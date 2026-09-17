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Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Pomoc Społeczna » Niepełnosprawni » Każdy krok waży. Ma trwały uszczerbek i 92 punkty od WZON. I musi znowu iść do WZON. Na schodach wygląda jak wyczerpany himalaista

Każdy krok waży. Ma trwały uszczerbek i 92 punkty od WZON. I musi znowu iść do WZON. Na schodach wygląda jak wyczerpany himalaista

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17 września 2026, 15:12
[Data aktualizacji 17 września 2026, 15:12]
Tomasz Król
Tomasz Król
prawnik piszący o m.in.: problemach osób niepełnosprawnych, ZUS, pracy, cywilistyce, administracji, przedsiębiorcach, podatkach
Każdy krok waży. Ma trwały uszczerbek i 92 punkty w świadczeniu wspierającym. I musi znowu iść do WZON. Na schodach wygląda jak wyczerpany himalaista.
Każdy krok waży. Ma trwały uszczerbek i 92 punkty w świadczeniu wspierającym. I musi znowu iść do WZON. Na schodach wygląda jak wyczerpany himalaista.
T. Król
Własne

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Czytelnik opisał w liście do redakcji Infor.pl jak za dwa tygodnie będzie rozpoczynał bezsensowne stawanie przed komisjami WZON i ZUS. Ponownie. Jego stan zdrowia ma trwałe deficyty. I nie ma żadnego uzasadnienia - gdy z trudem robi kroki na schodach w urzędach - aby jeszcze raz przechodził weryfikację stanu zdrowia. Powinien otrzymać świadczenie wspierające na stałe. Od początku wypłat świadczenia wspierającego w 2024 r. osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie apelują, aby w najcięższych przypadkach zdrowotnych było ono przyznawana na stałe. Żeby osoby niesamodzielne w wysokim stopniu i w oczywisty sposób bez szans na poprawę stanu zdrowia, nie musiały przechodzić gehenny stawania przed komisjami ZUS I WZON. Miałoby to się odbywać w ten sposób, że specjaliści WZON przyznający punkty wydawaliby specjalne orzeczenie z adnotacją "na stałe" z odpowiednim uzasadnieniem łatwo weryfikowalnym przez wewnętrzne kontrole WZON.

Czytelnik otrzymał świadczenie wspierające tylko na dwa lata. Nie mógł na dłużej. Dysponował na taki okres orzeczeniem o rencie. I dziś - tuż przed końcem ważności orzeczenia - pyta, czy jest sposób na uniknięcie powtórnego stawania w WZON w celu potwierdzenia, że jego niesamodzielność określają 92 punkty (tak za pierwszym otrzymaniem świadczenia wspierającego). Czytelnik nie ma złudzeń, że nastąpi jakąś poprawa w funkcjonowaniu jego organizmu (i nie ma obaw, że otrzyma tych punktów mniej).

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Sytuacja prawna Czytelnika jest prosta:

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Musi ponownie przejść procedurę oceny stopnia samodzielności, jakim są punkty w skali 1-100 poziomu potrzeby wsparcia (ustalane przez WZON w formalnej decyzji administracyjnej). Świadczenie wspierające za każdym przyznaniem wymaga oceny aktualnego stopnia niesamodzielności. Dotyczy to także przypadków zdrowotnych, które w sposób oczywisty, nie zmienią się do końca życia beneficjenta świadczenia wspierającego. Prawo przyjmuje fikcję, że zawsze jest nadzieja na poprawę. Czasami uzasadnieniem dla przechodzenia ponownie tej procedury jest ze strony polityków też zdanie: "Badamy ewentualne pogorszenie stopnia samodzielności" (co patrząc logicznie powinno być badane na wniosek osoby niepełnosprawnej, a nie z urzędu).

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List czytelnika - będzie musiał ponownie przejść procedurę przyznania punktów. Jeżeli orzeczenie ZUS przyznające rentę otrzyma tylko na kolejne 2-3 lata, to po upływie tego okresu znowu będzie stawał przed komisjami (chyba, że Sejm znowelizuje niekorzystne dziś przepisy)

"Często Państwo podejmujecie tematy związane z osobami niepełnosprawnymi, co jest bardzo pomocne. Ostatnio przeczytałem artykuł o świadczeniu wspierającym, którego sam jestem beneficjentem. U mnie przyznano na 2 lata, dostałem 92 punkty na czas trwania renty do 31.07.2026. Po Waszych artykułach dochodzę do wniosku, że jestem szczęściarzem. Właśnie chodzę po lekarzach i zbieram papiery OL-9, by przedłożyć wraz z wnioskami na komisję w ZUS na początku lipca.

Pytanie moje: jaka jest procedura, aby przedłużyć świadczenie wspierające? Czy znowu samoocena, punkty itd.? I kiedy się to składa? Czy może najpierw muszę mieć decyzję ZUS o przyznanej rencie, zapewne na kolejne 2 lub 3 lata, a choruję od ponad 30 lat na RZS (chorobę postępującą), a dopiero potem do WZON? Mam 50 lat, znaczny stopień niepełnosprawności, niezdolność do samodzielnej egzystencji i samo łażenie po lekarzach, aby zbierać papiery, to u mnie wyzwanie. Chodzę z opiekunem, bo po schodach wyglądam jak wyczerpany himalaista, którego każdy krok waży. To jest bezsens tego systemu, że ludzie, którzy na pewno nie wyzdrowieją ani których stan się nie poprawi, dostają decyzję z ZUS na 2 lata lub 3, ze względu na wiek.

Rozważam pójście do sądu, aczkolwiek nie wiem, czy ma to sens. Czy ludzie idą z takimi sprawami i wygrywają je? Obawiam się, że za kolejne 2 lub 3 lata już nie będę w stanie przejść ponownie całej tej procedury związanej z ZUS i WZON. Czy inni niepełnosprawni też mają takie problemy, czy może jestem jakiś wyjątkowy?

Jak starać się na nowo o świadczenie wspierające przed okresem wygaśnięcia pierwszego?

Reguła nr 1. Możliwe jest złożenie wniosku o świadczenie wspierające i orzeczenie o niepełnosprawności.

Wynika to z przepisu:

Podstawa prawna

Art. 6b3 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:

Wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia można złożyć wraz z wnioskiem o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia może więc zostać złożony także przez osobę niepełnosprawną, która nie posiada jeszcze orzeczenia, z zastrzeżeniem, że składa go równocześnie z wnioskiem o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Wtedy WZON zawiesi postępowanie w sprawie ustalenia poziomu potrzeby wsparcia do czasu, aż orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez PZON stanie się ostateczne.

Z powołanego przepisu wynika, że taka możliwość podwójnego wnioskowania (jednocześnie o punkty i orzeczenie) dotyczy wyłącznie orzeczenia o niepełnosprawności, a nie orzeczenia o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy. Nie znam przepisu, który pozwalałby na jednoczesne wnioskowanie:

  1. do ZUS o wydanie orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy,
  2. do WZON o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia.

Złożenie takich wniosków jednocześnie (czyli złożenie wniosku do WZON bez posiadania orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy) powinno spowodować:

  1. zawieszenie postępowania przez WZON do momentu „dosłania” orzeczenia z ZUS albo
  2. wezwanie przez WZON do uzupełnienia wniosku o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia poprzez dołączenie orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy.

Reguła nr 2. Wniosek o ustalenie aktualnego poziomu punktów można złożyć przed upływem ważności aktualnej decyzji WZON - ale nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu ważności dotychczasowej decyzji.

8 etapów uzyskiwania świadczenia wspierającego - można zrezygnować z drogi odwoławczej redukując etapy do 7

Etap 1. Uzyskanie decyzji o poziomie potrzeby wsparcia

Osoba z niepełnosprawnością, która ukończyła 18 lat, składa do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (WZON) wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia. Do wniosku należy dołączyć wymagane dokumenty, w szczególności orzeczenie o niepełnosprawności oraz dokumentację medyczną.

Etap 2. Przeprowadzenie oceny potrzeby wsparcia

WZON dokonuje oceny funkcjonowania osoby niepełnosprawnej na podstawie dokumentów oraz – w razie potrzeby – podczas bezpośredniego spotkania. Ocena obejmuje m.in. zdolność do samodzielnego wykonywania codziennych czynności i funkcjonowania w społeczeństwie.

Etap 3. Wydanie decyzji przez WZON

Po przeprowadzeniu oceny WZON wydaje decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia wyrażony w punktach (od 0 do 100 punktów). Uzyskanie odpowiedniej liczby punktów stanowi warunek otrzymania świadczenia wspierającego.

Etap 4. Odwołanie od decyzji (opcjonalnie)

Jeżeli osoba nie zgadza się z przyznaną liczbą punktów, może wnieść wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez WZON. Następnie możliwe jest złożenie skargi do sądu administracyjnego.

Etap 5. Złożenie wniosku o świadczenie wspierające do ZUS

Po uzyskaniu ostatecznej decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia osoba uprawniona składa do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wniosek o przyznanie świadczenia wspierającego. Wniosek składa się wyłącznie elektronicznie, m.in. przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS (PUE/eZUS), bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia.

Etap 6. Weryfikacja wniosku przez ZUS

ZUS sprawdza, czy wnioskodawca spełnia warunki ustawowe, w szczególności czy posiada prawomocną decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia oraz czy osiągnął wymagany próg punktowy.

Etap 7. Wydanie decyzji i wypłata świadczenia

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku ZUS wydaje decyzję o przyznaniu świadczenia wspierającego i rozpoczyna jego wypłatę na rachunek bankowy wskazany przez uprawnionego. Wysokość świadczenia zależy od liczby przyznanych punktów oraz wysokości renty socjalnej.

Etap 8. Ponowna ocena po upływie okresu ważności decyzji

Jeżeli decyzja ustalająca poziom potrzeby wsparcia została wydana na czas określony, przed upływem jej ważności konieczne jest ponowne przejście procedury oceny, aby zachować ciągłość prawa do świadczenia wspierającego.

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Źródło: INFOR
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