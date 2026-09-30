MOPS: W walce o zasiłek fikcyjne wydzielenie z 3-osobowej rodziny dwóch rodzin. Osobnej dla córki albo syna

W praktyce MOPS zdarza się wydzielanie w toku postępowania o przyznanie zasiłku, że nagle z rodziny 3-osobowej "robi się" rodzina 2-osobowa i 1-osobowa. Ma to takie znaczenie, że przy zasiłkach kluczowe są dochody rodziny. "Wyrzucenie" osoby ze zbyt wysokimi dochodami daje zasiłek. MOPS mają z tym zjawiskiem problem - "Jak odróżnić rzeczywiście dwie rodziny funkcjonujące w jednym mieszkaniu od sytuacji fikcyjności tego na potrzeby otrzymania zasiłków z MOPS"?

Od 1 stycznia 2025 roku wzrosły kryteria dochodowe (limity dochodu) w pomocy społecznej.

REKLAMA

REKLAMA

Dla osoby samotnie gospodarującej kryterium wynosi 1010 zł. Oznaczało to wzrost o 234 zł, czyli o 30 %. Dla osoby w rodzinie kryterium wynosi 823 zł. Tu wzrost był o 223 zł, czyli o 37%.

W 2026 r. nie podniesiono tych kwot.

W 2025 r. zmiana spowodowała podwyższenie kwot świadczeń pieniężnych związanych z ustawą o pomocy społecznej, np.:

- pomoc pieniężna na usamodzielnienie – wzrost o 229 zł (z 1 837 zł do 2 066 zł),

REKLAMA

- maksymalny zasiłek stały – wzrost o 229 zł (z 1000 zł do 1 229 zł)

Dalszy ciąg materiału pod wideo

- minimalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2024 r. poz. 769) – wzrosła (z 721 zł) do 950 zł, a maksymalna kwota z tego tytułu wzrośnie (z 1450 zł) do 1679 zł.

MOPS: W walce o zasiłek fikcyjne wydzielenie z 3-osobowe rodziny osobnej córki albo syna

Kryteria dochodowe w pomocy społecznej.

Dla osoby samotnie gospodarującej kryterium wynosi 1010 zł; Dla osoby w rodzinie kryterium wynosi 823 zł;

- powodują zjawisko wydzielania w ramach jednego mieszkania kilku rodzin. W wyroku z 20 sierpnia 2026 r. WSA w Łodzi (sygnatura akt II SA/Łd 453/26) została przedstawiona sytuacja, kiedy takie wydzielenie nastąpiło już w toku postępowania o przyznanie zasiłku. W efekcie należało wznowić postępowanie na nowo. Link do wyroku

Sędziowie stwierdzili:

"(...) zachodzi konieczność uwzględnienia w ogólnym dochodzie rodziny wnioskodawczyni także dochodu jej dorosłej córki O.J. z tytułu renty socjalnej w sytuacji stwierdzenia prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego. W postępowaniu poprzedzającym wydanie zaskarżonej decyzji strona jednoznacznie wskazywała na 3-osobowy skład swojej rodziny, a dopiero 11 kwietnia złożyła oświadczenie o odrębności prowadzonego gospodarstwa domowego względem dorosłej córki O.J.. Wobec wystąpienia nowej okoliczności faktycznej, nieznanej organowi pomocowemu w dniu wydania kwestionowanej decyzji, zasadniczo wpływającej na wynik niniejszego postępowania, zaskarżoną decyzję należało uchylić, a sprawę przekazać organowi pierwszej instancji do ponownego rozpatrzenia. Wspomniane wyżej okoliczności winny zostać zbadane i wyjaśnione przez organ pierwszej instancji zgodnie z zasadami określonymi w art. 7, art. 77 i art. 107 k.p.a. Kwestia prawidłowego ustalenia dochodu rodziny ma w sprawie niniejszej kluczowe znaczenie, ponieważ to od jego wysokości zależy wprost możliwość przyznania wnioskodawczyni świadczenia z pomocy społecznej. Przy ponownym rozpoznaniu sprawy organ pierwszej instancji winien dokonać pełnych i jednoznacznych ustaleń w opisanym powyżej zakresie, a następnie, w uzasadnieniu decyzji odnieść się do całości zebranego materiału dowodowego, jak również do wszystkich zarzutów i argumentów podnoszonych przez stronę, wyjaśniając powody swego rozstrzygnięcia w sposób niebudzący wątpliwości i zgodnie z treścią art. 107 § 3 k.p.a."

Klasyfikacja budżetowa 2027. Nowe rozporządzenie z komentarzem eksperta

Kalkulator dat