Przy 90 punktach świadczenie wspierające wynosi 3562 zł, a przy 81 punktach – 1583 zł. Różnica: 3562 − 1583 = 1979 zł miesięcznie. Czyli obniżenie przez WZON z 90 do 81 punktów oznaczałoby, o 1979 zł niższe świadczenie miesięcznie. W skali roku to aż 23 748 zł.

Obliczenia wynikają z poniższego rozkładu wartości świadczenia wspierającego w zależności od punktów przyznanych przez WZON.

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Świadczenie wspierające a punkty (poziom potrzeby wsparcia)

od 95 do 100 punktów - 4353 zł;

od 90 do 94 punktów - 3562 zł;

od 85 do 89 punktów - 2375 zł;

od 80 do 84 punktów - 1583 zł

od 75 do 79 punktów - 1188 zł;

od 70 do 74 punktów - 792 zł.

Sąd przywrócił prawie 2000 zł zabrane osobie niepełnosprawnej. I to miesięcznie. Będzie fala pozwów?

W sądach zapadają kolejne wyroki na korzyść osób niepełnosprawnych. Chodzi o Wytyczne z grudnia 2024 r. Wszystkie WZON otrzymały ten dokument nakazujący obniżać wysokość świadczenia wspierającego osobom niepełnosprawnym. Nakazują one obniżać wysokość świadczeń dla osób niepełnosprawnych w wieku 75+.Wytyczne nie są rozporządzeniem, oczywiście nie są też ustawą – to rodzaj dokumentu wewnętrznego na poziomie administracji. Pomimo to są stosowane tak, jakby były prawem tej samej rangi co ustawa i rozporządzenie. Sądy nie zgadzają się, aby w ten sposób modyfikowano na niekorzyść osób niepełnosprawnych przepisy. Wcześniej, w podobny sposób, sądy ratowały przeliczenia na nowo emerytur osób pokrzywdzonych odliczeniem kapitału emerytalnego za okres wypłaty świadczeń na emeryturze wcześniejszej (setki zwycięskich wyroków dla emerytów). Sędziowie mają podstawę w wyroku TK z 4 czerwca 2024 r.

Przykładowy wyrok potwierdzający zwycięstwa osób niepełnosprawnych w sprawie Wytycznych:

Przykład Wyrok z 20 sierpnia 2026 r., Sąd Okręgowy w Radomiu, VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (sygn. akt VI Ua 6/26).

Link do wyroku

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Sądy w tej sprawie zmieniły zaskarżoną decyzję WZON w zakresie ustalonego poziomu potrzeby wsparcia, przyjmując poziom 90 punktów w skali od 0 do 100 punktów. WZON ustalił poziom potrzeby wsparcia na 81 punktów w skali od 0 do 100 punktów, na okres do dnia 25 marca 2031 r.

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Przedmiotem sporu przed Sądem pierwszej instancji pozostawała przede wszystkim prawidłowość oceny dziewięciu czynności związanych z codziennym funkcjonowaniem odwołującej, tj. poruszania się w nieznanym środowisku, przemieszczania się środkami transportu, opanowania nowej umiejętności praktycznej, korzystania z urządzeń i technologii informacyjno-komunikacyjnych, realizowania wyborów i decyzji, tworzenia bliskich relacji z innymi osobami, kupowania artykułów codziennej potrzeby, dbania o dom i ubrania oraz załatwiania spraw urzędowych. W zaskarżonej decyzji w każdym z tych obszarów organ przyjął wartość 2,700 punktu.

I tak właśnie działają poniższe Wytyczne - w sposób mechaniczny obniżają wartość punktów, które są podstawą świadczenia wspierające w 9 kategoriach.

Różnica pomiędzy 81 punktami ustalonymi przez Wojewódzki Zespół a 90 punktami przyjętymi przez Sąd pierwszej instancji nie wynika z konieczności ponownego rozpoznawania stanu zdrowia M. K., lecz przede wszystkim z odmiennego podejścia do zastosowania kryterium wieku. Sąd pierwszej instancji prawidłowo przyjął, że wiek odwołującej się powinien zostać uwzględniony w ramach indywidualnej oceny jej rzeczywistego funkcjonowania. Nie może natomiast stanowić samoistnej podstawy automatycznego obniżenia wartości punktowej tylko z tego względu, że odwołująca się ukończyła 75. rok życia.

Jak Wytyczne dla WZON obniżają świadczenia. Nawet o 11,7 punktu. I zamiast świadczenia wspierającego 1504 zł (82 punkty) wypłata 1128 zł (75 punkty)

WC-C w poniższej tabeli daje niską wartość świadczenia wspierającego (ma widełki od 752 zł miesięcznie do 4134 zł miesięcznie). Jest tam aż 9 razy użycie WC-C jako WARTOŚCI MAKSYMALNYCH zamiast wyższych kwalifikatorów. Przez taką kumulację WC-C (to nowość od 2024 r. jako przesłanka świadczeń dla osób niepełnosprawnych), świadczenie wspierające spada do wysokości np. 752 zł miesięcznie.

poziom potrzeby wsparcia w WZON. Tabela dla OSOBA STARSZA (75+) poziom potrzeby wsparcia w WZON. Tabela dla OSOBA STARSZA (75+) gov.pl

Wyliczenia punktów dla osób niepełnosprawnych są skomplikowane. Bardzo trudno wyjaśnić w jaki sposób kwalifikacja niesamodzielności WC-C zaniża świadczenie wspierające (po serii skomplikowanych wyliczeń według wzorów). Do wyliczenia 100 punktów (maksymalnie) bierze się 25 czynności najwyżej punktowanych (takich jak samodzielne ubranie się, zrobienie sobie jedzenia). Maksymalna wartość za czynność to 4 punkty (4 punkty oznacza osobę całkowicie niesamodzielną - np. sparaliżowaną). Wskaźnik WC-C obniża maksymalną wartość punktów z 4 do 2,7. Jeżeli WZON musi - zgodnie z wytycznymi - w 9 czynnościach testu samodzielności osoby niepełnosprawnej 75+ dokonać obniżenia z 4 do 2,7 punktów, to osoba niepełnosprawna traci 9 x 1,3 punktu = 11,7. Jak duże ma to znaczenie pokazuje poniższa tabela:

95-100 pkt – świadczenie wspierającego w wysokości 220% renty socjalnej = 4134 zł miesięcznie. 90-94 pkt – 180% renty socjalnej = 3383 zł miesięcznie; 85-89 pkt – 120% renty socjalnej = 2255 zł miesięcznie; 80-84 pkt – 80% renty socjalnej = 1504 zł miesięcznie; 75-79 pkt – 60% renty socjalnej = 1128 zł miesięcznie; 70-74 – 40% renty socjalnej = 752 zł miesięcznie.

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Co mówią "Wytyczne" z grudnia 2024 r. (w wersji otrzymanej przez Infor.pl) o obniżaniu punktów przy świadczeniu wspierającym dla osób niepełnosprawnych 75+

W Wytycznych mamy:

1) przedstawienie argumentów za obniżką punktów przez WZON dla osób niepełnosprawnych w wieku 75+ (argument jest prosty - osoby niepełnosprawne w wieku 75+ mają obok niepełnosprawności ograniczenia w samodzielności wynikające z wieku -

2) wywiedzeniu z nich kilkunastu nakazów adresowanych do specjalistów w WZON przyznających punkty.

W podsumowaniu dokumentu jest następujący nakaz dla WZON:

Wytyczne WZON - konkluzja Wytyczne WZON - konkluzja Media

Poniżej zapis tekstowy grafiki. Jak odczytywać informacje w ramce? Np. dla punktu 3 w teście samodzielności osoby niepełnosprawnej: "Jeżeli osoba niepełnosprawna w wieku 75+ jest niesamodzielna w poruszaniu się w nieznanym środowisku, to specjalista WZON przyznający punkty zastosuje kwalifikator maksymalnie WC-C, który nie jest najwyższym kwalifikatorem niesamodzielności. Powoduje to:

1) zaniżenie wysokości świadczenia wspierającego (np. zamiast 83 punkty zejście do 78)

2) odmowę przyznania świadczenia wspierającego (po osiągnięciu mniej niż 70 punktów)

Mając na uwadze powyższe należy wskazać, że w odniesieniu do osób w wieku powyżej 75 roku, wymagających wsparcia swojego z racji swojego wieku, we wskazanych poniżej dziewięciu czynnościach związanych z obszarami codziennego funkcjonowania (oznaczonych odpowiednimi numerami): • 3) poruszanie się w nieznanym środowisku, • 5) przemieszczanie się środkami transportu, • 9) opanowanie nowej umiejętności praktycznej, • 11) korzystanie z urządzeń i technologii informacyjno-komunikacyjnych, • 20) realizowanie wyborów i decyzji, • 25) tworzenie bliskich relacji z innymi osobami, • 26) kupowanie artykułów codziennej potrzeby, • 28) dbanie o dom, ubrania i obuwie, • 31) załatwianie spraw urzędowych, w przypadku ustalenia, że osoba zainteresowana nie ma zdolności do samodzielnego wykonania danej czynności, możliwe jest ustalanie maksymalnego rodzaju wymaganego wsparcia na poziomie: wsparcia częściowego oraz maksymalnej częstotliwości wymaganego wsparcia na poziomie: często.

W dokumencie Wytycznych (patrz ramka) jest zastrzeżenie: "Stosujemy w odniesieniu do osób w wieku powyżej 75 roku, wymagających wsparcia z racji swojego wieku". Taki zapis można interpretować tak - "Jeżeli niesamodzielność jest w 100% wynikiem niepełnosprawności (nie ma przyczyny niesamodzielności w postaci wieku), to WZON nie stosuje ograniczania wysokości świadczenia wspierającego." Redakcja nie ma jednak informacji o stosowaniu takiej korzystnej interpretacji przez WZONy (korzystnej bo w przypadku niesamodzielności osoby w wieku 80-lat z powodu np. paraliżu jej przyjęcie oznacza możliwość osiągnięcia 100 punktów przez osobę niepełnosprawną z pominięciem pomniejszenia o wskaźnik WC-C).