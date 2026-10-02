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Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Pomoc Społeczna » Niepełnosprawni » To nie te czasy, że można oszukiwać MOPS. Pracownicy MOPS udają klientów. Kogo mają udawać wiedzą z Facebooka

To nie te czasy, że można oszukiwać MOPS. Pracownicy MOPS udają klientów. Kogo mają udawać wiedzą z Facebooka

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02 października 2026, 15:17
[Data aktualizacji 02 października 2026, 15:17]
Tomasz Król
Tomasz Król
prawnik piszący o m.in.: problemach osób niepełnosprawnych, ZUS, pracy, cywilistyce, administracji, przedsiębiorcach, podatkach
To nie te czasy, że można oszukiwać MOPS. Pracownicy MOPS udają klientów. Kogo mają udawać wiedzą z Facebooka
To nie te czasy, że można oszukiwać MOPS. Pracownicy MOPS udają klientów. Kogo mają udawać wiedzą z Facebooka
T. Król
Własne

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W sprawie przedstawionej w artykule pracownik MOPS zadzwonił do tatuażysty na kontakt z Facebooku i umówił się na wykonanie tatuażu. informacje pozyskać z Facebooka, gdzie znalazł ogłoszenie o usługach robienia tatuażu. Z historii tej wynikają dwa etapy prowokacji przeprowadzonej przez pracowników MOPS: Krok pierwszy to przejrzenie Facebooka wnioskującego z zasiłek z MOPS. Krok nr 2 to udawanie klienta przed wnioskodawcą. W ten sposób wie, że oświadczenia o dochodach z wniosku nie są prawdziwe.

Kluczowe dla rozstrzygnięcia sprawy okazało się dociekliwe śledztwo przeprowadzone przez pracownika MOPS w Głownie. Pracownik socjalny nie ograniczył się do weryfikacji papierowych oświadczeń wnioskodawcy, lecz samodzielnie namierzył w mediach społecznościowych oferty wykonywania tatuaży publikowane przez skarżącego.

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Aby ostatecznie zweryfikować faktyczne prowadzenie działalności, pracownik zastosował prowokację – zadzwonił do wnioskodawcy, podając się za klienta. Skarżący bez wahania zgodził się wykonać tatuaż i podał konkretną cenę za usługę. Gdy prawda wyszła na jaw, oburzony wnioskodawca zarzucił ośrodkowi „prowokację”, nie zaprzeczając jednak samemu zdarzeniu – próbował jedynie usprawiedliwiać się kryzysem w branży i złym stanem zdrowia.

Organ nie miał wątpliwości: zatajenie nieewidencjonowanej działalności komercyjnej oraz dochodów to ewidentny brak współdziałania z pracownikiem socjalnym, co na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej w pełni uzasadniało odmowę przyznania świadczenia.

Jaka była sytuacja osoby, która przegrała sprawę w sądzie z MOPS?

W uzasadnieniu wyroku czytamy: "Jak wynika z akt sprawy, skarżący ur. 14 kwietnia 1979 r. legitymuje się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności z dnia 9 października 2025 r., którym został zaliczony do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności do dnia 31 października 2028 r. W orzeczeniu tym wskazano, że naruszenie sprawności organizmu ma charakter czasowy, w związku z tym orzeczenie wydane zostało na czas określony. Zatrudnienie przewidziano w warunkach pracy chronionej.

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I ta sytuacja spowodowała wypłatę szeregu świadczeń. Np:

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  1. zasiłek celowy na zakup leków we wrześniu 2025 r. w wysokości 250 zł,
  2. zasiłek celowy na zakup posiłków od 1 września 2025 r. do 30 września 2025 r. w wysokości 400 zł oraz
  3. od 1 października 2025 r. do 31 października 2025 r. w wysokości 400 zł, jak również
  4. zasiłek pielęgnacyjny w okresie od 1 sierpnia 2025 r. do 31 października 2028 r. w wysokości 215,84 zł miesięcznie.

dodajmy, że w sprawie jest jeszcze dług alimentacyjny – ponad 50 000 zł – wobec niepłacenia alimentów na dwoje dzieci.

Zasiłek celowy - kiedy i jak jest przyznawany:

Zgodnie z art. 39 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej zasiłek celowy przysługuje na pokrycie niezbędnych potrzeb bytowych (m.in. zakupu żywności, leków, opału, odzieży czy napraw w mieszkaniu).

Ważne

Decyzja rozstrzygająca o przyznaniu zasiłku celowego musi zostać poprzedzona postępowaniem wyjaśniającym, którego elementem koniecznym, zgodnie z art. 106 ust. 4 u.p.s. jest rodzinny wywiad środowiskowy, który jest szczególnym rodzajem dowodu przewidzianym w ustawie o pomocy społecznej. Takowy wywiad został w sprawie przeprowadzony.

Nie ma roszczeń w pomocy społecznej. Można tylko wnioskować. Reszta w praktyce zależy od MOPS i zasobności jego budżetu

Użyte w ww. przepisie sformułowanie „może” oznacza, że decyzja ma charakter uznaniowy. Wnioskodawca nie ma roszczenia o przyznanie wsparcia ani o określenie jego wysokości, a organ może odmówić pomocy lub ją miarkować. Spełnienie przesłanek ustawowych nie obliguje organu do uwzględnienia żądania strony, a kontrola sądowa ogranicza się jedynie do oceny, czy nie przekroczono granic uznania administracyjnego i nie wydano decyzji dowolnej (wyrok NSA z 8.05.2026 r., I OSK 399/25).

Pamiętajmy, że pomoc społeczna nie jest przyznawana automatycznie. W uzasadnieniu analizowanego wyroku sędziowie sformułowali następujące wyliczenie:

Po pierwsze, pomoc wymaga spełnienia przesłanek danego świadczenia;

po drugie, musi uwzględniać możliwości systemu wspierającego wiele osób potrzebujących;

po trzecie, może zostać odmówiona lub ograniczona, gdy osoba albo rodzina ubiegająca się o pomoc nie współdziała w przezwyciężaniu trudnej sytuacji materialnej. Nie może ona stanowić stałego i wyłącznego źródła utrzymania, ponieważ służy jedynie wsparciu w trudnych sytuacjach oraz zaspokojeniu niezbędnych potrzeb w sposób zgodny z godnością człowieka. Ma zatem charakter subsydiarny wobec aktywności samego zainteresowanego (vide np. wyrok WSA w Gdańsku z 24.06.2026 r., II SA/Gd 232/26)

Klasyfikacja budżetowa 2027. Nowe rozporządzenie z komentarzem eksperta

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Źródło: INFOR
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