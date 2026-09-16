W 2027 r. są pieniądze na 10 000 asystencji dla pkt 7 i 8. Nie tylko stopień znaczny. Także umiarkowany. Asystencja niezależnie od losów ustawy

Pieniądze nie zostaną wypłacone dla 10 000 osób niepełnosprawnych (w programie jest zastrzeżenie, że jest to minimum osób uprawnionych), a przekazane organizacjom non profit, które zapewnią usługi asystencji.

Usługi asystencji osobistej mogą być świadczone przez osoby pełnoletnie, niebędące członkami rodziny uczestnika, opiekunami prawnymi uczestnika, kuratorami3 uczestnika, osobami sprawującymi rodzinną pieczę zastępczą nad uczestnikiem (rodzice zastępczy, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka) albo osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem,

W 2027 r. są pieniądze na 10 000 asystencji dla pkt 7 i 8. Nie tylko stopień znaczny. Także umiarkowany

Cele szczegółowe Programu są następujące:

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1) zrealizowanie usług asystencji osobistej dla nie mniej niż 10 000 osób z niepełnosprawnościami;

2) osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia będą stanowiły minimum 50% uczestników Programu. Chodzi osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenia równoważne).

3) dzieci w wieku 2 lata - 16 lat (warunku poniżej - istotne są pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

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4) osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi - przez niepełnosprawność sprzężoną rozumie się posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, w którym wskazano co najmniej dwa rodzaje niepełnosprawności.

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Niepełnosprawne dzieci - musi być pkt 7 i 8. I to jednocześnie

Pierwszą kategorią osób uprawnionych do świadczeń są dzieci od ukończenia 2. roku życia do ukończenia 16. roku życia – wiek poniżej 2 lat nie jest objęty programem. Dodatkowo potrzebne są:

orzeczenie o niepełnosprawności, a w nim wskazane (i to jednocześnie) pkt 7 i 8. Oznacza to konieczność:

stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji;

oraz

konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Osoby niepełnosprawne - nie tylko orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, ale i stopniu umiarkowanym

A także równoważne ww. orzeczeniom - zob. art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2026 r. poz. 884).

Koszty kwalifikowane

Kosztami związanymi z realizacją usług asystencji osobistej są:

koszty bezpośrednio związane z realizacją usług asystencji osobistej, tj.:

a) wynagrodzenie asystenta za wykonaną usługę asystencji osobistej,

b) koszt:

zakupu jednorazowych biletów komunikacji publicznej/prywatnej dla asystenta towarzyszącego uczestnikowi podczas przejazdu (zgodnie z ofertą przewoźnika, z uwzględnieniem ulg przysługujących asystentowi oraz z wykorzystaniem najtańszej dostępnej taryfy);

przejazdu asystenta towarzyszącego uczestnikowi podczas przejazdu własnym asystenta/udostępnionym przez osobę trzecią środkiem transportu;

przejazdu asystenta towarzyszącego uczestnikowi podczas przejazdu innym środkiem transportu np. taksówką,

w związku z realizacją usług asystencji osobistej określonych w Programie pod warunkiem, że po zakończeniu przejazdu do wskazanego przez uczestnika miejsca, asystent świadczy usługę asystencji osobistej na rzecz uczestnika w tym miejscu.

Ograniczenie to nie dotyczy powrotu asystenta z uczestnikiem do miejsca zamieszkania uczestnika po zakończeniu świadczenia usługi - koszt takiego przejazdu stanowi koszt kwalifikowalny.Koszty związane z usługami wyłącznie przewozowymi, bez powiązania z udzielanym wsparciem na wskazanym przez uczestnika miejscu są kosztami niekwalifikowanymi.Koszt przejazdów asystentów w związku z wyjazdami, które dotyczą realizacji usług wymienionych w treści Programu jest kosztem kwalifikowalnym, wyłącznie w przypadku jednoczesnego przejazdu asystenta i uczestnika;

c) koszt zakupu biletów wstępu na wydarzenia kulturalne, rozrywkowe i sportowe dla asystenta towarzyszącego uczestnikowi, wraz z opłatą serwisową7 związaną z ich zakupem, jeżeli jest wymagana. Koszt zakupu biletów wstępu na wydarzenia kulturalne, rozrywkowe i sportowe dla asystenta towarzyszącego uczestnikowi w trakcie wydarzenia jest kwalifikowalny, jeżeli konieczna jest realizacja czynności wspierających uczestnika w trakcie wydarzenia;d) koszt ubezpieczeń OC oraz NNW asystenta na okres realizacji Programu, dotyczących ryzyk związanych ze świadczeniem usług asystencji osobistej, w wysokości nie większej niż łącznie 200 zł rocznie na asystenta. Zapewnienie ubezpieczenia OC jest obowiązkiem realizatora Programu, o ile asystent nie został już uprzednio objęty ochroną ubezpieczeniową OC, w tym zakresie. Ubezpieczenie NNW jest dobrowolne.