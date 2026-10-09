REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Pomoc Społeczna » Niepełnosprawni » Przy asystencji osoby niepełnosprawne mają pracować w komisjach przyznających świadczenia. Bo tylko niewidomy zrozumie osobę, która nie widzi

Przy asystencji osoby niepełnosprawne mają pracować w komisjach przyznających świadczenia. Bo tylko niewidomy zrozumie osobę, która nie widzi

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
09 października 2026, 11:37
[Data aktualizacji 09 października 2026, 11:37]
Tomasz Król
Tomasz Król
prawnik piszący o m.in.: problemach osób niepełnosprawnych, ZUS, pracy, cywilistyce, administracji, przedsiębiorcach, podatkach

REKLAMA

REKLAMA

Możliwość pracy dla osób niepełnosprawnych wprowadza ustawa o asystencji osobistej. W składzie osób oceniających sprawność osoby niepełnosprawnej/niesamodzielnej ma znajdować się jedna osoba o niepełnosprawności odpowiadającej tej która dotknęła osobę starającą się o asystencję. Takie brzmienie przepisów oznacza, że niewidomy ma kwalifikować wnioski o to świadczenie dla niewidomych, sparaliżowani dla sparaliżowanych. Serio potraktowanie tego przepisu oznacza, że w komisjach kwalifikacyjnych powinny być setki osób niepełnosprawnych. Jest to nierealne przy takiej konstrukcji przepisów. Ich autorzy w mojej opinii wiedzieli o tym. Więc od razu wprowadzili wyłączenie reguły "niepełnosprawni oceniają niepełnosprawnych" w postaci dwóch podreguł. Pierwsza podreguła mówi, że osobę niewidomą nie musi oceniać osoba niewidoma tylko "osoba z niepełnosprawnością jak najbardziej zbliżoną do niewidzenia". Potraficie Państwo wskazać rodzaj niepełnosprawności nie będący niewidzeniem a zbliżony do niewidzenia? Bo ja nie. I druga podreguła: "Jak nie ma takiej osoby niepełnosprawnej to po prostu komisja orzeka bez osób niepełnosprawnych. Jest jeszcze trzecia reguła, o której poniżej. Ta reguła nr 3 tłumaczy, kto tak naprawdę zamiast osób niepełnosprawnych będzie zasiadał w komisjach (zwane są "składami").

rozwiń >

Moja opinia wynika z poniższego przepisu:

Podstawa prawna

Art. 14. 1. Do Składu, w miarę możliwości, wyznacza się przynajmniej jedną osobę z niepełnosprawnością jak najbardziej zbliżoną do rodzaju niepełnosprawności osoby ubiegającej się o przyznanie prawa do asystencji osobistej.

2. W przypadku gdy ze względu na rodzaj niepełnosprawności nie jest możliwe wyznaczenie do Składu osoby, o której mowa w ust. 1, do Składu może zostać wyznaczona osoba stale wspierająca osobę z niepełnosprawnością najbardziej zbliżoną do rodzaju niepełnosprawności osoby ubiegającej się o przyznanie prawa do asystencji osobistej

I w przepisie znajdziecie Państwo bezpieczniki wyłączające szczytną regułę, aby głos osób niepełnosprawnych miał znaczenie przy przyznawaniu świadczeń dla nich. Jest zwrot:

REKLAMA

REKLAMA

1) w miarę możliwości (czyli "o ile jest dostępna do prawy w komisji osoba niewidoma) oraz

2) jak najbardziej zbliżoną (czyli nie musi być w komisji osoba niewidoma, ale o zbliżonej niepełnosprawności)

O co tak naprawdę chodzi:

Tłumaczy to ust. 2 art. 14 ustawy o asystencji

REKLAMA

W przypadku gdy ze względu na rodzaj niepełnosprawności nie jest możliwe wyznaczenie do Składu osoby, o której mowa w ust. 1, do Składu może zostać wyznaczona osoba stale wspierająca osobę z niepełnosprawnością najbardziej zbliżoną do rodzaju niepełnosprawności osoby ubiegającej się o przyznanie prawa do asystencji osobistej

To jest przepis, który daje podstawę prawną do zatrudniania w komisjach osób z lokalnego środowiska zajmującego się pomocą dla osób niepełnosprawnych np. z lokalnych fundacji i stowarzyszeń. Osoby te będą miały otwartą furtkę do prawy w komisjach przyznających asystencję osobistą.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W składzie ma znaleźć się osoba z podobną niepełnosprawnością

Ustawa wprowadza więc rozwiązanie, zgodnie z którym w dwuosobowym składzie oceniającym potrzeby osoby ubiegającej się o asystencję osobistą znajdzie się przynajmniej jedna osoba z niepełnosprawnością możliwie najbardziej zbliżoną do niepełnosprawności osoby ocenianej.

Idea jest szczytna. Oznaczać to miało, że przy podejmowaniu decyzji nie będzie liczyło się wyłącznie przygotowanie zawodowe członków składu. Znaczenie ma mieć również doświadczenie wynikające z własnej niepełnosprawności. Osoba, która sama funkcjonuje z podobnymi ograniczeniami, może dzięki temu lepiej rozumieć problemy, z jakimi mierzy się osoba ubiegająca się o asystencję.

Jak to wygląda w rzeczywistości? Proszę przeczytać przepisy i się zastanowić.

Niepełnosprawność to za mało, aby orzekać dla innych osób niepełnosprawnych

Ustawa nie wprowadza zasady, że do składu może trafić każda osoba z niepełnosprawnością. Członkowie składu muszą spełniać również określone wymagania dotyczące wykształcenia i doświadczenia zawodowego.

Zobacz również:

Osoba niepełnosprawna nie jest przedstawicielem w komisji innej osoby niepełnosprawnej

Osoba z niepełnosprawnością uczestnicząca w pracach składu nie występuje jako przedstawiciel/ambasador osoby, której potrzeby co do świadczeń dla osób niepełnosprawnych są oceniane. Jest takim samym członkiem zespołu jak inne osoby - dokonuje formalnej oceny i podlega tym samym wymaganiom dotyczącym przygotowania do wykonywania tej funkcji.

Jakie to są wymagania określi rozporządzenie.

Przepisy przewidują także dla osób niepełnosprawnych ochronę prawną

Stanowi o tym art. 13 ustawy o asystencji osobistej.

Podstawa prawna

Członkowie Składu, w związku z pełnieniem obowiązków, korzystają z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2025 r. poz. 383, 1818 i 1872 oraz z 2026 r. poz. 902 i 988).

Co ocenia Skład - jak przyznawana jest asystencja osobista?

Przy podejmowaniu decyzji Skład ocenia przede wszystkim kompletność wniosku oraz potrzeby osoby ubiegającej się o asystencję osobistą. Pod uwagę bierze również jej warunki mieszkaniowe, uwarunkowania społeczne oraz bariery środowiskowe, w tym bariery transportowe.

Ocena obejmuje także ograniczenia występujące w codziennym funkcjonowaniu oraz potrzeby dotyczące komunikacji osoby z niepełnosprawnością z asystentem osobistym.

Z przeprowadzonej oceny Skład sporządza protokół. Dokument zawiera opis przeprowadzonej oceny potrzeb, ustalenie, czy istnieje potrzeba przyznania prawa do asystencji osobistej, oraz propozycję zakresu tej asystencji. W protokole znajduje się również uzasadnienie dokonanego ustalenia.

Zobacz również:

Klasyfikacja budżetowa 2027. Nowe rozporządzenie z komentarzem eksperta

Kalkulator dat

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Syndyk Getin Noble Banku nie zwraca frankowiczom kosztów procesu. Naruszenie prawa czy obowiązek wynikający z ustawy?
09 paź 2026

Frankowicze uzyskują prawomocne wyroki zasądzające od syndyka masy upadłości Getin Noble Banku (GNB) zwrot kosztów procesu, a mimo to należności te nie są wypłacane. Nie oznacza to jednak, że syndyk ignoruje prawomocne orzeczenia. W odniesieniu do kosztów zasądzonych w sprawach wszczętych przez kredytobiorców brak bieżącej wypłaty kosztów procesu wynika z zasad dotyczących upadłości banku. Syndyk jest związany ustawową kolejnością zaspokajania należności i nie może wypłacić kosztów procesu przed należnościami korzystającymi z pierwszeństwa, w tym przed kosztami przymusowej restrukturyzacji poniesionymi przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.
„Krwawy piątek”. Co grozi za fake’owe zapowiedzi ataków na szkoły? Adwokat: więcej niż się wydaje
09 paź 2026

Piątek 9 października 2026 r. miał być dniem ataków na szkoły w całej Polsce. Tak przynajmniej głosiły wiadomości, które w ostatnich dniach krążyły w komunikatorach uczniów i na grupach rodziców, wraz z nagraniami zamaskowanych nastolatków z nożami. Część samorządów odwołała lekcje, policja sprawdziła ponad dziesięć tysięcy placówek, a wielu rodziców zastanawiało się, czy posłać dzieci do szkoły. Istnienia zorganizowanego wyzwania nie potwierdzono. Realni są jednak autorzy gróźb, czyli co najmniej dziesięciu zatrzymanych, w większości nieletnich, i realne jest tło, na którym się pojawili: atak w Ostrołęce, w którym 19-latek ranił dziewięć osób, i atak w Leszczydole-Nowinach, w którym 15-latek zabił szkolną woźną. Co grozi tym, którzy zapowiadają kolejne ataki? Więcej, niż się wydaje im samym i często także ich rodzicom.
Co należy zrobić w razie śmierci pracownika? Komu wydać świadectwo pracy i wypłacić należności po zmarłym?
09 paź 2026

Z dniem śmierci pracownika wygasa jego stosunek pracy. W takiej sytuacji pracodawca ma obowiązek sporządzenia świadectwa pracy, rozliczenia się z praw majątkowych po zmarłym oraz wypłaty rodzinie odprawy pośmiertnej.
Zasiłek pogrzebowy 2026. Czy każdy wnioskodawca otrzyma 7000 zł?
09 paź 2026

Od 1 stycznia 2026 r. obowiązuje wyższa kwota zasiłku pogrzebowego – 7000 zł. W stosunku do poprzedniej kwoty wzrosła ona o 3000 zł, jednak nie każdy, kto złoży wniosek w 2026 r., otrzyma nowy zasiłek? Dlaczego? Wyjaśniamy to w artykule.

REKLAMA

Dwie tragedie na drodze i dwie różne kary. Dlaczego Łukasz Ż. dostał 20 lat, a Sebastianowi M. grozi najwyżej 8? Adwokat: takie są przepisy
09 paź 2026

Za śmierć jednego człowieka na Trasie Łazienkowskiej sąd wymierzył 20 lat więzienia. Za śmierć trzyosobowej rodziny na autostradzie A1 oskarżonemu grozi najwyżej osiem. Takie zestawienie budzi gniew i trudno się temu dziwić. Tyle że sąd w Piotrkowie Trybunalskim nie będzie miał tu wyboru. Wyrok z lipca 2026 r. w sprawie Łukasza Ż. wiele osób przyjęło z ulgą. Może po raz pierwszy od dawna ktoś, kto zabił na drodze, usłyszał karę, którą opinia publiczna uznała za adekwatną. W sprawie Sebastiana M. nastroje są odwrotne. Prokurator zażądał ośmiu lat, czyli maksimum, a w komentarzach i tak przeważa przekonanie, że to za mało. Rozumiem te emocje. Jako adwokat muszę jednak powiedzieć wprost, że różnica między tymi sprawami nie bierze się z tego, że jeden sąd był surowy, a drugi okaże się pobłażliwy. Bierze się z przepisów, które w obu sprawach są po prostu inne.
Przestępstwa z nożem nastolatków. Odpowiedzialność karna, czy ucieczka w niepoczytalność? Kto i jak odpowie za ataki w Ostrołęce i Wyszkowie? Dziecko, rodzice, wychowawcy?
09 paź 2026

W ciągu dwóch dni na Mazowszu doszło do dwóch ataków nożem w szkołach. W środę w Ostrołęce 19-latek ranił dziewięć osób, a w jego plecaku znaleziono ładunek wybuchowy. W czwartek w Leszczydole-Nowinach pod Wyszkowem 15-latek śmiertelnie ranił 37-letnią woźną. Wstrząs jest zrozumiały, podobnie jak pytania, które od razu pojawiły się w przestrzeni publicznej. Czy sprawcy byli poczytalni? Czy 15-latek w ogóle poniesie karę, skoro jak piszą internauci „posiedzi w poprawczaku do osiemnastki”? Odpowiedź polskiego prawa jest znacznie surowsza, niż się powszechnie sądzi. Jest też bardziej złożona. Warto ją przedstawić spokojnie, zanim emocje zastąpią fakty.
Nowy sondaż wyborczy. Tego nikt się nie spodziewał, prawdziwy dramat rozgrywa się na dole stawki, gdzie kilka znanych ugrupowań znalazło się w strefie zagrożenia
09 paź 2026

Najnowsze badanie poparcia partii politycznych przynosi ogromne zaskoczenie na polskiej scenie politycznej. Podczas gdy lider sondażu umacnia swoją pozycję, a na podium dochodzi do tasowania sił, prawdziwy dramat rozgrywa się na dole zestawienia. Aż trzy znane ugrupowania znalazły się pod kreską i według obecnych prognoz nie weszłyby do Sejmu. Znamy szczegółowe wyniki najnowszego badania.
Nocny zakaz sprzedaży alkoholu już na terenie całego kraju. Koniec z promocjami przy zakupie wielu sztuk, a za zezwolenie na sprzedaż trzeba będzie zapłacić więcej
09 paź 2026

Tematyka związana z zasadami opodatkowania i sprzedaży alkoholu od lat dzieli społeczeństwo. Wysokość akcyzy, reklama i promocja, zezwolenia na sprzedaż i nocna prohibicja to tematy, które w ostatnich latach cyklicznie powracały. W czwartek 8 października Sejm dużą większością głosów uchwalił ustawę, która częściowo ma uregulować te zagadnienia.

REKLAMA

Szkoły w Polsce zamknięte 14 października 2026 r., w Dzień Nauczyciela – zaskoczeni rodzice zastanawiają się co z opieką nad dziećmi i czy to legalne?
09 paź 2026

W dniu 14 października każdego roku, w Polsce obchodzony jest Dzień Edukacji Narodowej, potocznie zwany Dniem Nauczyciela. Czy w tym dniu szkoły mogą być zamknięte (tj. nie organizować dla uczniów ani zajęć dydaktycznych, ani wychowawczo-opiekuńczych) i co, w takiej sytuacji, z opieką nad dziećmi? To ważne informacje dla wszystkich pracujących rodziców, ponieważ praktyka jak i interpretacje przepisów (m.in. w zakresie prawa rodziców do zwolnienia od pracy, celem sprawowania opieki na dzieckiem) są niejednolite.
Warszawa bez konkurencji. To najlepszy rynek pracy w Europie
09 paź 2026

Zmiany demograficzne sprawiają, że Warszawa ma najwyższy wskaźnik zatrudnienia w Europie, a Polska – jeden z najniższych wskaźników bezrobocia w UE - czytamy w „Rz”.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA