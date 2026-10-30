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Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Pomoc Społeczna » Niepełnosprawni » Co dostanie z MOPS osoba z niepełnosprawnością w 2027 roku? [Przykład]

Co dostanie z MOPS osoba z niepełnosprawnością w 2027 roku? [Przykład]

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30 października 2026, 08:24
Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji, dziennikarka, redaktorka, prawniczka, adwokatka (niewykonująca zawodu)
Co z MOPS dla osoby z niepełnosprawnością?
Co z MOPS dla osoby z niepełnosprawnością?
Shutterstock

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To jaką pomoc otrzyma osoba z niepełnosprawnością zależy w głównej mierze od posiadanego stopnia niepełnosprawności czy spełniania kryterium dochodowego. Gminy wypłacają bowiem kilka rodzajów wsparcia. Jakie są kryteria? Czy mogą się zmienić w roku 2027? Odpowiadamy na najważniejsze pytania!

Jaki zasiłek z MOPS dla osoby z lekkim stopniem z niepełnosprawności? [Przykład]

Osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności często zastanawiają się czy w ich przypadku możliwe jest uzyskanie pomocy społecznej w formie zasiłku. Przykładem takiego świadczenia może być zasiłek okresowy. Jest on w szczególności przyznawany ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Nie ma przeszkód do tego, by przyznać tai zasiłek osobie z lekkim stopniem niepełnosprawności. Trzeba jednak spełniać kryterium dochodowe. Dla osoby samotnie gospodarującej próg dochodowy wynosi 1010 zł , a dla osoby w rodzinie 823 zł.

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Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej chce wprowadzić przepisy, zgodnie z którymi weryfikacja kryteriów dochodowych odbywałaby się co roku. W tym momencie nie ma jednak zaplanowanych zmian legislacyjnych w tym zakresie.

Przepisy ustawy o pomocy społecznej przewidują też możliwość wystąpienia przez Radę Dialogu Społecznego do Rady Ministrów z wnioskiem o zweryfikowanie kwot kryteriów dochodowych, jeśli w danym roku kalendarzowym kwota kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej i kwota kryterium dochodowego na osobę w rodzinę będzie równa z minimum egzystencji lub niższa.

Jeżeli zatem RDS nie skorzysta z tego uprawnienia, a aktualne zasady się nie zmienią, to w 2027 roku nie będzie zmiany kryteriów dochodowych. Najbliższa możliwa (ale nieobowiązkowa) podwyżka progów byłaby wówczas możliwa dopiero w roku 2028.

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Co ważne, kryteria dochodowe mają wpływ również na wysokość wsparcia. Kwotę zasiłku okresowego ustala się bowiem:

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• w przypadku osoby samotnie gospodarującej - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że miesięczna kwota zasiłku nie może być wyższa niż kwota kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;

• w przypadku rodziny - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Tak ustalona kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50% różnicy między odpowiednim kryterium dochodowym a dochodem tej osoby. Minimalny zasiłek okresowy wynosi 20 zł miesięcznie.

Przykład

Pan Marcin mieszka sam, ma przyznany lekki stopień niepełnosprawności. Jego miesięczny dochód wynosi 910 zł. W takiej sytuacji może on ubiegać się o zasiłek okresowy z pomocy społecznej. Wysokość zasiłku wyniesie w tym przypadku od 50 do 100 zł miesięcznie. W podanym przykładzie najwyższy zasiłek okresowy dla pana Marcnia to 100 zł (1010 zł – 910 zł), a najniższy 50 zł (50% x (1010 zł – 910 zł)). Kwotę i okres, na jaki zostanie przyznany zasiłek ustali organ gminy.

Zgodnie z orzecznictwem Naczelnego Sądu Administracyjnego decyzja w przedmiocie zasiłku okresowego ma charakter związany w zakresie przyznania świadczenia w przypadku spełnienia przesłanek ustawowych, natomiast uznaniowy co do okresu i wysokości świadczenia – w zakresie luzu decyzyjnego przyznanego przez ustawę. NSA wskazuje tu na znaczenie możliwości danego ośrodka pomocy społecznej w kontekście zaspokojenia potrzeb wszystkich beneficjentów.

Zasiłek stały z MOPS - jaki stopień niepełnosprawności?

Osoby, które są niezdolne do pracy z powody wieku albo są całkowicie niezdolne do pracy mogą ubiegać się o zasiłek stały. Do uzyskania tego świadczenia uprawnia znaczny albo umiarkowany stopień niepełnosprawności (oraz równorzędne orzeczenia np. ZUS-u). O zasiłek mogą ubiegać się również seniorzy, którzy osiągnęli już wiek emerytalny. MOPS wypłaci to świadczenie osobom spełniającym kryteria dochodowe. W 2026 r. zasiłek stały wynosi maksymalnie 1229 zł. Według aktualnie obowiązujących przepisów kwota ta nie wzrośnie w roku 2027.

Dla kogo zasiłek pielęgnacyjny z MOPS w 2026 i 2027 r.?

W celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji gminy przyznają zasiłek pielęgnacyjny. Przysługuje on osobie niepełnosprawnej, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Można też przyznać zasiłek pielęgnacyjny osobie ze stopniem umiarkowanym, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia. Poza tymi przypadkami o zasiłek mogą ubiegać się niepełnosprawne dzieci i osoby, które ukończyły 75 lat.

W 2026 roku zasiłek pielęgnacyjny wynosi 215,84 zł miesięcznie. W 2027 roku zostanie przeprowadzona weryfikacja kwoty zasiłku pielęgnacyjnego. Rząd zdecyduje zatem czy kwota zasiłku wzrośnie począwszy od 1 listopada 2027 r.

Co z MOPS dla opiekuna dziecka z niepełnosprawnością?

Warto też wspomnieć o świadczeniach z MOPS, jakie przysługują na dzieci z niepełnosprawnościami.

Świadczenie pielęgnacyjne

Aktualnie świadczenie pielęgnacyjne przyznaje się m.in. rodzicom opiekującym się niepełnosprawnym dzieckiem z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. W niektórych sytuacjach można nadal otrzymywać tzw. stare świadczenie pielęgnacyjne na zasadzie praw nabytych. Od 1 stycznia 2026 r. świadczenie pielęgnacyjne wynosi 3386 zł i zostanie podwyższone od 1 stycznia 2027 r. do kwoty 3488 zł.

Zobacz również:

Dodatki do zasiłku rodzinnego dla dzieci z niepełnosprawnościami

Osoby uprawnione do zasiłku rodzinnego mogą uzyskać też dodatki, niektóre z nich dedykowane są właśnie niepełnosprawnym dzieciom. Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka przyznaje się na dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności, a w przypadku dzieci starszych (do ukończenia 24. roku życia) – z orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. W zależności o wieku dziecka dodatek wynosi 90 albo 110 zł. Kwoty te – podobnie jak zasiłek pielęgnacyjny również zostaną zweryfikowane w przyszłym roku.

Świadczenia z MOPS dla osób z niepełnosprawnościami [FAQ]

Czy w oczekiwaniu na orzeczenie o stopniu niepełnosprawności MOPS może mi wypłacić zasiłek okresowy?

Tak, jest to możliwe. Trzeba jednak dokonać odpowiednich formalności i pilnować terminów. Do wniosku o zasiłek stały osoba z niepełnosprawnością dołącza potwierdzenie, że ubiega się o orzeczenie.

Od czego zależy poziom odpłatności za usługi opiekuńcze w gminie?

Wysokość opłat zależy od osiąganego dochodu. W praktyce często na kwoty w MOPS wpływa świadczenie wspierające wypłacane przez ZUS.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j. t. Dz. U. z 2026 r., poz. 986)

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (j. t. Dz. U. z 2026 r., poz. 1240).

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Źródło: INFOR
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