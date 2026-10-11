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Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Pomoc Społeczna » Niepełnosprawni » Zasiłek pielęgnacyjny a świadczenie pielęgnacyjne. W 2027 r. 2,5 mld zł kontra 12,5 mld zł

Zasiłek pielęgnacyjny a świadczenie pielęgnacyjne. W 2027 r. 2,5 mld zł kontra 12,5 mld zł

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11 października 2026, 19:17
[Data aktualizacji 11 października 2026, 19:17]
Tomasz Król
Tomasz Król
prawnik piszący o m.in.: problemach osób niepełnosprawnych, ZUS, pracy, cywilistyce, administracji, przedsiębiorcach, podatkach
Zasiłek pielęgnacyjny a świadczenie pielęgnacyjne. W 2027 r. 2,5 mld zł kontra 12,5 mld zł
Zasiłek pielęgnacyjny a świadczenie pielęgnacyjne. W 2027 r. 2,5 mld zł kontra 12,5 mld zł
T. Król
Własne

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Na świadczenie wspierające rząd kieruje znaczne środki. W 2027 r. przeznaczone na nie zostanie 12,5 mld złotych. Dla porównania zasiłek pielęgnacyjny finansowany jest w skali roku na poziomie około 2,5 mld zł. Ta dysproporcja jest uzasadniona – świadczenie wspierające otrzymują osoby z najpoważniejszymi deficytami zdrowia ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Osoby ze stopniem umiarkowanym z reguły nie otrzymują tego świadczenia. Mają za to ustawowo zagwarantowany (po spełnieniu przesłanek) zasiłek pielęgnacyjny. Wśród osób niepełnosprawnych i ich opiekunów jest wysoka świadomość różnicy między niską wartością świadczeń takich jak zasiłek pielęgnacyjny a wysoką takich jak świadczenie wspierające – stale widzę na forach internetowych częste zdanie: „Oddalibyśmy wszystkie pieniądze za zdrowie” – świadczenie wspierające w jego górnych wartościach otrzymują osoby o poważnych deficytach zdrowotnych.

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Porównajmy kwoty wydatkowane na świadczenie wspierające z innymi programami w 2027 r.:

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  • „Rodzina 800+” – 60,8 mld zł;
  • 13. i 14. Emerytura – 32,1 mld zł;
  • „Aktywny Rodzic” (tzw. babciowe) –  7 mld zł (o 1 mld więcej niż w 2026 r.).
  • in-vitro – 600 mln zł.
  • waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych w kwocie ok. 19 mld zł.
  • podwyżki wynagrodzeń pracowników państwowej sfery budżetowej oraz nauczycieli na poziomie 3%. (łączny koszt wraz z pochodnymi to prawie 8 mld zł).

Dwa nierozwiązanie problemy w świadczeniu wspierającym - nic nie wskazuje dziś na zmiany prawne w tym zakresie

Problem nr 1

Wytyczne rozesłane w grudniu 2024 r. do WZON obniżają wysokość świadczenia wspierającego dla osób niepełnosprawnych w wieku 75+. Wytyczne przez sądy (coraz więcej wyroków) są oceniane jako bezprawne. Nie zmienia to jednak praktyki orzeczniczej WZON

Problem nr 2

Od 1 stycznia 2026 r. ZUS nie wypłaca wyrównań osobom niepełnosprawnym za okres rozpatrywania ich wniosku o przyznanie punktów w poziomie potrzeby wsparcia. Z uwagi na przewlekłość postępowania wciąż trawiącą niektóre WZON czas ten może sięgać 6 - 8 miesięcy, a kwoty, które otrzymałaby osoba niepełnosprawna z tytułu wyrównania w 2025 r. i 2026 r. mogła wynieść 20 000 - 30 000 zł,

W kwocie zaplanowanej w budżecie na świadczenie wspierające w 2027 r. powinny się znaleźć środki na waloryzację progów (marzec 2027 r.). Progi te wynoszącą dzisiaj:

Świadczenie wspierające a punkty (poziom potrzeby wsparcia)

  • od 95 do 100 punktów - 4353 zł;
  • od 90 do 94 punktów - 3562 zł;
  • od 85 do 89 punktów - 2375 zł;
  • od 80 do 84 punktów - 1583 zł
  • od 75 do 79 punktów - 1188 zł;
  • od 70 do 74 punktów - 792 zł.
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Ile osób niepełnosprawnych otrzymało punkty w WZON w 2026 r. (pierwszy etap otrzymania prawa do świadczenia wspierającego)?

W połowie 2026 r. liczba wydanych decyzji ustalających poziom potrzeby wsparcia przez WZON wynosiła.

Wyszczególnienie

Liczba wydanych decyzji

Ogółem

831 809

Według stopnia niepełnosprawności:

stopień lekki

15 062

stopień umiarkowany

195 120

stopień znaczny

489 919

Orzeczenia innych niż powiatowych zespołów ds. Orzekania o niepełnosprawności (ZUS, KRUS, komisje lekarskie MON, MSWiA)

131 708

Według grup wieku

poniżej 18

435

18-25

17 936

26-40

52 903

41-55

95 391

56-65

105 765

66-75

199 393

76-85

212 940

85+

147 046

 Zasiłek pielęgnacyjny - przesłanki (żadnych zmian w 2027 r.), źródło - gov.pl

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 215,84 zł miesięcznie - ewentualna podwyżka w 2028 r. (ustalenie i pierwsze wypłaty zwaloryzowanych kwot w 2027 r.)

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
- niepełnosprawnemu dziecku;
- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;
- osobie, która ukończyła 75 lat.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:
- osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego;
- osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie;
- jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Przesłanki przyznania świadczenia wspierającego - na dziś nie widać żadnych zmian legislacyjnych na 2027 r.

Przykładowe przesłanki otrzymania świadczenia wspierającego:

  1. Ukończenie 18. roku życia – świadczenie przeznaczone jest wyłącznie dla pełnoletnich osób z niepełnosprawnościami (nie przysługuje dzieciom i nastolatkom - dla osób poniżej 18 roku życia przeznaczone jest świadczenie pielęgnacyjne tzw. "nowe").
  2. Posiadanie formalnego statusu osoby z niepełnosprawnością – wymagane jest ostateczne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (znacznym, umiarkowanym lub lekkim) albo orzeczenie o niezdolności do pracy / niezdolności do samodzielnej egzystencji / zaliczeniu do I, II lub III grupy inwalidzkiej.
  3. Uzyskanie odpowiedniej liczby punktów potrzeby wsparcia (70–100 pkt) – kluczowa przesłanka merytoryczna ustalana przez Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (WZON) na podstawie specjalnego kwestionariusza oceny.
  4. Brak pobytu w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie – świadczenie wspierające nie jest wypłacane osobom umieszczonym m.in. w domu pomocy społecznej (DPS), zakładzie opiekuńczo-leczniczym (ZOL).
  5. Brak kryterium dochodowego – przesłanka o charakterze negatywnym: dochód osoby z niepełnosprawnością ani jej rodziny nie ma wpływu na prawo do świadczenia wspierającego ani na jego wysokość.
Źródło: INFOR
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Prawo
Rząd chyba wysłuchał niepełnosprawnych. Do świadczenia pielęgnacyjnego dojdą dochody z pracy
11 paź 2026

Nikt w tę zmianę nie wierzył (ja też nie) – że opiekun osoby niepełnosprawnej ze świadczeniem pielęgnacyjnym wynoszącym blisko 3500 zł w 2027 r. będzie mógł dorobić sobie na etacie np. 3000 zł. Ale pojawiły się dokumenty, z których wynika, że w 2027 r. opiekunowie osób niepełnosprawnych będą mogli pracować, nie tracąc prawa do „starego” świadczenia pielęgnacyjnego. Są to dokumenty będące podstawą opracowania projektu ustawy nowelizującej. Zastrzegam, że wciąż nie mamy gwarancji, że projekt ustawy rzeczywiście trafi do Sejmu. Ale sam fakt ich pojawienia się świadczy o tym, że trwają prace. Szanse na nowelizację obecnych zasad zwiększa to, że budżet nic nie musi dopłacać osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w tych trudnych dla budżetu latach – po prostu przepisy zezwolą na łączenie zadania opiekuna otrzymującego świadczenia pielęgnacyjne z etatem czy prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Przy pracy na pełny etat oznaczałoby to dla opiekuna możliwość uzyskiwania obok świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 3488 zł w 2027 r. także wynagrodzenia za pracę. Przy minimalnym wynagrodzeniu wynoszącym w 2027 r. 4950 zł brutto łączne dochody opiekuna mogłyby więc przekroczyć 7000 zł miesięcznie. I to przy założeniu pensji minimalnej. Oznaczałoby to ponad dwukrotnie większe wpływy do budżetu rodziny osoby niepełnosprawnej niż samo tylko świadczenie pielęgnacyjne. Zakładamy tu pracę na pełny etat. W praktyce łatwiejsze do pogodzenia z opieką nad osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności może być zatrudnienie na pół etatu. Wówczas dodatkowy dochód będzie odpowiednio niższy.
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