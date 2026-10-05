Karta parkingowa. Procedury nadal uniemożliwiają korzystanie z uprawnień

Osoby z niepełnosprawnościami wciąż zwracają uwagę na problem ciągłości ważności kart parkingowych. Zdarza się, iż z powodu długich procedur związanych z uzyskaniem nowego dokumentu, przez jakiś czas nie mogą korzystać ze swoich uprawnień.

Czym jest karta parkingowa i kto może z niej korzystać?

Karta parkingowa jest jednym z dokumentów, które mogą posiadać osoby z niepełnosprawnościami, które mają poważne ograniczenia w samodzielnym poruszaniu się. Dokument ten umożliwia parkowanie pojazdu na tzw. kopertach. Zwykle takie miejsca parkingowe usytuowane są w pobliżu sklepów, urzędów i innych instytucji. Osoba z niepełnosprawnością, legitymująca się kartą parkingową kierująca pojazdem samochodowym oznaczonym tą kartą, może również nie stosować się do niektórych znaków drogowych dotyczących zakazu ruchu lub postoju.

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W praktyce jest to zatem spora pomoc dla wielu osób z niepełnosprawnością.

Zgodnie z przepisami kartę parkingową wydaje się:

• osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;

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• osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;

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• placówce zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami odpowiednie wskazanie do karty znajduje się w punkcie 9 orzeczenia.

Dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności przewidziano dodatkowy wymóg w postaci odpowiedniego symbolu przyczyny niepełnosprawności. Otóż wskazanie do karty parkingowej może zostać stwierdzone jedynie w przypadku ustalenia przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem 04-0 (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna), 07-S (choroby układu oddechowego oraz krążenia).

Osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności nie mają prawa do karty parkingowej.

Przepisy nie gwarantują zachowania ciągłości ważności karty parkingowej

Ważne Kartę parkingową dzieciom oraz osobom dorosłym z niepełnosprawnościami wydaje się na okres ważności orzeczenia, nie dłużej niż na okres 5 lat. W praktyce zatem w trakcie ważności orzeczenia może skończyć się ważność karty parkingowej.

Na problem ten posłowie zwracali uwagę kilka miesięcy temu. Jak podkreślał w swojej interpelacji Paweł Papke, przepisy nie przewidują rozwiązania, które umożliwiałoby zachowanie ważności karty w okresie oczekiwania na wydanie nowego dokumentu, nawet w sytuacji gdy osoba z niepełnosprawnością składa wniosek o jej wydanie przed upływem terminu ważności dotychczasowego dokumentu. Powiatowy lub miejski zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności ma bowiem 30 dni na poinformowanie o terminie odbioru karty, przy czym jest to termin na przekazanie informacji, a nie na fizyczne wydanie dokumentu. Jak wskazuje poseł, w praktyce czas oczekiwania na wydanie karty wynosi od jednego do trzech tygodni. W tym okresie osoba z niepełnosprawnością pozostaje pozbawiona możliwości korzystania z uprawnień wynikających z karty parkingowej.

Co ważne, trudności te nie wynikają z niewłaściwego działania organów administracji. Powiatowe i miejskie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności nie mogą wydać karty z datą wsteczną ani wprowadzić tymczasowego przedłużenia ważności dotychczasowej karty na czas procedury administracyjnej.

W odpowiedzi na pismo, ówczesna pełnomocniczka rządu ds. osób niepełnosprawnych Maja Nowak, informowała o pracach nad zmianą rozporządzenia w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych. Przedmiotem planowanej nowelizacji miało być zniesienie wymogu osobistego stawiennictwa osoby z niepełnosprawnością podczas składania wniosku o wydanie karty.

„Podjęcie działań umożliwiających składanie wniosku o wydanie karty parkingowej drogą pocztową lub przez osobę upoważnioną wychodzi naprzeciw postulatom zgłaszanym przez środowisko osób z niepełnosprawnościami. Zapewniam, że wskazany przez Pana Posła problem terminów ważności kart parkingowych również zostanie rzetelnie zbadany pod kątem ewentualnej zmiany przepisów w tym zakresie” – czytamy w odpowiedzi resortu, udzielonej w maju 2026 r.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odpowie na ważne pytania

Jak informuje poseł, problem ten wciąż pozostaje aktualny. „Do mojego biura nadal trafiają sygnały od osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin i opiekunów, którzy wskazują na długi czas oczekiwania na wydanie kolejnej karty parkingowej oraz brak możliwości korzystania w tym okresie z uprawnień związanych z kartą” – podkreśla Paweł Papke w kolejnej interpelacji w tej sprawie.

Osoby te po wygaśnięciu poprzedniego dokumentu pozostają przez pewien czas bez możliwości korzystania z przysługujących im uprawnień. „W efekcie osoba, która nadal posiada aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, nadal wymaga szczególnych ułatwień w poruszaniu się, a jednocześnie terminowo złożyła wniosek o wydanie nowej karty, może zostać pozbawiona realnego dostępu do tych ułatwień wyłącznie z powodu czasu trwania procedury administracyjnej. Jeszcze poważniejszym problemem są przypadki, w których proces ponownej oceny lub weryfikacji uprawnień związanych z orzeczeniem o niepełnosprawności trwa wiele miesięcy. Do mojego biura docierają informacje o postępowaniach, które – w zależności od sytuacji i obciążenia właściwego organu – mogą trwać nawet około 6 miesięcy” – alarmuje poseł.

W swoim piśmie pyta zatem ministerstwo rodziny m.in. o to jakie kroki zostały podjęte celem zbadania i rozwiązania problemu. Poseł podkreśla, iż osoby z niepełnosprawnościami nie powinny ponosić konsekwencji niedoskonałości systemu administracyjnego, a państwo powinno zapewnić im ciągłość korzystania z uprawnień.

Źródło: Interpelacja nr 19852 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie braku ciągłości ważności kart parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami/Sejm