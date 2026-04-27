To już druga obniżka w świadczeniu wspierającym. W raptem 1,5 roku

Na przestrzeni 1,5 roku mamy dwie obniżki w świadczeniu wspierającym. Pierwsza dotknęła osoby niepełnosprawne w wieku 75+. Wynika z Wytycznych dla specjalistów WZON. Zostały wysłane do WZON w grudniu 2024 r. I do dzisiaj obniżają wartość świadczenia wspierającego. Osób niepełnosprawnych z decyzjami WZON w sprawie tego świadczenia od 1 stycznia 2024 r. jest około 300 000 . To pokazuje skalę obniżki jego wartości. Druga obniżka będzie miała miejsce od 1 maja 2025 r. I obniża wynagrodzenia specjalistów WZON przyznającym punkty. Na ich wynagrodzenie poszło w dwa lata około 70 mln zł. W przyszłości ma być mniej od 10 do 18% (w zależności od decyzji wydawanej przez pielęgniarkę albo pracownika socjalnego. Tak więc obniżki dotknęły obie strony w świadczeniu wspierającym - 1) beneficjentów tego świadczenia oraz 2) osoby pracujące dla osób niepełnosprawnych w procedurze jego przyznania.

Może zaczniemy trochę od końca, czyli od najnowszej obniżki, czyli redukcji wynagrodzenia specjalistów WZON przyznających punkty niesamodzielności (poziom potrzeby wsparcia). Obniżki wydają się niewielkie - ze 100 zł na 90 zł od decyzji. Ale decyzji o punktach wydano w dwa lata około 690 000 zł. Jak przemnożymy 690 000 decyzji przez 10 zł i dodatkowo uwzględnimy, że "domowe" wizyty wycenia się na 150 zł, otrzymamy około 80 mln zł.

Druga obniżka w świadczeniu wspierającym - od 1 maja 2026 r. tracą osoby pracujące dla osób niepełnosprawnych

Specjaliści są powoływaniu zarządzeniem wojewody do pracy w WZON. Wojewoda określa też ich wynagrodzenie. Jest ono "za każdą decyzję". Stawki były takie:

Decyzja o punktach po ocenie niesamodzielności we WZON - 100 zł.

Poprzednia stawka 100 zł, to wynagrodzenie za każdą decyzję specjalisty WZON za decyzję w sprawie punktów (poziom potrzeby wsparcia.

Przykład Jeżeli specjalista wydał 20 decyzji, to otrzymywał 2000 zł.

ile wynosi obniżka? Od 1 maja 2026 r. 90 zł - obniżka o 10%.

Przykład Za 20 decyzji wynagrodzenie wynosi 1800 zł (brutto). Jeżeli stawka początkowa wynosiła, wynagrodzenie wynosi 110 zł. Obniżkę 18% do 90 zł

Wyższa stawka była za decyzję o punktach w sprawie wymagającej wizyty w domu osoby niepełnosprawnej. Wynosiła 150 zł. Teraz spada do 130 zł.

Od 1 maja 2026 r. wynagrodzenie wynosi.

Pierwsza obniżka w świadczeniu wspierającym - od grudnia 2024 r. tracą osoby niepełnosprawne w wieku 75+

Tracą przez Wytyczne, które są dodatkiem do ustawy wprowadzającej świadczenie wspierające. Powinny regulować kwestie proceduralne (na to było upoważnienie ustawowe), a zawierają nakazy adresowane do specjalistów WZON, aby obniżyć wysokość świadczenia wspierającego. W jaki sposób? Odbierając do około 8 punktów osobie niepełnosprawnej. Celem jest doprowadzenie do sytuacji, kiedy osoba niepełnosprawna niesamodzielna na poziomie 4353 zł otrzymywała miesięcznie 3562 zł.

Kwota świadczenia wspierającego od 1 marca 2026 r. 4353 zł 3562 zł 2375 zł 1583 zł 1188 zł 792 zł

Ta osoba niepełnosprawna mająca uszczerbek na zdrowiu dający 3562 zł miesięcznie (bez stosowania Wytycznych), otrzyma 2375 zł miesięcznie. I tak osoby niepełnosprawne w wieku 75+ "schodzą" dzięki Wytycznym próg niżej. W przypadku progu 792 zł "zejście" niżej oznacza brak świadczenia wspierającego.

I teraz najważniejsze. Ile osób niepełnosprawnych jest w wieku 75+ z decyzja WZON? Jak myślicie? 10 000? A może 20 000. ty stawiasz na 30 000? Tak masz rację, ale musisz dopisać zero. WZON wydały około 310 000 decyzji. Do ilu z nich zastosowano zasadę spychania niepełnosprawnego próg niżej? Tego nikt nie wie.

Wytyczne od 1,5 roku budzą protest rodzin osób niepełnosprawnych. Nikt o nim nie wie - nie wyszedł poza forów internetowych

Jedyną znaną mi instytucją, która podniosła kwestię legalności Wytycznych jest Rzecznik Praw Obywatelskich. I posłowie składający w tej sprawie interpelacje.

Ważne Wytyczne zawierają nakaz adresowany do specjalistów WZON, aby obniżyli wysokość świadczenia wspierającego dla osób niepełnosprawnych w wieku 75+. W jaki sposób? Świadczenie wspierające zależy od punktów - osoba sparaliżowana, niesprawna intelektualnie otrzyma 100. Więc specjaliści otrzymali nakaz, aby obniżyć liczbą punktów o około 8 punktów. Powoduje to przejście w dół w przedziałach punktowych.

Przykład Niepełnosprawny ma 87 punktów. Daje mu to 2.255 zł (miesięcznie) świadczenia wspierającego. Na tyle przepisy "wyceniają" jego niesamodzielność. Jeżeli jednak jest to osoba niepełnosprawna w wieku 75+, to następuje obniżenie punktów - z 87 (poziom ustawowy) do np. 82 (poziom ustawowy obniżony nielegalnie przez Wytyczne). Te 5 punktów oznacza stratę 1128 zł miesięcznie. To rocznie 13 536 zł.

Wytyczne - pismo przewodnie

Treść Wytycznych z grudnia 2024 r. w formacie PDF:

wytyczne PDF

Tabela gov.pl

Mając na uwadze powyższe należy wskazać, że w odniesieniu do osób w wieku powyżej 75 roku, wymagających wsparcia swojego z racji swojego wieku, we wskazanych poniżej dziewięciu czynnościach związanych z obszarami codziennego funkcjonowania (oznaczonych odpowiednimi numerami): • 3) poruszanie się w nieznanym środowisku, • 5) przemieszczanie się środkami transportu, • 9) opanowanie nowej umiejętności praktycznej, • 11) korzystanie z urządzeń i technologii informacyjno-komunikacyjnych, • 20) realizowanie wyborów i decyzji, • 25) tworzenie bliskich relacji z innymi osobami, • 26) kupowanie artykułów codziennej potrzeby, • 28) dbanie o dom, ubrania i obuwie, • 31) załatwianie spraw urzędowych, w przypadku ustalenia, że osoba zainteresowana nie ma zdolności do samodzielnego wykonania danej czynności, możliwe jest ustalanie maksymalnego rodzaju wymaganego wsparcia na poziomie: wsparcia częściowego oraz maksymalnej częstotliwości wymaganego wsparcia na poziomie: często.

Kim są specjaliści WZON?

Kim są ludzie, którzy wydali około 690 000 decyzji osobom niepełnosprawnym w dwa lat, a teraz obniża się im wynagrodzenia? To:

fizjoterapeuta – (zob: ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2023 r. poz. 1213 i 1234);

psycholog – (ukończone magisterskie studia na kierunku psychologia);

pedagog (ukończone magisterskie studia na kierunku pedagogika):

pedagog specjalny – (ukończone magisterskie studia w zakresie pedagogiki specjalnej,

pracownik socjalny – (zob. ustaw z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901, 1693 i 1938),

doradca zawodowy – posiadający ukończone magisterskie studia na kierunkach: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, socjologia lub zawodowe studia wyższe o specjalności doradztwo zawodowe albo studia podyplomowe o specjalności doradztwo zawodowe,

pielęgniarka albo pielęgniarz – posiadającym prawo wykonywania zawodu w rozumieniu ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zawodzie pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 628)

Jest kontrowersją systemu świadczenia wspierającego, że punktów osobom niepełnosprawnym nie przyznają lekarze. Przepisy wymagają jednak co najmniej 2-letniego doświadczenia w wykonywaniu pracy w jednym z wymienionych zawodów w okresie 5 lat bezpośrednio poprzedzających powołanie na specjalistę do spraw ustalania poziomu potrzeby wsparcia, co ma dawać nadzieję na wybór przez wojewodę ludzi do pracy na rzecz osób niepełnosprawnych, dających rękojmię dobrego wykonania tego zadania.

Przykład zarządzenia wojewody z obniżką wynagrodzeń w WZON od 1 maja 2026 r.

Przykład Poniżej dwa zarządzenia wojewody pomorskiego, finalnie obniżające od 1 maja 2026 r. wynagrodzenia specjalistom. Pierwszy dokument ustala to wynagrodzenie w styczniu 2026 r., a drugi je zmniejsza od maja 2026 r. – dokumenty wprost pokazują, że z niezrozumiałych powodów oświadczenie Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych wprowadza opinię publiczną w błąd. To rząd, a nie samorządy, obniżają wynagrodzenia pielęgniarkom i fizjoterapeutom.

Pierwsze zarządzenie wojewody pomorskiego - ustaliło stawki na 110 zł (decyzja wydana w siedzibie WZON) i 150 zł (decyzja wymagająca wizyty w domu osoby niepełnosprawnej):

ZARZĄDZENIE WOJEWODY POMORSKIEGO z dnia 12 stycznia 2026 r. w sprawie wynagradzania członków Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Pomorskim oraz zwrotu kosztów związanych z udziałem w szkoleniach

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2025 r. poz. 428) w związku z art.

6 ust. 1a oraz 6a ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 913, 1665 i 1746) zarządza się, co następuje:

(...)

§ 2. 1. Członkowi Wojewódzkiego Zespołu, będącemu specjalistą do spraw ustalania poziomu potrzeby wsparcia, zwanemu dalej „specjalistą do spraw ustalania poziomu potrzeby wsparcia”, przysługuje wynagrodzenie w wysokości: 110 zł brutto (słownie: sto dziesięć złotych brutto) za jedną decyzję – w przypadku, gdy czynności oceniające odbywają się w miejscu wyznaczonym przez Wojewódzki Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Pomorskim, zwanym dalej „Wojewódzkim Zespołem”; 150 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt złotych brutto) za jedną decyzję – w przypadku, gdy czynności oceniające odbywają się w miejscu zamieszkania wnioskodawcy; 30 zł brutto (słownie: trzydzieści złotych brutto) za jedną decyzję – w przypadku ustalenia terminu wizyty przez Wojewódzki Zespół w miejscu zamieszkania wnioskodawcy i mimo tego, z przyczyn leżących po stronie wnioskodawcy, braku możliwości dokonania oceny, pod warunkiem sporządzenia i podpisania notatki służbowej.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje koszty związane z realizacją czynności, w tym dojazdu specjalisty do spraw ustalania poziomu potrzeby wsparcia, w szczególności koszty biletów, paliwa oraz amortyzacji środka transportu

Przykładowe zarządzenie wojewody pomorskiego obniżające wynagrodzenie specjalistów w okresie od 1 maja 2026 r.

§ 1. W zarządzeniu Wojewody Pomorskiego z dnia 12 stycznia 2026 r. w sprawie wynagradzania członków Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Pomorskim oraz zwrotu kosztów związanych z udziałem w szkoleniach wprowadza się następujące zmiany: 1) w § 2 ust. 1: a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) 90 zł brutto (słownie: dziewięćdziesiąt złotych brutto) za jedną decyzję – w przypadku, gdy czynności oceniające odbywają się w miejscu wyznaczonym przez Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Pomorskim, zwanym dalej „Wojewódzkim Zespołem””; b) pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) 130 zł brutto (słownie: sto trzydzieści złotych brutto) za jedną decyzję – w przypadku, gdy czynności oceniające odbywają się w miejscu zamieszkania wnioskodawcy”.