PFRON: Są aneksy dla osób niepełnosprawnych zobowiązanych do zwrotów sprzętu do końca września 2026 r. [likwidacja wypożyczalni]

10 czerwca 2026 r. PFRON na nowo otworzył wypożyczalnię sprzętu dla osób z niepełnosprawnością. To jest otwarcie w procesie zamykania wypożyczalni. Brzmi dziwnie, ale założenie jest takie, że osoby z niepełnosprawnością wypożyczą sprzęt z likwidowanej wypożyczalni, dzięki czemu urządzenia nie będą już zalegały w magazynach i generowały kosztów przechowywania. Jednocześnie do końca 2027 r. Sejm ma uchwalić przepisy pozwalające na przejęcie na własność od 3000 do około 5000 jednostek sprzętu i oprogramowania przez osoby z niepełnosprawnością, które wypożyczą go po 10 czerwca (deklarowana przez PFRON wartość to 4000 jednostek z marginesem +/- 20%). Z podobnych zasad skorzystają także osoby, które wypożyczyły sprzęt przed 2025 r. – zamiast go zwracać będą mogły aneksować umowy do końca 2028 r. i w tym okresie przejąć go na własność.

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Właśnie te osoby otrzymały specjalne zasady wypożyczenia sprzętu. Mogą aneksować umowy, które normalnie kończyłyby się najpóźniej we wrześniu. Następnie poczekać na wejściu nowelizacji ustawy o rehabilitacji w życie. I na tej podstawie przejąć sprzęt za darmo (otrzymując zwrot kaucji 2% zapłaconej w momencie wypożyczania). PFRON oferuje im 8 reguł przejściowych między "starą" wypożyczalnią (działała do końca 2025 r.) a nową (działa od 10 czerwca 2025 r.)

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Zasada ogólna: Z dniem 10 czerwca 2026 r. kończy się okres przejściowy obowiązujący na podstawie poprzednich zasad dla wypożyczalni

Wypożyczalnia PFRON - zasada nr 1

Wnioski o wypożyczenie technologii wspomagającej złożone przed 10 czerwca 2026 r., w przypadku których do tego dnia nie zawarto umowy wypożyczenia ani aneksu do takiej umowy, są rozpatrywane według zasad obowiązujących od 10 czerwca 2026 r.

Aneksowanie umów z PFRON - zasada nr 2

Procedury aneksowania umów wypożyczenia, w tym przedłużania ich do września 2026 r., rozpoczęte przed 10 czerwca 2026 r., są kontynuowane przez PFRON zgodnie z dotychczasowymi zasadami. Jednocześnie umowy mogą zostać przedłużone maksymalnie do 31 grudnia 2028 r.

Plany przekazania własności osobom niepełnosprawnym - zasada nr 3

Mając na względzie planowane przekazanie przez Skarb Państwa znacznej części technologii wspomagających, PFRON w uzgodnieniu z RARS wytypuje urządzenia, które docelowo mają zostać przekazane Beneficjentom na własność.

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PFRON czeka na nowelizacją ustawy o rehabilitacji - zasada nr 4

W tym celu PFRON wznowi wypożyczenia, informując osoby zainteresowane, że w przyszłości – jeśli pozwolą na to przepisy – wypożyczone technologie mogą zostać przekazane im na własność.

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Jakie reguły stosować? - zasada nr 5

Z uwzględnieniem tych zasad wnioski o wypożyczenie technologii wspomagającej składane od 10 czerwca 2026 r. są rozpatrywane według nowych przepisów programu, a umowy wypożyczenia zawiera RARS zgodnie z rozdziałem 12 program

Aneksy a nowelizacja ustawy - zasada nr 6

Umowy wypożyczenia zawarte przed 10 czerwca 2026 r. zachowują ważność na dotychczasowych warunkach do czasu ich wygaśnięcia, rozwiązania lub zmiany w drodze aneksu. W aneksach PFRON zamieści informację, że w przyszłości, jeśli umożliwią to przepisy prawa, wypożyczone technologie mogą zostać przekazane Beneficjentom na własność.

Współpraca PFRON i RARS - zasada nr 7

Szczegóły współpracy pomiędzy PFRON a RARS określi odrębna umowa lub porozumienie.

Jaki sprzęt osoby niepełnosprawne mogą pozyskać za darmo od PFRON?

Dominujący sprzęt i oprogramowanie objęte nowym programem PFRON:

oprogramowanie wspierające komunikację alternatywną; programy do translacji brajla; zestaw tablet z oprogramowaniem działającym w oparciu o system Android; powiększalniki przenośne i stacjonarne; drukarki brajlowskie; PCeye – urządzenie do sterowania komputerem za pomocą wzroku; urządzenie wspomagające słyszenie; system wspomagający słyszenie; linijkę brajlowską; aparaty słuchowe.

Wcześniejsze publikacje na ten temat:

PFRON - Nowe zasady wypożyczania od 10 czerwca 2026 r.

Od 10 czerwca 2026 r. dalej działa "Wypożyczalnia technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością". Link do reguł programu

Celem jest osiągnięcie wskaźnika 4000 (liczba technologii wspomagających wypożyczonych lub objętych umowami wypożyczenia) do dnia 31 grudnia 2028 r., wynosząca) - tyle jednostek pozostaje w zasobach wypożyczalni. Zasada jest taka "Masz wypożyczony sprzęt, to nie zwracasz go, a przejmujesz na własność"

Szczegóły programu w formacie PDF:

PFRON od 10 czerwca 2026 r.

Nowe wypożyczenia z możliwością przejęcia sprzętu

PFRON ponownie uruchamia możliwość wypożyczania technologii wspomagających. Osoby korzystające z programu będą informowane, że jeżeli pozwolą na to przyszłe przepisy, wypożyczony sprzęt może zostać im przekazany na własność.

Wnioski składane po wejściu w życie nowych zasad będą rozpatrywane według aktualnego programu, a umowy wypożyczenia będą zawierane przez RARS zgodnie z określonymi procedurami.

Dotychczasowe umowy nadal obowiązują

Umowy wypożyczenia zawarte przed zmianą programu zachowują ważność na dotychczasowych zasadach – aż do ich zakończenia, rozwiązania albo zmiany w formie aneksu.

W przypadku podpisywania aneksów PFRON przekaże informację, że w przyszłości, jeśli przepisy prawa na to pozwolą, wypożyczone technologie mogą zostać przekazane użytkownikom na własność.

Szczegółowe zasady współpracy pomiędzy PFRON a RARS zostaną określone w odrębnej umowie lub porozumieniu.

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