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Osoby niepełnosprawne ustawowo w komisjach przyznających świadczenia [Asystencja osobista]

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07 października 2026, 08:01
[Data aktualizacji 06 października 2026, 21:05]
Tomasz Król
Tomasz Król
prawnik piszący o m.in.: problemach osób niepełnosprawnych, ZUS, pracy, cywilistyce, administracji, przedsiębiorcach, podatkach

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Możliwość pracy dla osób niepełnosprawnych wprowadza ustawa o asystencji osobistej. W składzie osób oceniających sprawność osoby niepełnosprawnej/niesamodzielnej ma znajdować się jedna osoba o niepełnosprawności odpowiadającej tej która dotknęła osobę starającą się o asystencję. Takie brzmienie przepisów oznacza, że niewidomy ma kwalifikować wnioski o to świadczenie dla niewidomych, sparaliżowani dla sparaliżowanych. Serio potraktowanie tego przepisu oznacza, że w komisjach kwalifikacyjnych powinny być setki osób niepełnosprawnych. Jest to nierealne przy takiej konstrukcji przepisów. Ich autorzy w mojej opinii wiedzieli o tym. Więc od razu wprowadzili wyłączenie reguły "niepełnosprawni oceniają niepełnosprawnych" w postaci dwóch podreguł. Pierwsza podreguła mówi, że osobę niewidomą nie musi oceniać osoba niewidoma tylko "osoba z niepełnosprawnością jak najbardziej zbliżoną do niewidzenia". Potraficie Państwo wskazać rodzaj niepełnosprawności nie będący niewidzeniem a zbliżony do niewidzenia? Bo ja nie. I druga podreguła: "Jak nie ma takiej osoby niepełnosprawnej to po prostu komisja orzeka bez osób niepełnosprawnych. Jest jeszcze trzecia reguła, o której poniżej. Ta reguła nr 3 tłumaczy, kto tak naprawdę zamiast osób niepełnosprawnych będzie zasiadał w komisjach (zwane są "składami").

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Moja opinia wynika z poniższego przepisu:

Podstawa prawna

Art. 14. 1. Do Składu, w miarę możliwości, wyznacza się przynajmniej jedną osobę z niepełnosprawnością jak najbardziej zbliżoną do rodzaju niepełnosprawności osoby ubiegającej się o przyznanie prawa do asystencji osobistej.

2. W przypadku gdy ze względu na rodzaj niepełnosprawności nie jest możliwe wyznaczenie do Składu osoby, o której mowa w ust. 1, do Składu może zostać wyznaczona osoba stale wspierająca osobę z niepełnosprawnością najbardziej zbliżoną do rodzaju niepełnosprawności osoby ubiegającej się o przyznanie prawa do asystencji osobistej

I w przepisie znajdziecie Państwo bezpieczniki wyłączające szczytną regułę, aby głos osób niepełnosprawnych miał znaczenie przy przyznawaniu świadczeń dla nich. Jest zwrot:

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1) w miarę możliwości (czyli "o ile jest dostępna do prawy w komisji osoba niewidoma) oraz

2) jak najbardziej zbliżoną (czyli nie musi być w komisji osoba niewidoma, ale o zbliżonej niepełnosprawności)

O co tak naprawdę chodzi:

Tłumaczy to ust. 2 art. 14 ustawy o asystencji

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W przypadku gdy ze względu na rodzaj niepełnosprawności nie jest możliwe wyznaczenie do Składu osoby, o której mowa w ust. 1, do Składu może zostać wyznaczona osoba stale wspierająca osobę z niepełnosprawnością najbardziej zbliżoną do rodzaju niepełnosprawności osoby ubiegającej się o przyznanie prawa do asystencji osobistej

To jest przepis, który daje podstawę prawną do zatrudniania w komisjach osób z lokalnego środowiska zajmującego się pomocą dla osób niepełnosprawnych np. z lokalnych fundacji i stowarzyszeń. Osoby te będą miały otwartą furtkę do prawy w komisjach przyznających asystencję osobistą.

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W składzie ma znaleźć się osoba z podobną niepełnosprawnością

Ustawa wprowadza więc rozwiązanie, zgodnie z którym w dwuosobowym składzie oceniającym potrzeby osoby ubiegającej się o asystencję osobistą znajdzie się przynajmniej jedna osoba z niepełnosprawnością możliwie najbardziej zbliżoną do niepełnosprawności osoby ocenianej.

Idea jest szczytna. Oznaczać to miało, że przy podejmowaniu decyzji nie będzie liczyło się wyłącznie przygotowanie zawodowe członków składu. Znaczenie ma mieć również doświadczenie wynikające z własnej niepełnosprawności. Osoba, która sama funkcjonuje z podobnymi ograniczeniami, może dzięki temu lepiej rozumieć problemy, z jakimi mierzy się osoba ubiegająca się o asystencję.

Jak to wygląda w rzeczywistości? Proszę przeczytać przepisy i się zastanowić.

Niepełnosprawność to za mało, aby orzekać dla innych osób niepełnosprawnych

Ustawa nie wprowadza zasady, że do składu może trafić każda osoba z niepełnosprawnością. Członkowie składu muszą spełniać również określone wymagania dotyczące wykształcenia i doświadczenia zawodowego.

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Osoba niepełnosprawna nie jest przedstawicielem w komisji innej osoby niepełnosprawnej

Osoba z niepełnosprawnością uczestnicząca w pracach składu nie występuje jako przedstawiciel/ambasador osoby, której potrzeby co do świadczeń dla osób niepełnosprawnych są oceniane. Jest takim samym członkiem zespołu jak inne osoby - dokonuje formalnej oceny i podlega tym samym wymaganiom dotyczącym przygotowania do wykonywania tej funkcji.

Jakie to są wymagania określi rozporządzenie.

Przepisy przewidują także dla osób niepełnosprawnych ochronę prawną

Stanowi o tym art. 13 ustawy o asystencji osobistej.

Podstawa prawna

Członkowie Składu, w związku z pełnieniem obowiązków, korzystają z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2025 r. poz. 383, 1818 i 1872 oraz z 2026 r. poz. 902 i 988).

Co ocenia Skład - jak przyznawana jest asystencja osobista?

Przy podejmowaniu decyzji Skład ocenia przede wszystkim kompletność wniosku oraz potrzeby osoby ubiegającej się o asystencję osobistą. Pod uwagę bierze również jej warunki mieszkaniowe, uwarunkowania społeczne oraz bariery środowiskowe, w tym bariery transportowe.

Ocena obejmuje także ograniczenia występujące w codziennym funkcjonowaniu oraz potrzeby dotyczące komunikacji osoby z niepełnosprawnością z asystentem osobistym.

Z przeprowadzonej oceny Skład sporządza protokół. Dokument zawiera opis przeprowadzonej oceny potrzeb, ustalenie, czy istnieje potrzeba przyznania prawa do asystencji osobistej, oraz propozycję zakresu tej asystencji. W protokole znajduje się również uzasadnienie dokonanego ustalenia.

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Źródło: INFOR
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