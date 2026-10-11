Zasiłek pielęgnacyjny a świadczenie pielęgnacyjne. W 2027 r. 2,5 mld zł kontra 12,5 mld zł

Na świadczenie wspierające rząd kieruje znaczne środki. W 2027 r. przeznaczone na nie zostanie 12,5 mld złotych. Dla porównania zasiłek pielęgnacyjny finansowany jest w skali roku na poziomie około 2,5 mld zł. Ta dysproporcja jest uzasadniona – świadczenie wspierające otrzymują osoby z najpoważniejszymi deficytami zdrowia ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Osoby ze stopniem umiarkowanym z reguły nie otrzymują tego świadczenia. Mają za to ustawowo zagwarantowany (po spełnieniu przesłanek) zasiłek pielęgnacyjny. Wśród osób niepełnosprawnych i ich opiekunów jest wysoka świadomość różnicy między niską wartością świadczeń takich jak zasiłek pielęgnacyjny a wysoką takich jak świadczenie wspierające – stale widzę na forach internetowych częste zdanie: „Oddalibyśmy wszystkie pieniądze za zdrowie” – świadczenie wspierające w jego górnych wartościach otrzymują osoby o poważnych deficytach zdrowotnych.

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Porównajmy kwoty wydatkowane na świadczenie wspierające z innymi programami w 2027 r.:

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„Rodzina 800+” – 60,8 mld zł;

13. i 14. Emerytura – 32,1 mld zł;

„Aktywny Rodzic” (tzw. babciowe) – 7 mld zł (o 1 mld więcej niż w 2026 r.).

in-vitro – 600 mln zł.

waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych w kwocie ok. 19 mld zł.

podwyżki wynagrodzeń pracowników państwowej sfery budżetowej oraz nauczycieli na poziomie 3%. (łączny koszt wraz z pochodnymi to prawie 8 mld zł).

Dwa nierozwiązanie problemy w świadczeniu wspierającym - nic nie wskazuje dziś na zmiany prawne w tym zakresie

Problem nr 1

Wytyczne rozesłane w grudniu 2024 r. do WZON obniżają wysokość świadczenia wspierającego dla osób niepełnosprawnych w wieku 75+. Wytyczne przez sądy (coraz więcej wyroków) są oceniane jako bezprawne. Nie zmienia to jednak praktyki orzeczniczej WZON

Problem nr 2

Od 1 stycznia 2026 r. ZUS nie wypłaca wyrównań osobom niepełnosprawnym za okres rozpatrywania ich wniosku o przyznanie punktów w poziomie potrzeby wsparcia. Z uwagi na przewlekłość postępowania wciąż trawiącą niektóre WZON czas ten może sięgać 6 - 8 miesięcy, a kwoty, które otrzymałaby osoba niepełnosprawna z tytułu wyrównania w 2025 r. i 2026 r. mogła wynieść 20 000 - 30 000 zł,

W kwocie zaplanowanej w budżecie na świadczenie wspierające w 2027 r. powinny się znaleźć środki na waloryzację progów (marzec 2027 r.). Progi te wynoszącą dzisiaj:

Świadczenie wspierające a punkty (poziom potrzeby wsparcia)

od 95 do 100 punktów - 4353 zł;

od 90 do 94 punktów - 3562 zł;

od 85 do 89 punktów - 2375 zł;

od 80 do 84 punktów - 1583 zł

od 75 do 79 punktów - 1188 zł;

od 70 do 74 punktów - 792 zł.

Klasyfikacja budżetowa 2027. Nowe rozporządzenie z komentarzem eksperta

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Ile osób niepełnosprawnych otrzymało punkty w WZON w 2026 r. (pierwszy etap otrzymania prawa do świadczenia wspierającego)?

W połowie 2026 r. liczba wydanych decyzji ustalających poziom potrzeby wsparcia przez WZON wynosiła.

Wyszczególnienie Liczba wydanych decyzji Ogółem 831 809 Według stopnia niepełnosprawności: stopień lekki 15 062 stopień umiarkowany 195 120 stopień znaczny 489 919 Orzeczenia innych niż powiatowych zespołów ds. Orzekania o niepełnosprawności (ZUS, KRUS, komisje lekarskie MON, MSWiA) 131 708 Według grup wieku poniżej 18 435 18-25 17 936 26-40 52 903 41-55 95 391 56-65 105 765 66-75 199 393 76-85 212 940 85+ 147 046

Zasiłek pielęgnacyjny - przesłanki (żadnych zmian w 2027 r.), źródło - gov.pl

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 215,84 zł miesięcznie - ewentualna podwyżka w 2028 r. (ustalenie i pierwsze wypłaty zwaloryzowanych kwot w 2027 r.)

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.



Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

- niepełnosprawnemu dziecku;

- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;

- osobie, która ukończyła 75 lat.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

- osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego;

- osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie;

- jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Przesłanki przyznania świadczenia wspierającego - na dziś nie widać żadnych zmian legislacyjnych na 2027 r.

Przykładowe przesłanki otrzymania świadczenia wspierającego: