złożysz wniosek o dodatek.

albo

  • ukończyła 75 lat (dla seniorów dodatek przyznawany jest z urzędu)
Ważne

Nie można łączyć dodatku i zasiłku pielęgnacyjnego.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 października 2011 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe.

Zasiłek pielęgnacyjny (źródło gov.pl)

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 215,84 zł miesięcznie (od 2019 r.!)

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

- niepełnosprawnemu dziecku;

- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;

- osobie, która ukończyła 75 lat.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

- osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego;

- osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie;

- jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Zasiłek i dodatek pielęgnacyjny. W 2026 r. różnica to ok. 150 zł miesięcznie
09 kwi 2026

Co jakiś czas powraca postulat wyrównania kwot zasiłku pielęgnacyjnego i dodatku pielęgnacyjnego. Jak podkreśla Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, takie rozwiązanie byłoby zbyt kosztowne.

Nie masz ani telewizora, ani radia? I tak wlepią ci wielką karę za niepłacenie abonamentu RTV. Jesteście zszokowani? Przełomowy wyrok przyjęty
09 kwi 2026

Jedni go karnie płacą, inni ten obowiązek lekceważą, za co grozi kara. Od lat kolejne ekipy rządzące nie są wstanie rozwiązać sprawy abonamentu radiowo-telewizyjnego, z którego finansowane są media publiczne. Swojego czasu był pomysł, żeby w pakiecie płacili go ci, którzy mają kablówkę. Teraz rząd rozważa inne rozwiązanie. Abonament RTV miałaby zastąpić opłata audiowizualna. Powiązana z podatkiem dochodowym, byłaby pobierana z automatu przez skarbówkę. Na razie jednak obowiązują stare zasady, a tym którzy nielegalnie słuchają radia i nielegalnie oglądają telewizję grożą kary nawet wtedy… kiedy nie maja odbiorników.
Szkoły bez telefonów? Egzekwowanie zakazu może być kłopotliwe
08 kwi 2026

Pełne wyegzekwowanie zakazu używania telefonów komórkowych w podstawówkach może być trudne – ocenił w rozmowie z PAP adw. Tomasz Kędra. Jego zdaniem ustawodawca, wprowadzając zakaz, nie daje jednocześnie narzędzi umożliwiających czy choćby ułatwiających jego stosowanie.
Domy pomocy społecznej. W wakacje ruszają audyty. Co będzie sprawdzane?
08 kwi 2026

W wakacje rozpoczną się audyty w domach pomocy społecznej. Ich celem będzie m.in. dodatkowe sprawdzenie bezpieczeństwa i dobrostanu mieszkańców DPS – poinformowała PAP wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Katarzyna Nowakowska. Kontrole będą finansowane ze środków europejskich.

Sankcja kredytu darmowego musi być proporcjonalna do naruszenia. Obowiązek informacyjny też ma swoje granice
08 kwi 2026

Od około 2 lat obserwujemy wzrost zainteresowania tematem sankcji kredytu darmowego, zarówno na salach sądowych jak i w przestrzeni publicznej. Obecnie obserwowany wzmożony wzrost zainteresowania tematem sankcji kredytu darmowego (SKD) może dziwić, zważywszy, że taka instytucja w prawie krajowym została wprowadzona już w 2002 r., wraz z wejściem w życie Ustawy o kredycie konsumenckim z 20 lipca 2001 r. (obowiązującej do 18 grudnia 2011 r., kiedy to została zastąpiona przez obecnie obowiązującą Ustawę o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r.). Przez przeszło 20 lat obowiązywania przepisów o SKD instytucja ta nie wzbudzała większych kontrowersji i nie była podstawą do formułowania masowych powództw wytaczanych przez konsumentów przeciwko instytucjom finansowym. Zarówno więc rynek finansowy jak i wielu sądowych praktyków jest zaskoczonych, że dyskusja na temat interpretacji przepisów obowiązujących w różnych wersjach od przeszło dwóch dekad toczona jest na szeroką skalę dopiero obecnie.

Czy Prezydent RP powinien mówić po angielsku?
08 kwi 2026

Czy prezydent i pierwsza dama powinni mówić po angielsku? Pytania na ten temat zaczęły pojawiać się w opinii publicznej po wystąpieniu Marty Nawrockiej u Melanii Trump w Waszyngtonie.
PESEL dla cudzoziemca 2026 - nowe przepisy nakazują osobistego stawiennictwa w urzędzie
07 kwi 2026

PESEL dla cudzoziemca od stycznia 2026 r. na bardziej restrykcyjnych zasadach: nowe przepisy nakazują osobistego stawiennictwa w urzędzie niektórym cudzoziemcom. Kogo to dotyczy? Spółki z zagranicznymi członkami zarządów będą miały problem.
Rząd łagodzi kryteria. Wiadomo jakie zmiany będą od lipca w programie Czyste Powietrze
08 kwi 2026

Już wiadomo, jakie zmiany mogą zostać wprowadzone w programie Czyste Powietrze w pierwszej kolejności, czyli od lipca 2026 r. Znane są też dalsze plany, na które zgodę będzie musiał wyrazić Europejski Bank Inwestycyjny. Te działania to m.in. efekt przeprowadzonych konsultacji.

Ceny benzyny i diesla w czwartek 9 kwietnia. Ile kierowcy zapłacą za paliwo?
09 kwi 2026

W Monitorze Polskim zostało opublikowane kolejne obwieszczenie Ministra Energii w sprawie maksymalnej ceny paliw ciekłych na stacji paliw. Sprawdź, czy w czwartek 9 kwietnia wzrosły ceny benzyny i diesla.
Ministerstwo likwiduje tanie testamenty? Decyzja oderwana od realiów
09 kwi 2026

Tani i dostępny sposób sporządzenia testamentu może zniknąć z polskiego prawa. Związek Powiatów Polskich alarmuje, że propozycja Ministerstwa Sprawiedliwości budzi poważne wątpliwości – zarówno pod względem uzasadnienia, jak i realnych skutków dla mieszkańców mniejszych miejscowości.
