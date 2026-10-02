Przełom w komisjach. Osoba niepełnosprawna kwalifikuje osobę niepełnosprawną do świadczenia

Nowość wprowadza ustawa o asystencji osobistej. W składzie osób oceniających sprawność osoby niepełnosprawnej/niesamodzielnej ma znajdować się jedna osoba o niepełnosprawności odpowiadającej tej która dotknęła osobę starającą się o asystencję. Są wyjątki od tej zasady wynikające z tego, że nie zawsze będzie możliwe znalezienie odpowiedniej osoby. W wielu sytuacjach jest to nierealne. Pytanie w tytule artykułu: "Czy i kiedy w świadczeniu wspierającym?" wynika z tego, że asystencję osobistą i świadczenie wspierające łączy

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Prawo do asystencji osobistej jest ustalane przez zespół

Zajrzyjmy do art. 9 nowej ustawy o asystencji:

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Podstawa prawna Art. 9. 1. Prawo do asystencji osobistej jest przyznawane w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez Zespół na podstawie ustalenia przez 2 członków Zespołu, zwanych dalej „Składem”, potrzeby przyznania prawa do asystencji osobistej. 2. Skład dokonuje ustalenia, o którym mowa w ust. 1, na podstawie: formularza samooceny, wywiadu bezpośredniego z osobą z niepełnosprawnością oraz obserwacji jej funkcjonowania podczas wywiadu lub – jeżeli jest to konieczne dla właściwego rozpoznania potrzeb osoby z niepełnosprawnością – wywiadu bezpośredniego z osobą stale wspierającą, wyniku oceny poziomu potrzeby wsparcia, ze wskazaniem zdolności do samodzielnego wykonywania określonych czynności związanych z codziennym funkcjonowaniem oraz rodzajem wymaganego wsparcia, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, formularza oceny potrzeb osoby z niepełnosprawnością uwzględniającego potrzeby w zakresie asystencji osobistej – zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach wydanych na podstawie ust. 5.

Prawo do asystencji osobistej jest więc przyznawane w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez Zespół. Podstawą decyzji jest ustalenie przez dwóch członków Zespołu, określanych jako „Skład”, czy dana osoba potrzebuje asystencji osobistej.

Skład dokonuje takiej oceny na podstawie kilku źródeł informacji. Bierze pod uwagę formularz samooceny, a także przeprowadza bezpośredni wywiad z osobą z niepełnosprawnością i obserwuje jej funkcjonowanie podczas rozmowy. Jeżeli jest to konieczne do właściwego rozpoznania jej potrzeb, wywiad przeprowadza z osobą, która stale ją wspiera.

Przy ocenie uwzględnia również wynik ustalenia poziomu potrzeby wsparcia, obejmujący informacje o zdolności osoby z niepełnosprawnością do samodzielnego wykonywania określonych czynności związanych z codziennym funkcjonowaniem oraz o rodzaju wymaganego wsparcia. Skład korzysta także z formularza oceny potrzeb osoby z niepełnosprawnością, uwzględniającego potrzeby w zakresie asystencji osobistej.

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Nowość. Osoba niepełnosprawna w komisji ocenia sprawność innej osoby niepełnosprawnej. I ma nawet ochronę dla funkcjonariuszy

Nowość wynika z poniższego przepisu:

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Podstawa prawna Art. 14. 1. Do Składu, w miarę możliwości, wyznacza się przynajmniej jedną osobę z niepełnosprawnością jak najbardziej zbliżoną do rodzaju niepełnosprawności osoby ubiegającej się o przyznanie prawa do asystencji osobistej. 2. W przypadku gdy ze względu na rodzaj niepełnosprawności nie jest możliwe wyznaczenie do Składu osoby, o której mowa w ust. 1, do Składu może zostać wyznaczona osoba stale wspierająca osobę z niepełnosprawnością najbardziej zbliżoną do rodzaju niepełnosprawności osoby ubiegającej się o przyznanie prawa do asystencji osobistej

W składzie ma znaleźć się osoba z podobną niepełnosprawnością

Ustawa wprowadza więc rozwiązanie, zgodnie z którym w dwuosobowym składzie oceniającym potrzeby osoby ubiegającej się o asystencję osobistą znajdzie się przynajmniej jedna osoba z niepełnosprawnością możliwie najbardziej zbliżoną do niepełnosprawności osoby ocenianej.

Oznacza to, że przy podejmowaniu decyzji nie będzie liczyło się wyłącznie przygotowanie zawodowe członków składu. Znaczenie ma mieć również doświadczenie wynikające z własnej niepełnosprawności. Osoba, która sama funkcjonuje z podobnymi ograniczeniami, może dzięki temu lepiej rozumieć problemy, z jakimi mierzy się osoba ubiegająca się o asystencję.

Ważne Ważne zastrzeżenie do powyższego "w miarę możliwości".

Nie zawsze jednak znalezienie takiej osoby będzie możliwe. Jeżeli charakter niepełnosprawności nie pozwoli na wyznaczenie członka składu spełniającego ten warunek, może go zastąpić osoba stale wspierająca osobę z niepełnosprawnością o możliwie zbliżonym rodzaju niepełnosprawności.

Rozwiązanie ma więc wprowadzić do procedury nie tylko ocenę dokonywaną przez osoby posiadające określone kwalifikacje, ale również perspektywę wynikającą z bezpośredniego doświadczenia życia z niepełnosprawnością. W materiałach dotyczących projektu wskazywano, że ma to pomóc w lepszym rozpoznawaniu rzeczywistych potrzeb osoby ubiegającej się o asystencję.

Niepełnosprawność to za mało, aby orzekać dla innych osób niepełnosprawnych

Ustawa nie wprowadza zasady, że do składu może trafić każda osoba z niepełnosprawnością. Członkowie składu muszą spełniać również określone wymagania dotyczące wykształcenia i doświadczenia zawodowego.

Osoba niepełnosprawna nie jest przedstawicielem w komisji innej osoby niepełnosprawnej

Osoba z niepełnosprawnością uczestnicząca w pracach składu nie występuje jako przedstawiciel/ambasador osoby, której potrzeby co do świadczeń dla osób niepełnosprawnych są oceniane. Jest takim samym członkiem zespołu jak inne osoby - dokonuje formalnej oceny i podlega tym samym wymaganiom dotyczącym przygotowania do wykonywania tej funkcji.

Jakie to są wymagania określi rozporządzenie.

Przepisy przewidują także dla osób niepełnosprawnych ochronę prawną

Stanowi o tym art. 13 ustawy o asystencji osobistej.

Podstawa prawna Członkowie Składu, w związku z pełnieniem obowiązków, korzystają z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2025 r. poz. 383, 1818 i 1872 oraz z 2026 r. poz. 902 i 988).

Co ocenia Skład - jak przyznawana jest asystencja osobista?

Przy podejmowaniu decyzji Skład ocenia przede wszystkim kompletność wniosku oraz potrzeby osoby ubiegającej się o asystencję osobistą. Pod uwagę bierze również jej warunki mieszkaniowe, uwarunkowania społeczne oraz bariery środowiskowe, w tym bariery transportowe.

Ocena obejmuje także ograniczenia występujące w codziennym funkcjonowaniu oraz potrzeby dotyczące komunikacji osoby z niepełnosprawnością z asystentem osobistym.

Z przeprowadzonej oceny Skład sporządza protokół. Dokument zawiera opis przeprowadzonej oceny potrzeb, ustalenie, czy istnieje potrzeba przyznania prawa do asystencji osobistej, oraz propozycję zakresu tej asystencji. W protokole znajduje się również uzasadnienie dokonanego ustalenia.

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