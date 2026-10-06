W mijający weekend odbył się festiwal praw człowieka na 20-lecie organizacji Humanity on Action. Jedno ze spotkań dotyczyło osób z niepełnosprawnościami na którym w kwestii dostępności - wydarzeń bądź miejsc wypowiadali się sami zainteresowani. Na co zwrócili uwagę?

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Osoby z niepełnosprawnościami w obecności przedstawiciela Rzecznika Praw Obywatelskich dyskutowały na temat problematyki dostępności miejsc oraz poszczególnych. Wypowiadający się w mniejszym lub większym stopniu podkreślali pewnego rodzaju fikcję dostępności i wynikający z tego faktu co najmniej dyskomfort osób z niepełnosprawnościami.

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Rzetelna informacja

Na wstępie podkreślono, że informacja o dostępności dotycząca danego wydarzenia np. na stronie internetowej jest zbyt ogólna, a potencjalni uczestnicy nie są gotowi dzwonić, aby dopytywać się o szczegóły istotne z punktu widzenia ich codziennego funkcjonowania. W ocenie zainteresowanych powinni mieć wiedzę o faktycznej dostępności np. że wprawdzie jest toaleta dla osób poruszających się na wózkach, ale aby się do niej dostać trzeba skorzystać z windy, która aktualnie jest w naprawie. Wtedy mogą podjąć decyzję o ewentualnym uczestnictwie w wydarzeniu, a nie z góry z niego zrezygnować, nie znając szczegółów dotyczących dostępności.

Konieczność zadbania o dostępność ze strony osoby z niepełnosprawnością

Kolejne kwestie można określić jako czasowa dostępność oraz konieczność zadbania o dostępność przez samych zainteresowanych albo z ich inicjatywy, a nie przez organizatorów czy gospodarzy. Ten problem obrazuje przykład podany przez jednego z rozmówców - wydarzenie na dachu budynku, na który dojeżdżała wprawdzie winda, lecz urządzenie znajdowało się w części budynku zarządzanej przez inny podmiot niż organizator. Chcą w nim wziąć udział osoba z niepełnosprawnością sama podjęła działania, aby móc z windy skorzystać, a z uwagi na odmowę również sama musiała zaangażować w temat organizatora, finalnie z pozytywnym skutkiem.

Osoba poruszająca się na wózku chciała wziąć udział w uroczystości zawarcia związku małżeńskiego i w tym celu zadzwoniła do urzędu stanu cywilnego, aby dowiedzieć się o faktyczną dostępność miejsca, która się okazała ograniczona. Urzędniczka skontaktowała się z przyszłą panną młodą z uwagami o problematyczności potencjalnych gości. Ostatecznie ślub odbył się w innym miejscu, w którym wszyscy mogli się poczuć komfortowo.

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Wydarzenia dedykowane osobom z niepełnosprawnościami w miejscach dla nich niedostępnych

Zostały wskazane lokalizacje wydarzeń na terenie stolicy dedykowanych dla osób z niepełnosprawnościami, które odbywają się w miejscach niedostosowanych do udziału osób poruszających się na wózku. Wybór jest podyktowany ceną. Takie miejsca są wybierane również przez organizacje określane jako równościowe.

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Kolejny przykład to brak rampy do wjazdu wózka na budowaną okazjonalnie scenę na potrzeby wydarzenia, w którym z założenia miała brać udział osoba z niepełnosprawnością.

Weryfikacji faktycznej dostępności

Zwrócono uwagę na brak weryfikacji w terenie przez organizatorów wydarzenia określanego jako dostępne, sposobu dotarcia na miejsce np. strome schody.

Inny problem to niedokładne przygotowywanie szczegółów wydarzeń przez wykonawców mimo zaleceń organizatora np. zadbanie o odpowiedni kąt nachylenia podjazdu dla wózków inwalidzkich.

Niewłaściwie rozumiana dostępność

Podawane były również przypadki niewłaściwego rozumienia pojęcia dostępności. Wydarzenie nie było dostępne dla osób poruszających się na wózkach, w odpowiedzi organizatorzy mówili o możliwości późniejszego obejrzenia nagrania z tego spotkania.

Wskazano nowy, rozległy budynek użyteczności publicznej gdzie podnośnik nie jest dostosowany wagowo, w kinie jest wydzielony rząd jako jedyne miejsce dla osób poruszających się na wózkach, a obszerna łazienka nie może być wykorzystana również jako komfortka.

Zwrócono uwagę, że wprawdzie miejsce w którym odbywało się spotkanie nie miało progów, było wyposażone w dostosowaną windę niemniej jednak w drzwiach wejściowych nie zamontowano siłowników. W związku z tym osoba z niepełnosprawnością do ich otwarcia potrzebowała pomocy.

Propozycje zmian

Zaproponowano stworzenie listy miejsc faktycznie dostosowanych dla osób z niepełnosprawnościami, stworzonej przez samych zainteresowanych. Taka rekomendacja powodowałaby, że stałyby się one atrakcyjne dla potencjalnych najemców.

Uzyskanie zgody na imprezę czy otwarcie danego miejsca byłoby uwarunkowane faktyczną dostępnością. PFRON dokonywałby kontroli i miałby prawo uniemożliwić działalnie lokalu, w którym nie byłoby faktycznej dostępności.