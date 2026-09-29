REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Pomoc Społeczna » Niepełnosprawni » Idzie fala pozwów. WZON zabrał prawie 2000 zł osobie niepełnosprawnej. Sąd oddał

Idzie fala pozwów. WZON zabrał prawie 2000 zł osobie niepełnosprawnej. Sąd oddał

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
29 września 2026, 15:33
[Data aktualizacji 29 września 2026, 15:33]
Tomasz Król
Tomasz Król
prawnik piszący o m.in.: problemach osób niepełnosprawnych, ZUS, pracy, cywilistyce, administracji, przedsiębiorcach, podatkach
Sądy po stronie słabszych: Osoby niepełnosprawne pokonują Wytyczne. Tak jak emeryci z przeliczeniami
Sądy po stronie słabszych: Osoby niepełnosprawne pokonują Wytyczne. Tak jak emeryci z przeliczeniami
T. Król
Własne

REKLAMA

REKLAMA

Przy 90 punktach świadczenie wspierające wynosi 3562 zł, a przy 81 punktach – 1583 zł. Różnica: 3562 − 1583 = 1979 zł miesięcznie. Czyli obniżenie przez WZON z 90 do 81 punktów oznaczałoby, o 1979 zł niższe świadczenie miesięcznie. W skali roku to aż 23 748 zł.

Obliczenia wynikają z poniższego rozkładu wartości świadczenia wspierającego w zależności od punktów przyznanych przez WZON.

REKLAMA

REKLAMA

Świadczenie wspierające a punkty (poziom potrzeby wsparcia)

  • od 95 do 100 punktów - 4353 zł;
  • od 90 do 94 punktów - 3562 zł;
  • od 85 do 89 punktów - 2375 zł;
  • od 80 do 84 punktów - 1583 zł
  • od 75 do 79 punktów - 1188 zł;
  • od 70 do 74 punktów - 792 zł.

Sąd przywrócił prawie 2000 zł zabrane osobie niepełnosprawnej. I to miesięcznie. Będzie fala pozwów?

W sądach zapadają kolejne wyroki na korzyść osób niepełnosprawnych. Chodzi o Wytyczne z grudnia 2024 r. Wszystkie WZON otrzymały ten dokument nakazujący obniżać wysokość świadczenia wspierającego osobom niepełnosprawnym. Nakazują one obniżać wysokość świadczeń dla osób niepełnosprawnych w wieku 75+.Wytyczne nie są rozporządzeniem, oczywiście nie są też ustawą – to rodzaj dokumentu wewnętrznego na poziomie administracji. Pomimo to są stosowane tak, jakby były prawem tej samej rangi co ustawa i rozporządzenie. Sądy nie zgadzają się, aby w ten sposób modyfikowano na niekorzyść osób niepełnosprawnych przepisy. Wcześniej, w podobny sposób, sądy ratowały przeliczenia na nowo emerytur osób pokrzywdzonych odliczeniem kapitału emerytalnego za okres wypłaty świadczeń na emeryturze wcześniejszej (setki zwycięskich wyroków dla emerytów). Sędziowie mają podstawę w wyroku TK z 4 czerwca 2024 r.

Przykładowy wyrok potwierdzający zwycięstwa osób niepełnosprawnych w sprawie Wytycznych:

Przykład

Wyrok z 20 sierpnia 2026 r., Sąd Okręgowy w Radomiu, VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (sygn. akt VI Ua 6/26).

Link do wyroku

REKLAMA

Sądy w tej sprawie zmieniły zaskarżoną decyzję WZON w zakresie ustalonego poziomu potrzeby wsparcia, przyjmując poziom 90 punktów w skali od 0 do 100 punktów. WZON ustalił poziom potrzeby wsparcia na 81 punktów w skali od 0 do 100 punktów, na okres do dnia 25 marca 2031 r.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Przedmiotem sporu przed Sądem pierwszej instancji pozostawała przede wszystkim prawidłowość oceny dziewięciu czynności związanych z codziennym funkcjonowaniem odwołującej, tj. poruszania się w nieznanym środowisku, przemieszczania się środkami transportu, opanowania nowej umiejętności praktycznej, korzystania z urządzeń i technologii informacyjno-komunikacyjnych, realizowania wyborów i decyzji, tworzenia bliskich relacji z innymi osobami, kupowania artykułów codziennej potrzeby, dbania o dom i ubrania oraz załatwiania spraw urzędowych. W zaskarżonej decyzji w każdym z tych obszarów organ przyjął wartość 2,700 punktu.

I tak właśnie działają poniższe Wytyczne - w sposób mechaniczny obniżają wartość punktów, które są podstawą świadczenia wspierające w 9 kategoriach.

Różnica pomiędzy 81 punktami ustalonymi przez Wojewódzki Zespół a 90 punktami przyjętymi przez Sąd pierwszej instancji nie wynika z konieczności ponownego rozpoznawania stanu zdrowia M. K., lecz przede wszystkim z odmiennego podejścia do zastosowania kryterium wieku. Sąd pierwszej instancji prawidłowo przyjął, że wiek odwołującej się powinien zostać uwzględniony w ramach indywidualnej oceny jej rzeczywistego funkcjonowania. Nie może natomiast stanowić samoistnej podstawy automatycznego obniżenia wartości punktowej tylko z tego względu, że odwołująca się ukończyła 75. rok życia.

Zobacz również:

Jak Wytyczne dla WZON obniżają świadczenia. Nawet o 11,7 punktu. I zamiast świadczenia wspierającego 1504 zł (82 punkty) wypłata 1128 zł (75 punkty)

WC-C w poniższej tabeli daje niską wartość świadczenia wspierającego (ma widełki od 752 zł miesięcznie do 4134 zł miesięcznie). Jest tam aż 9 razy użycie WC-C jako WARTOŚCI MAKSYMALNYCH zamiast wyższych kwalifikatorów. Przez taką kumulację WC-C (to nowość od 2024 r. jako przesłanka świadczeń dla osób niepełnosprawnych), świadczenie wspierające spada do wysokości np. 752 zł miesięcznie.

poziom potrzeby wsparcia w WZON. Tabela dla OSOBA STARSZA (75+)

poziom potrzeby wsparcia w WZON. Tabela dla OSOBA STARSZA (75+)

gov.pl

Wyliczenia punktów dla osób niepełnosprawnych są skomplikowane. Bardzo trudno wyjaśnić w jaki sposób kwalifikacja niesamodzielności WC-C zaniża świadczenie wspierające (po serii skomplikowanych wyliczeń według wzorów). Do wyliczenia 100 punktów (maksymalnie) bierze się 25 czynności najwyżej punktowanych (takich jak samodzielne ubranie się, zrobienie sobie jedzenia). Maksymalna wartość za czynność to 4 punkty (4 punkty oznacza osobę całkowicie niesamodzielną - np. sparaliżowaną). Wskaźnik WC-C obniża maksymalną wartość punktów z 4 do 2,7. Jeżeli WZON musi - zgodnie z wytycznymi - w 9 czynnościach testu samodzielności osoby niepełnosprawnej 75+ dokonać obniżenia z 4 do 2,7 punktów, to osoba niepełnosprawna traci 9 x 1,3 punktu = 11,7. Jak duże ma to znaczenie pokazuje poniższa tabela:

95-100 pkt – świadczenie wspierającego w wysokości 220% renty socjalnej = 4134 zł miesięcznie.

90-94 pkt – 180% renty socjalnej = 3383 zł miesięcznie;

85-89 pkt – 120% renty socjalnej = 2255 zł miesięcznie;

80-84 pkt – 80% renty socjalnej = 1504 zł miesięcznie;

75-79 pkt – 60% renty socjalnej = 1128 zł miesięcznie;

70-74 – 40% renty socjalnej = 752 zł miesięcznie.

Klasyfikacja budżetowa 2027. Nowe rozporządzenie z komentarzem eksperta

Kalkulator dat

Co mówią "Wytyczne" z grudnia 2024 r. (w wersji otrzymanej przez Infor.pl) o obniżaniu punktów przy świadczeniu wspierającym dla osób niepełnosprawnych 75+

W Wytycznych mamy:

1) przedstawienie argumentów za obniżką punktów przez WZON dla osób niepełnosprawnych w wieku 75+ (argument jest prosty - osoby niepełnosprawne w wieku 75+ mają obok niepełnosprawności ograniczenia w samodzielności wynikające z wieku -

2) wywiedzeniu z nich kilkunastu nakazów adresowanych do specjalistów w WZON przyznających punkty.

W podsumowaniu dokumentu jest następujący nakaz dla WZON:

Wytyczne WZON - konkluzja

Wytyczne WZON - konkluzja

Media

Poniżej zapis tekstowy grafiki. Jak odczytywać informacje w ramce? Np. dla punktu 3 w teście samodzielności osoby niepełnosprawnej: "Jeżeli osoba niepełnosprawna w wieku 75+ jest niesamodzielna w poruszaniu się w nieznanym środowisku, to specjalista WZON przyznający punkty zastosuje kwalifikator maksymalnie WC-C, który nie jest najwyższym kwalifikatorem niesamodzielności. Powoduje to:

1) zaniżenie wysokości świadczenia wspierającego (np. zamiast 83 punkty zejście do 78)

2) odmowę przyznania świadczenia wspierającego (po osiągnięciu mniej niż 70 punktów)

Mając na uwadze powyższe należy wskazać, że w odniesieniu do osób w wieku powyżej 75 roku, wymagających wsparcia swojego z racji swojego wieku, we wskazanych poniżej dziewięciu czynnościach związanych z obszarami codziennego funkcjonowania (oznaczonych odpowiednimi numerami):

• 3) poruszanie się w nieznanym środowisku,

• 5) przemieszczanie się środkami transportu,

• 9) opanowanie nowej umiejętności praktycznej,

• 11) korzystanie z urządzeń i technologii informacyjno-komunikacyjnych,

• 20) realizowanie wyborów i decyzji,

• 25) tworzenie bliskich relacji z innymi osobami,

• 26) kupowanie artykułów codziennej potrzeby,

• 28) dbanie o dom, ubrania i obuwie,

• 31) załatwianie spraw urzędowych,

w przypadku ustalenia, że osoba zainteresowana nie ma zdolności do samodzielnego wykonania danej czynności, możliwe jest ustalanie maksymalnego rodzaju wymaganego wsparcia na poziomie: wsparcia częściowego oraz maksymalnej częstotliwości wymaganego wsparcia na poziomie: często.

W dokumencie Wytycznych (patrz ramka) jest zastrzeżenie: "Stosujemy w odniesieniu do osób w wieku powyżej 75 roku, wymagających wsparcia z racji swojego wieku". Taki zapis można interpretować tak - "Jeżeli niesamodzielność jest w 100% wynikiem niepełnosprawności (nie ma przyczyny niesamodzielności w postaci wieku), to WZON nie stosuje ograniczania wysokości świadczenia wspierającego." Redakcja nie ma jednak informacji o stosowaniu takiej korzystnej interpretacji przez WZONy (korzystnej bo w przypadku niesamodzielności osoby w wieku 80-lat z powodu np. paraliżu jej przyjęcie oznacza możliwość osiągnięcia 100 punktów przez osobę niepełnosprawną z pominięciem pomniejszenia o wskaźnik WC-C).

Powiązane
Koniec z prognozami za prąd. Wielka rewolucja w rachunkach Polaków staje się faktem!
Koniec z prognozami za prąd. Wielka rewolucja w rachunkach Polaków staje się faktem!
Dziś z MOPS 50 000 zł dla pracownika. Dawniej odszkodowania oscylowały około pensji minimalnej
Dziś z MOPS 50 000 zł dla pracownika. Dawniej odszkodowania oscylowały około pensji minimalnej
Oferta GOPS Charsznica dla świadczeń opiekuńczych. Praktyka pracy MOPS i GOPS
Oferta GOPS Charsznica dla świadczeń opiekuńczych. Praktyka pracy MOPS i GOPS
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Do 30 września należy udzielić zaległego urlopu wypoczynkowego. Czy pracodawca może zmusić pracownika do urlopu?
29 wrz 2026

Pracodawca powinien udzielić pracownikowi zaległego urlopu wypoczynkowego do 30 września. Za nieudzielenie urlopu grozi kara grzywny w wysokości 30000 zł. Czy w związku z tym możliwe jest zmuszenie pracownika do skorzystania z urlopu?
To już rok systemu kaucyjnego. Polaryzacja konsumentów, nowe obowiązki pracowników i rosnące koszty po stronie detalistów
29 wrz 2026

Rok funkcjonowania systemu kaucyjnego obnażył jego największe wady. Niektóre znane sieci handlowe całkowicie wycofały ze swoich półek napoje, by uniknąć kłopotów, a producenci znaleźli sprytne furtki prawne, by nie płacić kaucji. Sprawdź, jakie wnioski płyną z pierwszych 12 miesięcy rewolucji i co czeka nas w najbliższej przyszłości.
Demografia zmieni rynek pracy. Jest grupa pracowników, która może odegrać kluczową rolę
29 wrz 2026

Prawie dziewięć na dziesięć osób uważa, że dłuższa aktywność zawodowa osób 50+ jest korzystna dla pracodawców. Tylko 22,3 proc. jest jednak zdania, że osoby te mają obecnie realne możliwości dalszego rozwoju zawodowego – jak podaje badanie Fundacji The Best Age.
Polacy wierzą, że zatrzymają kryzys demograficzny. Eksperci ujawniają prawdę, z którą musimy się pogodzić
29 wrz 2026

Większość Polaków uważa, że spadek liczby ludności da się zatrzymać bez otwierania granic na migrantów zarobkowych. Eksperci ostrzegają jednak, że społeczeństwo nie zdaje sobie sprawy z nieuchronnego, wielomilionowego zmniejszenia populacji kraju.

REKLAMA

Narzeczeni mieli sami zapewnić tłumacza na własny ślub. RPO interweniował, urząd ustąpił
29 wrz 2026

Para głuchych narzeczonych chciała w pełni świadomie złożyć przysięgę małżeńską, korzystając z pomocy tłumacza polskiego języka migowego. Urząd stanu cywilnego na Dolnym Śląsku odpowiedział, że o tłumacza muszą zadbać sami. Sprawa trafiła do Rzecznika Praw Obywatelskich - po interwencji urząd zmienił zdanie i zapewni tłumacza PJM podczas ceremonii ślubnej.
Jakie jest obowiązkowe wyposażenie roweru w 2026 r.? Czy za brak światła grozi mandat? [Rozporządzenie]
29 wrz 2026

Jakie jest obowiązkowe wyposażenie roweru w 2026 r.? Na to pytanie odpowiadają przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Czy za braki grozi mandat, np. brak świateł w rowerze?
Dane milionów Polaków znów zagrożone. NASK bada sprawę cyberataku na sektor medyczny
29 wrz 2026

NASK bada przypadki cyberataków z ostatnich tygodni na firmy Enel-Med, Qbusoft i MyDr. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski przyznał, że obserwujemy coraz większą aktywność cyberprzestępców w sektorze medycznym.
Plecak ewakuacyjny dla każdego. Co należy przygotować na sytuację kryzysową?
29 wrz 2026

Plecak ewakuacyjny, często zwany też plecakiem ucieczkowym lub kryzysowym, to podręczny zestaw rzeczy najbardziej potrzebnych w razie sytuacji kryzysowych, takich jak pożar, powódź czy nawet wojna. Taki plecak ma ułatwić ewakuację, przetrwanie zagrożenia i umożliwić doczekanie się pomocy. Co powinien zawierać plecak ewakuacyjny?

REKLAMA

Czy sąd może sam rozliczyć kredyt frankowy „według salda”? Wyrok TSUE nie daje mu wolnej ręki
28 wrz 2026

Bank wypłacił kapitał. Kredytobiorca przez lata płacił raty. Po stwierdzeniu nieważności umowy obie strony mają wobec siebie roszczenia o zwrot pieniędzy. Czy sąd może po prostu odjąć jedną kwotę od drugiej, choć bank nie dokonał potrącenia? To pytanie dotyczy czegoś więcej niż sposobu liczenia. Od odpowiedzi może zależeć wysokość kwoty zasądzonej na rzecz kredytobiorcy, należne mu odsetki oraz koszty procesu - pisze Stanisław Rachelski, radca prawny, właściciel kancelarii Rachelski i Wspólnicy.
Idzie fala pozwów. WZON zabrał prawie 2000 zł osobie niepełnosprawnej. Sąd oddał
29 wrz 2026

Przy 90 punktach świadczenie wspierające wynosi 3562 zł, a przy 81 punktach – 1583 zł. Różnica: 3562 − 1583 = 1979 zł miesięcznie. Czyli obniżenie przez WZON z 90 do 81 punktów oznaczałoby, o 1979 zł niższe świadczenie miesięcznie. W skali roku to aż 23 748 zł.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA