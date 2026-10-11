Zasiłek pielęgnacyjny a świadczenie pielęgnacyjne. W 2027 r. 2,5 mld zł kontra 12,5 mld zł
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Na świadczenie wspierające rząd kieruje znaczne środki. W 2027 r. przeznaczone na nie zostanie 12,5 mld złotych. Dla porównania zasiłek pielęgnacyjny finansowany jest w skali roku na poziomie około 2,5 mld zł. Ta dysproporcja jest uzasadniona – świadczenie wspierające otrzymują osoby z najpoważniejszymi deficytami zdrowia ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Osoby ze stopniem umiarkowanym z reguły nie otrzymują tego świadczenia. Mają za to ustawowo zagwarantowany (po spełnieniu przesłanek) zasiłek pielęgnacyjny. Wśród osób niepełnosprawnych i ich opiekunów jest wysoka świadomość różnicy między niską wartością świadczeń takich jak zasiłek pielęgnacyjny a wysoką takich jak świadczenie wspierające – stale widzę na forach internetowych częste zdanie: „Oddalibyśmy wszystkie pieniądze za zdrowie” – świadczenie wspierające w jego górnych wartościach otrzymują osoby o poważnych deficytach zdrowotnych.
- Dwa nierozwiązanie problemy w świadczeniu wspierającym - nic nie wskazuje dziś na zmiany prawne w tym zakresie
- W kwocie zaplanowanej w budżecie na świadczenie wspierające w 2027 r. powinny się znaleźć środki na waloryzację progów (marzec 2027 r.). Progi te wynoszącą dzisiaj:
- Świadczenie wspierające a punkty (poziom potrzeby wsparcia)
- Ile osób niepełnosprawnych otrzymało punkty w WZON w 2026 r. (pierwszy etap otrzymania prawa do świadczenia wspierającego)?
- Zasiłek pielęgnacyjny - przesłanki (żadnych zmian w 2027 r.), źródło - gov.pl
- Przesłanki przyznania świadczenia wspierającego - na dziś nie widać żadnych zmian legislacyjnych na 2027 r.
Porównajmy kwoty wydatkowane na świadczenie wspierające z innymi programami w 2027 r.:
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- „Rodzina 800+” – 60,8 mld zł;
- 13. i 14. Emerytura – 32,1 mld zł;
- „Aktywny Rodzic” (tzw. babciowe) – 7 mld zł (o 1 mld więcej niż w 2026 r.).
- in-vitro – 600 mln zł.
- waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych w kwocie ok. 19 mld zł.
- podwyżki wynagrodzeń pracowników państwowej sfery budżetowej oraz nauczycieli na poziomie 3%. (łączny koszt wraz z pochodnymi to prawie 8 mld zł).
Dwa nierozwiązanie problemy w świadczeniu wspierającym - nic nie wskazuje dziś na zmiany prawne w tym zakresie
Problem nr 1
Wytyczne rozesłane w grudniu 2024 r. do WZON obniżają wysokość świadczenia wspierającego dla osób niepełnosprawnych w wieku 75+. Wytyczne przez sądy (coraz więcej wyroków) są oceniane jako bezprawne. Nie zmienia to jednak praktyki orzeczniczej WZON
Problem nr 2
Od 1 stycznia 2026 r. ZUS nie wypłaca wyrównań osobom niepełnosprawnym za okres rozpatrywania ich wniosku o przyznanie punktów w poziomie potrzeby wsparcia. Z uwagi na przewlekłość postępowania wciąż trawiącą niektóre WZON czas ten może sięgać 6 - 8 miesięcy, a kwoty, które otrzymałaby osoba niepełnosprawna z tytułu wyrównania w 2025 r. i 2026 r. mogła wynieść 20 000 - 30 000 zł,
W kwocie zaplanowanej w budżecie na świadczenie wspierające w 2027 r. powinny się znaleźć środki na waloryzację progów (marzec 2027 r.). Progi te wynoszącą dzisiaj:
Świadczenie wspierające a punkty (poziom potrzeby wsparcia)
- od 95 do 100 punktów - 4353 zł;
- od 90 do 94 punktów - 3562 zł;
- od 85 do 89 punktów - 2375 zł;
- od 80 do 84 punktów - 1583 zł
- od 75 do 79 punktów - 1188 zł;
- od 70 do 74 punktów - 792 zł.
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Ile osób niepełnosprawnych otrzymało punkty w WZON w 2026 r. (pierwszy etap otrzymania prawa do świadczenia wspierającego)?
W połowie 2026 r. liczba wydanych decyzji ustalających poziom potrzeby wsparcia przez WZON wynosiła.
Wyszczególnienie
Liczba wydanych decyzji
Ogółem
831 809
Według stopnia niepełnosprawności:
stopień lekki
15 062
stopień umiarkowany
195 120
stopień znaczny
489 919
Orzeczenia innych niż powiatowych zespołów ds. Orzekania o niepełnosprawności (ZUS, KRUS, komisje lekarskie MON, MSWiA)
131 708
Według grup wieku
poniżej 18
435
18-25
17 936
26-40
52 903
41-55
95 391
56-65
105 765
66-75
199 393
76-85
212 940
85+
147 046
Zasiłek pielęgnacyjny - przesłanki (żadnych zmian w 2027 r.), źródło - gov.pl
Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 215,84 zł miesięcznie - ewentualna podwyżka w 2028 r. (ustalenie i pierwsze wypłaty zwaloryzowanych kwot w 2027 r.)
Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
- niepełnosprawnemu dziecku;
- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;
- osobie, która ukończyła 75 lat.
Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:
- osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego;
- osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie;
- jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
Przesłanki przyznania świadczenia wspierającego - na dziś nie widać żadnych zmian legislacyjnych na 2027 r.
Przykładowe przesłanki otrzymania świadczenia wspierającego:
- Ukończenie 18. roku życia – świadczenie przeznaczone jest wyłącznie dla pełnoletnich osób z niepełnosprawnościami (nie przysługuje dzieciom i nastolatkom - dla osób poniżej 18 roku życia przeznaczone jest świadczenie pielęgnacyjne tzw. "nowe").
- Posiadanie formalnego statusu osoby z niepełnosprawnością – wymagane jest ostateczne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (znacznym, umiarkowanym lub lekkim) albo orzeczenie o niezdolności do pracy / niezdolności do samodzielnej egzystencji / zaliczeniu do I, II lub III grupy inwalidzkiej.
- Uzyskanie odpowiedniej liczby punktów potrzeby wsparcia (70–100 pkt) – kluczowa przesłanka merytoryczna ustalana przez Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (WZON) na podstawie specjalnego kwestionariusza oceny.
- Brak pobytu w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie – świadczenie wspierające nie jest wypłacane osobom umieszczonym m.in. w domu pomocy społecznej (DPS), zakładzie opiekuńczo-leczniczym (ZOL).
- Brak kryterium dochodowego – przesłanka o charakterze negatywnym: dochód osoby z niepełnosprawnością ani jej rodziny nie ma wpływu na prawo do świadczenia wspierającego ani na jego wysokość.
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