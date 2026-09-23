REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Pomoc Społeczna » Niepełnosprawni » Co dostanie z MOPS osoba z niepełnosprawnością w 2026 i 2027 roku? [Przykład]

Co dostanie z MOPS osoba z niepełnosprawnością w 2026 i 2027 roku? [Przykład]

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
23 września 2026, 15:25
Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji, dziennikarka, redaktorka, prawniczka, adwokatka (niewykonująca zawodu)
Co z MOPS dla osoby z niepełnosprawnością?
Co z MOPS dla osoby z niepełnosprawnością?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

To jaką pomoc otrzyma osoba z niepełnosprawnością zależy w głównej mierze od posiadanego stopnia niepełnosprawności czy spełniania kryterium dochodowego. Gminy wypłacają bowiem kilka rodzajów wsparcia. Jakie są kryteria w 2026 roku? Czy mogą się zmienić w roku 2027? Odpowiadamy na najważniejsze pytania!

Jaki zasiłek z MOPS dla osoby z lekkim stopniem z niepełnosprawności? [Przykład]

Osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności często zastanawiają się czy w ich przypadku możliwe jest uzyskanie pomocy społecznej w formie zasiłku. Przykładem takiego świadczenia może być zasiłek okresowy. Jest on w szczególności przyznawany ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Nie ma przeszkód do tego, by przyznać tai zasiłek osobie z lekkim stopniem niepełnosprawności. Trzeba jednak spełniać kryterium dochodowe. Dla osoby samotnie gospodarującej próg dochodowy wynosi 1010 zł , a dla osoby w rodzinie 823 zł.

REKLAMA

REKLAMA

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej chce wprowadzić przepisy, zgodnie z którymi weryfikacja kryteriów dochodowych odbywałaby się co roku. W tym momencie nie ma jednak zaplanowanych zmian legislacyjnych w tym zakresie. Jeżeli zatem aktualne zasady się nie zmienią, to w 2027 roku nie będzie zmiany kryteriów dochodowych. Najbliższa możliwa (ale nieobowiązkowa) podwyżka progów byłaby wówczas możliwa dopiero w roku 2028.

Co ważne, kryteria dochodowe mają wpływ również na wysokość wsparcia. Kwotę zasiłku okresowego ustala się bowiem:

• w przypadku osoby samotnie gospodarującej - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że miesięczna kwota zasiłku nie może być wyższa niż kwota kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;

REKLAMA

• w przypadku rodziny - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Tak ustalona kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50% różnicy między odpowiednim kryterium dochodowym a dochodem tej osoby. Minimalny zasiłek okresowy wynosi 20 zł miesięcznie.

Przykład

Pan Artur mieszka sam, ma przyznany lekki stopień niepełnosprawności. Jego miesięczny dochód wynosi 910 zł. W takiej sytuacji może on ubiegać się o zasiłek okresowy z pomocy społecznej. Wysokość zasiłku wyniesie w tym przypadku od 50 do 100 zł miesięcznie. W podanym przykładzie najwyższy zasiłek okresowy dla pana Artura to 100 zł (1010 zł – 910 zł), a najniższy 50 zł (50% x (1010 zł – 910 zł)). Kwotę i okres, na jaki zostanie przyznany zasiłek ustali organ gminy.

Zgodnie z orzecznictwem Naczelnego Sądu Administracyjnego decyzja w przedmiocie zasiłku okresowego ma charakter związany w zakresie przyznania świadczenia w przypadku spełnienia przesłanek ustawowych, natomiast uznaniowy co do okresu i wysokości świadczenia – w zakresie luzu decyzyjnego przyznanego przez ustawę. NSA wskazuje tu na znaczenie możliwości danego ośrodka pomocy społecznej w kontekście zaspokojenia potrzeb wszystkich beneficjentów.

Zasiłek stały z MOPS - jaki stopień niepełnosprawności?

Osoby, które są niezdolne do pracy z powody wieku albo są całkowicie niezdolne do pracy mogą ubiegać się o zasiłek stały. Do uzyskania tego świadczenia uprawnia znaczny albo umiarkowany stopień niepełnosprawności (oraz równorzędne orzeczenia np. ZUS-u). O zasiłek mogą ubiegać się również seniorzy, którzy osiągnęli już wiek emerytalny. MOPS wypłaci to świadczenie osobom spełniającym kryteria dochodowe. W 2026 r. zasiłek stały wynosi maksymalnie 1229 zł. Według aktualnie obowiązujących przepisów kwota ta nie wzrośnie w roku 2027.

Dla kogo zasiłek pielęgnacyjny z MOPS w 2026 i 2027 r.?

W celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji gminy przyznają zasiłek pielęgnacyjny. Przysługuje on osobie niepełnosprawnej, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Można też przyznać zasiłek pielęgnacyjny osobie ze stopniem umiarkowanym, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia. Poza tymi przypadkami o zasiłek mogą ubiegać się niepełnosprawne dzieci i osoby, które ukończyły 75 lat.

W 2026 roku zasiłek pielęgnacyjny wynosi 215,84 zł miesięcznie. W 2027 roku zostanie przeprowadzona weryfikacja kwoty zasiłku pielęgnacyjnego. Rząd zdecyduje zatem czy kwota zasiłku wzrośnie począwszy od 1 listopada 2027 r.

Co z MOPS dla opiekuna dziecka z niepełnosprawnością?

Warto też wspomnieć o świadczeniach z MOPS, jakie przysługują na dzieci z niepełnosprawnościami.

Świadczenie pielęgnacyjne

Aktualnie świadczenie pielęgnacyjne przyznaje się m.in. rodzicom opiekującym się niepełnosprawnym dzieckiem z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. W niektórych sytuacjach można nadal otrzymywać tzw. stare świadczenie pielęgnacyjne na zasadzie praw nabytych. Od 1 stycznia 2026 r. świadczenie pielęgnacyjne wynosi 3386 zł i zostanie podwyższone od 1 stycznia 2027 r.

Zobacz również:

Dodatki do zasiłku rodzinnego dla dzieci z niepełnosprawnościami

Osoby uprawnione do zasiłku rodzinnego mogą uzyskać też dodatki, niektóre z nich dedykowane są właśnie niepełnosprawnym dzieciom. Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka przyznaje się na dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności, a w przypadku dzieci starszych (do ukończenia 24. roku życia) – z orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. W zależności o wieku dziecka dodatek wynosi 90 albo 110 zł. Kwoty te – podobnie jak zasiłek pielęgnacyjny również zostaną zweryfikowane w przyszłym roku.

Świadczenia z MOPS dla osób z niepełnosprawnościami [FAQ]

Czy w oczekiwaniu na orzeczenie o stopniu niepełnosprawności MOPS może mi wypłacić zasiłek okresowy?

Tak, jest to możliwe. Trzeba jednak dokonać odpowiednich formalności i pilnować terminów. Do wniosku o zasiłek stały osoba z niepełnosprawnością dołącza potwierdzenie, że ubiega się o orzeczenie.

Od czego zależy poziom odpłatności za usługi opiekuńcze w gminie?

Wysokość opłat zależy od osiąganego dochodu. W praktyce często na kwoty w MOPS wpływa świadczenie wspierające wypłacane przez ZUS.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j. t. Dz. U. z 2026 r., poz. 986)

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (j. t. Dz. U. z 2025 r., poz. 1208; ost. zm. Dz. U. z 2026 r., poz. 203).

Polecamy: INFORLEX Pomoc społeczna

Powiązane
Zasiłek stały i zasiłek okresowy. Komu MOPS je wypłaca i ile wynoszą?
Zasiłek stały i zasiłek okresowy. Komu MOPS je wypłaca i ile wynoszą?
Świadczenie 500+ z ZUS dla seniora. Czy przysługuje po ukończeniu 75 lat?
Świadczenie 500+ z ZUS dla seniora. Czy przysługuje po ukończeniu 75 lat?
3 stopnie niepełnosprawności a zasiłki z MOPS w 2026 i 2027 roku
3 stopnie niepełnosprawności a zasiłki z MOPS w 2026 i 2027 roku
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Czy umowy o pracę ustanowione przez PIP z umów B2B są nieważne w świetle Konstytucji RP? Co z pracownikami i pracodawcami takich umów?
23 wrz 2026

Think Tank The Company wskazuje, że umowy o pracę ustanowione przez PIP w oparciu o najnowsze przepisy mogą być nieważne. To wynik bezpośredniej sprzeczności tych przepisów z Konstytucją RP. Przede wszystkim chodzi o niekonstytucyjną i nadmierną ingerencję w zasadę swobody umów, a tym rażącą niezgodność z przepisami z art. 31 ust. 1-2 Konstytucji RP. Ponadto niedopuszczalna jest sytuacja, w której adresaci decyzji organu PIP zostają pozbawieni fundamentalnego prawa do procesu (art. 2 Konstytucji RP). Co zatem w długim terminie może stać się z pracownikami i pracodawcami tak zmienionych umów? Rekomendacją Think Tank The Company jest zasada, że PIP powinna w pierwszej kolejności stosować kary pieniężne, a tylko w ostateczności zmianę umów.
Autor będzie dostawał 10 proc. od ceny okładkowej książki, a cena nie będzie mogła zmienić się przez 12 miesięcy? [projekt ustawy o ochronie rynku książki]
23 wrz 2026

Ile powinien dostawać autor książki? Jaka powinna być cena bestsellera? Czy w dzień premiery powinno się przeceniać książki o połowę? Co z ubezpieczeniem zdrowotnym autorów? Te wątpliwości ma rozwiewać ustawa o ochronie rynku książki.
Mobber będzie musiał pokryć szkody poniesione przez pracodawcę. Ale nie każdy i nie zawsze
23 wrz 2026

Pracodawca, który wypłaci pracownikowi zadośćuczynienie lub odszkodowanie z tytułu mobbingu będzie miał możliwość skorzystania z roszczenia regresowego wobec sprawcy. Jednak, aby mógł to zrobić skutecznie, najpierw sam musi dopełnić wymaganych obowiązków.
ZUS ujawnił nowe dane o umowach o dzieło. Jeden region absolutnie dominuje, Polacy wolą pracować krótko
23 wrz 2026

Polacy coraz chętniej dorabiają na umowach o dzieło, a prawdziwym zagłębiem takich zleceń pozostaje Mazowsze. Najnowsze dane ZUS za pierwsze półrocze 2026 roku pokazują wyraźny trend: dominują umowy ekspresowe, trwające zaledwie jeden dzień, zawierane głównie w branżach kreatywnych i IT. Co ciekawe, tradycyjne papierowe formularze niemal całkowicie odeszły do lamusa.

REKLAMA

Rada Fiskalna mocno krytykuje projekt budżetu na 2027 r. Duże ryzyko przekroczenia progu ostrożnościowego i źle policzona stabilizująca reguła wydatkowa. Pierwsze starcie z Ministerstwem Finansów
23 wrz 2026

Rada Fiskalna opublikowała opinię o projekcie ustawy budżetowej na rok 2027. Nie obyło się bez kontrowersji. Rada mocno wypunktowała Ministerstwo Finansów, które w zamian zarzuciło jej wykroczenie poza zakres swoich uprawnień. Ten spór jest niezwykle ciekawy: po raz pierwszy testowane są w praktyce kompetencje nowej instytucji oraz granice niezależności wobec MF. A taka niezależna instytucja jest obecnie potrzebna bardziej niż kiedykolwiek – pisze Michał Ostrowski, ekspert Instytutu Podatków i Finansów Publicznych.
Dyskryminacja, molestowanie i mobbing – jak pracownik może się bronić?
23 wrz 2026

Katalog uprawnień dostępnych dla pracowników, których w ramach stosunku pracy dotkną takie naruszenia jak dyskryminacja, molestowanie czy mobbing, już niedługo się rozszerzy. Choć odszkodowanie i zadośćuczynienie będą miały istotne znaczenie, to jednak kluczowy jest odwrócony ciężar dowodu.
Dodatkowe pieniądze na urlop bez składek do ZUS? Jest nowa, jasna odpowiedź urzędników
23 wrz 2026

Wielu pracodawców i zatrudnionych uważa, że każda premia czy dodatek do pensji automatycznie oznacza konieczność opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Jedna ze spółek postanowiła jednak formalnie zapytać o konkretny przypadek wypłaty środków na wakacje. Najnowsza decyzja ZUS z rozwiewa wszelkie wątpliwości – ale bezwzględnie trzeba spełnić dwa kluczowe warunki.
Zaniżona emerytura po wcześniejszej emeryturze. Kogo dotyczy wyrok Trybunału Konstytucyjnego SK 140/20 i co można zrobić?
23 wrz 2026

Dla wielu emerytów wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 4 czerwca 2024 r. może otwierać drogę do ponownego przeanalizowania sposobu obliczenia ich świadczenia. Nie oznacza jednak, że każda osoba pobierająca wcześniej emeryturę automatycznie otrzyma wyższe świadczenie. Dlaczego?

REKLAMA

Ławnicy znikną, zastąpią ich sędziowie społeczni. Ale są słabe punkty projektu. Jakie?
23 wrz 2026

Instytucja ławnika ma zniknąć z polskich sądów, a jej miejsce zajmie sędzia społeczny - z większym prestiżem i lepszymi warunkami pracy. RPO popiera ten kierunek zmian, ale wskazuje Ministerstwu Sprawiedliwości trzy słabe punkty.
AI odbierze Polakom pracę? Aż 59 proc. obawia się najgorszego
23 wrz 2026

Aż 59 proc. Polaków uważa, że ekspansja AI doprowadzi do znaczącego ubytku miejsc pracy. Nasz kraj znalazł się wśród państw najmocniej zaniepokojonych tą rewolucją – wynika z badania cytowanego przez „Rz”.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA